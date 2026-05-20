Русия и Китай се доближават до съгласие за проекта „Силата на Сибир 2“

20 Май, 2026 10:42, обновена 20 Май, 2026 11:05 1 061 51

По думите на Кремъл има разбирателство по основните параметри на газопровода, но остава уточняване на детайлите и сроковете за реализация.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия и Китай до голяма степен са постигнали съгласие по основните параметри на проекта за газопровод „Силата на Сибир 2“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„Президентът днес по време на преговорите каза, че като цяло има съгласие по основните параметри на „Силата на Сибир 2“. Това се отнася както до маршрута, така и до начина на изграждане“, посочи Песков пред журналисти. Той допълни, че по проекта остават някои детайли за уточняване, но общото разбирателство вече е постигнато.

Говорителят на Кремъл отбеляза, че все още няма яснота относно сроковете за реализация на проекта.

„Все още няма яснота. Това все пак е търговска информация. Но това е достатъчно голямо постижение“, заяви той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    14 28 Отговор
    Суровинен придатък на СИ....

    Коментиран от #2, #4, #46

    11:07 20.05.2026

  • 2 Чорбара

    30 8 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Да бе ама ,не беше на колене като Рижия пес!

    Коментиран от #3

    11:09 20.05.2026

  • 3 Я пъ тоа

    13 24 Отговор

    До коментар #2 от "Чорбара":

    Затова ли САЩ шитнаха 200 Бойнга на Китай.
    Путин продава природни ресурси.
    Тръмп технологични продукти.
    Путин си носи наколенките, Вервай ми.

    Коментиран от #38

    11:14 20.05.2026

  • 4 Я ме светни

    21 4 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Какво е ЕС спрямо съюзника си Америка?!? ЕС дори не е суровинен придатък нито икономически конкурент...само васал който трябва да купува скъпо от Америка и да им плаща за да внася

    Коментиран от #22

    11:14 20.05.2026

  • 5 Емил

    17 5 Отговор
    Хахаха
    Какво съгласие бе хора, те договарят подробности и детайли, еееее чудите се как да извъртите новините само и само да не е истината срамота за журналистиката!!!
    Съгласието те отдавна са го постигнали, а ние ще купуваме пак руски енергоносители само че на двойни цени!!!

    11:14 20.05.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    9 16 Отговор
    "...няма яснота относно сроковете за реализация на проекта.."

    Ама разбира се, като всичката му руска работа...
    Няма яснота за целите на СВО, няма яснота за края на СВО, няма яснота за Купянск, никва яснота за загубите, но !!!
    Има пълна яснота че Матушката нивга, ама нивга досега не е била по-зле и над пропастта.
    Запомнете го таваришчи ☝️

    11:15 20.05.2026

  • 7 Българин

    4 4 Отговор
    Да на Си е вместо да е суровинен придатък за Европа!

    Коментиран от #9, #16

    11:15 20.05.2026

  • 8 ето и друга статия от днес

    10 10 Отговор
    "Китай още отказва газопровода "Силата на Сибир – 2", иска 5 пъти по-ниска цена на руския газ"
    Ето как са се споразумели.

    Коментиран от #11, #13, #34

    11:16 20.05.2026

  • 9 Емил

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Ами хората имат ресурси за продан, продават ги на този който купува, ние от ЕС като се правим на велики ще купуваме по-скъпо!

    Коментиран от #18, #23

    11:17 20.05.2026

  • 10 Овчар

    13 2 Отговор
    Величието на вампирите е към своя край, дори и Соломон Паси го осъзна..! Въпроса вече е къде ще избягат..?

    11:17 20.05.2026

  • 11 Си Дзинпин, генерален секретар

    9 7 Отговор

    До коментар #8 от "ето и друга статия от днес":

    Всъщност Китай иска от Русия да си плаща че изнася газ за Китай !!! Това е ☝️

    11:18 20.05.2026

  • 12 да припомним на русофила

    8 6 Отговор
    "Весной 2006 года в ходе визита в КНР президент России В. Путин заявил, что в 2011 году в КНР из России будет построен экспортный газопровод, по которому в перспективе будет транспортироваться до 80 млрд м³ природного газа в год."
    Китайците направо им се присмиват 20 години !!!!!!!!

    11:19 20.05.2026

  • 13 Емил

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "ето и друга статия от днес":

    Дайте линк към тази статия колега нека всички знаем !!!

    Коментиран от #15, #36

    11:20 20.05.2026

  • 14 Тошко

    4 4 Отговор
    Сибир е гола полянка така са го изсекли.

    11:21 20.05.2026

  • 15 ето и друга статия от днес

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Емил":

    много добре знаеш че линкове тука не могат да се дават... но с КОПИ ПЕЙСТ на това коеот написах ще ти излезе най отгоре на търсачката.

