Американският тенис талант Ива Йович с исторически пробив на "Ролан Гарос"

28 Май, 2026 15:27 641 2

17-годишната сензация за първи път достига до третия кръг на Откритото първенство на Франция

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младата звезда на американския тенис Ива Йович написа нова страница в своята кариера, след като се класира за третия кръг на престижния турнир "Ролан Гарос" – едно от най-значимите събития в света на тениса.**

С едно изключително представяне на червените кортове в Париж, 17-годишната Йович демонстрира класа и хладнокръвие, като разгроми сънародничката си Ема Наваро с категоричното 6:0, 6:3. Срещата продължи едва 79 минути, в които Йович не остави никакви шансове на 25-ата в световната ранглиста.

Това бе втори двубой между двете американки на професионално ниво, но за първи път Йович успя да надделее над Наваро. Любопитен факт е, че само преди десетина дни двете се изправиха една срещу друга отново на клей, но този път младата надежда излезе победител.

След този забележителен успех, четвъртфиналистката от Откритото първенство на Австралия ще се изправи срещу японската звезда Наоми Осака.



ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тъй ли...

    1 0 Отговор
    Ива Йович е класическа англосаксонска фамилия.
    Бащата сърбин, майката хърватка, но тя била американка.
    В същото време, наш Амет се въди, учи и работи в България от 20 поколения, но бил турчин.

    15:39 28.05.2026

  • 2 Гост

    1 0 Отговор
    Тази е на зоб.

    15:46 28.05.2026

