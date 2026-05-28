Американският тенис талант Ива Йович с исторически пробив на "Ролан Гарос"

Младата звезда на американския тенис Ива Йович написа нова страница в своята кариера, след като се класира за третия кръг на престижния турнир "Ролан Гарос" – едно от най-значимите събития в света на тениса.**

С едно изключително представяне на червените кортове в Париж, 17-годишната Йович демонстрира класа и хладнокръвие, като разгроми сънародничката си Ема Наваро с категоричното 6:0, 6:3. Срещата продължи едва 79 минути, в които Йович не остави никакви шансове на 25-ата в световната ранглиста.

Това бе втори двубой между двете американки на професионално ниво, но за първи път Йович успя да надделее над Наваро. Любопитен факт е, че само преди десетина дни двете се изправиха една срещу друга отново на клей, но този път младата надежда излезе победител.

След този забележителен успех, четвъртфиналистката от Откритото първенство на Австралия ще се изправи срещу японската звезда Наоми Осака.