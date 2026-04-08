Новини
Мнения »
Кеворк Кеворкян: Ода за слабоумието

8 Април, 2026 10:02

  • кеворк кеворкян-
  • българия-
  • скъпотия-
  • горива-
  • цени-
  • бензин-
  • дизел

Можем вече дори да се гордеем, че сме поданици на случайници, все по- слабоумни, което изобщо не им пречи да са пределно безпардонни и нагли

Снимка: Фейсбук
Кеворк Кеворкян журналист и публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Подхвърлят на народеца кирливите 20 евро за бензин - и хайде към Киев, където са готови и гащите си да свалят, това пък винаги е било най-лесното упражнение за тях. Смятат, че по този начин ще докажат предаността си към Чорбаджиите, които обаче вече не им обръщат никакво внимание, понеже отдавна разбраха що за стока са.

Свидетели сме на изблиците на слабоумие, което очевидно е вродено - то не може да е придобито в резултат от упражняването на обичайния политически курварлък. Той пък видимо ще ни извиси до неподозирани висоти, дори някой зложелател би обобщил, че предлагаме най-евтините услуги и най-старателните политически куртизанки.

Този извод може да се изрази и по-дипломатично: че предаността ни към евроатлантическата кауза се измерва с щедростта ни - всевъзможна - към Украйна.

Тия дни, набързо и в режим на пълна нелегалност, служебният премиер Гюров подписа Спорзумение с Украйна, което е с повече от съмнителна правна стойност. Гюров обаче, вероятно окуражен и от съмненията в законността на собствения му избор като премиер-служебник, изобщо не се колебае да сложи подписа си. Впрочем, въпросните съмнения не са резултат от някаква „ала-бала“, от поредната злощастно-комична комбинация на ПростоКирчовци - те са изразени от видни конституционалисти, на които може да се има доверие. И които, още от самото дебаркиране на бандата на Кирчо са подложени на всевъзможни абсурдни предизвикателства, непознати изобщо в новата ни история.

Всичко може вече да се очаква: утре може да станем свидетели на подписването на друго споразумение, с което великодушно прехвърляме на украинците правото на ползване на българчетата в наборна възраст - да правят с тях, каквото си щат.

А при тази апатия, която ни е обзела, като нищо ще дочкаме деня, в който някой ще се опита да придобие собствеността върху самия ни Народ.

А той изглежда като трайно анестизиран и нищо не може да го накара да дойде на себе си. В крайна сметка, никой сякаш вече не се интересува какво правят „служебниците“, примерно - а и те самите вероятно също не са наясно, гледат само представленията в цирка да не спират. Но що за разгащеност е „премиер“ за временно ползване да развърже езика си и да заяви, че сме готови на всичко заради Украйна; или пък другото, още по-тъпо изхвърляне, че всякак ще ù помагаме да влезе в НАТО - което никога няма да се случи, поне до ядреното пришествие това е сигурно, а сетне вече няма да има кой да ни каже какво се е случило.

Нещастни бърборковци - не им ли минава през главите, че вмирисаните им от бездушие и напълно безполезни лафове могат да бъдат използвани като повод от руснаците, за да ни набутат в украинския полигон, който и без друго се чудят как да разширят. Няма да стоят със скръстени ръце и да се наливат с водка - а пък Тръмп да прескача където му скимне, от Венецуела до Иран. Те не са по-малко лакоми от него, а отгоре на всичко ни знаят и кътните зъби, пък и от доста време не са ни освобождавали. Тия дни са ни изчеткали - лукаво, както обичат, нарекли ни „марионетки“, което си е направо комплимент.

Във всичката тая хавра, от време на време някой отваря дума за нуждата от „силна ръка“, която да ни вкара в пътя. Вятър - никой няма тяга към нея, най-малкото пък Народът. На него сякаш му харесва диктатурата на слабата глава, да го кажем направо - на слабоумието, което властва почти навсякъде. Можем вече дори да се гордеем, че сме поданици на случайници, все по- слабоумни, което изобщо не им пречи да са пределно безпардонни и нагли. Нарушаваш Конституцията - ставаш премиер, Кирчо направо се изплю върху нея и отвори широко вратата за гаменските набези на други безсрамници. Сега и за Гюров се говори същото, той пък вече се изплю и срещу президентството.

И ще продължат да се случват тия неща, докато не бъдат окончателно признати за нормални. Новите герои ще мирясат, едва когато всички заприличат на тях, когато всички тръгнат да се кръстят в тяхната църква. Народът пък очевидно притежава неограничен апетит да преглъща тия неща. Ужасяващо е това негово волско търпение.

Трябва да престанем с гевезенето около Сивушка - и да треперим от онова, което един ден може да се събуди в главата на Вола.

