Новини
Мнения »
Македонският въпрос днес: да пречупим антибългаризма, преди да станем негова жертва

Македонският въпрос днес: да пречупим антибългаризма, преди да станем негова жертва

19 Май, 2026 13:01 2 054 30

  • северна македония-
  • скопие-
  • българия-
  • антибългаризъм-
  • дипломация

Кресчендо на македонската наглост

Македонският въпрос днес: да пречупим антибългаризма, преди да станем негова жертва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Гласове Гласове
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Една неволно изпусната фраза на външния министър на България Велислава Петрова предизвика истинска буря в Скопие. И не защото тя бе много обидна, а защото бе изречена от български министър. Както стана ясно, и други дипломати, включително американският посланик, са използвали словосъчетанието северномакедонски, но това е минавало между ушите на тамошните власти.

Това коментира Георги Георгиев за "Гласове".

Случилото се само потвърждава високата степен на антибългарски настроения, с които е заредено македонското общество и власт. Изключително малко хора у нас си дават сметка колко масирано северномакедонците (северяните) експлоатират темата България. И все в негативен план. Тя, може да се каже, е централна и универсална. Изпълнена е с подозрения, достигащи до нечовешка омраза, и с радикален исторически ревизионизъм, преминаващ в териториален иредентизъм. България е вечният дразнител и главният виновник за северномакедонските проблеми и провали.

Все едно ние сме причината държавата им да промени името си на Северна Македония, все едно ние сме давали предизборни обещания, че ще върнем старото наименование, и все едно сме поели писмен ангажимент да не правим никакви производни от названието на държавата им.

Това, че те са превърнали фантазиите си в национална идея, не поражда никакви задължения за страната ни. Но на агресивните им изблици трябва да се дава решителен отпор. Защото тяхното налудничаво поведение все повече ескалира и ги кара да си вярват, че могат да разговарят със София от позиция на силата.

Антибългаризмът бе издигнат до политическа и управленска концепция от днешния министър-председател Християн Мицкоски. С нея той укрепи партията си след погрома, оставен от Груевски, с нея дойде на власт, с нея смята да управлява още цели десетилетия. За момента това сработва. Наскоро проведените местни избори потвърдиха ясно тази тенденция. Партията на Мицкоски се превърна в абсолютен хегемон, като в основата на предизборната ѝ стратегия беше защитата на националните интереси от бугарскиот национализъм и живковизъм. Опозиционната СДСМ, която сключи Договора за приятелство с България през 2017 г. и прие френското предложение за започване на преговори с ЕС, претърпя невиждана катастрофа. Спечели само 5 от 83 кметски места, защото ѝ бе окачено клеймото, че се е превърнала в сборище на национални предавници.

Всичко това даде криле на Мицкоски. Този тип вече се държи така, сякаш България моли да влезе в някое ново издание на Югославия, а не че Северна Македония (поне на думи) се стреми да влезе в ЕС. За да извърши исканите от Европа конституционни промени, северномакедонският премиер постави нещо като ултиматум на България: да гарантира малцинствените права на „стотиците хиляди македонци в Западна България“, да бъде вкаран македонец в Съвета по малцинствата към МС, да бъде официално признат многовековниот идентитет на македонците, да бъде регистрирано ОМО Илинден и София официално да декларира, че няма да се възползва от правото си на вето в хода на преговорите по приемане на РСМ в ЕС. Това не му стигна и постави условие и към Европейската комисия - да ревизира доклада си за напредъка на Северна Македония.

Повсеместно наричаният Мицко е наясно, че това са пълни фантасмагории и те няма как да се случат, но така той получава силно алиби за липсата на напредък в евроинтеграцията на страната. В допълнение самият той се представя като стожер на държавността и стабилността. Неговата антибългарска политика и риторика стига дотам, че той никога не споменава страната ни по име, а използва термина източнио ни сосед. Преди няколко месеца призна, че е изпитвал истински терзания дали да допусне български медицински екипи по време на пожара в Кочани. Но все пак поел лична политическа отговорност и вдигнал бариерите на Гюешево. С други думи, той е поставил пред себе си въпроса дали не е по-добре да има някоя-друга жертва в повече, стига българските медици да не влизат в ролята на спасители на македонски граждани.

