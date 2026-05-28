От Lamborghini също реагираха на премиерата на първото електрическо Ferrari

Докато автомобилният свят в момента е обхванат от разгорещена дискусия относно поляризиращата естетика Luce, главният изпълнителен директор на Lamborghini Стефан Винкелман се изказа публично, за да защити решението на компанията си да замрази за неопределено време разработката на собствени електромобили. Говорейки откровено за абсолютния срив в потребителския интерес към изцяло електрическите суперколи, ветеранът в мениджмънта отбеляза, че отлагането на високоволтовите проекти не е просто защитна тактика, а единственият финансово отговорен път напред за бизнеса.

Това премерено корпоративно отстъпление официално пренаписва краткосрочния продуктов план на Lamborghini, систематично заличавайки целите за пускане на изцяло електрически модели, които някога бяха планирани да приключат десетилетието. Радикалният кросоувър концепт 2+2 Lanzador, който първоначално изуми публиката като предварителен поглед към изцяло електрически автомобил с мощност 1341 конски сили, чийто дебют беше планиран за 2028 година, беше напълно преосмислен и препроектиран като плъг-ин хибрид. Силно очакваната версия с нулеви емисии на SUV-а Urus е претърпяла същата съдба, отлагайки истинската премиера на изцяло електрически модел на Lamborghini далеч след прага на 2030 година и оставяйки бъдещата гама на „Разярения бик“ изцяло фокусирана върху оптимизацията на двигателите с вътрешно горене.

Вместо да се впусне с главата напред в това, което Винкелман нарече „скъпо хоби“ по време на брифинг с The Sunday Times, Lamborghini се възползва от огромния, рекорден пазарен успех на настоящата си архитектура за плъг-ин хибриди. Вътрешната пазарна телеметрия убеди членовете на борда, че типичният колекционер на суперколи остава силно устойчив на безшумните задвижващи системи, което доведе до основна механична преработка на предстоящата серийна версия на Lanzador.

Както можеше да се очаква, шефът на Lambo категорично отказа да коментира директно продължаващата криза в публичните отношения, свързана с външния дизайн на Ferrari Luce или неотдавнашното му папско промоционално турне, като поддържаше тезата, че всеки производител трябва да определя собствената си локализирана стратегия. И все пак, основното послание, което се разнася от Сант’Агата, не може да бъде по-ясно. Като избира да произвежда двигатели с вътрешно горене, докато глобалното законодателство го позволява, и да запази истинските звуци на изпускателната система, Lamborghini залага на това, че автентичността и суровият акустичен звук ще донесат много по-големи дивиденти, отколкото бързането с пускането на безшумен, стерилен луксозен уред на пазар, който по същество не е готов да го приеме.