    11:22 20.05.2026

  • 16 Солютно! Като се разберат за цената

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Европа ще се превърне в индустриално и технологично джудже и географски в придатък под формата на един полуостров на Азия , вдаден в Атлантическия океан, който няма да е нищо повече от една пазарна ниша за китайските технологични и индустриални продукти, купувани от обеднели европейски аристократи.

    11:23 20.05.2026

  • 17 Пиночет

    7 7 Отговор
    С две думи палячовската Русия,е вече китайска провинция!

    Коментиран от #40

    11:23 20.05.2026

  • 18 Я пъ тоа

    8 6 Отговор

    До коментар #9 от "Емил":

    Путин ни продаваше най скъпата газ в целия ЕС...
    По братски.

    Коментиран от #20

    11:24 20.05.2026

  • 19 Баба Ванка от руската разведка

    5 7 Отговор
    Всъщност Китай чака....
    Чака войната в Украйна да свърши, Русия да почне плаща непосилни Репарации и тогава Китай ще удари !!! Ще удари за тръбопровод за руска сметка и газ на символична цена. Китай за никъде не бърза.

    11:25 20.05.2026

  • 20 Бай Ганьо

    9 3 Отговор

    До коментар #18 от "Я пъ тоа":

    Така беше Русия ни продаваше най-скъпата газ,а комисионни прибираха определени Бг политици!

    Коментиран от #27

    11:26 20.05.2026

  • 21 "съгласие по основните параметри" срещу

    6 3 Отговор
    "Пекин продължава да иска да купува газ на цена, съпоставима с тази на вътрешния руски пазар. Тя е силно субсидирана и възлиза на около 50 долара за хиляда кубически метра. Това е приблизително 12 пъти по-ниско от настоящите европейски котировки и 5 пъти по-ниско от цената, която Китай плаща в момента — 258 долара."

    Коментиран от #25

    11:26 20.05.2026

  • 22 Я пъ тоа

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Я ме светни":

    Българското кисело мляко, Мерцедес, европейския футбол, Евровизия, откъде ли са.
    За другото не ми се говори.

    11:26 20.05.2026

  • 23 Емлчо дета малко

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Емил":

    има някой неща които са по-ценни и важни от парите. ще пораснеш и ще разбереш

    Коментиран от #51

    11:28 20.05.2026

  • 24 "По думите на Кремъл...

    3 4 Отговор
    До там четох 😅

    11:30 20.05.2026

  • 25 така е

    9 5 Отговор

    До коментар #21 от ""съгласие по основните параметри" срещу":

    Пекин буквално изнасилва Русия. 50 долара на 1000м3... а помним как Путин се опита на 2800 долара да изнудва Европа преди да му бият шута.
    Къде са 258 къде са 2800... къде са 50 :)

    Коментиран от #28

    11:31 20.05.2026

  • 26 Скоро

    5 3 Отговор
    Еврогейцете и краварите ще правят тръби на Руснаците и Китайците. А бай-Ганьо пак е в кереча.

    Коментиран от #29, #42

    11:31 20.05.2026

  • 27 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бай Ганьо":

    Ние най много са облажихме.

    11:32 20.05.2026

  • 28 с тия цени

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "така е":

    ще избия газопровода малко след като Европа се откъсне от Азия ... като континент. ха ха ха :-)

    11:34 20.05.2026

  • 29 Бай Ганьо

    6 4 Отговор

    До коментар #26 от "Скоро":

    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    11:34 20.05.2026

  • 30 гост

    4 3 Отговор
    Китай ще ги цоца,докато може...по приятелски...

    11:35 20.05.2026

  • 31 Путине

    5 5 Отговор
    Тоя газопровод не го ли.правиъе от 15 години бре.
    Не мой са разберете за цената на газа...

    11:36 20.05.2026

  • 32 Нострадамус

    3 2 Отговор
    Ако Русия и Китай постигнат съгласие за проекта „Силата на Сибир 2“
    Тогава ЕС ще моли Русия за евтина газ, но и скъпа няма да получат!

    Коментиран от #35, #37

    11:41 20.05.2026

  • 33 Путине

    2 2 Отговор
    Верно ли срока за пускане в експлоатация бил 2126г.

    11:43 20.05.2026

  • 34 Папуц

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "ето и друга статия от днес":

    това от доиче-зеле ли го разбра, или от бесарабски фронт?
    колкото и да е силна пропагандата, има едно нещо което й чъпи гръбнака- и това е истината.
    а истината е съвсем простичка - Русия си продава както на Китай, така и на САЩ, и се оказа , че еропейският пазар е нищо, спрямо тези на другите две супер държави.
    демек, могат и без него
    но ти продължавай да тролиш, че иначе - глад

    Коментиран от #39

    11:45 20.05.2026

  • 35 Ще ще ще ще ще

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Нострадамус":

    За 5 години копейките станаха на ЩЕКИ. 🤣

    11:47 20.05.2026

  • 36 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Емил":

    Медиапул , колега , много добре знаеш за линковете , ама се правиш на бункерния , не чул , не разбрал !!