И този цинизъм минава незабелязано в Северна Македония. Нещо повече, той прикрива истинската отговорност на сегашната администрация по отношение на случилата се трагедия. Вече е ясно, че вината за пожара, в който загинаха 64 човека, повечето от които деца, носят основно властите в града. Те са знаели, че местната дискотека функционира незаконно, имало е изпратена полиция, за да затвори заведението, но тя е чакала 2 ч. отвън, за да влязат колкото се може повече хора вътре, с тънката сметка, че те хем ще заплатят вход на заведението, хем след това ще бъдат санкционирани (или ще им се вземе рушвет, по-вероятно), когато започне полицейската проверка. А за да не избяга някой, аварийните входове са залостени. Което е и основната причина за множеството жертви.

Темата обаче бе бързо свалена от фокуса на медиите, пак с помощта на пренасяне на вниманието към застоя в евроинтеграцията, поради наложеното бугарско вето. И постоянно дискутират по телевизионните си студиа как то може да бъде заобиколено, каква щета е нанесло на родината им, кой е виновен да се стигне до него, без никой да споменава, че то всъщност не съществува. То бе вдигнато още в средата на 2022 г. и бе заменено с т. нар. френско предложение. Което вече представлява договорна рамка между Македония и целия ЕС. Дотолкова са се оплели в наратива си, че напълно са загубили всякакъв рационален поглед. Нареченият от тях френски предлог всъщност носи много ползи на страната им и дава една малка концесия за България, каквато представлява вписването на българите като малцинство в Северна Македония.

Но точно защото концесията е за нас, те я отхвърлят тотално. И са готови да игнорират всеки един позитив за себе си, независимо от размера му.

Евтини на брашното и скъпи на триците, те всъщност са се поставили в ситуация, крайно изгодна за нас. Разпалването на националистическите инстинкти край Вардара може да действа опияняващо на властта и обществото, но всъщност там се крие най-слабата им точка. И България трябва да се възползва и да започне да нанася удари точно там.

За страната ни би било крайно рисковано подобна власт и държава като Македония да станат пълноправен член на ЕС. Те в момента, когато са в слаба позиция, са решени да следват всеки един антибългарски позив, а може да си представим какво ще се случи, ако станат равноправен член на общността. Тогава в Скопие вече няма да говорят, че в Западна България има македонско малцинство, а че става въпрос за мнозинство.

Затова колкото по-късно Северна Македония стане част от ЕС, толкова по-добре за нас. Ако пък не стане - още по-добре. Ако се разпадне държавата им - най-добре. А ние можем дискретно да побутнем процеса в това направление - просто трябва да направим всичко възможно Албания да стане член на ЕС възможно най-скоро, а Северна Македония - възможно най-късно. За да може стотици хиляди македонски албанци да вземат паспорти на Албания и да започнат да възприемат геополитическата скованост и безнадеждност на Северна Македония като политическа тежест, та дори прокоба. Оттам нататък ще стане невъзможно нормално да функционира съвместното съществуване между едно динамично европейско малцинство и загниващо антиевропейско мнозинство.

За целта не трябва да се оставя мост за почетно отстъпление на сегашното управление, по който то да може да оправдае пред избирателите си приемането на конституционна промяна, съгласно преговорната рамка с ЕС. Целта на всеки един ход и анонс на българската дипломация е да тласка мицковските северяни към все по-крайни антибългарски позиции. За да превърнем най-големите си врагове край Вардар в наши полезни идиоти, които обслужват националните ни интереси, докато си въобразяват, че се борят с тях.

Засега българската дипломация не прави нищо в тази посока. Тя се държи крайно плахо и дистанцирано, все едно ние носим някаква вина за състоянието на нещата. Което само насърчава Мицко и Муцунски да бъдат все по-предизвикателни. Най-малкото, което София трябва да предприеме, е постоянно да напомня на Брюксел, че ние се намираме в положението на измамената страна. След като незабавно изпълнихме нашата част от сделката по деблокиране на македонската евроинтеграция и вдигнахме ветото си, Скопие вече четвърта година бяга от своята отговорност. И вече е време да се мисли за налагане на някакви европейски санкции. С криене на главата в пясъка нищо няма да постигнем.

А ако някой си мисли, че това е прекалено цинична и недалновидна политика, той просто не е запознат с реалностите. За да разбереш съвременните северномакедонци, не е достатъчно да идеш на тридневна екскурзия на Охридското езеро, а трябва да погледаш поне 3 седмици македонски телевизии. За да си дадеш сметка, че настроенията в македонското общество имат траен характер, те са част от дълбоката същност на самата държава и в нейния генезис е заложено тя да става все по-антибългарски настроена.

