Арестуваха кмета на Кърджали

28 Май, 2026 10:58

В момента се извършва обиск в кабинета му в Общината

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, съобщи NOVA.

Местните медии съобщават, че той е бил отведен от четирима полицаи тази сутрин.

По информация от пресцентъра на Община Кърджали градоначалникът е отведен за разпит.

В момента се извършва обиск в кабинета му в Общината.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Симитли

    102 2 Отговор
    Хаирлия да е!
    Мюмюн по Мюмюн--до Делян!;))

    11:03 28.05.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    70 3 Отговор
    АКО Е КРАЛ ЕРВОПАРИ
    МНОГО ТРУДНО МОЖЕ ДА ПЛЕДИРА
    ЧЕ
    ОТ ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ БИЯТ :)

    11:05 28.05.2026

  • 3 поКУРко

    96 4 Отговор
    А Бойко и ШИШИ КОГа?!?

    Коментиран от #13, #29

    11:06 28.05.2026

  • 4 Абе....

    59 5 Отговор
    То и Б.Б. го бяха арестували....

    Коментиран от #53

    11:06 28.05.2026

  • 5 Опа

    8 63 Отговор
    Ще му подхвърлят нещо или ще изфабрикуват и ще го сготвят.

    Коментиран от #21

    11:07 28.05.2026

  • 6 избирател

    94 8 Отговор
    Г-Н Демерджиев , уважаеми г-н Министър .Аплодисметни от мен .Шапки долу !

    Коментиран от #32

    11:07 28.05.2026

  • 7 Щом е Мюмюн

    65 9 Отговор
    когато и да го арестуват, все ще е късно!

    Коментиран от #26, #37

    11:07 28.05.2026

  • 8 Прогресия

    55 2 Отговор
    Сега е ред на другите общини. Никой да не бърза има време, цели четири години. Тея кметове са като предишните на Агент сава.

    11:08 28.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 браво на тях . нарочно дълго време не

    24 5 Отговор
    го показваха по телевизията . предния беше несменяем и го показваха по един път седмично по телевизията . ще разберем какво е направил и коя партия му е наредила . кърджалииците са свестни хора . вярват в мохамед повечето . зърнари са . гледат и овци още от едно време . учат за баничарци и тираджисти . но нямат шанс да станат президент или европрокурист . както и дипломат в киев .

    11:08 28.05.2026

  • 11 Софиянец

    41 5 Отговор
    Сглобкаджиите лека полека към кауша!

    11:08 28.05.2026

  • 12 Асена василева

    9 30 Отговор
    АМА РАДЕВ КОГА ЩЕ СЕ БОРИ С КОРУПЦИЯТА???

    11:09 28.05.2026

  • 13 Бо(га)таш по зелени чорапи

    7 22 Отговор

    До коментар #3 от "поКУРко":

    С тях се разбрахме да работим заедно да продължим щавенето на робите в територяита.

    11:09 28.05.2026

  • 14 Радев

    51 9 Отговор
    Кърджали и Джебел вече ще се управляват от българи, а не от турци😎

    Коментиран от #60

    11:09 28.05.2026

  • 15 Софиянец

    25 16 Отговор
    Васил терзиев кога?!

    11:10 28.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ивелин Михайлов

    28 16 Отговор
    Киро и кокоро кога???!

    Коментиран от #31

    11:11 28.05.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    29 5 Отговор
    ТУРЦИТЕ ИМАТ СЛАБОСТ ДА
    КРАДАТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - НА БЪЛГАРИ И ТУРЦИ И ОББЩИНСКИ СЪЩО
    .......
    И ДА УСВОЯВАТ И ЕВРОПАРИ - АМА ТВА ГО ПРАВЯТ И БЪЛГАРИ:)

    11:11 28.05.2026

  • 19 Ганя Путинофила

    36 3 Отговор

    До коментар #9 от "Радев":

    Брей веднага възродителен процес. Дайте да не ги закачаме и да правят каквото си поискат. Сгрешил ли е умишлено веднага съд и присъда. Закона е еднакъв за всички.

    11:11 28.05.2026

  • 20 Бойко Българоубиец

    43 3 Отговор
    Заминавам за барцелона, че аз съм следващия щом Радев е запукал турците 😬

    11:11 28.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 мюсюлманин

    46 1 Отговор
    Този се звереше на Демерджиев .Сега е ред на Ревански ,Плийски и останалото ОПГ .Май нещо Делта гард не го опази .

    11:12 28.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Путюблиз

    9 21 Отговор
    Днеска свалихме чалмите и нахлулихме пак ушанките! Моля всички колеги да спазват дрескода!

    11:14 28.05.2026

  • 25 Питам

    31 1 Отговор
    А вожда му КОГА?

    11:14 28.05.2026

  • 26 хихи

    26 2 Отговор

    До коментар #7 от "Щом е Мюмюн":

    Невинен кмет няма...

