Европа ускорява реализацията на резервен план на НАТО заради Тръмп

Резервен план, който да гарантира, че Европа може да се защити, използвайки съществуващите военни структури на НАТО, ако САЩ се оттеглят, набира скорост, след като получи подкрепата на Германия – дългогодишен противник на подхода "да действаме самостоятелно", пише "Уолстрийт джърнъл", цитиран от БТА.

Длъжностните лица, работещи по плановете, които някои наричат "Европейска НАТО", се стремят да включат повече европейци в командните и контролни роли на алианса и да допълнят военните ресурси на САЩ със свои собствени.

Плановете – които се развиват неофициално чрез странични дискусии и срещи на вечеря в и около Организацията на Северноатлантическия договор – не са предназначени да се конкурират с настоящия алианс, заявиха участниците. Европейските официални лица се стремят да запазят възпиращия ефект спрямо Русия, оперативната непрекъснатост и ядрената надеждност, дори ако Вашингтон изтегли войските си от Европа или откаже да я защити, както заплаши президентът Тръмп.

Плановете, замислени за пръв път миналата година, подчертават дълбочината на европейската тревога относно надеждността на САЩ. Те се ускориха, след като Тръмп заплаши да отнеме Гренландия от друга членка на НАТО - Дания, и сега придобиват нова актуалност на фона на конфликта около отказа на Европа да подкрепи американската война в Иран, отбелязва вестникът.

Политическият обрат в Берлин дава тласък на процеса

Десетилетия наред Германия се съпротивляваше на водените от Франция призиви за по-голяма европейска суверенност в областта на отбраната, предпочитайки да запази САЩ като крайния гарант на европейската сигурност. Това сега се променя при германския канцлер Фридрих Мерц поради опасения относно надеждността на САЩ като съюзник по време на президентството на Тръмп и след това, според хора, запознати с неговото мислене.

Предизвикателството е огромно. Цялата структура на НАТО е изградена около американското лидерство на почти всяко ниво, от логистиката и разузнаването до върховното военно командване на алианса, припомня "Уолстрийт джърнъл".

Европейците сега се опитват да поемат по-голяма част от тези отговорности, което Тръмп отдавна изисква. Алиансът ще бъде "повече ръководен от Европа", заяви в средата на март генералният секретар на пакта Марк Рюте.

С времето НАТО ще бъде водена все повече от Европа, каза Рюте. Да бъдем прагматични, по въпросите на сигурността присъствието на САЩ в Европа – конвенционално и ядрено – остава задължително, добави той. Рюте отбеляза, че Европа все още е силно зависима за някои военни способности, особено високотехнологични, които се произвеждат масово само от САЩ.

Разликата сега е, че европейците предприемат стъпки по своя собствена инициатива, поради нарастващата враждебност на Тръмп, а не в резултат на подтикване от страна на САЩ, посочва "Уолстрийт джърнъл". През последните седмици Тръмп не пестеше "ласкави думи" за европейските съюзници, които нарече "страхливци" и определи НАТО като "хартиен тигър", добавяйки : "(руският президент Владимир) Путин също го знае."

"Прехвърлянето на тежестта от САЩ към Европа е в ход и ще продължи... като част от стратегията на САЩ за отбрана и национална сигурност“, заяви финландският президент Александер Стуб, един от лидерите, участващи в плановете.

"Най-важното е да се разбере, че това се случва, и да се направи по много управляем и контролируем начин, вместо [САЩ] просто бързо да се изтеглят“, каза Стуб в интервю.

Стуб е един от малкото европейски лидери, които поддържат близки отношения с Тръмп, а страната му разполага с едни от най-силните въоръжени сили на континента и най-дългата граница с Русия.

По-рано този месец Тръмп заплаши да напусне НАТО заради отказа на съюзниците да подкрепят кампанията му срещу Иран, като заяви, че това решение вече "не подлежи на обсъждане". Всяко изтегляне от алианса би изисквало одобрение от Конгреса, но президентът все пак би могъл да изтегли войски или ресурси от Европа или да откаже подкрепа, като използва правомощията си като главнокомандващ, отбелязва "Уолстрийт джърнъл".

Веднага след заплахата на Тръмп Стуб се обади на президента, за да го информира за плановете на Европа за укрепване на собствената си отбрана, предаде Ройтерс.

"Основното послание към нашите американски приятели е, че след всички тези десетилетия е време Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност и отбрана", заяви Стуб.

Решаващият политически катализатор за Европа беше историческата промяна в Берлин, доколкото в Германия има разположени американски ядрени оръжия и страната отдавна избягваше да постави под въпрос ролята на Америка като гарант за европейската сигурност, отбелязва "Уолстрийт джърнъл". Германците и другите европейци се опасяваха, че насърчаването на европейското лидерство в рамките на НАТО може да даде на САЩ претекст да намалят ролята си – резултат, от който много европейци се страхуваха.

Въпреки това, в края на миналата година Мерц започна да преоценява това дългогодишно виждане, след като стигна до заключението, че Тръмп е готов да изостави Украйна, според хора, запознати с неговото мислене. Мерц беше загрижен, че Тръмп обърква жертвата и агресора във войната и че вече няма ясни ценности, които да ръководят политиката на САЩ в рамките на НАТО, казаха източниците.

Въпреки това германският лидер не искаше публично да поставя под въпрос алианса, което би било опасно, казаха източниците. Вместо това европейците ще трябва да поемат по-голяма роля. В идеалния случай САЩ ще останат в алианса, но по-голямата част от отбраната ще бъде оставена на европейците, добавиха източниците, цитирани от вестника.