Защо да не си го кажем направо: България не може да вирее без надзор и Надзорник - и той, за жалост, ще наднича от Изток, не си мислете веднага за руснаците, ние и китайци сме готови да станем, стига да се отървем накрая от проклетия въпрос, какво да правим със себе си. За Запада не представляваме никакъв интерес, там са наясно, че останем ли сами, обезателно ще се првалим - и тогава ще се включат в пазарлъка. Случвало се е и по-рано, последният път, когато Чърчил ни подхвърли на Русия, тя да налива тук като в бездънна каца - а накрая Западът да ни прибере.

Нямали сме истински визионери, сега пък още по-малко - а то си е нахално да търсиш провидчество в някаква измет, самонабедила се за „първенци“. Перверзникът Фердинанд ли го имате за „визионер“? Хвалят го хора, които имат дълбоки селяшки комплекси.

За някой днешен кандидат за надзорник ние сме интересни единствено със златните си залежи. Те обаче са сигурното доказателство колко гламава държава сме, неизкоренимо гламава. Да не повтарям пак как дадохме златото си срещу гологани на канадците, ако изобщо са канадци. И кой го хариза - хайде сега да си припомните, понеже някои се правят, че са забравили името му: Костов, разбира се.

Е, добре, далаверата е очевидна - обаче поне е уважил „Запада“. А ние сме си останали в нашата си азиатщина...

Същият Костов си джапал, поне веднага след „Промяната“, с бели хавлиени чорапи и Тодор Колев, син на модния шуменски шивач Адама, беше ужасен от това. Мнозина други - също. Ние сме и това: сепваме се от нечия безвкусица, а на златото - майната му.

Беше нейде в края на 60-те години - с двама приятели тръгнах за Будапеща, за да гледаме мач на националния ни отбор по футбол, пътувахме с един „Москвич“, той пък се беше паднал от лотарията на един от тях. Пристигнахме в Буда тъкмо за началото на мача. Нашите паднаха, за жалост, и ние решихме веднага да се връщаме.

Скоро обаче онзи, който шофираше, каталяса напълно и отказа да продължи. Намирахме се в една пустош, сякаш безкрайна. След време отново продължихме, докато пред нас се появиха светлините на някакво селце. Осмелхме се и потропахме на един прозорец. Появи се някакъв мъж, и понеже очевидно беше наясно, че няма как да се разберем с неговия невъобразим унгарски, направо ни въведе в къщата, показа ни стаята за гости, прибра форинтите, които ни бяха останали и изчезна някъде. А ние прекарахме нощта в приказки - кога ще настигнем един народ, който винаги е спал с пухени завивки. каквито естествено имаше и в стаята за гости.

От тогава винаги, когато някой се изрепчи, каква просперираща държава сме били до Голямата Делба след Втората война, все се сещам за пухените завивка насред онази пустош - и за нашите клетници се сещам, свити в дама заедно с животинките си. И за богаташите ни също се сещам - и едните, и другите и досега плачат за надзор. Бедняците - за да се събудят някак, за каквото и да е. Богаташите и изобщо успелите хора пък, за да не направят поредния си грешен избор - никой обаче тъкмо тия не успя да ги вразуми, това продължава и досега и ще продължава докато ни има. Вземеш някой службогонец и го правиш премиер - служебен, но премиер и той, вместо „Благодаря“, те поругава публично. Президентката Йотова не знаела, че служебният премиер, избран и назначен от нея, ще отиде в Киев заедно с една сюрия мнистри. Държава ли е това - и кога ще дорасне до пухени завивки, иначе казано - кога ще излезе от дама.

Лафът е известен: „Момчето излезе от Бронкс, но Бронкс не излезе от него“. В Бояна има имоти общо за милиарди - и всички, с малки изключения, изхвърлят мръсотията си в септични ями. И на никой това не прави впечатление. Богати хора с респект от помията.

Както казваше един писател, някои хора имат неустоимия импулс сами да си навредят - сякаш за нас е казано това. Търпението ни към идиотите го доказва - а то вече е неизкоренимо.

В крайна сметка, това все се плаща по някакъв начин, изключено е да не се плаща - кога ще се случи не е ясно, може би това пък да се дължи на разсеяността на Чорбаджиите - или на желанието им да се самоунищожим по най- садистичния начин, особено ако им известна склонността ни да обвиняваме все другите за всичките си беди.

И заради това вечно мрънкотене, наред с останалите ни дефекти, със сигурност вече са ни сложили в онази група, която е наречена от урсулките „Европа на втора скорост“- нещо, което изобщо не е предвидено от първобащите на ЕС. Подлярите обаче изобщо не са наясно, че ние сме все с включена задна скорост, спомнете си едно нещо, което нашите управници са свършили навреме.

