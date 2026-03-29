Купуването на гласове все още е /не наказано / престъпление

И ето наново се повтаря познатата ни до втръсване история.
Както преди всички избори досега, вечер телевизиите ни показват разни комисари с пагони от МВР за проведени успешни акции срещу купуването на гласове. Показват ни и арестувани тартори от циганските гета, разни открити списъци на продаващите гласовете си, лични карти им карти, пачки с пари от по 50 евро.
И комисарят обявява, че това е разкрита акция за купуване/продаване на гласове „за определена партия“. Но не казва за коя партия. Никога досега не са казвали и сега не казват. Значи така са им наредили отгоре.
Дребните риби, които организират купуването на гласове- те извършват контрола и раздават парите, които някой им е дал- ги изправят на съд- порових в интернет и открих, че им се разминава-осъждат ги на пробация, условно или на минимален срок. Така през октомври 2024г.в Плевен 23-годишен е осъден за купуване на гласове. Подсъдимият се е признал за виновен и Районният съд го осъди на шест месеца при първоначален общ режим Но отбележете- в извършеното престъпление са участвали двама- младежът и онзи от „определената партия“, който му е дал парите и поръчал да купува гласове. Този втори участник не е разкрит, очевидно съдът не се е интересувал от него, а той вероятно но и другаде е раздавал пари.
Купуването на гласове в цигански гета, а и по бедстващите села е отвратително престъпление, то развращава тези бедстващи български гласоподаватели и техните деца- бъдещи гласоподаватели. То подкопава устоите на демокрацията, която така и все още не е пуснала здрави корени в нашето общество. И тази порочна практика може да бъде предотвратена, ако се арестуват и осъждат със на сурови присъди поръчителите и бъдат разобличени „определените партии“ които те обслужват.
Трябва и да се забрани на комисарите от МВР да употребяват термина „определени партии“ и да ги назовават, когато разберат кои са те.
И забележете- вече десетилетия, партиите отказват да приемат закони и разпоредби, които да задължават МРР и други разследващи органи да разкриват не само купувачите на гласове на най- долното ниво на йерархията, но и техните поръчители и партиите, които те обслужват.
„Крайно време е да се назовават партиите, техните кандидати и купувачите на гласове. Кой за кого купува гласове. Само тогава ще повярвам, че действително се прави нещо, а не се отчита административна дейност.“-заяви Цвета Рангелова, кандидат за народен представител и водач на листата на „Възраждане“ за Благоевград, в ефира на телевизия „България Он Еър“.
Да, крайно време е наистина.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16:05 29.03.2026
3 Цвете
16:19 29.03.2026
16:31 29.03.2026
5 нннн
Ако осъденият през октомври 2024г.в Плевен лежеше за 5 г. в пaндизa, щеше ли сега да купува гласове?
А за поръчителите - двойно наказание.
16:37 29.03.2026
16:43 29.03.2026
14 Сатана Z
Нали сме пазарна икономика,а не деспотична държава без право на собственост?
16:49 29.03.2026
16:52 29.03.2026
16:53 29.03.2026
16:54 29.03.2026
17:00 29.03.2026
17:30 29.03.2026
17:42 29.03.2026