    11:16 28.05.2026

  • 27 Хахаха

    29 1 Отговор
    Намигване към пеефски - да си приготви бохчичката.

    11:16 28.05.2026

  • 28 българина

    39 1 Отговор
    Какъв нов вързродителен процес ви гони ? Какво значение има дали е мюсюлманин , християни , будист ,ако има престъплени си е престъпник .Ако наскачат мюсюлманите да защитават престъпник , ни ще стоим ли,а ?

    11:17 28.05.2026

  • 29 Смехоран

    4 14 Отговор

    До коментар #3 от "поКУРко":

    Когато и Фатмака

    11:18 28.05.2026

  • 30 избирател

    18 1 Отговор
    Как искам да се сетят за родното село на Иво Мирчев , там кмета си е направо за снимка

    11:19 28.05.2026

  • 31 След

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ивелин Михайлов":

    тебе.... След тебе... евентуално.

    11:19 28.05.2026

  • 32 Зъл пес

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "избирател":

    Ааааа,аз бах точен с парите бе!

    11:19 28.05.2026

  • 33 Ганя Путинофила

    22 0 Отговор
    Няма Шиши няма Боко ще се бърка надълбоко.

    11:20 28.05.2026

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 1 Отговор
    АКО Е ОКРАЛ КМЕТА ИЗОСТАВЕНИТЕ КЪЩИ И НИВИ ЗАБРАВЕНИ ОТ ТУРЦИ ИЗСЕЛНИЦИ В ТУРЦИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ
    ......
    И ДЕМЕРДЖИЕВ ГО АРЕСТУВА - ДЕМЕРДЖИЕВ ТУРКОФИЛ ЛИ ЩЕ БЪДЕ ИЛИ БЪЛГАРОФИЛ :)
    ......

    11:21 28.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Баш на Празника ли

    24 1 Отговор
    Отиде курбан Мюмюн баш на Курбан байрам...

    Да се готви мършляка Байрям Байрям...

    11:23 28.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Иван Грозни

    12 3 Отговор
    Защо зад гърба му е Левси? Може ли някой да ми отговори.

    11:24 28.05.2026

  • 39 българина

    20 2 Отговор
    Сарафов вече не може да пази никого . Вчера оставка на Сарафов , днес първи арест .Нямам забележки .

    11:25 28.05.2026

  • 40 Селски

    15 1 Отговор
    А дай, Боже, още кметове и нашите кметове от последните 30 години с главните архитекти в пандиза с пълна конфискация на всичко и 200 тояги публично на голо.

    11:29 28.05.2026

  • 41 Ахааа

    26 2 Отговор
    Удриии по мръсния модел Пеевски- Борисов!

    11:31 28.05.2026

  • 42 Справедливо

    12 2 Отговор
    Прасе с тиква кога?

    Коментиран от #45

    11:34 28.05.2026

  • 43 НЕМА ЛАБОВО

    13 1 Отговор
    ДА СЕ ГОТВИ ЛЮБИМЕЦ 13,ДОН ТИКВУН И НАКРАЯ ЧЕРЕШКАТА НА ТОРТАТА МОМЧЕТО ФЕНОМЕНА АБЕ ПРАСЧУ.

    11:42 28.05.2026

  • 44 дидо пеев предаде и ерол

    13 0 Отговор
    А кмета на Кърджали му беше дясна ръка и основния донор за привалилите се негови контрапротести...не смее да го защити от наколенки към радев

    11:42 28.05.2026

  • 45 СПОКО ПРИЯТЕЛ

    9 0 Отговор

    До коментар #42 от "Справедливо":

    КОЛЕЛОТО СЕ ВЪРТИ ОТ ПЪРМАК НА ПЪРМАК КАРАТГИ ПО СПИСЪК.

    11:43 28.05.2026

  • 46 Нормално

    8 4 Отговор
    Акция за сплашване и препредия. Ще го пуснат след 24 часа.

    11:48 28.05.2026

  • 47 Българин

    1 12 Отговор
    Турската армия няма как да остане безучастна към съдбата на братята си в Румелия. Ще се вземат всички мерки, за гарантиране правата и свободите им, точно както са гарантиране според женевската конвенция.

    11:49 28.05.2026

  • 48 БУКВАТА "Ч"

    2 3 Отговор
    Една голяма разлика между Българи и Турци въпреки, че се обичаме по време на Българския празник "Трифонов Ден" е, че ние работливите Българи подрязваме лозите, а Турците о б р я з в а т децата си! И затова ние Българите имаме Грозде, Вино и Ракия, а Турците да имат о б р я з а н и деца, за да не отхвърлят мюслюн религията като пораснат..... и накрая и Българите и нашите потурчени Български братя - Помаците - макар и порязани, пиеме заедно по кръчмите Вино и Ракия....

    11:52 28.05.2026

  • 49 Варненският кмет от ДС

    2 10 Отговор
    и Шарлатаните на Радев го пуснаха, а кърджалийският от опозицията го арестуваха.

