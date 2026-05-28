Стефан Спасов пред ФАКТИ: Инвеститорът ще спечели около 80 млн. евро от сградата в „Младост“ (ВИДЕО)

28 Май, 2026 15:30 1 470 16

Видяхме и мълчанието на кмета Терзиев по време на тази дискусия, казва общинският съветник от „Спаси София“

Проблемът е, че тези, които за втори път подкрепиха това решение за строеж на 22-етажна сграда, което е категорично в ущърб не само на „Младост“, а и на цяла София, са ГЕРБ, ИТН, разни отцепници, както и, за наше възмущение, проф. Вили Лилков и колегите му от „Синя София“. Като цяло това е мнозинството в Столичния общински съвет, с малки разлики, което винаги се намесва, когато става въпрос за решения с големи икономически интереси. Почти нямаше обсъждания. ГЕРБ и БСП не мотивираха решението си да подкрепят това ново разглеждане на казуса. След това беше прекратена и дискусията, така че ние – от „Спаси София“, не успяхме да предадем исканията на гражданите на „Младост“, които се събраха на втория протест. Видяхме и мълчанието на кмета Терзиев по време на тази дискусия. Независимо че докладът беше върнат по негово настояване, той не изложи никакви аргументи. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Стефан Спасов, общински съветник от „Спаси София“.

„Ще продължим да следим действията и обещанията на кмета Терзиев. Най-малкото – дали ще позволи да се построи 22-етажна сграда на мястото на едно зелено пространство. Това е важно, защото проблемът с презастрояването в София се задълбочава. Дискусии почти нямаше, защото не беше дадена реална възможност за такива от колегите, които подкрепиха позицията. Общината участва с 93% от земята, а инвеститорът ще спечели около 80 млн. евро, на база цените на имотите в „Младост“, защото говорим за разгъната застроена площ от над 60 000 кв. метра“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе ,да ! 🤔

    17 5 Отговор
    И "Спаси София " са същите натовски лицемери .

    15:34 28.05.2026

  • 2 Кмета Рушвета

    18 2 Отговор
    Колко взе?

    15:36 28.05.2026

  • 3 Па съм я бе

    13 2 Отговор
    Така беше и преди 20 години в Младост срещу моя блок.Направихме петиция,един адвокат я завери и занесе,после две три демонстрации и общината се принуди да даде друг парцел на инвеститора за строеж.Бемви,наведемви и паквибем!

    15:36 28.05.2026

  • 4 Мури Торбовски

    16 1 Отговор
    Трябва да се строи! Колкото повече, толкова повече! Важното е в София да бъде! Да стане 4 милионен град! Да има апартаменти за всички. Може да са двустайни от по 32 квадрата и с по два прозореца ама да има. Така всички от село дето имат пари от странство или нещо друго да се изнесат в София. Там да си карат бангиите а на нас да ни мирне главата! Ще има и поток от тъмнозелени заради далаверата и това е плюс.

    15:40 28.05.2026

  • 5 Българин

    5 22 Отговор
    По-добре инвеститорът да спечели 80 млн, от колкото да седи сегашният пущинак и да се излагаме пред света!

    15:45 28.05.2026

  • 6 Защо

    4 10 Отговор
    не ги спечелите вие бе ? Регистрирайте се фирма "СпЕсти София" ООД и давайте ! Имате и знам кмет и още минали под дъгата, давайте !
    Не можете ли ? Еми не можете защото сте плямпачи търсещи софри, а не можачи !

    15:46 28.05.2026

  • 7 ООрана държава

    9 1 Отговор
    A ония до варна колко щяха да спечелят?

