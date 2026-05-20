Русия и Китай се доближават до съгласие за проекта „Силата на Сибир 2“

Русия и Китай до голяма степен са постигнали съгласие по основните параметри на проекта за газопровод „Силата на Сибир 2“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.
„Президентът днес по време на преговорите каза, че като цяло има съгласие по основните параметри на „Силата на Сибир 2“. Това се отнася както до маршрута, така и до начина на изграждане“, посочи Песков пред журналисти. Той допълни, че по проекта остават някои детайли за уточняване, но общото разбирателство вече е постигнато.
Говорителят на Кремъл отбеляза, че все още няма яснота относно сроковете за реализация на проекта.
„Все още няма яснота. Това все пак е търговска информация. Но това е достатъчно голямо постижение“, заяви той.
1 Путин
11:07 20.05.2026
2 Чорбара
До коментар #1 от "Путин":Да бе ама ,не беше на колене като Рижия пес!
11:09 20.05.2026
3 Я пъ тоа
До коментар #2 от "Чорбара":Затова ли САЩ шитнаха 200 Бойнга на Китай.
Путин продава природни ресурси.
Тръмп технологични продукти.
Путин си носи наколенките, Вервай ми.
11:14 20.05.2026
4 Я ме светни
До коментар #1 от "Путин":Какво е ЕС спрямо съюзника си Америка?!? ЕС дори не е суровинен придатък нито икономически конкурент...само васал който трябва да купува скъпо от Америка и да им плаща за да внася
11:14 20.05.2026
5 Емил
Какво съгласие бе хора, те договарят подробности и детайли, еееее чудите се как да извъртите новините само и само да не е истината срамота за журналистиката!!!
Съгласието те отдавна са го постигнали, а ние ще купуваме пак руски енергоносители само че на двойни цени!!!
11:14 20.05.2026
6 Владимир Путин, президент
Ама разбира се, като всичката му руска работа...
Няма яснота за целите на СВО, няма яснота за края на СВО, няма яснота за Купянск, никва яснота за загубите, но !!!
Има пълна яснота че Матушката нивга, ама нивга досега не е била по-зле и над пропастта.
Запомнете го таваришчи ☝️
11:15 20.05.2026
7 Българин
11:15 20.05.2026
8 ето и друга статия от днес
Ето как са се споразумели.
11:16 20.05.2026
9 Емил
До коментар #7 от "Българин":Ами хората имат ресурси за продан, продават ги на този който купува, ние от ЕС като се правим на велики ще купуваме по-скъпо!
11:17 20.05.2026
10 Овчар
11 Си Дзинпин, генерален секретар
До коментар #8 от "ето и друга статия от днес":Всъщност Китай иска от Русия да си плаща че изнася газ за Китай !!! Това е ☝️
11:18 20.05.2026
12 да припомним на русофила
Китайците направо им се присмиват 20 години !!!!!!!!
11:19 20.05.2026
13 Емил
До коментар #8 от "ето и друга статия от днес":Дайте линк към тази статия колега нека всички знаем !!!
11:20 20.05.2026
14 Тошко
15 ето и друга статия от днес
До коментар #13 от "Емил":много добре знаеш че линкове тука не могат да се дават... но с КОПИ ПЕЙСТ на това коеот написах ще ти излезе най отгоре на търсачката.
11:22 20.05.2026
16 Солютно! Като се разберат за цената
До коментар #7 от "Българин":Европа ще се превърне в индустриално и технологично джудже и географски в придатък под формата на един полуостров на Азия , вдаден в Атлантическия океан, който няма да е нищо повече от една пазарна ниша за китайските технологични и индустриални продукти, купувани от обеднели европейски аристократи.
11:23 20.05.2026
17 Пиночет
11:23 20.05.2026
18 Я пъ тоа
До коментар #9 от "Емил":Путин ни продаваше най скъпата газ в целия ЕС...
По братски.
11:24 20.05.2026
19 Баба Ванка от руската разведка
Чака войната в Украйна да свърши, Русия да почне плаща непосилни Репарации и тогава Китай ще удари !!! Ще удари за тръбопровод за руска сметка и газ на символична цена. Китай за никъде не бърза.
11:25 20.05.2026
20 Бай Ганьо
До коментар #18 от "Я пъ тоа":Така беше Русия ни продаваше най-скъпата газ,а комисионни прибираха определени Бг политици!
11:26 20.05.2026
21 "съгласие по основните параметри" срещу
11:26 20.05.2026
11:26 20.05.2026
22 Я пъ тоа
До коментар #4 от "Я ме светни":Българското кисело мляко, Мерцедес, европейския футбол, Евровизия, откъде ли са.
За другото не ми се говори.
11:26 20.05.2026
23 Емлчо дета малко
До коментар #9 от "Емил":има някой неща които са по-ценни и важни от парите. ще пораснеш и ще разбереш
11:28 20.05.2026
24 "По думите на Кремъл...
25 така е
До коментар #21 от ""съгласие по основните параметри" срещу":Пекин буквално изнасилва Русия. 50 долара на 1000м3... а помним как Путин се опита на 2800 долара да изнудва Европа преди да му бият шута.
