Иранският подход застрашава регионалната сигурност

28 Март, 2026 15:54, обновена 28 Март, 2026 16:00

Той изглежда изпълнен с противоречия и авантюри, които могат да доведат до сериозни последствия.

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Ханан Муог Ханан Муог Политически анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В разгара на продължаващия конфликт между Иран и Запада по няколко въпроса като ядрената програма и регионалното влияние, иранската външна политика спрямо Близкия изток остава обвързана с много предизвикателства и рискове.

Подходът, който Техеран прилага за запазване на своите интереси и за противодействие на своите противници, особено Израел, изглежда изпълнен с противоречия и авантюри, които могат да доведат до сериозни последствия. Несъмнено Иран, като голяма регионална сила с демографско, географско и икономическо значение, се стреми да играе ключова роля в региона и да утвърди своето влияние там, като смята, че запазването на това влияние ще засили националната му сигурност и ще го предпази от всякакви външни заплахи, особено с наличието на съюзници като Хизбула и други въоръжени движения в Сирия, Ирак и Палестина.

Но начинът, по който Иран упражнява това влияние, и неговата намесническа и дестабилизираща външна политика, изглежда обременена с множество рискове, които не служат на интересите му в дългосрочен план. Прекомерната му подкрепа за съюзниците и мобилизирането на паралелни сили в региона, заедно с твърдата политика на „Оста на съпротивата“, доведоха до дестабилизиране на държавите в региона, вместо да укрепят регионалната сигурност. Освен това агресивните методи и многократните заплахи към Израел и неговите западни съюзници, вместо преговори и дипломация, доведоха до появата на противопоставящ се на Иран съюз в региона, където арабски държави от Залива бяха принудени да се съюзят с Израел и да продължат нормализирането на отношенията от страх пред иранската заплаха.

Тези дълбоки регионални разделения, подхранвани от твърдата иранска политика, не само навредиха на Израел, но и доведоха до разцепление в редиците на самите арабски държави на враждуващи оси и блокове, както и създадоха плодородна почва за екстремистки организации като „Ислямска държава“ да се появят и да придобият допълнителен импулс. Всъщност иранското убеждение, че регионалното влияние може да се постигне само чрез дестабилизиране и разпространение на хаос и конфликти в региона, е голяма заблуда. Историческият опит показва, че меката сила и мъдрата дипломация са най-ефективни за утвърждаване на влияние и регионален престиж, а не само твърдата и военна сила.

Трябва да се отбележи, че продължаващите напрежения и конфликти в региона не са пропуснали да отслабят самия Иран все повече, тъй като прокси войните в Сирия, Йемен и други фронтове го изтощиха, забавиха икономическия му растеж и подтикнаха Запада да наложи още санкции. Освен това ескалацията на военната конфронтация с Израел, както пряка, така и непряка, поставя Иран в потенциален сблъсък с велики сили като Съединените щати...

По всички тези причини Иран изглежда спешно нуждаещ се от преоценка на настоящия си подход в Близкия изток. Ясно е, че агресивната му политика и дестабилизиращото влияние в региона са довели до обратни резултати, далеч от първоначалната му цел да утвърди регионалното си влияние. Вместо това трябва да се съсредоточи върху дипломатическите решения и регионалните споразумения за разрешаване на кризите, като се откаже от политиката на продължаване на конфликтите чрез прокси войни. Иран също трябва да преосмисли връзките си с въоръжените си съюзници и да ограничи тяхното дестабилизиращо влияние в страните, които ги приютяват.

В същото време международната общност трябва да насърчи Иран да приеме този реформаторски подход и да му предостави необходимите стимули за позитивна интеграция в регионалната и световната система. Изолацията и маргинализацията на Иран може да не са ефективно решение, а по-скоро да го подтикнат към още по-голямо радикализиране и опасни авантюри.

В крайна сметка интересът на всички страни в региона е да работят за постигане на стабилност и просперитет чрез конструктивен диалог и установяване на нови правила за мирно съжителство. Никой няма да оцелее от последствията на нова регионална война, дори и да е ограничена в началото, а целият регион вече е достатъчно пострадал от бедствията на конфликтите и войните през дълги десетилетия.


Египет
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    1 39 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейковци.

    Коментиран от #5, #8, #14, #38

    16:01 28.03.2026

  • 2 Българин..