    11:48 20.05.2026

  • 37 личи ти

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Нострадамус":

    Че не си наясно с нещата. Силата на Сибир беше обешана гръмко с 80 млрд м3 на година маповече от 36не е пренасяла. СП1 беше 61. Ама на 250-500 долара, не на 50
    СП2 още 55... Демек ЕС юожеше да купува 110млрд м3... Ако Пуссин не се беше излигавил.

    11:49 20.05.2026

  • 38 Едва ли

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Я пъ тоа":

    Русия воюва против световните фашистките елити. Даже когато немската армия беше на 30 км от Москва, русите не паднаха кокене и няма да паднат.

    11:50 20.05.2026

  • 39 Иво

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Папуц":

    Ти от Захарова и Песков ли чакаш да го чуеш?🤣🤣

    Коментиран от #44

    11:50 20.05.2026

  • 40 Коко

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Пиночет":

    Ти драги, за руснака не се кахъри - той си е добре.
    Я кажи сега , ние какво сме - васална територия, робска територия, или само територия?
    Щото май е време, да се замислиш за България, а не да тролиш срещу Русия.
    Разбирам те - господарят ти нарежда, че иначе - пак на серло, след овцете!

    Коментиран от #41, #43

    11:50 20.05.2026

  • 41 Колективен руски крепостен

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Коко":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    11:51 20.05.2026

  • 42 Аааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Скоро":

    Бе -Скоро и без- Ще.

    11:53 20.05.2026

  • 43 ка Путин боклук

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Коко":

    Малееее... Как сЪ фърли на амбразурата с голи гърди да защитиш Русия и отклониш вниманието от нея. Както казва Пуссин - човек достоен за презрение. Браво родоотстъпнико.
    Изведнъж се замисли за България.... Що ли не казваш същото като се плюе по Европа, Сащ и т.н.....

    11:54 20.05.2026

  • 44 Папуц

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Иво":

    на мен на ми е нужно да чакам Захарова - интелект се казва .
    и тука говорим за икономика - политическите тролове сте в ступор- няма интелект - СОРИ!

    11:56 20.05.2026

  • 45 Уфф

    0 0 Отговор
    бях още в училище когато "почти се бяха разбрали" за Силата на Сибир 2. Сега пак почти са се разбрали. Не ви ли писна да го повтаряте 20 години вече? И правнуците ми ще ги слушат същите обещания -- че видиш ли почти са се договорили и още малко и ще подпишат :)

    11:57 20.05.2026

  • 46 Кое му е лошото?

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Имаш крава, пиеш мляко.
    А ракетите и танковете си ги правят сами. Градовете им са чисти и оправени и продоволствието им е осигурено с качествени храни. Развиват вътрешен туризим из необятните руски земи, и са световно признати в спорта и културата.

    Коментиран от #49

    11:57 20.05.2026

  • 47 Ще е интересно

    0 1 Отговор
    Русия е взела от Китай около 1.5 милиона кв.км. общо от средата на 19 век. Очевидно е че китайчетата не забравят. Първа е Тува: 170 хил кв.км., доста китайско население, отнета от Сталин, супер много ресурси, стратегическо положение, неразвита…
    Според мен, в момента в който се почувстват, че са се оправили със Запада и Тайван, китайчетата ще метнат рашките, големите стратези….

    12:01 20.05.2026

  • 48 Григор

    1 0 Отговор
    От днес Великобритания премахва забраната за внос на руски петрол. Защо ли? Който има глава на раменете си да мисли! Британците разбраха, че без евтината руска суровина ги чакат тежки дни. Индия и Китай от 2022 година купуват евтината суровина. А ние?Ние, нищо! Изпълняваме разпореждания отвън и се чудим как да спрем ръста на цените. Докога?

    Коментиран от #50

    12:05 20.05.2026

  • 49 Ха ха ха ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Кое му е лошото?":

    Ха ха ха ха ха...

    12:21 20.05.2026

  • 50 А стига бе...

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Григор":

    Забраната Русия да изнася петрол не ли вдигната за 30 дни.

    12:24 20.05.2026

  • 51 Емил

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Емлчо дета малко":

    Например ценностите които загубихме по време на така наречения преход ?!
    Вярно, че има много по важни неща, но си мисля че когато става дума за междудържавни отношения роля играят интересите(както ни учат нашите западни "приятели") и парите.
    Или можеби имате впредвид лоялността ни към НАТО тази т.нар. организация за "отбрана"?
    Лек ден!

    12:27 20.05.2026

