Стефан Спасов пред ФАКТИ: Инвеститорът ще спечели около 80 млн. евро от сградата в „Младост“ (ВИДЕО)

Проблемът е, че тези, които за втори път подкрепиха това решение за строеж на 22-етажна сграда, което е категорично в ущърб не само на „Младост“, а и на цяла София, са ГЕРБ, ИТН, разни отцепници, както и, за наше възмущение, проф. Вили Лилков и колегите му от „Синя София“. Като цяло това е мнозинството в Столичния общински съвет, с малки разлики, което винаги се намесва, когато става въпрос за решения с големи икономически интереси. Почти нямаше обсъждания. ГЕРБ и БСП не мотивираха решението си да подкрепят това ново разглеждане на казуса. След това беше прекратена и дискусията, така че ние – от „Спаси София“, не успяхме да предадем исканията на гражданите на „Младост“, които се събраха на втория протест. Видяхме и мълчанието на кмета Терзиев по време на тази дискусия. Независимо че докладът беше върнат по негово настояване, той не изложи никакви аргументи. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Стефан Спасов, общински съветник от „Спаси София“.
„Ще продължим да следим действията и обещанията на кмета Терзиев. Най-малкото – дали ще позволи да се построи 22-етажна сграда на мястото на едно зелено пространство. Това е важно, защото проблемът с презастрояването в София се задълбочава. Дискусии почти нямаше, защото не беше дадена реална възможност за такива от колегите, които подкрепиха позицията. Общината участва с 93% от земята, а инвеститорът ще спечели около 80 млн. евро, на база цените на имотите в „Младост“, защото говорим за разгъната застроена площ от над 60 000 кв. метра“, добави гостът.
6 Защо
Не можете ли ? Еми не можете защото сте плямпачи търсещи софри, а не можачи !
15:46 28.05.2026
ООрана държава
15:54 28.05.2026
Тити на Кака
1. Коментираният терен е с площ около 8 дка. Останалите 6 дка / на север от коментираните/ в момента се застрояват. Сърцето на тия 8 дка е терен с площ от 2 дка, който е успореден на съществуващия булевард и бъдещата малка улица пред него и където ще бъдат разположени 85% от планираната бъдеща сграда. Този терен е 100% ЧАСТЕН, а не на СО. Апортът на СО ще осигури останалите 15% за физическата застройка, плюс около още 5 дка, които определят възможния КИНТ на застройката.
2. Следователно теренът на инвеститорите не е 7%, а 25% от планираното за застрояване пространство. Това е първата лъжа на мис Стефи.
3. Сега наличният терен не е "зелено пространство", както лъже мис Стефи, а незастроена група от ПИ с общо предназначение "за друг обществен обект, комплекс" + няколко ПИ, определени за изграждане на улична мрежа между сградите в групата. Проектът, който миските оспорват, е напълно законен, с оглед предназначението на терена. Втора лъжа на миската.
4. Единственият начин на това пространство да се построи парк не е като се стопира сегашната процедура. А като се стартира процедура по промяна на действащия ПУП, според който там ще се строи точно това, което инвеститорите възнамеряват да строят , а не парк. Само след промяна на действащото актуално предназначение на ВСИЧКИ терени / частни и общински/ в карето, може да се говори за парково строителство. Внушенията, че като се спре сегашната инвестиционна ини
16:01 28.05.2026
