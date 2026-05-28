Италия конфискува активи за над 200 млн. евро в разследване срещу мрежата на Матео Месина Денаро

Италианската финансова полиция конфискува активи и компании на стойност над 200 милиона евро в рамките на мащабно разследване за пране на пари от наркотрафик, свързано с покойния мафиотски бос Матео Месина Денаро, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Месина Денаро беше арестуван през 2023 г. след близо 30 години укриване. Той бе смятан за един от най-влиятелните лидери на Коза Ностра и ключова фигура във войната на сицилианската мафия срещу италианската държава през 80-те и 90-те години. Сред най-известните престъпления, с които е свързван, е убийството на прокурора Джовани Фалконе.

Известен с прякора „U Siccu“ („Кльощавият“), Месина Денаро почина от рак няколко месеца след ареста си. След смъртта му прокурорите насочиха усилията си към проследяване на финансовата му мрежа и хората, подпомагали укриването му.

Според полицията операцията е резултат от продължително и сложно разследване, проследило активи, придобити чрез реинвестиране на приходи от наркотрафик още от 80-те години насам. Средствата са били насочвани към различни държави в Европа и извън нея.

Главният прокурор на Палермо Маурицио де Лусия заяви, че разследващите смятат, че са установили значителна част от инвестициите на мафията, включително такива в чужбина.

Месина Денаро е роден в Кастелветрано, близо до Трапани в Западна Сицилия, и наследява влиянието на местния клан на Коза Ностра. Той е бил близък до босa Салваторе „Тото“ Риина и е свързван с атентатите във Флоренция, Рим и Милано през 1993 г., при които загиват 10 души.

В рамките на настоящото разследване са арестувани трима души. Операцията обхваща Швейцария, Люксембург и Каймановите острови, но основният фокус е върху Андора. Според полицията средствата там са били проследени до жена от Кампобело ди Мацара - градът, в който Месина Денаро се е укривал.

Прокурорите са идентифицирали осем компании, свързани със схемата за пране на пари - пет в Испания, две в Гибралтар и една на Каймановите острови. Разследването установява още участие в ливанска банка, както и инвестиции в злато и луксозни имоти.

Италианският главен прокурор за борба с мафията Джовани Мелило подчерта, че ударът по финансовите ресурси на мафията е от ключово значение за ограничаване на влиянието на Коза Ностра и предотвратяване на възстановяването на международните ѝ структури.