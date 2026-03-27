Кардиоонкологията в България: спасяваме пациенти, но сърцето остава без защита… Проф. Лилия Демиревска пред ФАКТИ

Кардиоонкологията се утвърждава като една от най-бързо развиващите се медицински области, но в България тя все още остава недооценена и недостатъчно развита. Съвременните противотуморни терапии значително увеличават преживяемостта на пациентите с рак, но често водят до сериозни сърдечно-съдови усложнения. Това поставя нови предизвикателства пред лекарите и изисква тясно сътрудничество между кардиолози и онколози. От 3 до 5 април 2026 г. във Военномедицинска академия (ВМА) ще се проведе национална кардиоонкологична конференция по темата за кардиоонкологията. Събитието се организира от Дружеството на кардиолозите в България със съдействието на ВМА. Как се справяме… Пред ФАКТИ говори проф. Лилия Демиревска – член на УС на Дружеството на кардиолозите в България, председател на работната група по кардиоонкология към него и част от екипа на Клиника по кардиология на ВМА.
- Проф. Демиревска, защо и какво налага кардиоонкологията да се развива толкова динамично през последните години?
- Съвременната противотуморна терапия значително повиши преживяемостта на онкологично болните. В същото време обаче част от тези терапии водят до сърдечни увреждания и могат да причинят практически целия спектър от сърдечно-съдови усложнения – от функционални нарушения до сериозни и дългосрочни кардиологични проблеми. Именно тук е мястото на кардиоонкологията – като интердисциплинарна област, която има за цел да намали риска от тези усложнения чрез активно проследяване на пациентите и прилагане на съвременни профилактични и терапевтични подходи.
- Какви тумори развива сърцето…
- Туморите на сърцето са изключително редки – срещат се приблизително при 1 до 30 случая на 100 000 души. Те се разделят на първични и метастатични. Най-честият първичен тумор на сърцето е миксомът, който обикновено е доброкачествен, но може да доведе до сериозни клинични прояви в зависимост от локализацията си.
- Къде се пресичат сърдечните и онкологичните проблеми, когато говорим за кардиология?
- Сърдечните и онкологичните заболявания се пресичат на няколко нива. На първо място, те „споделят“ общи рискови фактори като тютюнопушене, затлъстяване, захарен диабет и други, което означава, че пациентите с онкологични заболявания често имат и повишен сърдечно-съдов риск още в началото.
Освен това част от противотуморните терапии могат не само да причинят директно токсично увреждане на сърдечния мускул, но и да повлияят сърдечния риск индиректно – например чрез повишаване на нивата на холестерола, артериалното налягане или чрез провокиране на съдови спазми. Всичко това прави лечението на онкологично болния комплексен процес, който изисква тясно сътрудничество и координация в рамките на мултидисциплинарен екип.
- Кои са най-честите кардиотоксични ефекти от съвременните противотуморни терапии, които наблюдавате в практиката?
- Най-честите кардиотоксични ефекти от съвременните противотуморни терапии, които наблюдаваме в практиката, включват развитие на сърдечна недостатъчност, артериална хипертония и различни видове аритмии, част от които могат да бъдат животозастрашаващи.
Нерядко се срещат и исхемична болест на сърцето, както и тромбоемболични усложнения – дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия. В определени случаи може да се развие и миокардит.
Тези усложнения изискват активно проследяване и своевременно поведение с цел ограничаване на риска и подобряване на общата прогноза за пациента.
- До каква степен българската здравна система е подготвена да открива и контролира тези усложнения навреме?
- За съжаление, към момента в българската здравна система няма ясно регламентирани изисквания за проследяване на сърдечните усложнения при онкологични пациенти. Ефективният контрол в тази област изисква допълнителни ресурси – както за изследвания като ехокардиография, специфични образни методи и биомаркери, така и за разработване на алгоритми за поведение, съобразени с нашите условия.
Наред с това липсват и достатъчно подготвени специалисти в сферата на кардиоонкологията. Поради тези причини на този етап кардиологичното проследяване на пациентите често остава въпрос на лична инициатива и професионален ангажимент на отделни лекари.