Така и не се научихме, какво може да ни навреди, за да го избягваме, поне това - и продължаваме сами да си вредим.

Има един въпрс, на който никой от политиците ни не може да отговори - всъщност, дори не подозира, че може да му бъде зададен, ето го: „Знаете ли в какво вярва Българският Народ?“

Народът пък сякаш все още не е осъзнал, че разполага с правото да се разочарова - Радой имаше книга с такова заглавие - или просто се страхува да прибегне към него. А ако го прави скрито, направо ще се отрови, ако вече не се е случило това.

Сега политиците шишкат Народа да е по-активен на тия избори - но не му казват защо да го прави, от коя отрова ще го спасят така. Най-грозното им престъпление е, че не знаят какво да правят с него, въображението им стига до 20-те евро, които споменахме в началото. И за толкова години никой не се осмели да признае това. Мизерници. Гледат на политиката като на нещо елементарно, а не, както казваше един автор, като на непредсказуема химическа реакция.

Питайте, например, будалите, които търчат по чуждите задници, знаят ли поне как не бива да се прави политика? Или им е хубаво да изглеждат досущ като слепи мишки?

И дали са схванали и отстояли поне една истина за Народа?

Сякаш не е далеч времето, когато ще изглеждаме като несъстояла се държава - но никой не се плаши от това.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел

    41 4 Отговор
    И дойдоха времена нелепи,да ни управляват крадци и слепи!
    Радой Ралин

    10:04 08.04.2026

  • 2 Надъхан капейчо 🤩🤡

    24 35 Отговор
    Ех колко липсва този доносник от телевизията.... ИЗОБЩО НЕ ЛИПСВА

    Коментиран от #24, #34

    10:04 08.04.2026

  • 3 СБО провал

    24 28 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    10:04 08.04.2026

  • 4 УСПЕХ УКРАЙНА

    18 22 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    10:04 08.04.2026

  • 5 К00ПЕЙКИте

    11 17 Отговор
    Свикнахте ли с еврото?защо поредна година никой немидва на Дунав??Нищо не обаждате.

    10:05 08.04.2026

  • 6 Агент Димитър

    15 20 Отговор
    Се и.зпър.дя и замириса на копейки

    10:06 08.04.2026

  • 7 Пич

    29 7 Отговор
    Кеворкяне!!! Избирателите са им такива - слабо умни!!! А слабо умните най мразят умните, и винаги избират подобни на себе си!!!

    Коментиран от #13

    10:07 08.04.2026

  • 8 Реалност

    21 23 Отговор
    Украйна имат най добрите войници на света и чудеса от храброст правят те и обикновените хора с НЕДОСТАТЪЧНАТА помощ от съюзниците НО победата е сигурна за Украйна !!

    10:07 08.04.2026

  • 9 Даа...

    18 12 Отговор
    Настана време да активират целия наличен състав на ДС-КГБ и в следващите 10 дена ще ни залеят със страх и пропаганда. В тикток е лавина от ботове в подкрепа на обявения от САЩ за проводник на руските интереси Румен Радев.

    10:08 08.04.2026

  • 10 Факти

    16 18 Отговор
    само във вашият сайт този доносник може да има поле за изява!

    10:08 08.04.2026

  • 11 Не го чета

    16 21 Отговор
    Минавам само да го напсувам и да кажа на този нужник,че Русия е кенеФФ.

    10:10 08.04.2026

  • 12 Българският народ подкрепя Украйна !

    15 20 Отговор
    Никой не може да промени българина да подкрепя нападнатите вероломно и подло народи.
    Никакви доносници и pycopоби, служещи на вражеска държава, не могат да избият емпатията на българина.

    Коментиран от #37

    10:11 08.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кажи честно ... 🤣

    15 6 Отговор
    Румбата решетников ко вика - в нашите редици няма агенти на ДС-КГБ . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    10:13 08.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Коректор

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ти ол1гофрен ли си по рождение":

    Разбра се, че ходят на допълнителни курсове.
    Няма как природата да е толкова жестока .

    10:14 08.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мдаа

    14 12 Отговор
    Според другаря Кеворк трябваше да се подхвърлят по едни кирливи 20 рубли и хайде към Москва ! Много умно !

    10:16 08.04.2026

  • 19 този какво се оплаква

    1 14 Отговор
    Нали затова скачахте по площадите миналата година бре? Нали Желязков не ви харесваше?

    10:16 08.04.2026

  • 20 така

    12 16 Отговор
    И този агент се включи. Винаги е бил слаб журналист, слаб манипулатор.

    Коментиран от #30

    10:16 08.04.2026

  • 21 Кеворкяне, чадо

    10 9 Отговор
    От войната в Украйна БГ трупа дебели пачки от износа на оръжие. Иначе моралните си терзания ги изливай някъде другаде.

