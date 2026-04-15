Менгемето на Иран: ако хутите затворят протока Баб ал-Мандеб

В понеделник, 30 март, Иран изстреля серия ракети срещу Израел, докато подкрепяните от Иран хути (може и хуси - бел. ред.) в Йемен извършиха втората си атака от началото на войната между САЩ и Израел. Израелските военни заявиха, че два дрона, изстреляни от Йемен, са били прихванати на 30 март.

Хутите се включиха в конфликта за първи път два дни по-рано, като изстреляха ракети по Израел. Това ескалира опасенията, че те биха могли да предприемат действия за нарушаване на корабоплаването в Червено море, което би довело до още по-високи цени на петрола, които вече скочиха с над 50% за един месец.

След Ормузкия проток в Персийския залив, Иран заплаши да атакува пролива Баб ел-Мандеб в Аденския залив, южно от Червено море. Създаването на несигурност в други проливи е една от възможностите за противодействие на заплахите на САЩ.

Иран ще разшири мерките си за отмъщение, ако Съединените щати или Израел започнат сухопътна офанзива в региона. Военният отговор все още изглежда е на дневен ред, въпреки призивите на президента на САЩ за мирни преговори, докато Вашингтон не показва признаци за забавяне на военното си натрупване в Близкия изток.

Тръмп заплаши да унищожи главния ирански терминал за износ на петрол на остров Харг и друга енергийна инфраструктура, ако Техеран не се съгласи на сделка. В публикацията си в социалната мрежа Truth, Тръмп посочи, че САЩ водят "сериозни разговори" с "по-разумен режим" в Техеран, но предупреди, че ако не бъде постигната сделка, САЩ ще приключат прекрасния си престой в Иран, като унищожат всички ирански електроцентрали, нефтени кладенци и остров Харг. По-рано американският президент лансира идеята за взимането на петрола на Иран.

Изправена пред нарастваща заплаха, Ислямската република обмисля ескалация, която би могла да включва затварянето на Баб ел-Мандеб с участието на хутите, които досега бяха изненадващо тихи. Подкрепяната от Иран групировка е в идеална позиция да упражнява контрол над стратегическия воден път. Уникалното географско положение на хутите създава благоприятна почва за действие в Червено море и особено на нивото на пролива.

Протокът Баб ел-Мандеб играе ключова роля в световната търговия, както и в доставката на петрол и газ до Европа. В нормални времена около 15% от световната морска търговия по стойност преминава през него. Проливът играе и централна роля в пренасянето на петрол и газ от държавите от Персийския залив към Европа. Танкерите напускат пристанищата в Персийския залив, преминават през Ормузкия проток, пресичат Баб ел-Мандеб и след това пътуват нагоре по Червено море, за да достигнат Европа през Суецкия канал. Проходът в южния край на Червено море също се използва силно от контейнеровози, превозващи азиатски стоки, предназначени за европейските пазари.

Прекъсването на морския трафик в Ормузкия проток засяга предимно Азия, докато блокирането на трафика в Аденския залив е по-вероятно да накаже Европа. Ситуацията в Близкия изток поставя значението на Баб ел-Мандеб в перспектива, особено след като броят на танкерите, пътуващи от Персийския залив до Червено море през Ормузкия проток, вече е значително намален.

Саудитска Арабия успя да пренасочи част от износа си на петрол, за да разчита повече на Червено море. Чрез тръбопровода "Изток-Запад" Рияд се опитва да снабдява Азия от пристанището си Янбу на Червено море, преминаващо именно през протока. Ако и този маршрут стане опасен, "саудитският петрол, който отива на изток, ще трябва да мине по маршрута през Суецкия проток и Средиземно море, което ще удължи сроковете за доставка и ще повиши цените дори ако въпросните обеми петрол останат доста под засегнатите от затварянето на Ормузкия проток.

Морският трафик в пролива Баб ел-Мандеб вече бе спаднал рязко, много преди сегашната ескалация в Близкия изток. След атаките, водени от Хамас на 7 октомври 2023 г., срещу Израел и началото на войната в Газа, хусите редовно атакуваха кораби в Червено море. Преди 2023 г. около 60 до 70 товарни кораба преминаваха всеки ден. Сега броят им е на половина. Затварянето на пролива Баб ал-Мандаб следователно може да има по-малък ефект, отколкото би имало преди, но ще се случи в момент, когато трафикът през Ормузкия проток вече е много ограничен. Паралелните действия в Ормузкия проток и Баб ел-Мандеп биха създали големи проблеми относно това как да се справим с тези прекъсвания и потока от стоки.

А хуманитарните последици биха могли да бъдат опустошителни. Принудени да пътуват по по-дълги маршрути, товарните кораби няма да могат да извършват толкова много пътувания, което ще означава, че корабните компании може да се наложи да правят избор и може би да не обслужват някои страни, защото това е икономически по-малко изгодно от големите маршрути. Най-евтините доставки обикновено включват стоки от първа необходимост, като например зърно, предназначено за по-бедните страни. Това би могло да причини големи прекъсвания в регионалната морска търговия, с въздействие върху продоволствената сигурност в Африканския рог.

Истинският въпрос остава дали хутите искат да блокират пролива от името на Иран. Тяхната сдържаност от началото на войната всъщност служи както на собствените им интереси, така и на тези на Иран. От една страна, масираните американски удари и проникването на израелските разузнавателни служби в организацията им, които успяха да обезглавят част от командната им структура, ​​охладиха тази въоръжена групировка. Те също така се опасяват, че участието им във войната би удължило конфликта, което противоречи на интересите на Китай, който предпочита стабилност и бърз край на конфликта" и който се превръща във все по-важен партньор за хутите. Нежеланието им да се намесват не тревожи особено Иран, за когото хутите представляват стратегически резерв.

Винсент Дюрак, специалист по Йемен и Близкия изток в Университетския колеж в Дъблин, заяви, че скорошните ракетни удари на групировката срещу Израел биха могли отчасти да бъдат начин за показване на солидарност с иранските интереси, но "без наистина да се направи кой знае какво". Той добави, че моментът може също да отразява желанието на хусите да подчертаят регионалното си положение, което са придобили едва наскоро. По думите му всяка по-дълбока ескалация, особено ход за прекъсване на корабоплаването през Баб ел-Мандеб, би могла да носи сериозни рискове за самата групировка Йемен е изключително зависим от вноса. Прекъсването на корабоплаването, прекъсването на търговията всъщност не е толкова добро за йеменската икономика, посочи Дюрак.

Групировката също така е взела под внимание случилото се с ръководството на Хамас и Хизбула. Според Дюрак лекотата, с която американските и израелските военни, служби за сигурност и разузнаване са атакували враговете си в региона, не е нещо, което те искат доброволно да си навлекат.

Съюзниците на хутите в Йемен няма да имат трудности да блокират пролива Баб ел-Мандеб, поне първоначално. Това е много тесен пролив, широк по-малко от 30 километра в една точка, което улеснява операциите по блокиране. Но докато прекъсването на трафика може да бъде сравнително лесно и бързо, поддържането на прохода затворено би било много по-трудно, и би означавало поддържане на мащабно отричане и изисква непрекъснати усилия.

Като се има предвид какво е заложено на карта, военният и дипломатическият натиск върху хутите би бил огромен. Преди всичко остава неясно дали групировката все още разполага с финансовите и военните средства да поддържа блокада в дългосрочен план.