Стефан Спасов пред ФАКТИ: Инвеститорът ще спечели около 80 млн. евро от сградата в „Младост“ (ВИДЕО)

Проблемът е, че тези, които за втори път подкрепиха това решение за строеж на 22-етажна сграда, което е категорично в ущърб не само на „Младост“, а и на цяла София, са ГЕРБ, ИТН, разни отцепници, както и, за наше възмущение, проф. Вили Лилков и колегите му от „Синя София“. Като цяло това е мнозинството в Столичния общински съвет, с малки разлики, което винаги се намесва, когато става въпрос за решения с големи икономически интереси. Почти нямаше обсъждания. ГЕРБ и БСП не мотивираха решението си да подкрепят това ново разглеждане на казуса. След това беше прекратена и дискусията, така че ние – от „Спаси София“, не успяхме да предадем исканията на гражданите на „Младост“, които се събраха на втория протест. Видяхме и мълчанието на кмета Терзиев по време на тази дискусия. Независимо че докладът беше върнат по негово настояване, той не изложи никакви аргументи. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Стефан Спасов, общински съветник от „Спаси София“.

„Ще продължим да следим действията и обещанията на кмета Терзиев. Най-малкото – дали ще позволи да се построи 22-етажна сграда на мястото на едно зелено пространство. Това е важно, защото проблемът с презастрояването в София се задълбочава. Дискусии почти нямаше, защото не беше дадена реална възможност за такива от колегите, които подкрепиха позицията. Общината участва с 93% от земята, а инвеститорът ще спечели около 80 млн. евро, на база цените на имотите в „Младост“, защото говорим за разгъната застроена площ от над 60 000 кв. метра“, добави гостът.

