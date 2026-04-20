В Мрежата разпространяват "тайния доклад", подготвен от министъра на отбраната Ан. Белоусов за Вл. Путин. Основната идея на апокрифа може да бъде описана с няколко думи: Русия не просто изпитва трудности с безпилотните летателни апарати (БПЛА) – тя има огромен, критичен проблем, понеже в технологичен план това ѝ оръжие изостава с цяло поколение от натовското. Сиреч, на фронта ситуацията се променя толкова бързо, че отчетите остаряват, докато стигнат московските кабинети. По тази причина дронът, който през зимата е бил смятан за върховно постижение, през пролетта вече не става за нищо. И красивите графики, които генерали и бизнесмени показват на президента, нямат нищо общо с действителността.

Вече не воюват с изделия, щамповани за използване през следващите четиридесет – петдесет години… Миниатюризацията на електрониката, достъпността на елементната база, облекченият обмен на информация – всичко това «демократизира» оръжейната индустрия, превърна я в ожесточена надпревара в реално време за създаването на нещо по-бързо, точно и убийствено. В Украйна пътят на продукта - от идейния ескиз до появата му в окопите, се съкрати до към шест месеца… Темпото е ужасно. Не го ли издържиш, ще плащаш с живота на своите хора.

Между другото, братушките доскоро нямаха централизирана структура за изучаване на бойния опит. Съответните материали се събираха, стистематизираха и разпространяваха от хората по места, на доброволни начала, без участието на Генералния щаб.

Друга особеност е, че производството на дронове в Русия бе монополизирано от няколко корпорации. Това решение изглеждаше обосновано през 2023 година, когато фронтът се нуждаеше от срочно насищане с новата техника. За съжаление, хората, притежаващи заводите, не бързат да обновяват продуктовата гама.

От бюджета са отпускани огромни суми за развитието на родната електроника, но резултатът засега е нищожен. Промишлеността и армията продължават да зависят изцяло от вноса на чипове, оптични кабели и двигатели от азиатските фабрики. Обаче заради войната в Близкия изток транспортните връзки бяха прекъснати и в момента се отчита сериозно забавяне на тези критично важни доставки.

Тук – таме в необятната северна страна се срещат и независими производители на БПЛА, но техните възможности са силно ограничени, качеството на продукцията им е спорно.

А противникът не тъпче на едно място.

Натовските дронове използват честоти, недостъпни за руските системи за радиоелектронна борба (РЕБ).

Наскоро ми попадна информация за използването в бойни условия на апарати с намалено ниво на шумоизлъчване – не ги чуваш до самия удар. Очевидци разказват: ”Стоиш и едва в момента на атаката, разбираш, че това е краят. Не успяваш да направиш нищо – нито да грабнеш оръжието, нито да отскочиш настрани-”

Компанията ”Airbus” изпитва в Германия безпилотен изтребител, способен да поразява с ракетите си цели на разстояние до два километра. Между другото, боеприпасът е разработен в Естония. А самият апарат се зарежда с гориво във въздуха.

САЩ, цяла Европа и Китай стоят зад Украйна. Старците и внучета им в Кремъл допуснаха фатална грешка, като решиха да превърнат простичката операция по елиминирането на киевските превратаджии в световна война на изтощение. С всеки изминат ден великата им страна става все по-слаба и технологично изостанала.

В китайските заводи понякога се стига до абсурди – в коридорите за прием заедно чакат руски и украински делегации. Ала защо, след като и едните, и другите използват същите части, резултатите са различни?...

И тук скланяме глави пред голямата беда – кадрите. Те решават всичко. Или погубват държавата, както, за съжаление, става в Русия и България.

На капиталистите не им трябва победа – тяхната едничка цел е свръхпечалбата. Според калкулаторите им технологиите и развитието на инженерната школа са неоправдан разход на средства… И голям праз, че обикновените хора гинат!... Системата е неспособна да възприема и ражда нови идеи, тя съществува извън обществото... Извън логиката…Толкова е закостеняла, че дори непосредствената заплаха за съществуването ѝ не може да я подтикне да се промени.

Предполагам, че г-н Белоусов не е писал на президента… А дори да му е докладвал – чудо голямо… Не политиците управляват нашите страни. По-скоро някой отчаян опитва да привлече вниманието на обществеността.

Войната няма как да бъде спечелена без основно преустройство на системата. Но тя едва ли ще се даде.