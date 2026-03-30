Председателят на Държавния резерв Асен Асенов пред ФАКТИ: Рязък недостиг на горива не се очаква да има

30 Март, 2026 09:00 2 027 23

За последната календарна година сме извършили 1470 проверки на икономически оператори по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, казва той

Снимка: Пресцентър Държавен резерв
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Недостатъчният бюджет на агенцията значително затруднява поддържането на оптимални нива на стоките и запасите, казва той
Държавният резерв на България разполага с достатъчни количества горива и системата е устойчива при възможни международни кризи. Основното предизвикателство остава ограниченото бюджетно финансиране и поддържането на оптимални нива на запасите. И какво още… Пред ФАКТИ говори председателят на Държавния резерв Асен Асенов.

- Г-н Асенов, казвате, че България разполага с достатъчни количества горива – доколко системата е устойчива при продължителна международна криза, като тази около Ормузкия проток?
- Създадените от агенцията и водените на отчет запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти са достатъчни, за да задоволят потребностите на населението и индустрията за период от 90 дни при нулеви производство и внос. Стабилност за значителен период от време се гарантира и от факта, че производители и вносители разполагат с определени оперативни резерви от горива. Каквато и да е криза с по-продължителен характер предполага и достатъчно време за адаптиране и търсене на алтернативни решения, съобразно конкретната обстановка. Във връзка с това смятам, че системата осигурява необходимата устойчивост.

- България отчита около 85 дни осигуреност при изискване за 90. Какви конкретни мерки се предприемат, за да се покрие този недостиг?
- В това отношение усилията ни са насочени главно в две посоки. От една страна търсене на възможност за осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета с цел попълване на запасите и от друга действия по улесняване на дружествата по създаване и поддържане на запасите както у нас, така и в други държави, членки на ЕС, каквато възможност дава законът. Тези действия се изразяват в намаляване на административната тежест, проактивно информиране на задължените лица относно задълженията им и възможностите, които законът дава, бързо и настроено към потребителя обслужване, контакти с аналогичните на нас структури и оператори в други страни с цел съдействие и улесняване на дружествата.

- Част от резервите се съхраняват в други държави от ЕС. Не крие ли това риск при внезапна криза и затруднена логистика?
- Всички създадени от агенцията запаси се съхраняват само и единствено на територията на страната. Съгласно закона задължените лица имат право да съхраняват в чужбина до 50% от определените им количества. Според Европейската директива всички държави членки трябва да предприемат всички необходими мерки, за да предотвратят възникването на пречки и затруднения, които да възпрепятстват предоставянето на горивата. Както вече споменах, агенцията поддържа постоянен контакт с аналогичните ни структури в чужбина и имаме техните уверения, че ще изпълнят това си задължение, ако се наложи.

- Вадят ли се горива в момента от Държавния резерв, за да се компенсира цената на колонката?
- Съгласно Европейската директива и закона, като причина за отпускане на запаси не може да бъде кризисна ситуация, произтичаща от промяна на цените на суровия нефт и нефтопродукти. Допълнително в закона изрично е записано, че отпускането става на пазарен принцип, на пазарни цени. Всичко това ясно посочва, че отпускане на горива от Държавния резерв с цел компенсиране цената на колонка е неприложимо според действащото законодателство.

- Вие посочихте, че при нужда запасите могат да достигнат до пазара за 5 до 15 дни. Това достатъчно бърза реакция ли е при рязък недостиг на горива?
- На първо място рязък недостиг на горива не се очаква да има. Агенцията следи ежемесечно доставките на петрол и горива в страната, като сравнява данните с тези за същия месец в предходната година. Ако в два последователни месеца се отчете спад, се пристъпва към предвидените в закона мерки, включително и към отпускане на горива. От друга страна периодът от 5 до 15 дни за нас е напълно приемлив, тъй като всички бензиностанции разполагат с оперативни количества и недостиг не следва да се получава.

