Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Разрив в съюза! Доналд Тръмп заплашва да отмени търговското споразумение с Лондон

15 Април, 2026 15:45 1 702 22

  сащ
  великобритания
  доналд тръмп
  киър стармър
  нато

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да отмени търговското споразумение с Обединеното кралство, задълбочавайки напрежението между двете страни на фона на разногласията около евентуални военни действия срещу Иран, предава "Ройтерс".

В интервю за Sky News в сряда Тръмп заяви, че САЩ са предложили на Лондон "добра търговска сделка", която е "по-добра, отколкото ми се е налагало", но предупреди, че тя "винаги може да бъде променена".

Коментарите идват на фона на нарастващо недоволство във Вашингтон от позицията на Великобритания срещу военна ескалация с Иран. Тръмп насочи критики и към британския премиер Кийр Стармър, поставяйки под въпрос устойчивостта на т.нар. "специални отношения" между двете държави.

"Това е връзката, в която: когато ги помолихме за помощ, те не бяха там. Когато имахме нужда от тях, те не бяха там. Когато нямахме нужда от тях, те не бяха там. И все още не са там.", заяви Тръмп.

Заплахата идва 11 месеца след подписването на търговско споразумение, по силата на което САЩ се съгласиха да намалят митата върху британски автомобили, стомана и аерокосмически продукти в замяна на достъп до пазара за говеждо месо и биоетанол.

С наближаването на първата годишнина от сделката, част от договорените облекчения - включително пълното премахване на тарифите върху британската стомана - все още не са реализирани. Същевременно бъдещето на Споразумението за технологичен просперитет, договорено по време на визитата на Тръмп в Обединеното кралство през септември, остава несигурно.

Американският президент използва интервюто и за да разкритикува енергийната политика на Лондон, включително решението за ограничаване на новите проучвания за нефт и газ в Северно море.

"Мисля, че той [Стармър] е допуснал трагична грешка, като е затворил петролния добив в Северно море", каза Тръмп. "Виждате ли, цените на енергията ви са най-високите в света."

Изказванията идват в чувствителен момент преди планираното държавно посещение на Чарлз III в САЩ по-късно този месец. Въпреки критиките към правителството, Тръмп определи монарха като "велик джентълмен" и "приятел".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 си дзън

    18 2 Отговор
    Че кой вярва вече на някакво споразумение с дедо Дончо?

    15:49 15.04.2026

  • 3 Кая общата

    9 5 Отговор
    ООН-нета, ЕС- ЕС, НАТЮ-МАТЮ урсуланки се разпадат.

    Коментиран от #22

    15:49 15.04.2026

  • 4 Въпрос че

    9 3 Отговор
    Ако не са лудите американци , кой ще купува английските тенекии само заради ретро марките на капаците им ?

    Коментиран от #20

    15:50 15.04.2026

  • 5 Пич

    8 3 Отговор
    Може би Тръмп е яко луд?! Или......става видимо, че никой президент/ премиер не командва в тази държава ( неговата си ) !!! Вече задкулисието не се крие! Показва, че е стиснало целият свят в смъртоносна прегръдка, и търси унищожение на не неговите!!! Може да го наречете битка между индустриален и банков капитал, между тайни общества, между древни фамилии - все тая!!! Има го!!!

    Коментиран от #6

    15:51 15.04.2026

  • 6 ………….

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Ротшилдови дърпат конците !

    Коментиран от #10

    15:53 15.04.2026

  • 7 Днес мина деня бързо

    5 0 Отговор
    Супер е че го показвате често като нашия математик витано по време на ковида.

    15:55 15.04.2026

  • 8 Е, едва ли някой още

    5 0 Отговор
    се впечатлява от от ежечасните изцепки на Рижавия!

    Великобритания едва ли се тръшка от тях!

    15:56 15.04.2026

  • 9 То не остана вече много

    4 0 Отговор
    кого да плаши.

    15:58 15.04.2026

  • 10 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "………….":

    Нека помислим! Тръмп е представител на индустриалния капитал! Следователно, би било вероятно конците да му дърпа Рокфелер, а не Ротшилд, който е председател на банковият капитал !

    16:02 15.04.2026

  • 11 Дядо Гъдю

    2 0 Отговор
    Бай ви Дончо всеки ден произвежда разновидности на де мокрация.
    ,,Или ще ми уйдисвате на акъла , или нови мита и такси ! "
    Демек ,,или ще правите каквото кажа или десет то яги на мегданя и пак ще правите каквото кажа".

    16:03 15.04.2026

  • 12 УдоМача

    1 0 Отговор
    Оууу, йееее!!! :)

    16:05 15.04.2026

  • 13 Баба Гошка

    4 1 Отговор
    Какъв съюз? Пуделите с лакираните нокти трябва само да изпълняват и да си дават ресурсите без пари. От вътре се превръщат на пакинигерия, а отвън ще им вземат и канадата и всичко, дет са доккопали от колониите

    16:07 15.04.2026

  • 14 Буха ха

    4 0 Отговор
    Този педофил има нужда всеки ден да заплашва някого. Единствено подминава Путин и китаеца.

    16:07 15.04.2026

  • 15 Пешо от панелката

    4 0 Отговор
    Въпрос с понижена трудност:
    Бихте ли оставили 14-годишната дъщеря при него ако имате неотложни ангажименти? Ей така, да я наглежда?

    16:10 15.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Най Дончо се надуваше ,че неговата армия била първа по сила в света по.......бягане по горещия пясък

    16:12 15.04.2026

  • 18 Горски

    2 1 Отговор
    Днес е близо до края, утре е далече от края, после е около началото, па началото на края. Дъртия педофил и той не знае на чии ора е. Важното е insider trading да върви напред. Болук до боклука в управлението на тоя свят. Ами колко пъти преговаряхте и нападахте? САЩ са само говорители на Израел , така че те без господарите си не могат да кажат кога ще свърши войната. Иранците здраво са притиснали и дъртия пергишин панически върти очи и се моли за сделка. За грандиозна сделка и спасение от импийчмънта и фалита за цялата фамилия. Такава варварщина извършихте с нападението си над Иран, че бомбардирахте деца. Както винаги САЩ искат да диктуват условията, но политиците в Иран не са като българските подлоги. Иран си отстоява позициите. Уважавай себе си та и другите да те уважават! "ОАЕ къса със САЩ и Украйна - потегля към Пекин и Москва: Крахът на едно заклето партньорство."

    16:22 15.04.2026

  • 19 Мадуро

    1 0 Отговор
    Нобеловият лауреат за мир да вземе да прати спецчастите и да отвлече крал Карл и кралица Клара с кларинетите им.

    16:22 15.04.2026

  • 20 Те английските тенекии

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Въпрос че":

    вече до една са германски, индийски и китайски.

    16:25 15.04.2026

  • 21 Читател

    2 0 Отговор
    Бай Данчо няма да приключи добре,от онези дни убижда Папата сега скача на Лондон.Не знам

    16:33 15.04.2026

  • 22 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кая общата":

    Общата е оня миризлак захаровската, дето мрази водата и пахни на мрътва скумрия лежала на слънце!

    16:36 15.04.2026