    Коментиран от #23

    10:18 08.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 така е

    8 5 Отговор

    До коментар #21 от "Кеворкяне, чадо":

    Ако не споменеш нещо за Украйна, няма рублей.

    Коментиран от #45

    10:20 08.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пич

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ти ол1гофрен ли си по рождение":

    Нц....... Изпаднах в ступор, когато прочетох тъпите ти писания!!!
    Паветник си си...

    10:23 08.04.2026

  • 27 бандита бандера

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "трият калпаазаните":

    За три дни в киев,тая опорка с фашистите се търкаля вече 4 години.....Много фашисти имало в бившата СССР щом 4 години буксуват червеноармейците....много си проЗт друже

    10:24 08.04.2026

  • 28 Лустрация!!!

    8 6 Отговор
    Димитре,що в Раша няма интернет бре?

    10:24 08.04.2026

  • 29 Р.Н

    7 7 Отговор
    Най-великият ни публицист!

    10:24 08.04.2026

  • 30 абе

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "така":

    арменец, слаба ракия. Друго е евреин или циганин да те излъже....

    10:25 08.04.2026

  • 31 Една мисъл не ми дава мира.

    5 4 Отговор
    Защо такива като този каквото кажат винаги истината е точно наобратно на това което са изтропали?

    10:27 08.04.2026

  • 32 Брояч на копейки

    4 4 Отговор
    И този изпълзя.

    Какво са 17 милиона евро? Могат ли 17 милиона евро да решат някакви сериозни проблеми на българското общество?
    Обаче 17 милиона евро, дадени на Украйна, за да защитава себе си и НАС - е една добра инвестиция.
    Кеворк, с неговата словесна логорея, удобно пропуска този факт - докато Украйна се сражава, ние сме в безопасност. Падне ли Украйна - никакви 17 милиона евро няма да ни спасят.
    Това не е Боташ. Това са малко пари, с които получаваме свободно бъдеще

    10:28 08.04.2026

  • 33 как е ФАРАОНА

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "трият калпаазаните":

    Фараоне, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не! По дяволите, обичам те бе! Умира ми се! Фараоне, псуваш ли ме? Влачиш ли се? Пиян през нощтта - защото аз да! За лудница съм, на дъното съм! За никъде съм!

    10:28 08.04.2026

  • 34 Не знам дали е ,,доносник"...?!

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":

    Но със сигурност има повече акъл в главата си от теб ...!

    10:33 08.04.2026

  • 35 Ей това да си комунист е Божие наказание

    5 1 Отговор
    Атеист,но утре ще боядисва яйца и ще се кръсти.

    10:33 08.04.2026

  • 36 Ъхъ!!!

    7 3 Отговор
    На агент Димитър му отива да напише ода за слабоумието защото пише от собствен опит! Той също така може да напише оди за алчността, подлостта, безпринципността, користта и двуличието. Пак от собствен опит!

    10:37 08.04.2026

  • 37 Подкрепа

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    за украинките по голи задни части. От арабският свят идват насам, че са гладни за нещо месно....

    10:41 08.04.2026

  • 38 българин

    7 3 Отговор
    Няма КОЙ да затвори голямата хлевоуста уста на арменската червена подлога. Този путински трол сипе пропаганда и дезинформация повече от половин век в полза на червената мафия.

    10:44 08.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Калин

    2 4 Отговор
    Кеворкян е прав както винаги.
    Гяуρите като Гюров скоро ще си го получат по пълна програма.

    Коментиран от #47

    10:45 08.04.2026

  • 42 Представям си как водещите офицери

    5 1 Отговор
    От ГРУ са се пукали от смях, когато тоя злобен агент пробута Царя на бг юнаците в едно издание на Всяка Неделя. Сигурен съм, че са получили и награда в някой тъмен и прашен салон...

    10:45 08.04.2026

  • 43 4 каймета

    1 1 Отговор
    За месечната изява...чакаме и нещо от Нешка

    10:47 08.04.2026

  • 44 Това си е ...

    3 0 Отговор
    Чисто словоблудство...чак ми се повръ...ща.

    10:58 08.04.2026

  • 45 Учат са от

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "така е":

    БСП ДРУГАРИТЕ.....

    10:59 08.04.2026

  • 46 !!!?

    4 0 Отговор
    Агент Димитър може да се обърне към "Боташ" за " кирливите 20 евро"...!!!?

    11:09 08.04.2026

  • 47 Озадачен

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Калин":

    Гербава калинка ли си или шишкава?

    11:11 08.04.2026

  • 48 значи

    0 0 Отговор
    кевор кир@не и т@ков@не пак....

    11:15 08.04.2026

  • 49 А кеворк

    0 0 Отговор
    направо към москва и за по - лесно - без гащи.

    11:22 08.04.2026