    15:54 28.05.2026

  • 8 Тити на Кака

    4 4 Отговор
    Поред по лъжите на ЛГБТИ-лицето мис Стефчо:

    1. Коментираният терен е с площ около 8 дка. Останалите 6 дка / на север от коментираните/ в момента се застрояват. Сърцето на тия 8 дка е терен с площ от 2 дка, който е успореден на съществуващия булевард и бъдещата малка улица пред него и където ще бъдат разположени 85% от планираната бъдеща сграда. Този терен е 100% ЧАСТЕН, а не на СО. Апортът на СО ще осигури останалите 15% за физическата застройка, плюс около още 5 дка, които определят възможния КИНТ на застройката.
    2. Следователно теренът на инвеститорите не е 7%, а 25% от планираното за застрояване пространство. Това е първата лъжа на мис Стефи.
    3. Сега наличният терен не е "зелено пространство", както лъже мис Стефи, а незастроена група от ПИ с общо предназначение "за друг обществен обект, комплекс" + няколко ПИ, определени за изграждане на улична мрежа между сградите в групата. Проектът, който миските оспорват, е напълно законен, с оглед предназначението на терена. Втора лъжа на миската.
    4. Единственият начин на това пространство да се построи парк не е като се стопира сегашната процедура. А като се стартира процедура по промяна на действащия ПУП, според който там ще се строи точно това, което инвеститорите възнамеряват да строят , а не парк. Само след промяна на действащото актуално предназначение на ВСИЧКИ терени / частни и общински/ в карето, може да се говори за парково строителство. Внушенията, че като се спре сегашната инвестиционна ини

    16:01 28.05.2026

  • 9 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Преди 1944г. във Велико Търново всички улици са били изградени с каменни кубчета. Незаменима Природна Извайна Красота! По времето на Соца наслагаха асфалт директно над кубчетата. Замириса на асфалтова смрад. Прекарваха тръби и там където е прекарана тръбата слагаха асфалт, а не отново да възстановят каменните кубчета! Другари КомунКатър Асфалтови Бизнесмени! Престанете да унищожавате Прекрасната Омайна Майка България! Спрете да унищожавате старите работещи технологии на нашите деди. Идете в Еленския Балкан и вижте! Къщи - Първи етаж от камък изграден. Втори етаж от дърво изграден! По стредата на къщата джамал за топлене чрез изгаряне на слама! Преди селяните са притежавали своя земя и са отглеждали всичко и не е имало гладни. По градовете е имало "Изваяни от Художници Згради и Къщички" за живеене. Преди хората са живеели по къщички в градовете, сега от построените от по времето на Соца Блокове и след него живееме по цементови БЛОКОВЕ - ЗАТВОРИ - ЗАНДАНИ! и сега строителни комунистически фирми, за да имат КомунКатърБизнес Парички! Една зелена Градинка не остана!

    16:14 28.05.2026

  • 10 Прогресивна България

    4 0 Отговор
    Разбира се, ще има и за петроханския кмет и останалите от ПП-ДБ. Генерал Румен Радев ще освободи София много скоро

    16:15 28.05.2026

  • 11 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    2 0 Отговор
    Какво, ги жалите. Излизате, искайте оставки, така нищо няма да промените. Излизат, и лъжат, запазва си поста и комисионната

    16:15 28.05.2026

  • 12 Гост

    1 0 Отговор
    Инвеститорът, сигурно, е неква тегава мутра + некой продажен политик, дето ще натискат здраво за тия милион чета. Соса е лесен, там са продажници...

    16:22 28.05.2026

  • 13 БУКВАТА "Ч"

    0 2 Отговор
  • 14 Перо

    1 0 Отговор
    А за паркинги мислено ли е?

    16:24 28.05.2026

  • 15 Анонимен

    1 0 Отговор
    Брех, не знаех, че в Младост няма нужда от терени нито за училища, детски градини, болници, нито за паркове.

    16:30 28.05.2026

  • 16 Хо хо

    0 2 Отговор
    Тоя кво очаква, инвеститора да загуби 80млн.€? Ами да я направят на цигански катун тогава за да са доволни СС. Амбриажна му работа.

    16:37 28.05.2026

