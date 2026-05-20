Sofia Compliance Forum 2026: Ключови тенденции в съответствието и управлението на бизнес риска в ерата на AI

За втора поредна година събитието Sofia Compliance Forum, организирано от Fibank (Първа инвестиционна банка) и PwC България, се превърна в двигател на промяната на корпоративната култура у нас.

И този път събитието събра международни лектори, утвърдени имена от бизнеса и водещи регионални лидери за практически ориентирани дискусии в сферата на съответствието.

Близо 300 специалисти дискутираха новостите в областта, като имаха възможност да обменят опит с топ авторитети в бранша от цял свят по време на целодневния лидерски формат, който е без аналог в България и региона.

Тазгодишната тема на форума „Compliance in the Age of Accountability“ постави съответствието в центъра на бизнес решенията, вземани в среда на нарастващ натиск, технологична сложност и засилена лична отговорност.

По време на събитието експертите се обединиха около тезата, че рискът не може да бъде отговорност само на една функция - специалистите по съответствие, мениджмънтът и бордът споделят отговорността - но по различен начин.

„Ролята на специалистите по съответствие е да осигуряват стабилност и предвидимост относно предстоящите промени. Те трябва да бъдат проактивни и да коментират с изпълнителния директор необходимостта да се действа още сега“, коментира Юлиян Михов, ръководител „Форензик услуги“ за Централна и Източна Европа и директор „Бизнес развитие“ за Югоизточна Европа в PwC.

Според експертите на форума, compliance функцията идентифицира и ескалира риска, мениджмънтът го приема или отхвърля, а бордът упражнява надзор и се намесва при необходимост.

„Експертът по съответствие разпознава риска, оценява го и прави препоръка за него. Отговорността за крайното решение обаче носи мениджмънтът“, отбеляза Иван Димитров, главен директор „Съответствие” в

Hiab Group.

Едно от основните послания на Sofia Compliance Forum 2026 бе, че съответствието вече е не просто формалност, а форма на стратегическо лидерство и реално конкурентно предимство.

„Съответствието има репутационен проблем. Все още твърде често то се възприема като функцията, която забавя процесите и спира бизнеса. Лидерите, които осъзнават обаче, че съответствието е стратегически актив, изграждат организации, които са по-устойчиви, по-доверени и в крайна сметка - по-

конкурентоспособни“, заяви Антон Петров, Главен директор „Съответствие“ и член на Управителния съвет на Fibank.

По време на дискусиите стана ясно, че сред водещите тенденции през последните години в сферата е нарастването на разходите за банките по отношение на съответствието – както с финансов, така и в частност с човешки ресурс.

Самюел Гранд, сертифициран международен директор на INSEAD, подчерта, че банковият сектор днес функционира във взаимосвързана и строго регулирана среда. Това налага съответствието да спре да бъде възприемано само като контролна или поддържаща функция, а вече да играе стратегическа роля - подпомагайки предвиждането на рискове и насочвайки процеса на взимане на решения.

Това издание на Sofia Compliance Forum надгради значително миналогодишния си успех, като излезе извън рамките на финансовия сектор и инициира междусекторен диалог с гост-лектори от различни сфери на бизнеса. На събитието присъстваха лидери от фармацевтичната индустрия, телекомуникациите, индустриалния сектор, банките и други ключови индустрии.

Една от най-широко обсъжданите теми по време на целодневните дискусии беше все по-активното внедряване на изкуствения интелект и автоматизираните системи в бизнес процесите. Експертите бяха категорични, че концепцията human-in-the-loop, при която човекът остава активна част от процеса на вземане, проверка или одобрение на решения, запазва ключовото си значение и в ерата на AI.

„Можете да автоматизирате решенията, но не и отговорността. Нито един инструмент с изкуствен интелект или автоматизация няма да бъде изправен пред съда - човекът е този, който носи отговорност. Затова неговата преценка е от решаващо значение“, коментира Фейзал Ислам, президент на отдел „Regtech“ в

Binderr - глобална платформа за автоматизирани проверки на идентичността и инструменти за управление на съответствието.

По време на събитието в продължение на цял ден експертите разглеждаха реални казуси с висока практическа стойност, които провокираха много дискусии и коментари. Михаел Вайс – партньор и ръководител на отдел „Съдебна експертиза и борба с финансовите престъпления“ в PwC - Люксембург обърна внимание на т.нар. култура на ескалиране, която насърчава служителите да съобщават своевременно за рискове, проблеми или нарушения към по-високо ниво на управление и при която значително намаляват регулаторните и финансови рискове.

„Въвеждането на механизми за ескалиране са изключително важни. Когато се засече нещо необичайно, то трябва веднага да бъде ескалирано и обсъдено открито, а когато изведнъж се появяват големи печалби или обеми от високорискови клиенти, те трябва да бъдат незабавно изследвани“, обобщи Вайс.

Тазгодишното издание на форума постави фокус върху едно от най-големите предизвикателства в сферата на съответствието, пред които бизнесът се изправя днес – взимането на балансирани бизнес решения в условия на нарастваща регулаторна сложност и висок натиск за постигане на резултати.

Лидерите признаха, че компаниите са изправени пред вълна от нови регулации, особено в Европа. Те стават все по-потискащи и трудни за управление.

„Това, което ще бъде от полза, е активният диалог между бизнеса и регулаторите, преди дадена регулация да бъде въведена. Така регулациите не само ще отговарят на изискванията на теория, но и ще бъдат реално приложими в динамичната бизнес среда“, отбеляза Рени Миткова – председател на Управителния съвет на EOS, България.

Във все по-динамично развиващата се сфера на съответствието Sofia Compliance Forum се утвърждава като важна платформа за сектора, предоставяща професионален диалог и обмен на международно ноу-хау, благодарение на организацията от Първа инвестиционна банка и PwC България.