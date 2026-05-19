Това е пътят към върха и на България, и на българите - да се отваряме към световния опит и ноу-хау, за да успеем с много труд и талант като нация

19 Май, 2026 16:01 2 165 50

Това е par excellence автентичният патриотизъм

Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ах, какъв делириум за душата - да виждаш България да бъде в центъра на световното внимание с възхита. Да си горд наистина, че си българин, когато твоя сънародница е призната за най-добрата, с най-голямата преднина някога на този форум. Прекланям се пред DARA / Darina Yotova - пред нейния свръхталант, трудоспособност и воля за победа!

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

“Surrender to the blinding lights. No one's gonna sleep tonight” се е превърнал в официалното мото на тазгодишния финал във Виена!

Снощи, когато видях, че се откъсваме на върха ме облада същото чувство като реминисценция на великия четвъртфинал срещу Германия през 1994 г. Водихме вече 2-1, но все ми се струваше сюрреалистично малка България да отстрани световния шампион! А то каква победа на Дара - направо отвя конкуренцията.

Не само световните медии гърмят с новината за България, Дара и БангаРанга. Не само целият свят разбра за нашите кукерски традиции. Не само сега Европа гледа догодина към България.

А дано всички българи след великата радост да научим урока на Дара. Същият като на четвъртите във футбола и вторите във волейбола: за да си на световно ниво трябва да се учиш от най-добрите. Дали ще е Йохан Кройф, който шлифова българския футболен гений; или Джанлоренцо - извадил най-големия талант в световния волейбол; или треньорите, които направиха Григор мега звезда - това е пътят към световния връх.

Така и един страхотен екип от българи - грък - румънец - норвежка - швед изведоха Дара на върха.

Това е пътят към върха и на България и българите - да се отваряме към световния опит, образци и ноу-хау, за да успеем с много труд и талант като нация. На всяко ниво, поприще и занаят!

И да обръщаме гръб на лицата на завистта и омразата - лицата на Миналото.

Това е par excellence автентичният патриотизъм.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    16 1 Отговор
    Я, женята била лявобрежна, хехе

    16:04 19.05.2026

  • 2 хдгхфгбгфб

    23 1 Отговор
    Да се вземате в ръце да направите Заводи , Ноу Хау мои Хау Дари , Мари ...клоуни. Народа още малко ще търпи

    16:06 19.05.2026

  • 3 Интересно

    27 2 Отговор
    В същият момент наш състезател по тенис стигна полуфинал на голямо първенство, а друг наш състезател по борба спечели европейското такова.
    Нито дума от този!!!!
    Само бангабанга му е в главата.

    16:07 19.05.2026

  • 4 хах

    29 2 Отговор
    Тоз дъртия пиргииш и той ли танцува на тик ток тинейджърски песни??? Големи хора направо се излагате вече

    Коментиран от #20

    16:07 19.05.2026

  • 5 име

    18 1 Отговор
    Ма, вземи се отвори първо ти, ако искаш хрез фонтанелата, ако искаш през някъде другаде, вземи постигни нещо, пък после давай оценки и акъл като някъв par excellence

    16:08 19.05.2026

  • 6 Фейк - либераст

    22 1 Отговор
    Велико щастие за българския народ, Европа и света, е че го има евГЕНИЙ е ГЕНИЙ, КОРИФЕЙ и ПЕНКИЛЕР срещу съответното заплащане!

    16:08 19.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    24 2 Отговор
    Само забележете деградацията и упадъка на България за 30 години кошерна демокрация,да се гордеят с чалга мuндили,5 държави бойкотираха тези извращения на Евровизия заради исраhell ,които убиха 6 милиона палестинци жени и деца,а цървулите се радват на геноцида които тези кошерни ууроди извършиха

    Коментиран от #14

    16:09 19.05.2026

  • 9 Глас от Момин проход

    9 1 Отговор
    - И аз успях на световната сцена и станах известна. Генчо, драсни един ред и за мен.

    16:09 19.05.2026

  • 10 честен ционист

    9 12 Отговор
    Като братят укропам ли? Да отваряме краката?

    16:09 19.05.2026

  • 11 хах

    15 1 Отговор
    Задника си отвори ако искаш , да сме се отворили , хората заводи строят , развиват се , оправиха си държавите.