- Какви са най-ефективните подходи за профилактика на сърдечните увреждания при онкологично болни пациенти?
- Най-ефективните подходи включват задълбочена предварителна оценка на сърдечно-съдовите рискови фактори и наличните заболявания още преди започване или паралелно с началото на противотуморната терапия. Това позволява ранно идентифициране на пациентите с повишен риск и индивидуализиране на терапевтичния подход. В хода на лечението пациентите се проследяват по различни протоколи, съобразени с вида на прилаганата противотуморна терапия и индивидуалния им риск.
- Работят ли достатъчно тясно кардиолози и онколози у нас, или все още има липса на координация?
- За съжаление, все още малко болници в България работят в условията на реално тясно сътрудничество между кардиолози и онколози. Липсата на структурирани кардиоонкологични екипи води до известна фрагментация в грижата за пациентите. ВМА е пример за добра практика в това отношение – при нас рисковите пациенти се обсъждат индивидуално, като решенията се вземат в мултидисциплинарен екип. Така се определя най-подходящото поведение както по отношение на онкологичното лечение, така и на сърдечно-съдовото състояние на пациента.
- Как са дефинирани кардиоонкологичните проблеми в Здравната каса. Има ли такива клинични пътеки и как се финансират?
- Към момента в рамките на Здравната каса липсва ясно дефинирана визия за кардиоонкологичните проблеми, а оттам и за възможните решения.
- Пред какви предизвикателства е изправена кардиоонкологичната грижа в България?
Към момента кардиоонкологичната грижа в България все още не е утвърдена като стандартна част от лечението на тези пациенти. Отделни болници полагат усилия да изградят такава практика, но често това се случва за сметка на самите лечебни заведения. Това е и една от причините част от необходимите допълнителни изследвания за адекватно проследяване да не се прилагат рутинно.
Кардиоонкологията в България: спасяваме пациенти, но сърцето остава без защита… Проф. Лилия Демиревска пред ФАКТИ
27 Март, 2026 13:09
Онколечението спасява живот, но често уврежда сърцето, а кардиоонкологията остава извън фокуса на здравната система у нас, казва тя
9 Мнение
До коментар #8 от "Мнение":...
Не може т.кв.та, шиши, кики и коко да изнесоха милиарди народна пара със сакове от магистралите (по скоро липсата на такива), "ремонт" на язовирите, "здравеопазването", самолетните чертежи и др пера, а вие да ни обяснявате за следствието!!!
...
Коментиран от #10
13:55 27.03.2026
10 Мнение
До коментар #9 от "Мнение":...
Първопричината за у.иращата ни държава и народ се корени в държавното управление (не случайно рибата се вмирисва откъм главата)!!!
Когато народът ни масово се обедини и опандизи всички що се зоват "евроатлантици", едва тогава ще има подем и оздравяване на болния народ!!!
Гласувайте за патриотични партии, а не за евроатлантици (вкл и Румен Радев е от тях)!!!
П.п.: благодаря за автоматичното филтриране на цензурирани, но полит некоректни коментари!
Един ден и вас ще ви цензурират, да не се чудите за какво!!!