    38 1 Отговор
    Нападнаха братята перси като зверове англосаксонското племе и евреите!Без никаква причина!

    16:03 28.03.2026

  • 3 Мнение

    43 3 Отговор
    Кой е иранският подход?!
    Атака срещу световните терористи и техните военни бази в региона?!
    Не е ли напълно логичен подход?!

    И няма ли най-сетне да попитате за санкции на ЕС срещу фащ и израел, понеже влязоха в Иран?! А фащ отвлече и венецуелският президент?!

    Или аршинът винаги е двоен:

    - От едната страна е политиката на шорошоидите, добре подплатени от финикийски занци.
    - А от другата страна е лошият Путин, който ни служи за оправдание за всичко зло дето шорошите вършат?! Дори и за островът на "Епщайн"?!

    И до кога така?!

    Коментиран от #34

    16:04 28.03.2026

  • 4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    31 2 Отговор
    Ханан маман аман гуок ходи да коепаеш картофи...Още заглавието ти е сбъркано..НЕ Е ИРАН СРЕЩУ ЗАПАДА ,,А ИРАН СРЕЩУ ЦИОНИСТКОТО ТЕРОРИСТИЧНО ЗЛО И ИЗМИСЛЕНАТА ДЪРЖАВА ИЗРАЕЛ ЗАЕДНО СЪС САЩ ...НЯМА ДРУГИ ДЪРЖАВИ СРЕЩУ ИРАН..НИЕ ЕВРОПА СМЕ ЗАПАДА ,НО НЕ СМЕ СРЕЩУ ИРАН А СЪС ИРАН...ХАЙДЕ СТИГА СТЕ ИНТРИГАНСТВАЛИ И ПОДМЕНЯЛИ ИСТИНАТА..АМАН ОТ МАМАНИ

    16:05 28.03.2026

  • 5 Мнение

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Къв българин си ти бе, трол от фермите на шорош?!
    Точно ти ли говориш за зависими хора?!

    Ами нали нпо-тата ви водят по лк???
    Нали тия данни ще излязат един ден публично и ще се чудиш тогава кво да отговориш?!

    16:05 28.03.2026

  • 6 Какви братя

    4 30 Отговор
    са ти персите?
    И какви перси са иранците?
    Колкото италианците са като римските войници.
    Айде стига антични митове.

    Коментиран от #11

    16:05 28.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатира

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ох на мама, в България е толкова добре ,само трябва са си наведен и покорен.

    16:10 28.03.2026

  • 9 Българин.

    26 1 Отговор
    Биий по каската прокле.тите евреи!

    16:11 28.03.2026

  • 10 АВТОРКАТА БИ БИЛА ПО УСПЕШНА

    31 0 Отговор
    НА ДРУГО ПОПРИЩЕ КАТО КРЕВАТНАТА ГИМНАСТИКА НА ЧЕРВЕНИТЕ ФЕНЕРИ,АМА ОТ ПОЛИТИКА ХАЛА ХАБЕР СИ НЯМА МОМАТА.

    16:13 28.03.2026

  • 11 Историчсра

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Какви братя":

    Новите изследвания показват че Ромул и Рем наистина са били кърмени от вълчицата, но като пораснали почнали да си играят с нея много пъти и така се народили италианците.

    16:15 28.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ива

    24 1 Отговор
    Действията на САЩ и Израел са заплаха за световния мир ! В случая реакцията на Иран е правилна .

    16:19 28.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами

    29 0 Отговор
    Не обвинявайте Иран.
    За сто години Иран не е започнал нито една война.
    За последните две години Израел започна девет войни.
    И всичко знаем кой и защо създаде "Ислямска държава".

    16:25 28.03.2026

  • 16 Сатана Z

    15 0 Отговор
    Марш в кухнята!

    16:38 28.03.2026

  • 17 Американският подход

    20 0 Отговор
    Застрашава световната сигурност!

    16:41 28.03.2026

  • 18 Сюзън

    19 0 Отговор
    Абе ква е тази па4а на която сте и дали трибуна ?По подхожда за филми за възрастни ,така като и гледам снимката .

    16:45 28.03.2026

  • 19 И още веднъж

    21 0 Отговор
    Израел е милитаризиран вампир, който се храни с кръв и разрушения.