    16:10 19.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Левски

    23 1 Отговор
    Евгения, като си много трудолюбив, защо не работиш. Търтей жалък.

    16:11 19.05.2026

  • 14 Евролибераст

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Плащаме на марионетките за проповядване на новите ценности. Какви заводи? Какви производства?

    16:12 19.05.2026

  • 15 Мите

    11 1 Отговор
    "Свръхталант"!....Майко мила!

    16:14 19.05.2026

  • 16 хах

    12 3 Отговор
    Центъра на Земята , като искаш да говорим . Знаеш ли колко Континента има Планетата , знаеш ли колко са само латиноамериканските държави от там тръгваме през Африка , Китай , , Корея ,Япония мислиш че им дреме кой е спечелил някъв измислен певчески конкурс????? И повечето от тез държави са на светлинни години от нас.

    Коментиран от #19

    16:15 19.05.2026

  • 17 ИМПЕРИАЛИСТ

    14 3 Отговор
    С тази песен се тества до колко народът ни се е ЛУМПЕНИЗИРАЛ!
    Е, явно трябва още да се работи по въпроса с лумпенизирането на БЪЛГАРИТЕ...
    Не я харесваме тази "БЪЛГАРСКА" песен!!
    Жестоко, ДАРА 10 години да учи "НАРОДНО ПЕЕНЕ", а да завоюва Евровизия с чалгарската "банга-ранга"...

    16:16 19.05.2026

  • 18 Факт

    16 1 Отговор
    И тази либерняшка еуфория ще се нареди до онази, на Мария Бакалова.

    16:16 19.05.2026

  • 19 Факт

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "хах":

    Забравяш "световната" подкрепа с 12-те точки от Малта - островна държава с половин милион население, от които поне една трета са деца и старци.

    Коментиран от #31

    16:18 19.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 аман от безДара

    10 2 Отговор
    ганга банга в Максуда и 27 години по-късно безДара печели евровизия

    16:24 19.05.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    11 5 Отговор

    До коментар #20 от "Роза":

    Важно ли е?
    Кое е по-добре - да говорят за теб, че си от професията или да не говорят за теб?
    Идва чужденец и ти казва бангаранга - ти как ще му обясниш какво е? Българско ли е? С това ли трябв да те познават - че си от професията, а не че имаш 1400 години славна история и че си най-старата държава в Европа?!

    Щом сте готови да си стъпчете достойството за всяка глупост, която ви прави известни значи не струвате нищо! Ефтинджоса не е стока! Качеството е вечно!

    Коментиран от #35

    16:29 19.05.2026

  • 24 Гост

    7 1 Отговор
    Значи, този и онзи, Сланински, са ми като две xra4ki по течението.

    16:29 19.05.2026

  • 25 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Роза":

    За евтиният, няма значение колко е евтин.

    16:30 19.05.2026

  • 26 народа

    10 0 Отговор
    Решено е ! Магистрала Хемус се преименува на Магистрала Бангаранга

    16:32 19.05.2026

  • 27 Лост

    5 0 Отговор
    Кънев,нали знаеш какво прави ръката на ватмана?

    Коментиран от #37

    16:33 19.05.2026

  • 28 Абе...

    6 6 Отговор
    Това е пътят на Дара! Браво за успеха на момичето, браво! Но тази песен с нищо не показва България и нас българите! Една рокля вдъхновена от кукерски костюми!? Нищо повече! На всичко отгоре авторите не са българи- грък, румънец и норвежец! Къде видя България! Аман от празнословия!

    16:36 19.05.2026

  • 29 Отстрани

    10 2 Отговор

    До коментар #20 от "Роза":

    Много важно че някой бил научил къде била България. Още чужди навлеци , паразити и колонизатори не ни трябват на територията. Можем да си живеем спокойно и без тях и без какафонията на Дара.
    България няма нужда от реклама, защото е най-прекрасното място на света и западняците добре го знаят и затова 30 години ни подлагат на целенасочен геноцид! България е за българите!

    16:39 19.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кочо

    3 9 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    Австралия е цял континент и даде колкото Малта от държавното си жури и още толкова от зрителите! Дания също! Тези 500 точки не се събират ей така, с писане на глупости по форомите! Абе, Европа пощуря, вие сте се заинатили!? Случи се нещо от хубаво по хубаво! Ако нямате усещане да го усетите и ум да го проумеете, не може да ви се обясни! Но поне можете да положите старание да замълчите!

