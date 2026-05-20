Диана Русинова: Може ли пътната маркировка в България да бъде качествена? ВИДЕО
  Тема: Войната на пътя

20 Май, 2026 10:53 1 037 20

На пътя София–Самоков маркировката се оказа единственият елемент, който е изпълнен с подходящи материали. Качеството на асфалта е потресаващо

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Може ли пътната маркировка в България да бъде качествена?

Да. Дори не ни е нужно "чудо".

Това коментира във "Фейсбук" Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Истината е, че качествената пътна маркировка не е въпрос на късмет. Тя е комбинация от правилни машини, качествени материали и най-вече хора, които знаят какво правят.

Преди две седмици получихме сигнали от граждани, пътуващи по пътя София–Самоков. Опасенията на хората бяха свързани с това, че и този път маркировката ще бъде положена криво, на „зиг-заг“ и некачествено както видяхме наскоро в участъка на същи път между Котенец и Долна Баня.

Решихме да проверим на място.

Още при пристигането си видяхме, че нещата изглеждат по много по-различен начин в сравнение с предишната ни проверка. Може би се дължеше на това, че изпълнителят беше друг, организацията беше съвсем различна, а отношението към работата – на доста професионално ниво.

Помолихме да наблюдаваме процеса и да направим измервания. Вместо обичайните оправдания и обяснения защо „няма как“, срещнахме разбиране. Просто ни позволиха да проверим всичко сами.

И резултатите бяха показателни.

Оказа се, че пътната маркировка в България МОЖЕ да бъде изпълнена качествено и да отговаря на изискванията. Когато има желание, подготовка и контрол – резултатът е видим.

Но има и един друг, по-сериозен проблем.

На пътя София–Самоков маркировката се оказа единственият елемент, който е изпълнен с подходящи материали. Качеството на асфалта е потресаващо. На практика виждаме нов път със стари дефекти – неравности, пропадания, липса на сцепление и усещане, че проблемите просто са били „замазани“, а не решени.

Тоест – може да отлична маркировка върху асфалта, но ако покритието е хлъзгаво, пътят остава опасен.

Повече детайли можете да видите в клипа.

И нещо важно накрая.

Когато видите хора, работещи на пътя, бъдете по-внимателни. Те не са там, за да Ви бавят нарочно. Работят на метри от движещи се автомобили, често в тежки условия и под сериозен риск. Те се грижат за нашата безопасност. Нека и ние да се погрижим за тяхната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааааа

    9 0 Отговор
    Г-жо Мехмедали,може но първо трябва да се оправят пътищата.
    Което автоматично е отговор.
    Няма да стане!

    10:55 20.05.2026

  • 2 Чума

    4 1 Отговор
    Айде, пак тая!? Изпратете я да представя България на някой Букър или по така нещо на сцената, белки миряса! Няколко дни позитивен дух и сега отново - политиците и Диана Пътното!

    Коментиран от #8

    11:14 20.05.2026

  • 3 Поп Кръстю

    7 0 Отговор
    Каде виждате да има маркировка между селищните пътища ,от години караме без маркировки , прибират парите за тях а неги изпълняват . Нашите пари за данъци за венетки застраховки и други каде потъват ,пътищата и магистралите особено Тракия посока София е дупка до дупка . Иначе патрулките всеки ден лежат на пътя да санкционират водачите. Оправете пътищата първо тогава контролирайте водачите.

    11:17 20.05.2026

  • 4 Може

    1 0 Отговор
    ако не е от вар

    11:20 20.05.2026

  • 5 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Може.
    Въпрос на контрол.

    Коментиран от #13

    11:23 20.05.2026

  • 6 нещо пак ни фанаха

    4 1 Отговор
    ЗА КАНАРЧЕТА ! СИЧКО Е БАНГАРАНГА - КЕНЕФ !

    11:23 20.05.2026

  • 7 България

    4 0 Отговор
    е страната на неограничените възможностите, където дори невъзможното е възможно. Разбира се, че може, но манталиета е такъв, че все трябва да се крадне, все да излъже, работата се върши с нежелание (и до голяма степен незнание). и .. и .. и т.н.

    11:24 20.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Смърфиета

    3 1 Отговор
    Диана Русинова-Чеци, като че ли работи на магистралата?

    11:37 20.05.2026

  • 10 Бангапътища

    0 1 Отговор
    В Бангарария има бангаасфалт и бангамаркировка, ама поне си имаме bangadara, за да се гордеем...

    11:40 20.05.2026

  • 11 На калпав асфалт качествена боя

    3 1 Отговор
    Лобито на вапцаджиийте ли напира за евро-средства?

    11:41 20.05.2026

  • 12 Смърфиета

    4 0 Отговор
    Диана Русинова-Чеци като излезе на магистралата, носи ли си комплект резервни гуми? Според моите лаишки разбирания, теологията на пътната безопасност се крепи на това винаги да се използва предпазител.

    11:42 20.05.2026

  • 13 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тити на Кака":

    Ами хайде. Качвай се в рейса и почвай да късаш билетчета.

    11:44 20.05.2026

  • 14 Ало къде са пешеходните пътеки

    2 0 Отговор
    Сега трябва да се пресича на прибежки на

    11:45 20.05.2026

  • 15 зрител

    7 0 Отговор
    Всичко в България можеше да е по качествено, но 20 години се изнасят чували с пари за Дубай .Поне така се говори .

    Коментиран от #16

    11:46 20.05.2026

  • 16 Затова БНБ ще обменя лев евро

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "зрител":

    Безсрочно

    11:49 20.05.2026

  • 17 шофьор

    4 0 Отговор
    Последно си "взеха " 1 милиард (колосална сума) за мантинели . Да сте виждали новите мантинели монтирани ?

    Коментиран от #19

    11:51 20.05.2026

  • 18 Професор

    0 2 Отговор
    Ами това "строителството" на Радев. При Генерал Борисов имаше качествен строеж на милиони километри първокласни пътища и магистрали. Само ГЕРБ! Победа! Имаме Воля!

    11:59 20.05.2026

  • 19 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "шофьор":

    Има в Силистренско сменят ги

    12:11 20.05.2026

  • 20 Все тая

    1 0 Отговор
    Както и всичко останало : НЕ 🤷🏽‍♂️

    12:12 20.05.2026