- Какъв е контролът върху частните компании, които поддържат 60% от задължителните резерви, и има ли риск от неизпълнение на техните ангажименти?
- Контролът е едно от основните ни задължения и наш приоритет. Колкото и да са сухи цифрите, в случая те са показателни – за последната календарна година сме извършили 1470 проверки на икономически оператори по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Не са констатирани липси и това е показателно за готовността на дружествата да изпълняват задълженията си по закона.

- Държавният резерв все по-често се намесва при кризи – от наводнения до безводие. Трябва ли да се разшири ролята му извън класическите стратегически запаси?
- Подържаните от агенцията номенклатури са с доста широк обхват. Като започнем от горива, минем през жито, лекарства, храни, вода, медицински консумативи и стигнем до индустриални стоки. Целта е да се осигури възможност за адекватна реакция на страната при криза от всякакъв характер. Разбира се, натрупването на толкова различни по вид стоки предполага необходимост от значителен финансов ресурс. Затова нашите усилия са съсредоточени в поддържането на наличните материали в необходимото качество и готовност за незабавно ползване.

- В последните години говорите за повече прозрачност в работата на институцията. Как конкретно се гарантира обществен контрол върху резервите?
- Номенклатурните списъци и нормативите за тях по ЗДРВВЗ са класифицирана информация, което не позволява цялата ни дейност да е публична. С цел максимално гарантиране на спазването на всички закони и нормативната уредба, цялостната дейност на агенцията се контролира от Съвета за държавните резерви и военновременните запаси, съставен от заместник министрите на отбраната, вътрешните работи, икономиката, здравеопазването, земеделието и храните и заместник председател на ДАНС. Всички покупки се извършват през Закона за обществените поръчки, а всички продажби – на стоковите борси, където може да участва всеки и съответно да се постигне най-добрата за агенцията цена. Що се касае до информацията по ЗЗНН, агенцията ежемесечно докладва подържаните нива пред ЕК, като публикува на интернет страницата си тази информация.

- Какви са най-големите рискове пред Държавния резерв в момента – геополитически, икономически или вътрешноорганизационни?
- Рисковете са основно икономически. Недостатъчният бюджет на агенцията значително затруднява поддържането на оптимални нива на стоките и запасите. Не е за пренебрегване и фактът, че заплащането не е сред високите в администрацията, което прави работата не толкова атрактивна, а за поддържането на толкова широк спектър от асортименти са необходими хора с голяма експертиза в различните области.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Народа измира а Гюров е в Украйна.

    Коментиран от #20

    09:02 30.03.2026

  • 2 провинциалист

    21 0 Отговор
    Да припомня само, че ден-два преди да скочат горивата с 20-30 цента експертите обясняваха как след няколко седмици се очаквало евентуално покачване в рамките на 2-3 цента на литър...

    09:06 30.03.2026

  • 3 честен ционист

    11 1 Отговор
    При тези цени и задаващи се лимити, разбира се, че няма как да има недостиг.

    09:06 30.03.2026

  • 4 ами

    12 2 Отговор
    да няма да я рязък недостига, а ще е постепенен

    09:08 30.03.2026

  • 5 Байрактар"70

    13 1 Отговор
    ИЗОБЩО НЕ Е ВЯРНО! НАЙ-КЪСНО 20/04/2026. ЗАПОМНЕТЕ! ЩЕ ИМА ОГРОМНА КРИЗА. КАКВОТО И ДА ВИ ЛЪЖАТ, НЕ БЪДЕТЕ СЛЕПИ! ВИЖДА СЕ С ПРОСТО ОКО! ВЗЕМЕТЕ СИ МЕРКИ!

    09:09 30.03.2026

  • 6 Супер!

    9 2 Отговор
    Значи недостигът ще е постепенен? Тоест леко леко ще изчезне? Това трябва ли да ни успокоява?