    Коментиран от #44

    16:42 19.05.2026

  • 32 стоян георгиев

    14 1 Отговор
    Каза Женя, бездарното комсомолче и от скоро мек либерал, без ден трудов стаж 🤭😅😂

    16:43 19.05.2026

  • 33 ИВАН

    11 1 Отговор
    Да се гордеем с гнусотата си, това било патриотизъм според тоя умник.

    16:45 19.05.2026

  • 34 Минавам само

    7 0 Отговор
    да повъpнa с кеф! 🤮🤮🤮

    16:46 19.05.2026

  • 35 Кочо

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":

    Ето така! Като чуят Бангаранга и видят Дара, ще се поинтересуват от България и тогава все някой ще разбере, че претендираш с основание за 1400 г. история! Хората ти казаха, че от 48 часа се е повишил интереса в търсачките за България, има заявки за посещение след година и какви туристически забележителности могат да се посетят! Когато едно нещо е направено стойностно, дори да не се интересуваш от тази сфера, ставаш сериозен и му отдаваш дължимото уважение! Не съм меломан, но като чух веднъж Гена Димитрова усетих тръпки! Също и Недялка Керанова, без да съм фен на фолклора! А преди десетилетия Славка Калчева предизвика фурор сред ученическа аудитория, без да знаем кое е това момиче! Излезе след естраден изпълнител на Иръпшън, Бони М и хитове тогава! С народна носия, мургавичко - А, тая сега ще пее народни песни - ужаст! И като пусна един глас, като викна - Стоян на Стамбул отиде... настана тотална бангаранга! Но, не може да ви се обясни, като нямате от природата! Така ще си отидите, без да се докоснете до човешки стоности!

    16:53 19.05.2026

  • 36 Клети, нещастни копейки 🤪

    5 6 Отговор
    Целия патриотичен консервативен планктон дето друсаше копаница под пилоня на Радев се прави като да живее под похлупак
    За последните 24 часа търсачките отчитат интерес към България от 1 милион. И то не за дните, в които ще се проведе Евровизия, а интерес към екскурзии сега и в близко бъдеще. Апартаментите, които се дават под наем в София, са почти изчерпани.

    Коментиран от #39

    16:53 19.05.2026

  • 37 хе хе

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Лост":

    Каквото и да прави ръката на ватмана, прави го мощно, защото ватман произлиза от Watt.

    16:54 19.05.2026

  • 38 Булпсихопатъ

    6 1 Отговор
    От мене талант,от теб труд. Става ли? Или не знаеш какво наистина значи труд!? Превеждам ,за нищо правещи чиновници, труд - да работиш за някого по 10-12 часа за минимална заплата или на черно ,без осигуровки ама пак на минимална.

    17:09 19.05.2026

  • 39 Айде бе

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    Интересът който рязко се повиши към България е от джирото ( обиколката на Италия/ България) , а не от някаква си Дара. Дара не само не допринася за интереса, а дори може да отблъсне заинтересованите с нейното глупаво изпълнение.

    17:25 19.05.2026

  • 40 Кирил Христов

    4 2 Отговор
    Драги Евгени, благодаря за позитивния тон. И ти споменаваш хейта и т.н. като част от това, с което Дара е трябвало да се справи. Ще се опитам и аз да бъда позитивен. Според мен в момента се преиграва с така наречения хейт против Дара. Истината е, че на последната фаза на избора на бълграски участник организиран от БНТ Дара имаше много сериозна конкуренция в лицето на Михаела Маринова. И на всичкото отгоре Дара пя фалшиво. Така че много хора, съвсем резонно, не разбраха защо бе избрана Дара. Българите освен горещи страсти и непремерен език понякога, имат и естетически вкус и предпочитания. И нищо не може да ги спре да изразяват мнението си. За капак на всичко некадърниците от БНТ така оплескаха достъпа до данните за гласуването, че усилиха неимоверно проблема. Това, че Дара пя фалшиво не значи нищо и аз съм сигурен, че тя си е научила урока. Показа го на Евровизия, която е изтощителна за участниците. Друг е въпросът за песента Бангаранга и фактът, че няма капка българско в нея. Имало било кукерски елементи. Аз видях по скоро вампирски образи и демонични закачки. Внукът ми се уплаши като видя видеото на песента. Друг е въпросът какви глупости говори Дара когато се опитва да обяснява за какво била песента. Срам ме е да слушам. Чуда се как толкова "доброжелатели" не виждат слона в стаята и изведнъж всички станаха толкова ДАРА-вити. Зпочнаха да говорят за силната необходимост от култура, каквото и да означава това в контейста на Евровизия и на конкретната песен

    17:29 19.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 .....

