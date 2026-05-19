Това е пътят към върха и на България, и на българите - да се отваряме към световния опит и ноу-хау, за да успеем с много труд и талант като нация

Ах, какъв делириум за душата - да виждаш България да бъде в центъра на световното внимание с възхита. Да си горд наистина, че си българин, когато твоя сънародница е призната за най-добрата, с най-голямата преднина някога на този форум. Прекланям се пред DARA / Darina Yotova - пред нейния свръхталант, трудоспособност и воля за победа!
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
“Surrender to the blinding lights. No one's gonna sleep tonight” се е превърнал в официалното мото на тазгодишния финал във Виена!
Снощи, когато видях, че се откъсваме на върха ме облада същото чувство като реминисценция на великия четвъртфинал срещу Германия през 1994 г. Водихме вече 2-1, но все ми се струваше сюрреалистично малка България да отстрани световния шампион! А то каква победа на Дара - направо отвя конкуренцията.
Не само световните медии гърмят с новината за България, Дара и БангаРанга. Не само целият свят разбра за нашите кукерски традиции. Не само сега Европа гледа догодина към България.
А дано всички българи след великата радост да научим урока на Дара. Същият като на четвъртите във футбола и вторите във волейбола: за да си на световно ниво трябва да се учиш от най-добрите. Дали ще е Йохан Кройф, който шлифова българския футболен гений; или Джанлоренцо - извадил най-големия талант в световния волейбол; или треньорите, които направиха Григор мега звезда - това е пътят към световния връх.
Така и един страхотен екип от българи - грък - румънец - норвежка - швед изведоха Дара на върха.
Това е пътят към върха и на България и българите - да се отваряме към световния опит, образци и ноу-хау, за да успеем с много труд и талант като нация. На всяко ниво, поприще и занаят!
И да обръщаме гръб на лицата на завистта и омразата - лицата на Миналото.
Това е par excellence автентичният патриотизъм.
3 Интересно
Нито дума от този!!!!
Само бангабанга му е в главата.
16:07 19.05.2026
14 Евролибераст
До коментар #8 от "Сталин":Плащаме на марионетките за проповядване на новите ценности. Какви заводи? Какви производства?
16:12 19.05.2026
16 хах
16:15 19.05.2026
17 ИМПЕРИАЛИСТ
Е, явно трябва още да се работи по въпроса с лумпенизирането на БЪЛГАРИТЕ...
Не я харесваме тази "БЪЛГАРСКА" песен!!
Жестоко, ДАРА 10 години да учи "НАРОДНО ПЕЕНЕ", а да завоюва Евровизия с чалгарската "банга-ранга"...
16:16 19.05.2026
19 Факт
До коментар #16 от "хах":Забравяш "световната" подкрепа с 12-те точки от Малта - островна държава с половин милион население, от които поне една трета са деца и старци.
16:18 19.05.2026
22 аман от безДара
16:24 19.05.2026
23 ДрайвингПлежър
До коментар #20 от "Роза":Важно ли е?
Кое е по-добре - да говорят за теб, че си от професията или да не говорят за теб?
Идва чужденец и ти казва бангаранга - ти как ще му обясниш какво е? Българско ли е? С това ли трябв да те познават - че си от професията, а не че имаш 1400 години славна история и че си най-старата държава в Европа?!
Щом сте готови да си стъпчете достойството за всяка глупост, която ви прави известни значи не струвате нищо! Ефтинджоса не е стока! Качеството е вечно!
16:29 19.05.2026
До коментар #20 от "Роза":За евтиният, няма значение колко е евтин.
16:30 19.05.2026
27 Лост
16:33 19.05.2026
29 Отстрани
До коментар #20 от "Роза":Много важно че някой бил научил къде била България. Още чужди навлеци , паразити и колонизатори не ни трябват на територията. Можем да си живеем спокойно и без тях и без какафонията на Дара.
България няма нужда от реклама, защото е най-прекрасното място на света и западняците добре го знаят и затова 30 години ни подлагат на целенасочен геноцид! България е за българите!
16:39 19.05.2026
31 Кочо
До коментар #19 от "Факт":Австралия е цял континент и даде колкото Малта от държавното си жури и още толкова от зрителите! Дания също! Тези 500 точки не се събират ей така, с писане на глупости по форомите! Абе, Европа пощуря, вие сте се заинатили!? Случи се нещо от хубаво по хубаво! Ако нямате усещане да го усетите и ум да го проумеете, не може да ви се обясни! Но поне можете да положите старание да замълчите!
