Риалити звезда бе арестувана след шофиране в нетрезво състояние и опит за бягство от полицията

28 Май, 2026 15:18

Линдзи Крисли с пет обвинения месец след душенето от бившия й

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Линдзи Крисли, известна покрай семейното риалити шоу „Chrisley Knows Best“, е била арестувана в окръг Чероки, Джорджия, в неделя, 24 май. Офисът на шерифа в окръг Чероки потвърди, че срещу 36-годишната риалити звезда са повдигнати общо пет обвинения: - шофиране под въздействието на алкохол или наркотици, опит за бягство / избягване на полицейска проверка, опасно шофиране, превишена скорост – според полицейския доклад тя е шофирала с 86 мили в час (около 138 км/ч) и неправилно изпреварване.

Според официалните данни от полицията, Линдзи Крисли е застигната, след като е изпреварила рисковано друг автомобил с висока скорост на двупосочен път. Когато е спряна от заместник-шерифа, той отбелязва в доклада си, че тя е имала завален говор, от дъха ѝ се е усещала силна миризма на алкохол, а версиите ѝ за случилото се са били противоречиви. Освен това Крисли изрично е отказала да се подложи на тестове за трезвеност на място.

Представители на звездата веднага направиха изявление пред медията TMZ, в което тя категорично отрича да е била пияна и обявява, че ще се бори с обвиненията в съда. Нейното обяснение за високата скорост и маневрите е, че пред предния автомобил внезапно е изскочило животно. Тя твърди, че е навлязла в другата лента и е ускорила единствено за да избегне сблъсък с колата пред нея и с въпросното животно.

Линдзи е била отведена и регистрирана в затвора за възрастни в окръг Чероки. Тя прекара там само няколко часа и беше освободена още същия ден, след като плати гаранция в размер на 5961 долара. Списание PEOPLE отбелязва, че този арест идва в изключително бурен личен период за нея. През април нейният приятел Дейвид Ландсман беше арестуван за домашно насилие и опит за удушаване след физически сблъсък между двамата. Малко след това двамата се разделиха, а съдът им наложи взаимна ограничителна заповед за приближаване.


