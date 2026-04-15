Разрив в съюза! Доналд Тръмп заплашва да отмени търговското споразумение с Лондон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да отмени търговското споразумение с Обединеното кралство, задълбочавайки напрежението между двете страни на фона на разногласията около евентуални военни действия срещу Иран, предава "Ройтерс".

В интервю за Sky News в сряда Тръмп заяви, че САЩ са предложили на Лондон "добра търговска сделка", която е "по-добра, отколкото ми се е налагало", но предупреди, че тя "винаги може да бъде променена".

Коментарите идват на фона на нарастващо недоволство във Вашингтон от позицията на Великобритания срещу военна ескалация с Иран. Тръмп насочи критики и към британския премиер Кийр Стармър, поставяйки под въпрос устойчивостта на т.нар. "специални отношения" между двете държави.

"Това е връзката, в която: когато ги помолихме за помощ, те не бяха там. Когато имахме нужда от тях, те не бяха там. Когато нямахме нужда от тях, те не бяха там. И все още не са там.", заяви Тръмп.

Заплахата идва 11 месеца след подписването на търговско споразумение, по силата на което САЩ се съгласиха да намалят митата върху британски автомобили, стомана и аерокосмически продукти в замяна на достъп до пазара за говеждо месо и биоетанол.

С наближаването на първата годишнина от сделката, част от договорените облекчения - включително пълното премахване на тарифите върху британската стомана - все още не са реализирани. Същевременно бъдещето на Споразумението за технологичен просперитет, договорено по време на визитата на Тръмп в Обединеното кралство през септември, остава несигурно.

Американският президент използва интервюто и за да разкритикува енергийната политика на Лондон, включително решението за ограничаване на новите проучвания за нефт и газ в Северно море.

"Мисля, че той [Стармър] е допуснал трагична грешка, като е затворил петролния добив в Северно море", каза Тръмп. "Виждате ли, цените на енергията ви са най-високите в света."

Изказванията идват в чувствителен момент преди планираното държавно посещение на Чарлз III в САЩ по-късно този месец. Въпреки критиките към правителството, Тръмп определи монарха като "велик джентълмен" и "приятел".