    Борим модела !

    11:53 28.05.2026

  • 50 кога ще арестувате

    13 0 Отговор
    айдуко в Симитли?

    11:53 28.05.2026

  • 51 баи Коста

    12 0 Отговор
    Как всички общински кметове на Герб и ДПС станаха милионери при управлениети на Бойко Борисов
    затвоооооооооор

    11:53 28.05.2026

  • 52 Хммм

    4 11 Отговор
    Комунетата взеха власт и започнаха да атакуват турците.

    11:55 28.05.2026

  • 53 САНДОКАН

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Абе....":

    Да но тогава на власт бяха ОПГ ШАРЛАТАНИТЕ и те се бяха договорили да го изперат

    11:58 28.05.2026

  • 54 Оз. Ген.Румянцев

    9 1 Отговор
    Да ги почват един по един, защото и тези ще ги свалим.

    11:58 28.05.2026

  • 55 шесто

    11 0 Отговор
    Още кметове станали милионери от общински поръчки и еврофондове ще влязт в затвора Почваме ги по домовата книга тръгваме от Видин та чак до Малко Търново Прошка няма за разбоиниците ограбили държавата

    11:59 28.05.2026

  • 56 от Ардино

    14 1 Отговор
    Г-н Демержиев Шапки долу!

    12:01 28.05.2026

  • 57 1212

    1 8 Отговор
    Кмет е ама от опозицията,знаем в кви държави ,правят арести на опозиция,русия, тюркие,

    12:01 28.05.2026

  • 58 София

    10 0 Отговор
    Хубава новина!

    12:02 28.05.2026

  • 59 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

    7 0 Отговор
    А ШЕФА МУ ПЕЕВСКИ КОГА??
    За ДРУГИЯ ПРАЗНИК КОЛЕДА!!!
    МАЛКО Е ДАЛЕЧЕ
    ЗА ШЕКЕР БАЙРЯМА!!
    ИДИ ДОЙДИ!!
    СЛЕЗ СЛЕЗ МИСТЪР КЕШ, МИСТЪР КЕШШ,,,,,

    12:05 28.05.2026

  • 60 Реалист

    0 5 Отговор

    До коментар #14 от "Радев":

    Те до 20 години ще се присъединят към Турция;)

    12:08 28.05.2026

  • 61 БУКВАТА "Ч"

    3 1 Отговор
    Кои са Помаците? Помаците, Катарите във Франция и Босненците са от потеклото на старите Български БОГОМИЛИ - на Рода Дуло от Исус и Диана (Преименувана на Мария Магдалена) и техните деца Синтия и братя Петър и Павел за разпространяване на Богомилството - Вярата в нашият Бог (((((СЛЪНЦЕТО))))), Исус Христос, за да си носим гордо Кръста на Гръбначния Стълб до края на живота. Катарите са избивани през средновековието. Богомилите по Балканите са избивани от мюслюмите по времето на Османската империя и част от Българските БОГОМИЛИ, за да не бъдат набити на кол и останат живи, са приели мюзюлманската религия и това са днешните Български Помаци и така наречените Турци и държавата Турция от Ататюрк!

    12:09 28.05.2026

  • 62 Димо

    9 0 Отговор
    Няма кмет около ГЕРБ и ДПС, който да не е отчитал огромни комисионни към Борисов и Пеевски! Няма такъв! Цени се завишават по десет! За такива кражби става дума! Проверки и арест на всеки такъв кмет трябва! Добро начало е с кмета на Кърджали! Да видим дали ще имат дупе да го оставят за постоянно в ареста!

    12:10 28.05.2026

  • 63 Мнение

    6 0 Отговор
    По времето на управлението на ГЕРБ, с подкрепата на ДПС НН, а това време е повече от 20 години с Борисов и Пеевски, се навъдиха толкова много корумпирани типове по високите етажи на властта, че ще ни е бедна фантазията как и за колко време ще се изчистят тези крадци. Крадоха, крадоха, лъжеха, мажеха, мишкуваха, изнасяха милиарди в чували, в офшорки и резултатът е този - пълна разруха, бедност, упадък в държавата на всички нива. Тези типове трябва да бъдат вкарани в затвора за 100 години, а не да ги оставят да напуснат страната "по живо, по здраво" и да си живеят живота по островите с откраднатите от народа пари, а и да им плащаме огромните кражби на тези и з р о д и.

    12:18 28.05.2026

  • 64 О, Боже

    4 0 Отговор
    И тоаГад жал се крие зад потртрета на Апостола!

    12:42 28.05.2026

  • 65 Това е

    3 0 Отговор
    Много Добър ден за Българската Демокреция

    12:43 28.05.2026

  • 66 Иван Демерджиев

    1 0 Отговор
    Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен на разпит във връзка с проверка за длъжностно престъпление, свързана с обществена поръчка на стойност над 5 млн. лева.

    12:51 28.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