    16:55 28.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 колю надървения

    12 0 Отговор
    авторката да маа спирки ,

    16:59 28.03.2026

  • 22 Яшьсстнс

    14 0 Отговор
    Статиийи, дето се опитват да изкарат Иран агресора - ами въпроса "Кой е агресаора в Иран?" да ви напомня на вас журналститеи, същия върпос, който повтаряхте преди 4 годни - тогава искахте отговор от всеки политик, сега се правите, че въпроса не същестува ?

    17:01 28.03.2026

  • 23 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    Малко правят персите ,още трябва говедо да ме остане там

    17:01 28.03.2026

  • 24 Истина ли е

    17 0 Отговор
    Може ли ЕВРЕИТЕ живеещи в България да играят ролята на ТРОЛОВЕ които да възхваляват Израел и, че Запада е с тях.
    Това са евтини игри за заблуда на Българските граждани.

    Америка под натиска на Израел напада Иран, че ще прави “ АТОМНА” бомба.
    Иран се защитава с право като унищожава Американски бази в Близкият Изток.

    Тези ЕВРЕИ останки от ХОЛОКОПСА са РАКОВИ клетки на човечеството.

    Коментиран от #26

    17:07 28.03.2026

  • 25 Вова

    9 0 Отговор
    Скоро Европа ще ни се моли за газ и петрол.
    Заб.: благодарение на атлантически солидарните евро тикви и свине. Евро олигархията и пуделите им си оплетоха кошниците, да му мислят народите.

    17:11 28.03.2026

  • 26 Град Козлодуй.

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Истина ли е":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО ДРУГАРЮ!

    17:13 28.03.2026

  • 27 Дедовия

    8 0 Отговор
    Що за статия??. Този журналист мисли ли нормално, или се слага на истинските агресори??. Само човек с капаци на очите може да пише такава статия. И се чудя на Факти как може да се допускат фалшиви и изопачени статии тук. Просто Срам и Позор!!!.

    17:15 28.03.2026

  • 28 Кую

    10 0 Отговор
    Нагло заглавие.

    17:23 28.03.2026

  • 29 Тити на Кака

    9 0 Отговор
    Все по-отчетливи стонове за мир от страна на миролюбците, нападащи първи и в гръб.
    Забавно 😂

    17:25 28.03.2026

  • 30 Анал изат орката

    12 0 Отговор
    Май нещо е позабравила че Иран се защитава🐑

    17:35 28.03.2026

  • 31 ?????

    12 0 Отговор
    "Иранският подход застрашава регионалната сигурност" - ега ти манипулативното заглавие.

    17:36 28.03.2026

  • 32 Некакъв

    10 0 Отговор
    Статия написана от еврейката Хамам...

    17:43 28.03.2026

  • 33 Байрактар"70

    10 0 Отговор
    Абсолютно, умишлено ,,сътворение" на автора! ВСЕКИ знае, кои са ВИНОВНИТЕ! Иран има пълното ПРАВО да се отбранява! Всяко нещо търпи промяна, ПРАВДАТА ЩЕ ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА!

    17:49 28.03.2026

  • 34 Незнайко

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Това е когато помислилият се за галактически цар се събуди с удар в муцуната от действителността. Е не сем за радикализъм но просто си го търсиха а и си го намериха богопомазаните и самопровазгласилият се хегемон. Истината е Утрезвителна,макар ,че ще те пратят в ноукаут с прав десен от лява ръка.

    17:50 28.03.2026

  • 35 Посейдон за 🚾 цион

    6 1 Отговор
    Гнусна ч@футска пропаганда!
    Истината е ,че Иран брани народа и родината си от подло нападналите го жидове.
    Доказа се,че жудовете са най голямата заплаха за мира и човечеството.

    17:52 28.03.2026

  • 36 Не ги е срам

    2 0 Отговор
    Иранците! Вместо да свалят гащи и да се наведат...

    18:07 28.03.2026

  • 37 Трябваше

    3 0 Отговор
    Да вземат пример от нас. Слагат американски и еврейски компрадори да ги управляват, раздават си всички национални богатства за жълти стотинки и си благоденстват в клуба на богатите...

    18:09 28.03.2026

  • 38 любопитен

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    "Тук е пълно със смахнати тролове копейковци", как разбра, като поста ти е първи?

    18:25 28.03.2026