16:42 19.05.2026
35 Кочо
До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":Ето така! Като чуят Бангаранга и видят Дара, ще се поинтересуват от България и тогава все някой ще разбере, че претендираш с основание за 1400 г. история! Хората ти казаха, че от 48 часа се е повишил интереса в търсачките за България, има заявки за посещение след година и какви туристически забележителности могат да се посетят! Когато едно нещо е направено стойностно, дори да не се интересуваш от тази сфера, ставаш сериозен и му отдаваш дължимото уважение! Не съм меломан, но като чух веднъж Гена Димитрова усетих тръпки! Също и Недялка Керанова, без да съм фен на фолклора! А преди десетилетия Славка Калчева предизвика фурор сред ученическа аудитория, без да знаем кое е това момиче! Излезе след естраден изпълнител на Иръпшън, Бони М и хитове тогава! С народна носия, мургавичко - А, тая сега ще пее народни песни - ужаст! И като пусна един глас, като викна - Стоян на Стамбул отиде... настана тотална бангаранга! Но, не може да ви се обясни, като нямате от природата! Така ще си отидите, без да се докоснете до човешки стоности!
16:53 19.05.2026
36 Клети, нещастни копейки 🤪
За последните 24 часа търсачките отчитат интерес към България от 1 милион. И то не за дните, в които ще се проведе Евровизия, а интерес към екскурзии сега и в близко бъдеще. Апартаментите, които се дават под наем в София, са почти изчерпани.
16:53 19.05.2026
37 хе хе
До коментар #27 от "Лост":Каквото и да прави ръката на ватмана, прави го мощно, защото ватман произлиза от Watt.
16:54 19.05.2026
39 Айде бе
До коментар #36 от "Клети, нещастни копейки 🤪":Интересът който рязко се повиши към България е от джирото ( обиколката на Италия/ България) , а не от някаква си Дара. Дара не само не допринася за интереса, а дори може да отблъсне заинтересованите с нейното глупаво изпълнение.
17:25 19.05.2026
44 Кочо...
До коментар #31 от "Кочо":....като се научиш как се пише " пощУря" , а не " пощОря" , тогава ще обърнем внимание на " компетентното " ти мнение.
18:04 19.05.2026
45 Милена
Нищо, радвайте се, това са стъкълцата с които Америkа подкупи индианците. Едно младо момиче бе принесено в жертва на този Содом и Гoмор, но няма да изгори героично на кладата като Жана Д Арк. Може би е предопределена да изтлее като кибритена клечка преди да предаде злокобната еврoщафета на следващия. Просто стана инструмент на една продажност, но живее в страна, която смятам, е способна да опазва интегритета си. Засега е най -добре да се използва термина- получила а не... спечелила наградата. Радостта ни е напълно неправдоподобна на резултата, който ни очаква. А той е - нахилени, надрусани, невежи деца, които ще си тананикат сатанински строфи, ще си поръчват газирани напитки с чипс, ще ядат пържени пилета с майонеза и ще дебелеят.
Ще имат вместо мозък малък брояч на от
18:21 19.05.2026
46 Милена
До коментар #45 от "Милена":Ще имат вместо мозък малък брояч на отровните хранителни удоволствия и инстинкт, колко о да си свалят панталоните преди да се изaкат. Ще бъдат ма териал за празник за пъстри паради и добре подготвен консуматор на сурогати и сурогатни представления. Прибързано пирувате и се радвате на такава победа. Тя не е ваша, тя е победа на изричното Зло, което ни превръща в свои роби, под булото на розови обещания, псевдо ритми и противопоставяне със зрелостта, която линчуваме. Може дори да прекръстим нашето момиче Сара- някак си по-политкоректно ми се струва. И още- бдете и пазете децата си, защото еврo еничарството тепърва започва. С музика и танц ще ги отдалечат от вас, за да бъдат миманс и консуматор в собственото им уродливо шоу. И ако пък решите, вместо за болни деца, започвайте да събирате капачки за EврoВлизия2027- така пак ще подкрепите болни, но мозъци. Докато Иисус казва- Майки, доведете децата си при мен, Рогатият ликува- Майки, децата ви са вече при мен."
18:21 19.05.2026
47 .....
До коментар #46 от "Милена":Има ли кой да ги гледа тия сериали,публика има ли😂
18:27 19.05.2026
