Иранските лидери се смесват с тълпите по улиците на Техеран, за да демонстрират контрол във военно време

След повече от месец, през който беше преследвано от целенасочени убийства, иранското ръководство прие нова тактика, за да покаже, че все още държи нещата под контрол. Висши длъжностни лица се разхождат открито по улиците сред малки групи хора, събрали се в подкрепа на Ислямската република, предаде Ройтерс.

През последните дни иранският президент и външният министър отделно се смесиха с групи от по няколкостотин души в централната част на Техеран. Във вторник държавната телевизия излъчи кадри, на които двамата позират за селфита, разговарят с граждани и се ръкуват с поддръжници, събрали се на обществени места.

Според вътрешни източници и анализатори тези изяви са част от премерено усилие на иранското теократично ръководство да демонстрира устойчивост и авторитет – не само над жизненоважния Ормузки проток, но и над населението – въпреки продължителната американско-израелска кампания, насочена към "унищожаването" му.

Вътрешен човек, близък до твърдолинейното ръководство, заяви, че такива публични изяви имат за цел да покажат, че Ислямската република е "непоколебима въпреки ударите и че запазва контрол и бдителност", докато войната продължава.

Американско-израелската война срещу Иран започна на 28 февруари с убийството на дългогодишния върховен лидер аятолах Али Хаменей и няколко висши военни командири в серия от удари, които оттогава продължават да са насочени срещу висши длъжностни лица.

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей не е виждан публично, откакто пое поста на 8 март от баща си.

Междувременно външният министър Абас Арагчи беше премахнат от списъка на Израел за ликвидиране в рамките на посредническите усилия миналия месец, водени включително от страна на Пакистан, за сближаване на Техеран и Вашингтон за преговори за прекратяване на войната.

Преговорите, насочени към прекратяване на войната като че ли влязоха в задънена улица, тъй като Техеран определя мирните предложения на САЩ като "нереалистични". На този фон последните публични изяви на президента Масуд Пезешкиан и Арагчи изглеждат предназначени да демонстрират непокорство, ако не и убедителна демонстрация на обществена подкрепа.

Високопоставен ирански източник заяви, че публичното присъствие на официалните лица показва, че "управляващите не се страхуват от целенасоченото убиване на висши ирански фигури от Израел".

На въпроса дали иранският външен министър или президент са в някакъв списък за ликвидиране, израелският военен говорител Надав Шошани заяви в петък, че "не би говорил за конкретни лица".

Вечерни митинги за демонстриране на устойчивост

Въпреки мащабните разрушения Техеран изглежда окуражен от оцеляването си след седмици на интензивни американско-израелски атаки, обстрелването на страни от Персийския залив, в които са базирани американски войски, и демонстрирането на способността си ефективно да блокира Ормузкия проток.

В сряда американският президент Доналд Тръмп обеща по-агресивни удари срещу Иран, без да предложи график за прекратяване на военните действия.

Техеран отговори с предупреждение към САЩ и Израел, че "по-разрушителни, по-мащабни и по-опустошителни“ атаки са "в процес на подготовка".

Окуражени от духовните лидери, привържениците на Ислямската република излизат на улиците всяка вечер, изпълвайки площадите, за да покажат лоялност, дори докато бомби валят над цялата страна.

Анализатори казват, че властта също се стреми да повиши "политическата и репутационната" цена на ударите в момент, когато жертвите сред цивилното население дълбоко тревожат иранците.

Омид Мемариан, старши анализатор за Иран в DAWN, мозъчен тръст със седалище във Вашингтон, заяви, че решението да се изпратят официални лица на събиранията отразява многопластова стратегия, включваща усилие да се поддържа духът на основните симпатизанти на режима в момент на силен натиск.

"Системата разчита силно на тази база; ако нейните поддръжници се оттеглят от публичното пространство, способността ѝ да прожектира контрол и авторитет значително отслабва", каза Мемариан.

В изявления пред държавната телевизия хора от тълпите изразяват непоколебима лоялност към иранското ръководство; други се противопоставят на бомбардирането на страната си, независимо от политиката; а трети имат интерес в системата, включително държавни служители, студенти и други, чието препитание е свързано с нея.

Хади Гаеми, директор на базирания в Ню Йорк Център за човешки права в Иран, заяви, че властта "използва такива лоялни тълпи като човешки щитове, за да повиши цената на всякакви опити за атентат".

"Като се намират сред големи тълпи, те разполагат със защита, която би направила израелско-американските атаки срещу тях много кървави и би предизвикала съчувствие по целия свят", каза той.

Потенциалните протестиращи избягват улиците през нощта

Ислямската република възникна след революцията от 1979 г., подкрепена от милиони иранци. Но тази подкрепя "изтъня" след десетилетия на управление, белязани от корупция, репресии и лошо управление, отблъсквайки много обикновени хора.

Макар че досега няма много признаци за антиправителствени протести, които избухнаха през януари и утихнаха след смъртоносно потискане, властта е приела сурови мерки – като арести, екзекуции и мащабно разполагане на сили за сигурност – за да предотврати всякакви искри на несъгласие.

Правозащитни групи предупредиха за "прибързани екзекуции" по време на война, след като Иран обеси поне седем политически затворници от началото на конфликта.

"Много потенциални протестиращи са уплашени от продължаващото присъствие на въоръжени мъже и агресивни тълпи по улиците и остават предимно у дома си, щом падне мрак", каза Гаеми.

Превод от английски Пламен Йотински, БТА