Председателят на Държавния резерв Асен Асенов пред ФАКТИ: Рязък недостиг на горива не се очаква да има

Държавният резерв на България разполага с достатъчни количества горива и системата е устойчива при възможни международни кризи. Основното предизвикателство остава ограниченото бюджетно финансиране и поддържането на оптимални нива на запасите. И какво още… Пред ФАКТИ говори председателят на Държавния резерв Асен Асенов.



- Г-н Асенов, казвате, че България разполага с достатъчни количества горива – доколко системата е устойчива при продължителна международна криза, като тази около Ормузкия проток?

- Създадените от агенцията и водените на отчет запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти са достатъчни, за да задоволят потребностите на населението и индустрията за период от 90 дни при нулеви производство и внос. Стабилност за значителен период от време се гарантира и от факта, че производители и вносители разполагат с определени оперативни резерви от горива. Каквато и да е криза с по-продължителен характер предполага и достатъчно време за адаптиране и търсене на алтернативни решения, съобразно конкретната обстановка. Във връзка с това смятам, че системата осигурява необходимата устойчивост.

- България отчита около 85 дни осигуреност при изискване за 90. Какви конкретни мерки се предприемат, за да се покрие този недостиг?

- В това отношение усилията ни са насочени главно в две посоки. От една страна търсене на възможност за осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета с цел попълване на запасите и от друга действия по улесняване на дружествата по създаване и поддържане на запасите както у нас, така и в други държави, членки на ЕС, каквато възможност дава законът. Тези действия се изразяват в намаляване на административната тежест, проактивно информиране на задължените лица относно задълженията им и възможностите, които законът дава, бързо и настроено към потребителя обслужване, контакти с аналогичните на нас структури и оператори в други страни с цел съдействие и улесняване на дружествата.

- Част от резервите се съхраняват в други държави от ЕС. Не крие ли това риск при внезапна криза и затруднена логистика?

- Всички създадени от агенцията запаси се съхраняват само и единствено на територията на страната. Съгласно закона задължените лица имат право да съхраняват в чужбина до 50% от определените им количества. Според Европейската директива всички държави членки трябва да предприемат всички необходими мерки, за да предотвратят възникването на пречки и затруднения, които да възпрепятстват предоставянето на горивата. Както вече споменах, агенцията поддържа постоянен контакт с аналогичните ни структури в чужбина и имаме техните уверения, че ще изпълнят това си задължение, ако се наложи.

- Вадят ли се горива в момента от Държавния резерв, за да се компенсира цената на колонката?

- Съгласно Европейската директива и закона, като причина за отпускане на запаси не може да бъде кризисна ситуация, произтичаща от промяна на цените на суровия нефт и нефтопродукти. Допълнително в закона изрично е записано, че отпускането става на пазарен принцип, на пазарни цени. Всичко това ясно посочва, че отпускане на горива от Държавния резерв с цел компенсиране цената на колонка е неприложимо според действащото законодателство.

- Вие посочихте, че при нужда запасите могат да достигнат до пазара за 5 до 15 дни. Това достатъчно бърза реакция ли е при рязък недостиг на горива?

- На първо място рязък недостиг на горива не се очаква да има. Агенцията следи ежемесечно доставките на петрол и горива в страната, като сравнява данните с тези за същия месец в предходната година. Ако в два последователни месеца се отчете спад, се пристъпва към предвидените в закона мерки, включително и към отпускане на горива. От друга страна периодът от 5 до 15 дни за нас е напълно приемлив, тъй като всички бензиностанции разполагат с оперативни количества и недостиг не следва да се получава.

- Какъв е контролът върху частните компании, които поддържат 60% от задължителните резерви, и има ли риск от неизпълнение на техните ангажименти?

- Контролът е едно от основните ни задължения и наш приоритет. Колкото и да са сухи цифрите, в случая те са показателни – за последната календарна година сме извършили 1470 проверки на икономически оператори по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Не са констатирани липси и това е показателно за готовността на дружествата да изпълняват задълженията си по закона.

- Държавният резерв все по-често се намесва при кризи – от наводнения до безводие. Трябва ли да се разшири ролята му извън класическите стратегически запаси?

- Подържаните от агенцията номенклатури са с доста широк обхват. Като започнем от горива, минем през жито, лекарства, храни, вода, медицински консумативи и стигнем до индустриални стоки. Целта е да се осигури възможност за адекватна реакция на страната при криза от всякакъв характер. Разбира се, натрупването на толкова различни по вид стоки предполага необходимост от значителен финансов ресурс. Затова нашите усилия са съсредоточени в поддържането на наличните материали в необходимото качество и готовност за незабавно ползване.

- В последните години говорите за повече прозрачност в работата на институцията. Как конкретно се гарантира обществен контрол върху резервите?

- Номенклатурните списъци и нормативите за тях по ЗДРВВЗ са класифицирана информация, което не позволява цялата ни дейност да е публична. С цел максимално гарантиране на спазването на всички закони и нормативната уредба, цялостната дейност на агенцията се контролира от Съвета за държавните резерви и военновременните запаси, съставен от заместник министрите на отбраната, вътрешните работи, икономиката, здравеопазването, земеделието и храните и заместник председател на ДАНС. Всички покупки се извършват през Закона за обществените поръчки, а всички продажби – на стоковите борси, където може да участва всеки и съответно да се постигне най-добрата за агенцията цена. Що се касае до информацията по ЗЗНН, агенцията ежемесечно докладва подържаните нива пред ЕК, като публикува на интернет страницата си тази информация.

- Какви са най-големите рискове пред Държавния резерв в момента – геополитически, икономически или вътрешноорганизационни?

- Рисковете са основно икономически. Недостатъчният бюджет на агенцията значително затруднява поддържането на оптимални нива на стоките и запасите. Не е за пренебрегване и фактът, че заплащането не е сред високите в администрацията, което прави работата не толкова атрактивна, а за поддържането на толкова широк спектър от асортименти са необходими хора с голяма експертиза в различните области.