Тайният доклад за президента

Тайният доклад за президента

20 Април, 2026 13:00

  • владимир путин-
  • дронове-
  • бпла-
  • електроника

От бюджета са отпускани огромни суми за развитието на родната електроника, но резултатът засега е нищожен

Тайният доклад за президента - 1
Снимка: БГНЕС
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В Мрежата разпространяват "тайния доклад", подготвен от министъра на отбраната Ан. Белоусов за Вл. Путин. Основната идея на апокрифа може да бъде описана с няколко думи: Русия не просто изпитва трудности с безпилотните летателни апарати (БПЛА) – тя има огромен, критичен проблем, понеже в технологичен план това ѝ оръжие изостава с цяло поколение от натовското. Сиреч, на фронта ситуацията се променя толкова бързо, че отчетите остаряват, докато стигнат московските кабинети. По тази причина дронът, който през зимата е бил смятан за върховно постижение, през пролетта вече не става за нищо. И красивите графики, които генерали и бизнесмени показват на президента, нямат нищо общо с действителността.

Вече не воюват с изделия, щамповани за използване през следващите четиридесет – петдесет години… Миниатюризацията на електрониката, достъпността на елементната база, облекченият обмен на информация – всичко това «демократизира» оръжейната индустрия, превърна я в ожесточена надпревара в реално време за създаването на нещо по-бързо, точно и убийствено. В Украйна пътят на продукта - от идейния ескиз до появата му в окопите, се съкрати до към шест месеца… Темпото е ужасно. Не го ли издържиш, ще плащаш с живота на своите хора.

Между другото, братушките доскоро нямаха централизирана структура за изучаване на бойния опит. Съответните материали се събираха, стистематизираха и разпространяваха от хората по места, на доброволни начала, без участието на Генералния щаб.

Друга особеност е, че производството на дронове в Русия бе монополизирано от няколко корпорации. Това решение изглеждаше обосновано през 2023 година, когато фронтът се нуждаеше от срочно насищане с новата техника. За съжаление, хората, притежаващи заводите, не бързат да обновяват продуктовата гама.

От бюджета са отпускани огромни суми за развитието на родната електроника, но резултатът засега е нищожен. Промишлеността и армията продължават да зависят изцяло от вноса на чипове, оптични кабели и двигатели от азиатските фабрики. Обаче заради войната в Близкия изток транспортните връзки бяха прекъснати и в момента се отчита сериозно забавяне на тези критично важни доставки.

Тук – таме в необятната северна страна се срещат и независими производители на БПЛА, но техните възможности са силно ограничени, качеството на продукцията им е спорно.

А противникът не тъпче на едно място.

Натовските дронове използват честоти, недостъпни за руските системи за радиоелектронна борба (РЕБ).

Наскоро ми попадна информация за използването в бойни условия на апарати с намалено ниво на шумоизлъчване – не ги чуваш до самия удар. Очевидци разказват: ”Стоиш и едва в момента на атаката, разбираш, че това е краят. Не успяваш да направиш нищо – нито да грабнеш оръжието, нито да отскочиш настрани-”

Компанията ”Airbus” изпитва в Германия безпилотен изтребител, способен да поразява с ракетите си цели на разстояние до два километра. Между другото, боеприпасът е разработен в Естония. А самият апарат се зарежда с гориво във въздуха.

САЩ, цяла Европа и Китай стоят зад Украйна. Старците и внучета им в Кремъл допуснаха фатална грешка, като решиха да превърнат простичката операция по елиминирането на киевските превратаджии в световна война на изтощение. С всеки изминат ден великата им страна става все по-слаба и технологично изостанала.

В китайските заводи понякога се стига до абсурди – в коридорите за прием заедно чакат руски и украински делегации. Ала защо, след като и едните, и другите използват същите части, резултатите са различни?...

И тук скланяме глави пред голямата беда – кадрите. Те решават всичко. Или погубват държавата, както, за съжаление, става в Русия и България.

На капиталистите не им трябва победа – тяхната едничка цел е свръхпечалбата. Според калкулаторите им технологиите и развитието на инженерната школа са неоправдан разход на средства… И голям праз, че обикновените хора гинат!... Системата е неспособна да възприема и ражда нови идеи, тя съществува извън обществото... Извън логиката…Толкова е закостеняла, че дори непосредствената заплаха за съществуването ѝ не може да я подтикне да се промени.

Предполагам, че г-н Белоусов не е писал на президента… А дори да му е докладвал – чудо голямо… Не политиците управляват нашите страни. По-скоро някой отчаян опитва да привлече вниманието на обществеността.

Войната няма как да бъде спечелена без основно преустройство на системата. Но тя едва ли ще се даде.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейки, сър!