Насажданият от 1945 г. македонизъм не просто е внушавал на хората там, че не са българи, той ги е култивирал като антибългари и надбългари. Ние там сме възприемани хем като изконен враг, хем като непълноценни хора и държава и това се е превърнало в рефлекс за македонската общественост. Предложението да бъдат вписани българите в конституцията бе широко отхвърлено точно защото ставаше въпрос за българите. Както се изрази един от основните говорители в македонските медийни среди, ако бяха поискали марсианци да впишем в конституцията, щяхме да го сторим без проблем, но българи - никога.

Тези настроения не могат да бъдат преобърнати вече. Или ние ще ги унищожим, или ще станем тяхна жертва. Така звучи за съжаление съвременният македонски въпрос пред България.

Който не вярва, ето и малко социология. (https://taralej.bg/balkani/sociologichesko-prouchvane-kak-grajdanite-na-rsm-ocenqvat-balgariq-sarbiq-i-rusiq-v-geopoliticheskiq-kontekst-na-2025-g?fbclid=IwY2xjawOlO8ZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBnZnhvbzFoNW9kOVNVWlllc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHrKFI8Xd_PfGFeBmZDM9W-YnHQgPzMLTd-p0ic8MobvpOt5ce5GItWBgjlwb_aem_jIgmXndKlcYxSLNXPnqZfw)

Източник: glasove.com


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Политкоректен

    25 1 Отговор
    Както каза проф. Иво Христов: целият македонизъм е базиран на антибългаризма. Няма как да премахнете второто, без да унищожите първото.

    Коментиран от #14

    13:04 19.05.2026

  • 2 Завърнал се

    26 2 Отговор
    Изобщо не се занимавайте с тия шушумиги, игнор отвсякъде и толкоз.

    13:05 19.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Русия

    6 8 Отговор
    Влезе в Украйна и защити тероризиратето на руското население.
    Българи гледа как гонят от работа българи и ги пребиват в РСМ.
    А за Егейска Македония Тракия да не говорим.
    Позволихме да гърцизират българите и си траем.
    Взеха ли си Патриот гърците.Взеха я....

    13:06 19.05.2026

  • 5 койдазнай

    6 2 Отговор
    Караниците със скопяните са единствено в интерес на сърбите и на Москва. Просто там не искат да сме единни, по старото правило "разделяй и владей". А у нас се намират достатъчно патриотари, които енергично да подклаждат скандалите.

    13:06 19.05.2026

  • 6 Дориана

    13 0 Отговор
    Северна Македония не могат да станат член на ЕС , защото не са изпълнили обещанията в договора дадени към България. И те се люшкат като махало в различни посоки. Силния национализъм не им помага , а им пречи изобщо на цялостното развитие като държава.Най- добре е България да заеме изчаквателна и дистанционна политика спрямо Северна Македония с по- малко или никакви коментари.

    13:10 19.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    12 11 Отговор
    Македония е за България това, което е Украйна за Русия. Една Антибългария, както Украйна е Антирусия. Следователно е необходимо да се работи за нейното унищожение. Може би е необходима една специална военна операция.

    Коментиран от #18

    13:11 19.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Галичник

    14 1 Отговор
    Географската област Вардарска Македония, насилствено изселени българи и посръбчени.

    13:21 19.05.2026

  • 11 Няма нищи грешно

    16 0 Отговор
    В думата "северномакедонски". Това е правилното им наименование. Те са си го избрали 😂😂😂😂
    Те не се срамуват от тази дума, а от факта, че живеят там🧐🧐🧐
    Ние нямаме вина за това. Това си е техен проблем😂😂😂😂

    Коментиран от #17

    13:27 19.05.2026

  • 12 Македония има две перспективи

    12 0 Отговор
    Да се удави в клоаката, която е създала.
    Да изгори в пожар, предизвикан от алчност и глупост.
    В двата случая България не е нито причина, нито ще им попречи. Нека си ползват свободата на своя отговорност.

    13:28 19.05.2026

  • 13 Българска кауза

    4 1 Отговор
    И от двете страни на границата на България и Македония трябва да се работи за единението ни в една обща българска държава!

    13:38 19.05.2026

  • 14 Политнекоректен

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Политкоректен":

    За антибългарските настроения допринася и политиката на Русия за разпространение на македонизма и посетите лъжи на диктатора Путин за българската азбука, които се изговарят от руските дипломати тролове по македонските телевизии.

    13:40 19.05.2026

  • 15 Радев нула

    11 1 Отговор
    Дотук, Радев не показва никаква мъжка позиция по Македония. На Македония, трябва ясно да се каже, да спрат с кражбите на история. Македонска държава, няма от 148 година преди Христа, до нова такава, през 20-ти. В този период, каквото е станало в територията Македония, не е тяхна заслуга, а на Византия и България. Учениците на Кирил и Методий, са поканени от княз Борис, християнството е също по повелята на княз Борис, царете са български, имаме и сборници с песни, че и песните ни крадат. Революционерите им, също са българи.

    13:41 19.05.2026

  • 16 БравУ, БравУ

    4 2 Отговор
    Затваряй границата с гумените глави.Никъв внос на стоки от Македония онзи ден си купих от Лидъл кисели краставици северномакедонски.Питайте хората в Благоевград колко са нагли и колко ги обичат.Аре стига се пъним да им помагаме на тези.Ако Тръмп ни беше президент на бг. Щеше да ги накара да треперя ама нашите нямат топки.До кога ще чакаме някви мухали да ни обиждат.На сапун гумени глави не се лекуват.

    13:43 19.05.2026

  • 17 дедо

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Няма нищи грешно":

    Кажи му на Мицковски, ей, северномакедонец, и после му гледай сеира!

    13:44 19.05.2026

  • 18 Стига

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    С тази Украйна и Русия! Украйна не са руснаци. Това е все едно да кажеш руснаците са украинци. Но е вярно, че те са едно и също, заедно с беларусите. Те са северни племена, варяги, рус. Това че са тръгнали да се самоопределят по различни начини и да се карат кои са наследници на Киевска рус си е тяхна работа. И няма общо с македонскиот вапрос.

    13:48 19.05.2026

  • 19 Тома

    8 0 Отговор
    Колкото повече давате пръст на македонците толкова повече ще ви налапат ръката

    Коментиран от #23

    13:55 19.05.2026

  • 20 Милчо Лаков

    2 0 Отговор
    Нека се оправят,албанците са на брега на Вардар.Така и така,ние и гърците сме взели по-хубавите части от територията.Ех......Белото море!!

    14:28 19.05.2026

  • 21 Без внимание

    2 0 Отговор
    Нека правят каквото си искат и да си говорят каквото им е кеф.Ако арестуват българин,първо да се проучи случая и тогава да се застъпим за него пред Европа

    14:34 19.05.2026

  • 22 Който е ходил в казармата

    1 0 Отговор
    Знае, че най-боли да те "действат" по устав! каквото е написано в устава, дори и с най-малките запетайки - това да се изпълнява! Същото важи и за отношенията със Северна Македония - само по устав!

    15:09 19.05.2026

  • 23 Ми тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тома":

    Да им дадем само кожичката или малко от връхчето

    15:12 19.05.2026

  • 24 Перо

    2 0 Отговор
    Мицко и овцете от ВМРО ДПМНЕ правят всичко възможно да обработват по отделно всяка страна от ЕС да иска промяна в правилата и да се премине към консенсусно гласуване и приемане на кандидатите за ЕС. До сега няколко държави са готови на това, предимно от бивша Югославия, Словения, Хърватска и има дебати в Германия! Мицко сам налага вето на РСМ и лъже северните макета, че БГ е виновна, но албанците се опомниха и започват да натискат северните македонисти! Скоро ще има набиване на обръчите, когато Албания напредне повече! Местното население ще остане с БГ и албански пасоши, а на СЕВЕРНОТО “маке” Мицко пасоша става само за пътуване до Белград!

    15:12 19.05.2026

  • 25 Перо

    1 0 Отговор
    На СЕВЕРНИТЕ македонисти, не само държавата им е измислена и малка, но и мозъците са им много малки! Без анти-българизма, измислената държава ще им се разпадне, защото идеологията, политиката и начина им на мислене няма на какво да се крепи! Албанците са разумни хора и разбраха, че Мицко ги лъже, че си е самоналожил вето, по вина на БГ! Вече загубиха 9 г. и километража се върти към 999! Имат мегдан, много време да квичат като прасе пред клане!

    15:26 19.05.2026

  • 26 Факт

    0 0 Отговор
    Ако македонците решат да се върнат към България, моментално ще придобият Еврото и ще са членове на ЕС.

    15:32 19.05.2026

  • 27 Чепо дъ инфлуенсър

    0 0 Отговор
    Тия са по тъпи и от бълхарето

    15:36 19.05.2026

  • 28 Петър

    1 0 Отговор
    Титовия македонац е правен от сръбски четник в Югославско WC
    💩💩🇲🇰💩💩🇲🇰💩💩🖕🖕🖕💩🇲🇰💩

    15:51 19.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гуньо Простиа

    0 0 Отговор
    Maйнaтa им на македонците. Оставете ги да правят каквото решат. Стига сте ни занимавали с тах.

    16:14 19.05.2026