Иранският подход застрашава регионалната сигурност

В разгара на продължаващия конфликт между Иран и Запада по няколко въпроса като ядрената програма и регионалното влияние, иранската външна политика спрямо Близкия изток остава обвързана с много предизвикателства и рискове.

Подходът, който Техеран прилага за запазване на своите интереси и за противодействие на своите противници, особено Израел, изглежда изпълнен с противоречия и авантюри, които могат да доведат до сериозни последствия. Несъмнено Иран, като голяма регионална сила с демографско, географско и икономическо значение, се стреми да играе ключова роля в региона и да утвърди своето влияние там, като смята, че запазването на това влияние ще засили националната му сигурност и ще го предпази от всякакви външни заплахи, особено с наличието на съюзници като Хизбула и други въоръжени движения в Сирия, Ирак и Палестина.

Но начинът, по който Иран упражнява това влияние, и неговата намесническа и дестабилизираща външна политика, изглежда обременена с множество рискове, които не служат на интересите му в дългосрочен план. Прекомерната му подкрепа за съюзниците и мобилизирането на паралелни сили в региона, заедно с твърдата политика на „Оста на съпротивата“, доведоха до дестабилизиране на държавите в региона, вместо да укрепят регионалната сигурност. Освен това агресивните методи и многократните заплахи към Израел и неговите западни съюзници, вместо преговори и дипломация, доведоха до появата на противопоставящ се на Иран съюз в региона, където арабски държави от Залива бяха принудени да се съюзят с Израел и да продължат нормализирането на отношенията от страх пред иранската заплаха.

Тези дълбоки регионални разделения, подхранвани от твърдата иранска политика, не само навредиха на Израел, но и доведоха до разцепление в редиците на самите арабски държави на враждуващи оси и блокове, както и създадоха плодородна почва за екстремистки организации като „Ислямска държава“ да се появят и да придобият допълнителен импулс. Всъщност иранското убеждение, че регионалното влияние може да се постигне само чрез дестабилизиране и разпространение на хаос и конфликти в региона, е голяма заблуда. Историческият опит показва, че меката сила и мъдрата дипломация са най-ефективни за утвърждаване на влияние и регионален престиж, а не само твърдата и военна сила.

Трябва да се отбележи, че продължаващите напрежения и конфликти в региона не са пропуснали да отслабят самия Иран все повече, тъй като прокси войните в Сирия, Йемен и други фронтове го изтощиха, забавиха икономическия му растеж и подтикнаха Запада да наложи още санкции. Освен това ескалацията на военната конфронтация с Израел, както пряка, така и непряка, поставя Иран в потенциален сблъсък с велики сили като Съединените щати...

По всички тези причини Иран изглежда спешно нуждаещ се от преоценка на настоящия си подход в Близкия изток. Ясно е, че агресивната му политика и дестабилизиращото влияние в региона са довели до обратни резултати, далеч от първоначалната му цел да утвърди регионалното си влияние. Вместо това трябва да се съсредоточи върху дипломатическите решения и регионалните споразумения за разрешаване на кризите, като се откаже от политиката на продължаване на конфликтите чрез прокси войни. Иран също трябва да преосмисли връзките си с въоръжените си съюзници и да ограничи тяхното дестабилизиращо влияние в страните, които ги приютяват.

В същото време международната общност трябва да насърчи Иран да приеме този реформаторски подход и да му предостави необходимите стимули за позитивна интеграция в регионалната и световната система. Изолацията и маргинализацията на Иран може да не са ефективно решение, а по-скоро да го подтикнат към още по-голямо радикализиране и опасни авантюри.

В крайна сметка интересът на всички страни в региона е да работят за постигане на стабилност и просперитет чрез конструктивен диалог и установяване на нови правила за мирно съжителство. Никой няма да оцелее от последствията на нова регионална война, дори и да е ограничена в началото, а целият регион вече е достатъчно пострадал от бедствията на конфликтите и войните през дълги десетилетия.