    38 56 Отговор
    И след 40 години УАЗката ще си е същата. Какво очаквате от най-деградиралата и агресивна държава русия

    Коментиран от #2, #5

    08:42 20.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Още един с

    66 10 Отговор
    Четвъртита глава се изказа « супер компетентно» за проблемитетна Русия, прихващайки най - секрктния доклад на всички секретни служби по света!
    Браво!
    Да живее олфренията!

    Коментиран от #38

    13:07 20.04.2026

  • 4 Ехоооо циониста

    15 39 Отговор
    Я пиши нещо за великия Вова? Как върви електрониката?

    Коментиран от #8

    13:07 20.04.2026

  • 5 честен ционист

    56 18 Отговор

    До коментар #1 от "Копейки, сър!":

    Не забравяй, че Русия разполага с технологията да нулира всички технологии.

    Коментиран от #7

    13:07 20.04.2026

  • 6 Фейк на деня

    69 11 Отговор
    По голяма тъпотия от "тайния доклад", който се разпространявал в мрежата, не можахте ли да измислите?

    Коментиран от #10

    13:08 20.04.2026

  • 7 ФАКТИ

    19 31 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Братле, още много държави имат тази технология, един Пакистан ако щеш може да нулира всички останали технологии. Ама четете ги тея книги не само да си подпирате радиаторите.

    Коментиран от #16, #17

    13:13 20.04.2026

  • 8 Компютри и компоти

    28 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ехоооо циониста":

    Ако се интересуваш, има електроника, която се произвежда специално и само за управление на военна техника. Няма нищо общо с потребителската електроника, с чиповете от перални и с повредения чип в кухататикратуна. Проектирана е така, че да продължи да работи след излагане на йонизиращо лъчение като при ядрен взрив.

    13:15 20.04.2026

  • 9 Володимир Зеленски, бивш президент

    33 9 Отговор
    Редакцията са ошашавени от изборите днес и не са ни пуснали дежурната доза фейкове за победите на Украйна.

    Дайте ни информация какво е казал тази сутрин Зеленски.

    Коментиран от #23

    13:16 20.04.2026

  • 10 Ъхъ

    24 3 Отговор

    До коментар #6 от "Фейк на деня":

    И аз си зададох същият въпрос! Подобна глупост е предназначена единствено за най простите хора!

    13:19 20.04.2026

  • 11 Не вярвам

    28 4 Отговор
    руски таен доклад да достигне до която и да е масмедия. Какво става с комисията и със закона за дезинформация на Брюксел?

    13:19 20.04.2026

  • 12 Монетоброяч

    22 6 Отговор
    Пак повод за смях - инженерът с нова патриотична статия (като не забравяме, че той е z-патриот). Великата страна, проклетия Запад и прочие. Руските тролове, разбрали-неразбрали, в коментарите се нахвърлят на своя колега.
    Самият инженер громи руските капиталисти, защото видите ли - за тях била важна печалбата?!?! А кой прави украинските дронове? Някакви украински болшевики? Или западноевропейски социалисти?
    Китай на страната на Украйна - това е безспорен бисер. Инженерчето явно е прекалило с водката покрай победата на радев.

    13:20 20.04.2026

  • 13 Супер секретни журналисти

    20 2 Отговор
    Намерихте ли публичния доклад за обмена на трупове и брой на военнопленниците?

    Щото там отдавна Украйна губи дутуски пъти повече войници. Ама не ви се публикува, щото ще лъсне, че кродете за да наливате в жълтата дупка.

    Коментиран от #22

    13:21 20.04.2026

  • 14 Абе,

    19 1 Отговор
    колко пък е таен , щом наш Николайчо го нищи ...

    13:21 20.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кимче Нуун

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТИ":

    Проблемът на ядрените бомби е скоростта на доставка.

    Иначе руснаците няма да бомбят Сиев, спокойно. Това е руски град с руснаци вътре. Обаче не знам дали Тел-Авив и илански с персийци вътре, за да бъде опазен.

    13:22 20.04.2026

  • 17 честен ционист

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТИ":

    Пакистан може да нулира технологиите само на Индия и то само, ако преди това Индия му е нулирала неговите, а Индия има доктрина за неизползване на ЯО като първи агресор, което автоматично прави тези 2 страни автоматично изключващи употребата на ЯО, докато Русия няма такива ограничения.

    13:24 20.04.2026

  • 18 инж Николай Николов

    15 3 Отговор
    Може ли не толкова инфантилни статии.

    Я си намерете оная статия отпреди 4 години, в която Украйна беше победила. Пуснете ни я пак, че да се посмеем отново.

    И между другото има един въобще не таен официален доклад, че вече в Украйна живеят по-малко от 20 милиона души.

    13:26 20.04.2026

  • 19 копейки, дядо дръмпир ви поздравява....

