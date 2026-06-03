Алжир шокира Нидерландия с късен гол в Ротердам

В една от последните проверки преди старта на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, Алжир поднесе изненадата на вечерта, като надви Нидерландия с минималното 1:0 насред Ротердам.

Още от първия съдийски сигнал домакините от Нидерландия поеха инициативата и започнаха да диктуват темпото. В 11-ата минута Кресенсио Съмървил разтресе напречната греда с мощен шут, а малко след това Дониел Мален прати топката в мрежата, но радостта бе кратка – попадението бе отменено поради засада. "Лалетата" не спираха да атакуват, като Коди Гакпо също тества рефлексите на стража на Алжир Лука Зидан, който се отличи с блестящо спасяване.

Въпреки доминацията на домакините, алжирците не се предадоха. В 29-ата минута Амура отправи опасен удар, но защитата на Нидерландия бе на висота. Постепенно гостите започнаха да изнасят играта напред, а към края на първата част Зидан отново блесна, спасявайки сигурен гол след нова опасна атака на Съмървил. Двата отбора се оттеглиха на почивка при нулево равенство, като вратарят на Алжир бе с основна заслуга за това.

След паузата сценарият не се промени – Нидерландия продължи да търси път към вратата на гостите. Мален и Клуйверт създадоха нови опасности, но Лука Зидан бе непробиваем.

Когато всички очакваха равенство, в 86-ата минута Анис Хадж Муса се възползва от рядка възможност и с прецизен удар с фалц донесе победата на Алжир.

Този успех ще даде допълнително самочувствие на Алжир преди световната надпревара, докато Нидерландия ще трябва да анализира пропуските си и да потърси по-голяма ефективност в атака.