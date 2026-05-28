Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
От Lamborghini също реагираха на премиерата на първото електрическо Ferrari

От Lamborghini също реагираха на премиерата на първото електрическо Ferrari

28 Май, 2026 15:26 1 133 3

  • lamborghini-
  • ferrari-
  • luce

Изпълнителният директор не коментира директно своя конкурент, но даде да се разбере, че компанията няма да поеме по този път

От Lamborghini също реагираха на премиерата на първото електрическо Ferrari - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато автомобилният свят в момента е обхванат от разгорещена дискусия относно поляризиращата естетика Luce, главният изпълнителен директор на Lamborghini Стефан Винкелман се изказа публично, за да защити решението на компанията си да замрази за неопределено време разработката на собствени електромобили. Говорейки откровено за абсолютния срив в потребителския интерес към изцяло електрическите суперколи, ветеранът в мениджмънта отбеляза, че отлагането на високоволтовите проекти не е просто защитна тактика, а единственият финансово отговорен път напред за бизнеса.

Това премерено корпоративно отстъпление официално пренаписва краткосрочния продуктов план на Lamborghini, систематично заличавайки целите за пускане на изцяло електрически модели, които някога бяха планирани да приключат десетилетието. Радикалният кросоувър концепт 2+2 Lanzador, който първоначално изуми публиката като предварителен поглед към изцяло електрически автомобил с мощност 1341 конски сили, чийто дебют беше планиран за 2028 година, беше напълно преосмислен и препроектиран като плъг-ин хибрид. Силно очакваната версия с нулеви емисии на SUV-а Urus е претърпяла същата съдба, отлагайки истинската премиера на изцяло електрически модел на Lamborghini далеч след прага на 2030 година и оставяйки бъдещата гама на „Разярения бик“ изцяло фокусирана върху оптимизацията на двигателите с вътрешно горене.

От Lamborghini също реагираха на премиерата на първото електрическо Ferrari

Вместо да се впусне с главата напред в това, което Винкелман нарече „скъпо хоби“ по време на брифинг с The Sunday Times, Lamborghini се възползва от огромния, рекорден пазарен успех на настоящата си архитектура за плъг-ин хибриди. Вътрешната пазарна телеметрия убеди членовете на борда, че типичният колекционер на суперколи остава силно устойчив на безшумните задвижващи системи, което доведе до основна механична преработка на предстоящата серийна версия на Lanzador.

Както можеше да се очаква, шефът на Lambo категорично отказа да коментира директно продължаващата криза в публичните отношения, свързана с външния дизайн на Ferrari Luce или неотдавнашното му папско промоционално турне, като поддържаше тезата, че всеки производител трябва да определя собствената си локализирана стратегия. И все пак, основното послание, което се разнася от Сант’Агата, не може да бъде по-ясно. Като избира да произвежда двигатели с вътрешно горене, докато глобалното законодателство го позволява, и да запази истинските звуци на изпускателната система, Lamborghini залага на това, че автентичността и суровият акустичен звук ще донесат много по-големи дивиденти, отколкото бързането с пускането на безшумен, стерилен луксозен уред на пазар, който по същество не е готов да го приеме.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 карчи

    2 0 Отговор
    Тези няма да викат папата да ги милва по воланчето🤣

    15:39 28.05.2026

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Списвача се опитва да е сладкодумен, но всъщност няма нищо поляризиращо в естетиката на електричката на Ферари! Пазарът съвсем ясно е в една посока! Минус! Тъй че , аре да се научим да мислим преди да пишем, калъф!

    16:05 28.05.2026

  • 3 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Е кво да поеме по пътя на щайгата😂😂

    16:29 28.05.2026