    3 13 Отговор
    Путинката не се е появявал публично от 9март.по мое мнение интернета в масква се спира от страх за сигурнОста на кремъл...явно убийството на Хаменей и другите чалми в иран са светнали червена лампа за путин....сигурно неговите пазачи са навързали ,че вероятно чрез камерите за видеонаблюдение може да се определи къде се намира ,ако са под чужда воля тези камери.../на ваш език...хак-нати/ и той е решил проблема......Интересно ми едали бг ще остане и след пусьо или ще си ходи с него....засега бг е като въшка изпълзяла върху ревера на путиновото сако!

    13:26 20.04.2026

  • 20 инж. Николай Николов

    12 0 Отговор
    по сл@б0умн@ статия не съм писал

    13:28 20.04.2026

  • 21 венсеремос

    14 2 Отговор
    Русия има всичко,за да унищожи за няколко часа половината земно кълбо,може и цялото,като запази само себе си-РУСИЯ.И не! Не ни интересува Зелената еуглена-наркоман, нито Фашистка Бандеровска ОКРАИНА.Вл. Вл. Птин прояви голямо търпение към фйшистите окраинци.СЕГА вече няма да има търпение!!!ОКРАИНА-фашистка и бандеровска и Зелената еуглена ги чака ТАНАТОС!!! ТАНАТОС!!!EXITUS!!!

    13:30 20.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Зеленски не знам,

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Володимир Зеленски, бивш президент":

    но Буданов каза, че Украйна няма повече мобилизационен ресурс.

    Коментиран от #24

    13:38 20.04.2026

  • 24 Володимир Зеленски, бивш президент

    18 2 Отговор

    До коментар #23 от "Зеленски не знам,":

    Е как ще няма мобилизационен ресурс?

    Я виж колко русофоби пишат в този сайт. Гюров и Нейнски сключиха 10-годишен
    договор за военно сътрудничество с Украйна, затова е крайно време всички
    български русофоби да бъдат изпращани на фронта в Украйна.

    13:42 20.04.2026

  • 25 Един

    1 12 Отговор
    Руското изосаване не е новиа.

    13:43 20.04.2026

  • 26 Тайни медийно пиарни

    14 1 Отговор
    Тайните доклади са само в главите на незнайни инженерчета, които от некадърност изкарват прехраната си с писерушкане.

    13:46 20.04.2026

  • 27 Артилерист

    14 2 Отговор
    Не вярвам този Николов да отиде в украинските окопи да се запознае на място с неефктивността на руските дронове и другите им оръжия за далечно поразяване. То бива бива пропаганда, но да слезеш до нивото на неграмотен форумец е обидно и за тез които са го публикували. Само преди ден нанесена смръзяващ по мощта си масиран с дронове, ракети и управляваеми бомби, укроармията се разкапва и няма с какво да запуши скъсаната й като решето отбрана по цялата линия на съприкосновение, този Николов седнал да разказва хумореските на западняшката и укро пропаганда...

    13:51 20.04.2026

  • 28 Фори

    10 0 Отговор
    Няма никаква нужда руснаците да разработват и произвеждат електроника.За това има китайци! Всеки да си знае възможностите.Един танкер нефт и са ги напълнили с първокачествена електроника!

    13:58 20.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ССС

    7 1 Отговор
    Човече, ти си ментално и душевно объркан! На теб не трябва да ти се присмиваме, ти имаш нужда от специализирана помощ!

    14:36 20.04.2026

  • 33 Хаха

    9 0 Отговор
    Много интересно!!!
    Как таен руски доклат е достигнал до вдочко нацистки медии,включително и до българска-)))
    Толкова сте прозрачни!!
    За шепа сребитника сте готови да кажете ,че не сме в Слънчевата система!

    15:28 20.04.2026

  • 34 Дзак

    0 2 Отговор
    Използваното на все по-нови модели и технологии, освен че срива пазара, като при автомобилите, затруднява операторите при машините и пречи на потребителите. Трябва оптимизация на технологията и опростяване и стандартизиране на летателните апарати. Много е важна обратната връзка от потребителя или оператора

    15:36 20.04.2026

  • 35 Ники инжИнера

    1 0 Отговор
    Тайния доклад ми беше предоставен от новия агент 007 Сингх Бонд,ама тихо

    17:00 20.04.2026

  • 36 И като е толкоз таен ти как го

    1 0 Отговор
    прочете бре? За улави ли ни имаш? "Тайна е това което го знаят само двама души единият , от които е умрял" стара индианска поговорка.

    17:35 20.04.2026

  • 37 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Съотношението "тъпота/интелигентност" у изявилия се автор е точно 1000:26.
    Справка - съотношението на традиционните биоразмени между побеждаващата Украйна и победената Русия.

    21:48 20.04.2026

  • 38 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Още един с":

    То ако нямаше олигофрени ,кой щеше да гласува за Румен Радев,даже и дъщеря му нямаше да гласува за него.

    03:39 21.04.2026