    4 2 Отговор
    Тоя и той не е добре. Пролетен празник на музиката и малко реклама и по- известни,нищо повече.

    17:42 19.05.2026

  • 43 ШЕФА

    7 0 Отговор
    Ей Кънев,ако беше умен колкото си грз.н и долен щеше да си голям журналист,но за наша радост не си .

    17:55 19.05.2026

  • 44 Кочо...

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Кочо":

    ....като се научиш как се пише " пощУря" , а не " пощОря" , тогава ще обърнем внимание на " компетентното " ти мнение.

    18:04 19.05.2026

  • 45 Милена

    4 2 Отговор
    "Пиянството на един народ! Махмурлукът ще е нелечим. Не, това не е награда , това е еврорушвет . Прибързано се радвате на победата от тези дни. Тя не е победа, тя е вазелина в подготвеното тотално чукане на света, а анyса за жалост сме ние – хилядолетния български народ. България, която е най- малко толерантна към хомocекcуализъм и разпищоленост, в която мачизмът вирее като троскот, е избрана за първата брачна нощ между еднополови съпрузи. Като не успяха да ни приобщят към евpo..,гe..,йската оргия, днес направо ни разпореждат да участваме в нея, а рушвета получихме онзи ден във Виена. И понеже хората си мислят, че това е безплатно, започнаха да се лензят и съпричастват с този „ успех“.

    Нищо, радвайте се, това са стъкълцата с които Америkа подкупи индианците. Едно младо момиче бе принесено в жертва на този Содом и Гoмор, но няма да изгори героично на кладата като Жана Д Арк. Може би е предопределена да изтлее като кибритена клечка преди да предаде злокобната еврoщафета на следващия. Просто стана инструмент на една продажност, но живее в страна, която смятам, е способна да опазва интегритета си. Засега е най -добре да се използва термина- получила а не... спечелила наградата. Радостта ни е напълно неправдоподобна на резултата, който ни очаква. А той е - нахилени, надрусани, невежи деца, които ще си тананикат сатанински строфи, ще си поръчват газирани напитки с чипс, ще ядат пържени пилета с майонеза и ще дебелеят.

    Ще имат вместо мозък малък брояч на от

    Коментиран от #46

    18:21 19.05.2026

  • 46 Милена

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Милена":

    Ще имат вместо мозък малък брояч на отровните хранителни удоволствия и инстинкт, колко о да си свалят панталоните преди да се изaкат. Ще бъдат ма териал за празник за пъстри паради и добре подготвен консуматор на сурогати и сурогатни представления. Прибързано пирувате и се радвате на такава победа. Тя не е ваша, тя е победа на изричното Зло, което ни превръща в свои роби, под булото на розови обещания, псевдо ритми и противопоставяне със зрелостта, която линчуваме. Може дори да прекръстим нашето момиче Сара- някак си по-политкоректно ми се струва. И още- бдете и пазете децата си, защото еврo еничарството тепърва започва. С музика и танц ще ги отдалечат от вас, за да бъдат миманс и консуматор в собственото им уродливо шоу. И ако пък решите, вместо за болни деца, започвайте да събирате капачки за EврoВлизия2027- така пак ще подкрепите болни, но мозъци. Докато Иисус казва- Майки, доведете децата си при мен, Рогатият ликува- Майки, децата ви са вече при мен."

    Коментиран от #47

    18:21 19.05.2026

  • 47 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Милена":

    Има ли кой да ги гледа тия сериали,публика има ли😂

    18:27 19.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Генчо си е

    1 0 Отговор
    Абрияжче удри му един отзад.Зад врата.

    19:48 19.05.2026

  • 50 Анонимен

    0 0 Отговор
    Така Ами. Я друсни една Бангаранга!

    20:55 19.05.2026