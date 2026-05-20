Диана Русинова: Може ли пътната маркировка в България да бъде качествена? ВИДЕО

Може ли пътната маркировка в България да бъде качествена?
Да. Дори не ни е нужно "чудо".
Това коментира във "Фейсбук" Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.
Истината е, че качествената пътна маркировка не е въпрос на късмет. Тя е комбинация от правилни машини, качествени материали и най-вече хора, които знаят какво правят.
Преди две седмици получихме сигнали от граждани, пътуващи по пътя София–Самоков. Опасенията на хората бяха свързани с това, че и този път маркировката ще бъде положена криво, на „зиг-заг“ и некачествено както видяхме наскоро в участъка на същи път между Котенец и Долна Баня.
Решихме да проверим на място.
Още при пристигането си видяхме, че нещата изглеждат по много по-различен начин в сравнение с предишната ни проверка. Може би се дължеше на това, че изпълнителят беше друг, организацията беше съвсем различна, а отношението към работата – на доста професионално ниво.
Помолихме да наблюдаваме процеса и да направим измервания. Вместо обичайните оправдания и обяснения защо „няма как“, срещнахме разбиране. Просто ни позволиха да проверим всичко сами.
И резултатите бяха показателни.
Оказа се, че пътната маркировка в България МОЖЕ да бъде изпълнена качествено и да отговаря на изискванията. Когато има желание, подготовка и контрол – резултатът е видим.
Но има и един друг, по-сериозен проблем.
На пътя София–Самоков маркировката се оказа единственият елемент, който е изпълнен с подходящи материали. Качеството на асфалта е потресаващо. На практика виждаме нов път със стари дефекти – неравности, пропадания, липса на сцепление и усещане, че проблемите просто са били „замазани“, а не решени.
Тоест – може да отлична маркировка върху асфалта, но ако покритието е хлъзгаво, пътят остава опасен.
Повече детайли можете да видите в клипа.
И нещо важно накрая.
Когато видите хора, работещи на пътя, бъдете по-внимателни. Те не са там, за да Ви бавят нарочно. Работят на метри от движещи се автомобили, често в тежки условия и под сериозен риск. Те се грижат за нашата безопасност. Нека и ние да се погрижим за тяхната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даааааа
Което автоматично е отговор.
Няма да стане!
10:55 20.05.2026
5 Тити на Кака
Въпрос на контрол.
Коментиран от #13
11:23 20.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
11 На калпав асфалт качествена боя
13 Смърфиета
До коментар #5 от "Тити на Кака":Ами хайде. Качвай се в рейса и почвай да късаш билетчета.
11:44 20.05.2026
15 зрител
Коментиран от #16
11:46 20.05.2026
16 Затова БНБ ще обменя лев евро
До коментар #15 от "зрител":Безсрочно
11:49 20.05.2026
19 Град Козлодуй
До коментар #17 от "шофьор":Има в Силистренско сменят ги
12:11 20.05.2026
