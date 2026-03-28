Иранският подход застрашава регионалната сигурност

В разгара на продължаващия конфликт между Иран и Запада по няколко въпроса като ядрената програма и регионалното влияние, иранската външна политика спрямо Близкия изток остава обвързана с много предизвикателства и рискове.
Подходът, който Техеран прилага за запазване на своите интереси и за противодействие на своите противници, особено Израел, изглежда изпълнен с противоречия и авантюри, които могат да доведат до сериозни последствия. Несъмнено Иран, като голяма регионална сила с демографско, географско и икономическо значение, се стреми да играе ключова роля в региона и да утвърди своето влияние там, като смята, че запазването на това влияние ще засили националната му сигурност и ще го предпази от всякакви външни заплахи, особено с наличието на съюзници като Хизбула и други въоръжени движения в Сирия, Ирак и Палестина.
Но начинът, по който Иран упражнява това влияние, и неговата намесническа и дестабилизираща външна политика, изглежда обременена с множество рискове, които не служат на интересите му в дългосрочен план. Прекомерната му подкрепа за съюзниците и мобилизирането на паралелни сили в региона, заедно с твърдата политика на „Оста на съпротивата“, доведоха до дестабилизиране на държавите в региона, вместо да укрепят регионалната сигурност. Освен това агресивните методи и многократните заплахи към Израел и неговите западни съюзници, вместо преговори и дипломация, доведоха до появата на противопоставящ се на Иран съюз в региона, където арабски държави от Залива бяха принудени да се съюзят с Израел и да продължат нормализирането на отношенията от страх пред иранската заплаха.
Тези дълбоки регионални разделения, подхранвани от твърдата иранска политика, не само навредиха на Израел, но и доведоха до разцепление в редиците на самите арабски държави на враждуващи оси и блокове, както и създадоха плодородна почва за екстремистки организации като „Ислямска държава“ да се появят и да придобият допълнителен импулс. Всъщност иранското убеждение, че регионалното влияние може да се постигне само чрез дестабилизиране и разпространение на хаос и конфликти в региона, е голяма заблуда. Историческият опит показва, че меката сила и мъдрата дипломация са най-ефективни за утвърждаване на влияние и регионален престиж, а не само твърдата и военна сила.
Трябва да се отбележи, че продължаващите напрежения и конфликти в региона не са пропуснали да отслабят самия Иран все повече, тъй като прокси войните в Сирия, Йемен и други фронтове го изтощиха, забавиха икономическия му растеж и подтикнаха Запада да наложи още санкции. Освен това ескалацията на военната конфронтация с Израел, както пряка, така и непряка, поставя Иран в потенциален сблъсък с велики сили като Съединените щати...
По всички тези причини Иран изглежда спешно нуждаещ се от преоценка на настоящия си подход в Близкия изток. Ясно е, че агресивната му политика и дестабилизиращото влияние в региона са довели до обратни резултати, далеч от първоначалната му цел да утвърди регионалното си влияние. Вместо това трябва да се съсредоточи върху дипломатическите решения и регионалните споразумения за разрешаване на кризите, като се откаже от политиката на продължаване на конфликтите чрез прокси войни. Иран също трябва да преосмисли връзките си с въоръжените си съюзници и да ограничи тяхното дестабилизиращо влияние в страните, които ги приютяват.
В същото време международната общност трябва да насърчи Иран да приеме този реформаторски подход и да му предостави необходимите стимули за позитивна интеграция в регионалната и световната система. Изолацията и маргинализацията на Иран може да не са ефективно решение, а по-скоро да го подтикнат към още по-голямо радикализиране и опасни авантюри.
В крайна сметка интересът на всички страни в региона е да работят за постигане на стабилност и просперитет чрез конструктивен диалог и установяване на нови правила за мирно съжителство. Никой няма да оцелее от последствията на нова регионална война, дори и да е ограничена в началото, а целият регион вече е достатъчно пострадал от бедствията на конфликтите и войните през дълги десетилетия.
3 Мнение
Атака срещу световните терористи и техните военни бази в региона?!
Не е ли напълно логичен подход?!
И няма ли най-сетне да попитате за санкции на ЕС срещу фащ и израел, понеже влязоха в Иран?! А фащ отвлече и венецуелският президент?!
Или аршинът винаги е двоен:
- От едната страна е политиката на шорошоидите, добре подплатени от финикийски занци.
- А от другата страна е лошият Путин, който ни служи за оправдание за всичко зло дето шорошите вършат?! Дори и за островът на "Епщайн"?!
И до кога така?!
Коментиран от #34
16:04 28.03.2026
5 Мнение
До коментар #1 от "Българин":Къв българин си ти бе, трол от фермите на шорош?!
Точно ти ли говориш за зависими хора?!
Ами нали нпо-тата ви водят по лк???
Нали тия данни ще излязат един ден публично и ще се чудиш тогава кво да отговориш?!
16:05 28.03.2026
6 Какви братя
И какви перси са иранците?
Колкото италианците са като римските войници.
Айде стига антични митове.
Коментиран от #11
16:05 28.03.2026
8 Сатира
До коментар #1 от "Българин":Ох на мама, в България е толкова добре ,само трябва са си наведен и покорен.
16:10 28.03.2026
11 Историчсра
До коментар #6 от "Какви братя":Новите изследвания показват че Ромул и Рем наистина са били кърмени от вълчицата, но като пораснали почнали да си играят с нея много пъти и така се народили италианците.
16:15 28.03.2026
15 Ами
За сто години Иран не е започнал нито една война.
За последните две години Израел започна девет войни.
И всичко знаем кой и защо създаде "Ислямска държава".
16:25 28.03.2026
24 Истина ли е
Това са евтини игри за заблуда на Българските граждани.
Америка под натиска на Израел напада Иран, че ще прави “ АТОМНА” бомба.
Иран се защитава с право като унищожава Американски бази в Близкият Изток.
Тези ЕВРЕИ останки от ХОЛОКОПСА са РАКОВИ клетки на човечеството.
Коментиран от #26
17:07 28.03.2026
25 Вова
Заб.: благодарение на атлантически солидарните евро тикви и свине. Евро олигархията и пуделите им си оплетоха кошниците, да му мислят народите.
17:11 28.03.2026
26 Град Козлодуй.
До коментар #24 от "Истина ли е":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО ДРУГАРЮ!
17:13 28.03.2026
34 Незнайко
До коментар #3 от "Мнение":Това е когато помислилият се за галактически цар се събуди с удар в муцуната от действителността. Е не сем за радикализъм но просто си го търсиха а и си го намериха богопомазаните и самопровазгласилият се хегемон. Истината е Утрезвителна,макар ,че ще те пратят в ноукаут с прав десен от лява ръка.
17:50 28.03.2026
35 Посейдон за 🚾 цион
Истината е ,че Иран брани народа и родината си от подло нападналите го жидове.
Доказа се,че жудовете са най голямата заплаха за мира и човечеството.
17:52 28.03.2026
38 любопитен
До коментар #1 от "Българин":"Тук е пълно със смахнати тролове копейковци", как разбра, като поста ти е първи?
18:25 28.03.2026