Коментиран от #12
13:57 27.03.2026
11 минаваш
До коментар #8 от "Мнение":през кучешката перисталтика
15:01 27.03.2026
12 шти
До коментар #10 от "Мнение":цензурират 🍅
15:03 27.03.2026
13 Уса
15:58 27.03.2026
14 Лечебна рецепта от баба и дядо
•Добре почистен 350 г чесън се счуква и се залива с 200 г чист спирт 90 градусов. Съдът се държи на тъмно, добре затворен, на хладно. След 10 дни сместта се прецежда през плътна тъкан. Течността трябва да престои още два, три дни. ЛЕЧЕНИЕ: Три пъти дневно, десет минути преди ядене в петдесет грама прясно несварено мляко се поставят капки от чеснов спирт, както следва: ДНИ - ЗАКУСКА, ОБЯД, ВЕЧЕРЯ 1-ви ден 1-капка, 2-капки, 3-капки 2-ри ден 4-капка, 5-капки, 6-капи 3-ти ден 7-капка, 8-капки, 9-капки 4-ти ден 10-капки, 11-капки, 12-капки 5-ти ден 13-капки, 14-капки, 15-капки 6-ти ден 15-капки, 14-капки, 13-капки 7-ми ден 12-капки, 11-капки, 10-капки 8-ми ден, 9-капки, 8-капки, 7-капки 9-ти ден 6-капки, 5-капки, 4-капки 10-ти ден, 3-капки, 2-капки, 1-капка 11-ти ден 15-капки, 25-капки, 25-капки 12-ти ден 25-капки, 25-капки, 25-капки. Така продължава всеки ден по 25 капки докато се употреби цялото количество чеснов спирт. ВНИМАНИЕ – лечението може да се повтори само сл
16:30 27.03.2026
15 Лечебна рецепта от баба и дядо
По 15g. на ден – Две Супени Лъжици Red Pepper (CAYENNE) се консумират заедно с яденето...
16:34 27.03.2026
16 Лечебна рецепта от баба и дядо
Когато сте на море, когато сте при река със чиста бистра вода в която има златоносен пясък вземете от него. Изсушете го на Слънце. Всеки ден поглъщайте по една чаена лъжичка пясък. Силиция е много полезен. Пълно е с микроелементи Освен това пясъка действа като прочистващо червата средство.
16:35 27.03.2026
17 Лечебна рецепта от баба и дядо
• Постене в продължение на три дни може да регенерира цялостно имунната система на човека. Гладуване в продължение на три дни въстановява изцялостно производството на Бели Кръвни Телца в тялото на човека, даже и при стари хора. Гладуването в продължение на три дни стартира производството на Бели Кръвни Телца които започват да се борят срещу всяка инфекция в тялото на човека. Изследванията показват, че постенето „включва регенеративен ключ”, който подсказва на стволовите клетки да започват производството на Бели Кръвни Телца, които увеличават мощността на имунната система.
Химеотерапията по време на лечение на рак унищожава цялостно имунната система и хората умират, а гладуването я възстановява изсцялостно.
16:37 27.03.2026
18 Лечебна рецепта от баба и дядо
Цвят Иглика (FI. Primalae office) – 50 г
Цвят Лавенда (Flores Lavandulae) – 25г
Стрък Жълт Кантарион (Hyperici herba)– 10г
Хмел шишарки (Strobuli lupuli)– 15г
Валериан (Valerianae radix) – 5г
Още може да се додаде Лайка
Смесва се добре. Натрошава се. И се прави Чай като се залива 1 с.лъж от сместта със вряла вода.
Приготовление:
Една препълнена чаена лъжичка от тази смес се попарва с ¼ л. (250гр.) вряла вода и се оставя 3 минути да се изкисва. Чаят се пие много топъл на глътки преди лягане. При необходимост той може да се подслади с малко мед.
Този чай е за предпочитане пред всякакви химически преписвателни средства. Химическите сънотворни вещества разрушават нервната система. Докато чаят отстранява всички нервни увреждания.
16:38 27.03.2026
19 Лечебна рецепта от баба и дядо
CEDAR OIL съдържа незаменими за имунната система комплекс от витамини, минерали и мастни киселини, които помагат при всякакви инфекции, защита от свински грип идва направо от природата.
Кедрово масло за отстраняване на бенки и кожни тагове.
Маслото от ядките на сибирски звънтящи кедри е с доказан ефект срещу простуди, остри респираторни заболявания, бронхит, ларингит и всякакви видове грип, включително опасния свински грип.
Кедровото масло от векове е традиционно лечебно средство Сибир. Руските учени са му посветили стотици изследвания. Според тях консумацията на кедрово масло обяснява наличието на огромен брой столетници в областта.
