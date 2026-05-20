Русия и Китай се доближават до съгласие за проекта „Силата на Сибир 2“

Русия и Китай до голяма степен са постигнали съгласие по основните параметри на проекта за газопровод „Силата на Сибир 2“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„Президентът днес по време на преговорите каза, че като цяло има съгласие по основните параметри на „Силата на Сибир 2“. Това се отнася както до маршрута, така и до начина на изграждане“, посочи Песков пред журналисти. Той допълни, че по проекта остават някои детайли за уточняване, но общото разбирателство вече е постигнато.

Говорителят на Кремъл отбеляза, че все още няма яснота относно сроковете за реализация на проекта.

„Все още няма яснота. Това все пак е търговска информация. Но това е достатъчно голямо постижение“, заяви той.