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че текущите дискусии в рамките на НАТО не винаги са лесни, но ако доведат до решения, това ще създаде възможност за Европа. Той определи НАТО като "незаменима както за Европа така и за САЩ".

"Но е ясно и това, че ние, европейците, трябва да поемем по-голяма отговорност за нашата отбрана, и ние правим точно това", заяви Писториус. "НАТО трябва да стане по-европейска, за да остане трансатлантическа."

Промяната в позицията на Германия доведе до по-широко съгласие сред другите страни, включително Обединеното кралство, Франция, Полша, скандинавските страни и Канада, които сега представят плана за действие при извънредни ситуации като коалиция на желаещите в рамките на НАТО, според участващи в процеса официални лица.

"Вземаме предпазни мерки и водим неформални разговори с група съмишленици и ще допринесем за запълването на празнината в рамките на НАТО, когато това се наложи", заяви шведският посланик в Германия Вероника Ванд-Даниелсон.

Едва след като Берлин предприе стъпка, планирането за извънредни ситуации премина към решаване на практически военни въпроси, като например кой ще управлява въздушната и ракетната отбрана на НАТО, коридорите за подкрепление към Полша и балтийските държави, логистичните мрежи и големите регионални учения, ако американските офицери се оттеглят. Това остават най-големите предизвикателства, заявиха официални лица.

Те твърдят, че въвеждането на военна служба е друг аспект, който е от решаващо значение за успеха на плана. Много страни я премахнаха след края на Студената война. "Няма да давам съвети на никоя европейска страна, но по отношение на гражданското образование, националната идентичност и националното единство вероятно няма нищо по-добро от задължителната военна служба", заяви Стуб. Финландия запази военната служба.

Заинтересованите официални лица искат да ускорят производството в Европа на жизненоважно оборудване в области, в които Европа изостава от САЩ, включително бойните действия срещу подводници, космическите и разузнавателните способности, дозареждане във въздуха и въздушна мобилност. Те посочват обявения миналия месец от Германия и Обединеното кралство съвместен проект за разработване на стелт крилати ракети и хиперзвукови оръжия като пример за новата инициатива, пише "Уолстрийт джърнъл".

Промяна в мисленето, но…

Макар европейските усилия да бележат фундаментална промяна в мисленето, реализирането на амбицията ще бъде трудно. Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили в Европа винаги е американец, а американските официални лица заявиха, че нямат намерение да се откажат от този пост.

Нито една европейска държава членка няма достатъчно авторитет в НАТО, за да замести САЩ като военен лидер, отчасти защото само САЩ могат да осигурят ядрения щит за целия континент, който е в основата на основополагащия принцип на алианса за взаимно възпиране чрез сила.

Европейците поемат все повече лидерски роли, но все още им липсват критични способности поради години на недостатъчно финансиране и зависимост от САЩ, отбелязва вестникът.

Европеизацията на НАТО "трябваше да се случи по-рано", заяви пенсионираният американски адмирал Джеймс Фого, който е заемал висши постове в НАТО и е свързан с алианса. Той каза, че европейските членове разполагат с много професионални офицери и лидери.

"Мисля, че имат способностите. Разполагат с част от оборудването", но трябва да инвестират и да развиват способностите си по-бързо, каза Фого.

Преходът вече е в ход. Все по-голям брой ключови командни постове в НАТО се заемат от европейци, а много от големите учения, проведени наскоро или планирани за следващите месеци, ще бъдат ръководени от европейски сили – особено в скандинавския регион, където алиансът граничи с Русия.

Особено трудна е ситуацията в областта на разузнаването и ядреното възпиране. Европейски официални лица твърдят, че никакво преразпределение на войските не може бързо да замести американските сателитни, наблюдателни и ракетни предупредителни системи, които съставляват основата на авторитета на НАТО, а това поставя Франция и Великобритания под натиск да разширят както ядрената си, така и стратегическата си разузнавателна роля.

Промяната в позицията на Германия отвори пътя към най-чувствителния елемент на суверенната европейска отбрана: замяната на ядрения щит на САЩ. След като Тръмп заплаши да нападне Гренландия, Мерц и френският президент Еманюел Макрон започнаха дискусии за това дали ядреното възпиращо средство на Франция може да бъде разширено, за да обхване и други европейски държави, включително Германия.

Самият Тръмп изглежда призна, че Гренландия е станала повратната точка.

"Всичко започна, ако искате да знаете истината, с Гренландия", каза той за заплахата си да напусне НАТО. "Искаме Гренландия. Те не искат да ни я дадат и аз казах: „Добре, чао-чао," цитира думите му "Уолстрийт джърнъл".

Радослав Шикорски, вицепремиерът на Полша, по-късно публикува видео с изявлението на Тръмп, към което добави коментара "Отбелязано".

Но Европа не е единна по идеята за европеизация на НАТО. Това стана ясно от думите на министъра на отбраната на страната Нуно Мело, в контраст с позицията на съседна Испания, стана ясно преди няколко дена.

Мело заяви, че Португалия е член учредител на НАТО, който цени САЩ. Той определи Вашингтон като фундаментален трансатлантически партньор.

"Ние не сме за създаването на единна европейска армия", заяви той пред парламентарна комисия, добавяйки, че Португалия трябва да инвестира в своите въоръжени сили, за да гарантира, че те са в състояние да изпълняват възложените им мисии в рамките на НАТО.

На фона на съмненията относно ангажимента на американския президент Доналд Тръмп към сигурността на Европа, Испания призова Европейския съюз да предприеме стъпки към създаването на отделна съвместна армия като средство за възпиране.

Темата за една "по-европейска НАТО" ще бъде на дневен ред на годишната среща на върха на алианса в Анкара на 7 и 8 юли.