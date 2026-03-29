Купуването на гласове все още е /не наказано / престъпление
  Тема: Избори

29 Март, 2026 16:02

  • избори-
  • парламент-
  • купуване на гласове

Трябва и да се забрани на комисарите от МВР да употребяват термина „определени партии“ и да ги назовават, когато разберат кои са те

Антон Гицов Антон Гицов дипломат, член на СБЖ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

И ето наново се повтаря познатата ни до втръсване история.

Както преди всички избори досега, вечер телевизиите ни показват разни комисари с пагони от МВР за проведени успешни акции срещу купуването на гласове. Показват ни и арестувани тартори от циганските гета, разни открити списъци на продаващите гласовете си, лични карти им карти, пачки с пари от по 50 евро.

И комисарят обявява, че това е разкрита акция за купуване/продаване на гласове „за определена партия“. Но не казва за коя партия. Никога досега не са казвали и сега не казват. Значи така са им наредили отгоре.

Дребните риби, които организират купуването на гласове- те извършват контрола и раздават парите, които някой им е дал- ги изправят на съд- порових в интернет и открих, че им се разминава-осъждат ги на пробация, условно или на минимален срок. Така през октомври 2024г.в Плевен 23-годишен е осъден за купуване на гласове. Подсъдимият се е признал за виновен и Районният съд го осъди на шест месеца при първоначален общ режим Но отбележете- в извършеното престъпление са участвали двама- младежът и онзи от „определената партия“, който му е дал парите и поръчал да купува гласове. Този втори участник не е разкрит, очевидно съдът не се е интересувал от него, а той вероятно но и другаде е раздавал пари.

Купуването на гласове в цигански гета, а и по бедстващите села е отвратително престъпление, то развращава тези бедстващи български гласоподаватели и техните деца- бъдещи гласоподаватели. То подкопава устоите на демокрацията, която така и все още не е пуснала здрави корени в нашето общество. И тази порочна практика може да бъде предотвратена, ако се арестуват и осъждат със на сурови присъди поръчителите и бъдат разобличени „определените партии“ които те обслужват.

Трябва и да се забрани на комисарите от МВР да употребяват термина „определени партии“ и да ги назовават, когато разберат кои са те.

И забележете- вече десетилетия, партиите отказват да приемат закони и разпоредби, които да задължават МРР и други разследващи органи да разкриват не само купувачите на гласове на най- долното ниво на йерархията, но и техните поръчители и партиите, които те обслужват.

„Крайно време е да се назовават партиите, техните кандидати и купувачите на гласове. Кой за кого купува гласове. Само тогава ще повярвам, че действително се прави нещо, а не се отчита административна дейност.“-заяви Цвета Рангелова, кандидат за народен представител и водач на листата на „Възраждане“ за Благоевград, в ефира на телевизия „България Он Еър“.

Да, крайно време е наистина.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчарник.

    5 5 Отговор
    Ще гласувам за този които ми плати повече.,...това е капитализъм..!

    16:05 29.03.2026

  • 3 Цвете

    12 2 Отговор
    ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ ИМА МНОГО " ЩЕДРИ " ПАРТИИ, КОИТО СИ ПЛАЩАТ РЕДОВНО ЗА ТЯХ? ДА ЧУЕМ, КОИ СА И ЗАЩО, КОГАТО СЕ ГЛЕДА ЗАКОН ЗА ВДИГАНЕ НА ПЕНСИИТЕ, ВИНАГИ ГЛАСУВАТ ПРОТИВ? КОЙ ЩЕ ОТГОВОРИ? ИМА ЛИ СМЕЛЧАЦИ?

    16:19 29.03.2026

  • 4 МДАМ

    3 7 Отговор
    Гицов мама, ами ако купуват гласове за Възраждане в циганските махали, тогава какво? Все пак Костя май е с такъв произход....

    16:31 29.03.2026

  • 5 нннн

    13 1 Отговор
    Ще повярвам, че има борба срещу купуването на гласове, когато наказанията започват от 5 г. ефективно нагоре.
    Ако осъденият през октомври 2024г.в Плевен лежеше за 5 г. в пaндизa, щеше ли сега да купува гласове?
    А за поръчителите - двойно наказание.

    16:37 29.03.2026

  • 8 кУмУнист

    7 0 Отговор
    Ако аз имам фирма, и някой ми купи гласа, а аз му издам фактура и касова бележка за услуга, пак ли ще е незаконно. 😃

    16:43 29.03.2026

  • 14 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Всеки трябва да има право да прецени дали да продаде своето право на вот или не.Това е същото като да джиросаш акции или да издадеш такава на притежател..Който плати за нея може да я осребри по време на избори.
    Нали сме пазарна икономика,а не деспотична държава без право на собственост?

    16:49 29.03.2026

  • 15 Измикярска !

    0 1 Отговор
    Държава !

    16:52 29.03.2026

  • 16 дълбоко виждащ

    2 3 Отговор
    Не ви разбирам , а надали мислещ маймун ще ви разбере.искате Висок процент маймунки пред урните.....какво ви интересува как ще бъде постигнато и какво означава купен глас.Имате Н-брой партии,но някой предлага на някой пари за гласуване...Това какво ви интересува и как проваля аксиомата ,която проповядвате...Ако гласуват всички то тогава купеният вод ще олекне....Разбирате ли ,че се оплитате в собствените си притчи като свинско във винен сос!ПС.Оставам с неприятния усет ,че вие ,които и да сте искате само и единственно да гласуват за вас и вашите протежета!В момента давате мило и драго да вдигнете на пиедестала един московски резидент.......очаквам да триете ,защото факти сте с ушанки и химикалките държите като тояги.......

    16:53 29.03.2026

  • 17 Ако си Платиш !

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Ако си Платиш !

    И Си Плащаш !

    Имаш право На Собственост !

    Акох Ли НЕ !

    Нямаш !

    16:54 29.03.2026

  • 18 С Факти !

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Измикярска !":

    С Факти !
    Напред !

    17:00 29.03.2026

  • 21 Тома

    4 1 Отговор
    Хванеш ли партия циганите да и купуват гласове веднага да се закрива

    17:30 29.03.2026

  • 22 Роза

    4 0 Отговор
    За толкова години,на никой от нашето семейство не са предлагани пари за гласуване!Какво означава това?!Че пари се предлагат само на необразованите хора,без да се гледа дали са бедни или не!Защото има и богати роми,нали?!И друго не ми е ясно-как този,който е дал парите , ще бъде сигурен,че този,който ги е получил,ще гласува точно за тази партия,за която му е казано да гласува?!Още много години ще сме си страна на абсурдите!

    17:42 29.03.2026