    09:09 30.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 1 Отговор
    НАЙ - СЕ ПРИТЕСНЯВАМ КОГАТО БАЙ ДОНЬО
    ИЗЛЕЗЕ ПРЕД АМЕРИКАНЦИТЕ И НИ КАЖЕ
    " ВСИЧКО Е О КЕЙ"
    ......
    А ТОЗИ Е КЪДЕ ПО МАЛЪК ОТ БАЙ ДОНЬО

    09:11 30.03.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    10 2 Отговор
    Няма да е рязък... съвсем лек недостиг ще е!
    и цените съвсем леко ще се повишат
    абе що се плашите - нали сте вече в клуба на богатите грижат се за вас да се чувствате богати!

    Коментиран от #10

    09:14 30.03.2026

  • 9 кой мy дpeмe

    7 2 Отговор
    одрал му е първото име на к0к0рч0 два пъти
    значи е два пъти по разбирач

    а на каква цена ще са ?

    09:18 30.03.2026

  • 10 Очаква се

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Лек но постепенен недостиг

    09:27 30.03.2026

  • 11 Щом гледат да няма паника

    5 1 Отговор
    Правете обратното сигурен знак че горивата ще се изчерпват затова пълнете по някоя тръбичка всеки Ден!!

    09:30 30.03.2026

  • 12 Възраждане

    5 1 Отговор
    Горива винаги ще има, но няма да има кой да ги купува, хаха

    09:42 30.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А бендзина има ли?

    2 2 Отговор
    Има ли бендзин в Кочистан?

    10:05 30.03.2026

  • 15 военен неможач

    5 0 Отговор
    Рязък - не. само преобладаващ. Като опашките през 1990-а. Мухльо.

    10:29 30.03.2026

  • 16 Хе хе...

    4 0 Отговор
    Недостиг ще има, ама няма да е рязък.
    Уф, олекна ми!

    10:45 30.03.2026

  • 17 мдааааааааааааа

    3 0 Отговор
    То и цените нямаше да се вдигат ..........

    10:54 30.03.2026

  • 18 Никой

    1 0 Отговор
    Едва ли има нещо в този Резерв - знаем се.

    12:24 30.03.2026

  • 19 Възмутен

    1 0 Отговор
    "Рязък недостиг на горива не се очаква да има"

    Няма да е рязък а съвсем плавен недостига на горива. Пък ако цената стане 7-8 евро на литър даже и излишък ще има - тази година жълтопаветниците ще гледат морето на снимка. Но пък ще са в "клуба на богатите" когато ровят в кофите.

    12:37 30.03.2026

  • 20 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "а Гюров е в Украйна"

    Нали знаеш че за нашите евроатлантици не е важно как са българите - за тях е важно да получат потупване по рамото от господарите си че са верни подлоги.

    12:42 30.03.2026

  • 21 ха ха

    1 0 Отговор
    рязък недостиг няма да има , само плааввннааа недостатъчност и супер високи цени , и не е по вина на политиците просто директиви от никой не чул и не видял

    12:46 30.03.2026

  • 22 Възмутен

    2 0 Отговор
    "Какъв е контролът върху частните компании, които поддържат 60% от задължителните резерви"

    Направо закривай кочината - 60% от "държавния" резерв бил в частни компании а от оставащите 40%, 50% били в чужбина. Значи държавата има само 20% от "държавния резерв" и излиза че държавата реално има резерв за 20% от 85 дни което е точно 17 дни. При криза едва ли ще си получим доставките от чужбина че всяка държава ще си гледа собствения интерес а пък тези количества в частните компании ги отпиши че частника няма да се посвени да го продаде на някой който дава повече пари и да ги пише че са се изпарили или изтекли.

    12:55 30.03.2026

  • 23 Учуден

    0 0 Отговор
    "като причина за отпускане на запаси не може да бъде кризисна ситуация, произтичаща от промяна на цените на суровия нефт"

    Ами по каква причина могат да се отпуснат тогава - то даже ако си унищожат взаимно нефтодобива Иран и монархиите в персийския залив пак ще има кой да продава нефт - е цената може да стигне и 300 и 500 долара за барел ама доставките няма да спрат.

    Аз не виждам причина да отпуснат държавния резерв освен ако не почне ТСВ която ще е ядрена и не унищожат цивилизацията - ама тогава на който оцелей няма да му трябва нефт.

    13:08 30.03.2026