16:39 27.03.2026
20 Лечебна рецепта от баба и дядо
Три ореха и три скилитки чесън се смесват и се консумират на гладно в продължение на един месец. Прекъсва се 10 дни и пак се продължава до явно подобрение.
16:40 27.03.2026
21 Лечебна рецепта от баба и дядо
Взема се 500 г. Прясна млада коприва и се залива 700 мл. Спирт, водка, ракия (над 70 градусова). Поставя се в стъклено шише с широко гърло и се закрива с марля. Държи се едно денонощие на светло и седем денонощия на тъмно (в шкаф). Прибира се в тъмно шише и се пази на тъмно. Приема се 30 минути преди ядене три пъти на ден по една чаена лъжичка.
На четвъртия или петия ден от приемането стенокардийните (болки в сърцето) изчезват.
16:41 27.03.2026
22 Лечебна рецепта от баба и дядо
Щамът е комбинация от африкански вирус и друг с европейски произход. Този щам не го лови никакъв антибиотик, което определено е показател за изкуствения му характер. Сътворен е от хора-нечовеци и те са предизвикали епидемията.
Но и срещу това има достатъчно евтино и абсолютно ефикасно средство!
Достатъчно е една супена лъжица КИСЛОРОДНА ВОДА да разтворите в една обикновена чаша с минерална вода и този разтвор да го изпиете на гладно. Малко ще ви е гадно, но ще го изтраете и след това никакви проблеми!
Няма такъв вирус или паразит, който да е устойчив срещу кислорода - този Дар от Бога!
16:46 27.03.2026
23 Лечебна рецепта от баба и дядо
Всяка сутрин рано три скилитки ЧЕСЪН и четири ОРЕХА се стриват заедно и се изяждат
Три пъти на ден по една чаена лъжичка Омега 3
Процесите на гниене и ферментация в червата спира чесънът. Той съдържа особени вещества - фитонцити. За да ги отделите от чесъна, стрийте три скилитки и ги залейте с преварена вода със стайна температура. След едно денонощие настойката е готова. Пийте преди сън по 2 супени лъжици два пъти в седмицата.
16:48 27.03.2026
24 Лечебна рецепта от баба и дядо
Една шепа ЕЧЕМИК
Една шепа РЪЖ
Една супена лъжица ЖИВОВЛЕК
1.5 литра вода ври докато остане 1 литър
16:49 27.03.2026
25 Лечебна рецепта от баба и дядо
Смесваш в равни количества орехи, лимони и мед в бурканче и по няколко лъжици на ден преди хранене... Който желае може да прибави и в по – големи количества магданоз. Супер е за повишаване на хемоглобина особенно за бременни.
16:50 27.03.2026
26 Лечебна рецепта от баба и дядо
ПРИ ГАЗОВЕ В СТОМАХА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ВЗЕМАТЕ СУТРИН ПО
- ДЕСЕТ МАСЛИНКИ. СЛЕД ДВА ЧАСА ЩЕ ПОЧУВСТВАТЕ ПРОМЯНА. ПРЕЗ ДЕНЯ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ВЗЕМАТЕ ОТ МАСЛИНКИТЕ КОГАТО СЕ СЕТИТЕ. ЗА НЯКОЛКО ДНИ ГАЗОВЕТЕ ЩЕ ОТШУМЯТ. ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ВЗЕМАТЕ МАСЛИНКИ ДО ОКОНЧАТЕЛНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГАЗОВЕТЕ. МАСЛИНИТЕ СЪХРАНЯВАЙТЕ В СТЪКЛЕН БУРКАН, НЕПРЕМЕННО ЗАЛЯТИ С ЕДНА ЛЪЖИЦА ЗЕХТИН. ЛЕСНО, БЪРЗО И ЕФИКАСНО! ЗАПОЧВАЙТЕ ВЕДНАГА!
16:51 27.03.2026
27 Лечебна рецепта от баба и дядо
16:56 27.03.2026
28 Лечебна рецепта от баба и дядо
16:56 27.03.2026
29 мдаaa
21:06 27.03.2026