Къде са 258 къде са 2800... къде са 50 :)
11:31 20.05.2026
26 Скоро
27 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #20 от "Бай Ганьо":Ние най много са облажихме.
11:32 20.05.2026
28 с тия цени
До коментар #25 от "така е":ще избия газопровода малко след като Европа се откъсне от Азия ... като континент. ха ха ха :-)
11:34 20.05.2026
29 Бай Ганьо
До коментар #26 от "Скоро":За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!
11:34 20.05.2026
30 гост
31 Путине
Не мой са разберете за цената на газа...
11:36 20.05.2026
32 Нострадамус
Тогава ЕС ще моли Русия за евтина газ, но и скъпа няма да получат!
11:41 20.05.2026
33 Путине
34 Папуц
До коментар #8 от "ето и друга статия от днес":това от доиче-зеле ли го разбра, или от бесарабски фронт?
колкото и да е силна пропагандата, има едно нещо което й чъпи гръбнака- и това е истината.
а истината е съвсем простичка - Русия си продава както на Китай, така и на САЩ, и се оказа , че еропейският пазар е нищо, спрямо тези на другите две супер държави.
демек, могат и без него
но ти продължавай да тролиш, че иначе - глад
11:45 20.05.2026
35 Ще ще ще ще ще
До коментар #32 от "Нострадамус":За 5 години копейките станаха на ЩЕКИ. 🤣
11:47 20.05.2026
36 гост
До коментар #13 от "Емил":Медиапул , колега , много добре знаеш за линковете , ама се правиш на бункерния , не чул , не разбрал !!
11:48 20.05.2026
37 личи ти
До коментар #32 от "Нострадамус":Че не си наясно с нещата. Силата на Сибир беше обешана гръмко с 80 млрд м3 на година маповече от 36не е пренасяла. СП1 беше 61. Ама на 250-500 долара, не на 50
СП2 още 55... Демек ЕС юожеше да купува 110млрд м3... Ако Пуссин не се беше излигавил.
11:49 20.05.2026
38 Едва ли
До коментар #3 от "Я пъ тоа":Русия воюва против световните фашистките елити. Даже когато немската армия беше на 30 км от Москва, русите не паднаха кокене и няма да паднат.
11:50 20.05.2026
39 Иво
До коментар #34 от "Папуц":Ти от Захарова и Песков ли чакаш да го чуеш?🤣🤣
11:50 20.05.2026
40 Коко
До коментар #17 от "Пиночет":Ти драги, за руснака не се кахъри - той си е добре.
Я кажи сега , ние какво сме - васална територия, робска територия, или само територия?
Щото май е време, да се замислиш за България, а не да тролиш срещу Русия.
Разбирам те - господарят ти нарежда, че иначе - пак на серло, след овцете!
11:50 20.05.2026
41 Колективен руски крепостен
До коментар #40 от "Коко":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
11:51 20.05.2026
42 Аааааа
До коментар #26 от "Скоро":Бе -Скоро и без- Ще.
11:53 20.05.2026
43 ка Путин боклук
До коментар #40 от "Коко":Малееее... Как сЪ фърли на амбразурата с голи гърди да защитиш Русия и отклониш вниманието от нея. Както казва Пуссин - човек достоен за презрение. Браво родоотстъпнико.
Изведнъж се замисли за България.... Що ли не казваш същото като се плюе по Европа, Сащ и т.н.....
11:54 20.05.2026
44 Папуц
До коментар #39 от "Иво":на мен на ми е нужно да чакам Захарова - интелект се казва .
и тука говорим за икономика - политическите тролове сте в ступор- няма интелект - СОРИ!
11:56 20.05.2026
11:57 20.05.2026
46 Кое му е лошото?
До коментар #1 от "Путин":Имаш крава, пиеш мляко.
А ракетите и танковете си ги правят сами. Градовете им са чисти и оправени и продоволствието им е осигурено с качествени храни. Развиват вътрешен туризим из необятните руски земи, и са световно признати в спорта и културата.
11:57 20.05.2026
47 Ще е интересно
Според мен, в момента в който се почувстват, че са се оправили със Запада и Тайван, китайчетата ще метнат рашките, големите стратези….
12:01 20.05.2026
48 Григор
12:05 20.05.2026
49 Ха ха ха ха...
До коментар #46 от "Кое му е лошото?":Ха ха ха ха ха...
12:21 20.05.2026
50 А стига бе...
До коментар #48 от "Григор":Забраната Русия да изнася петрол не ли вдигната за 30 дни.
12:24 20.05.2026
51 Емил
До коментар #23 от "Емлчо дета малко":Например ценностите които загубихме по време на така наречения преход ?!
Вярно, че има много по важни неща, но си мисля че когато става дума за междудържавни отношения роля играят интересите(както ни учат нашите западни "приятели") и парите.
Или можеби имате впредвид лоялността ни към НАТО тази т.нар. организация за "отбрана"?
Лек ден!
12:27 20.05.2026