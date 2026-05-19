Това е пътят към върха и на България, и на българите - да се отваряме към световния опит и ноу-хау, за да успеем с много труд и талант като нация

Ах, какъв делириум за душата - да виждаш България да бъде в центъра на световното внимание с възхита. Да си горд наистина, че си българин, когато твоя сънародница е призната за най-добрата, с най-голямата преднина някога на този форум. Прекланям се пред DARA / Darina Yotova - пред нейния свръхталант, трудоспособност и воля за победа!

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

“Surrender to the blinding lights. No one's gonna sleep tonight” се е превърнал в официалното мото на тазгодишния финал във Виена!

Снощи, когато видях, че се откъсваме на върха ме облада същото чувство като реминисценция на великия четвъртфинал срещу Германия през 1994 г. Водихме вече 2-1, но все ми се струваше сюрреалистично малка България да отстрани световния шампион! А то каква победа на Дара - направо отвя конкуренцията.

Не само световните медии гърмят с новината за България, Дара и БангаРанга. Не само целият свят разбра за нашите кукерски традиции. Не само сега Европа гледа догодина към България.

А дано всички българи след великата радост да научим урока на Дара. Същият като на четвъртите във футбола и вторите във волейбола: за да си на световно ниво трябва да се учиш от най-добрите. Дали ще е Йохан Кройф, който шлифова българския футболен гений; или Джанлоренцо - извадил най-големия талант в световния волейбол; или треньорите, които направиха Григор мега звезда - това е пътят към световния връх.

Така и един страхотен екип от българи - грък - румънец - норвежка - швед изведоха Дара на върха.

Това е пътят към върха и на България и българите - да се отваряме към световния опит, образци и ноу-хау, за да успеем с много труд и талант като нация. На всяко ниво, поприще и занаят!

И да обръщаме гръб на лицата на завистта и омразата - лицата на Миналото.

Това е par excellence автентичният патриотизъм.