Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: Ще взривим цялата търговия в Персийския залив и Червено море, ако блокадата на САЩ продължи

15 Април, 2026 16:15 1 551 25

  • сащ-
  • иран-
  • персийски залив-
  • червено море-
  • хуси-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

Иран не граничи с Червено море, но може да разчита на съюзната бунтовническа групировка хуси в Йемен, която заплаши, че ще атакуват плавателните съдове в този регион, отбелязва Франс прес

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран няма да позволи развиването на търговска дейност през Персийския и Оманския залив, както и в Червено море, ако САЩ продължат морската блокада на пристанищата на Ислямската република, заяви генерал Али Абдолахи, командващ Централния щаб "Хатам ал Анбия" на иранските въоръжени сили, предадоха световни агенции, цитирани от БТА.

"Ако агресивната и терористична Америка продължи своите незаконни действия по организирането на морската блокада в региона и създава опасност за сигурността на иранските търговски кораби и петролни танкери, по този начин тези постъпки на САЩ могат да доведат до нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, а въоръжените сили на Иран няма да позволят преминаването на вносни и износни доставки през Персийския и Оманския залив, както и в Червено море", подчерта генерал Али Абдолахи, цитиран от иранската новинарска агенция "Мехр".

"Иран ще действа решително за защитата на своя суверенитет и националните си интереси", допълни Абдолахи.

Иран не граничи с Червено море, но може да разчита на съюзната бунтовническа групировка хуси в Йемен, която заплаши, че ще атакуват плавателните съдове в този регион, отбелязва Франс прес.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    6 29 Отговор
    Направете го и ша ви залича от земята

    16:16 15.04.2026

  • 2 Горски

    43 3 Отговор
    Днес е близо до края, утре е далече от края, после е около началото, па началото на края. Дъртия педофил и той не знае на чии ора е. Важното е insider trading да върви напред. Болук до боклука в управлението на тоя свят. Ами колко пъти преговаряхте и нападахте? САЩ са само говорители на Израел , така че те без господарите си не могат да кажат кога ще свърши войната. Иранците здраво са притиснали и дъртия пергишин панически върти очи и се моли за сделка. За грандиозна сделка и спасение от импийчмънта и фалита за цялата фамилия. Такава варварщина извършихте с нападението си над Иран, че бомбардирахте деца. Както винаги САЩ искат да диктуват условията, но политиците в Иран не са като българските подлоги. Иран си отстоява позициите. Уважавай себе си та и другите да те уважават! "ОАЕ къса със САЩ и Украйна - потегля към Пекин и Москва: Крахът на едно заклето партньорство."

    Коментиран от #10

    16:16 15.04.2026

  • 3 Сатана Z

    28 6 Отговор
    Изравнете Израел със земята за да ви е мирна главата.

    16:17 15.04.2026

  • 4 честен ционист

    7 20 Отговор
    Сега всеки Ганчо да си припомни, кога викаше за хусите, като секне и бялата и черната техника и почнат да затварят полисите и маркетите, а бюрата по труда, да се задъхват от новозаписали се.

    16:17 15.04.2026

  • 5 КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА

    5 7 Отговор
    Те с блокадата не могат са опрай, тръгнали света да плащат.

    16:18 15.04.2026

  • 6 Швейк

    6 14 Отговор
    Ще си взривите задните части.

    16:18 15.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Монархиите в Залива са нетен донор на САЩската икономика и без техните пари бай Дончо става токсичен актив за неговите спонсори,които вече губят търпение докато Тръмп манипулира пазарите и се облагодетелства на техен гръб.

    16:20 15.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин.

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!

    Коментиран от #15

    16:21 15.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хаха

    6 9 Отговор
    Я по-малко плямпане и повече действия бе брадати безполезни писLямисти.
    Мен какво ме интересува. Пращайте пощенски гълъби на пеДоналд и го плашете него.

    Всичко се решава с карпет бомбинг и пълен геноцид в крайна сметка.

    16:21 15.04.2026

  • 13 Сталин

    18 5 Отговор
    Целия свят е задължен на великите перси че чистят света от ционистката вековна мръсотия

    16:22 15.04.2026

  • 14 Водняк

    3 0 Отговор
    Бълбук бълбук!

    Хайде да бълбукаме двамина.

    16:23 15.04.2026

  • 15 Горски

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин.":

    Благодаря, бъди здрав!

    16:24 15.04.2026

  • 16 Сталин

    11 1 Отговор
    Сатаняху се хвали че Дони Епщайн всеки ден му дава обяснения как върви войната с Иран ,- само може да предположим колко псувни е отнесъл Дъмбо от Сатаняху задето изгубиха войната

    16:25 15.04.2026

  • 17 Перси,

    9 2 Отговор
    Пуснете атома над исрал ,че да си почине земята най накрая от това чафутско зло

    16:27 15.04.2026

  • 18 Дам, вече доста писахме по тая тема

    4 1 Отговор
    и няма пак да коментираме, но вероятно войната ще се удължи с неясно колко.

    Иран, според мен , правят грешка с Тръмп, като не оставят място на Тръмп за отстъпка!

    Рижавия няма да има избор, освен да ескалира войната!

    16:28 15.04.2026

  • 19 Пешо z

    1 0 Отговор
    Мирише на създаване на антиСашовска коалиция.

    16:34 15.04.2026

  • 20 Русофил

    2 4 Отговор
    Другари копеи започваме пета година риване. Пазете сили за още 5.Венсеремус

    Коментиран от #25

    16:34 15.04.2026

  • 21 цитат

    2 0 Отговор
    Есминец "Милиус" где?-Избягял с 200! /Скот Ритер/

    16:37 15.04.2026

  • 22 К ПЕЙКИ с чалми

    0 4 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    16:38 15.04.2026

  • 23 Козаристан🐐

    0 2 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    16:38 15.04.2026

  • 24 Анонимен

    4 0 Отговор
    Това, което предстои надхвърля всякакво човешко въображение.Запасите трупани с години от ракети предстои да полетят към целта си.Оръжията на възмездието ще поразяват всякакви ламаринени куполи и тем подобни съоръжения създадени с охранителна цел.Те се движат със голяма скорост и поради това ПВО е безсилна да ги елиминира.Голям дял в това дръзко начинание имат Бялата Северна мечка,Великата стена и държавата граничеща със Ю.Корея.Най страшното тепърва предстои....

    16:38 15.04.2026

  • 25 Що ревеш, бе наркос

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Русофил":

    -Кажи кога ше си върнеш Крим, Донбас, Азовско море и ЗАЕЦ????
    - На П..k..ин ден!!!!

    16:39 15.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания