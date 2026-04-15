Техеран: Ще взривим цялата търговия в Персийския залив и Червено море, ако блокадата на САЩ продължи

Иран няма да позволи развиването на търговска дейност през Персийския и Оманския залив, както и в Червено море, ако САЩ продължат морската блокада на пристанищата на Ислямската република, заяви генерал Али Абдолахи, командващ Централния щаб "Хатам ал Анбия" на иранските въоръжени сили, предадоха световни агенции, цитирани от БТА.
"Ако агресивната и терористична Америка продължи своите незаконни действия по организирането на морската блокада в региона и създава опасност за сигурността на иранските търговски кораби и петролни танкери, по този начин тези постъпки на САЩ могат да доведат до нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, а въоръжените сили на Иран няма да позволят преминаването на вносни и износни доставки през Персийския и Оманския залив, както и в Червено море", подчерта генерал Али Абдолахи, цитиран от иранската новинарска агенция "Мехр".
"Иран ще действа решително за защитата на своя суверенитет и националните си интереси", допълни Абдолахи.
Иран не граничи с Червено море, но може да разчита на съюзната бунтовническа групировка хуси в Йемен, която заплаши, че ще атакуват плавателните съдове в този регион, отбелязва Франс прес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
16:16 15.04.2026
2 Горски
Коментиран от #10
16:16 15.04.2026
3 Сатана Z
16:17 15.04.2026
4 честен ционист
16:17 15.04.2026
5 КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА
16:18 15.04.2026
6 Швейк
16:18 15.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сатана Z
16:20 15.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Българин.
До коментар #2 от "Горски":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!
Коментиран от #15
16:21 15.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хаха
Мен какво ме интересува. Пращайте пощенски гълъби на пеДоналд и го плашете него.
Всичко се решава с карпет бомбинг и пълен геноцид в крайна сметка.
16:21 15.04.2026
13 Сталин
16:22 15.04.2026
14 Водняк
Хайде да бълбукаме двамина.
16:23 15.04.2026
15 Горски
До коментар #10 от "Българин.":Благодаря, бъди здрав!
16:24 15.04.2026
16 Сталин
16:25 15.04.2026
17 Перси,
16:27 15.04.2026
18 Дам, вече доста писахме по тая тема
Иран, според мен , правят грешка с Тръмп, като не оставят място на Тръмп за отстъпка!
Рижавия няма да има избор, освен да ескалира войната!
16:28 15.04.2026
19 Пешо z
16:34 15.04.2026
20 Русофил
Коментиран от #25
16:34 15.04.2026
21 цитат
16:37 15.04.2026
22 К ПЕЙКИ с чалми
16:38 15.04.2026
23 Козаристан🐐
16:38 15.04.2026
24 Анонимен
16:38 15.04.2026
25 Що ревеш, бе наркос
До коментар #20 от "Русофил":-Кажи кога ше си върнеш Крим, Донбас, Азовско море и ЗАЕЦ????
- На П..k..ин ден!!!!
16:39 15.04.2026