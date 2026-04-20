Тайният доклад за президента

В Мрежата разпространяват "тайния доклад", подготвен от министъра на отбраната Ан. Белоусов за Вл. Путин. Основната идея на апокрифа може да бъде описана с няколко думи: Русия не просто изпитва трудности с безпилотните летателни апарати (БПЛА) – тя има огромен, критичен проблем, понеже в технологичен план това ѝ оръжие изостава с цяло поколение от натовското. Сиреч, на фронта ситуацията се променя толкова бързо, че отчетите остаряват, докато стигнат московските кабинети. По тази причина дронът, който през зимата е бил смятан за върховно постижение, през пролетта вече не става за нищо. И красивите графики, които генерали и бизнесмени показват на президента, нямат нищо общо с действителността.
Вече не воюват с изделия, щамповани за използване през следващите четиридесет – петдесет години… Миниатюризацията на електрониката, достъпността на елементната база, облекченият обмен на информация – всичко това «демократизира» оръжейната индустрия, превърна я в ожесточена надпревара в реално време за създаването на нещо по-бързо, точно и убийствено. В Украйна пътят на продукта - от идейния ескиз до появата му в окопите, се съкрати до към шест месеца… Темпото е ужасно. Не го ли издържиш, ще плащаш с живота на своите хора.
Между другото, братушките доскоро нямаха централизирана структура за изучаване на бойния опит. Съответните материали се събираха, стистематизираха и разпространяваха от хората по места, на доброволни начала, без участието на Генералния щаб.
Друга особеност е, че производството на дронове в Русия бе монополизирано от няколко корпорации. Това решение изглеждаше обосновано през 2023 година, когато фронтът се нуждаеше от срочно насищане с новата техника. За съжаление, хората, притежаващи заводите, не бързат да обновяват продуктовата гама.
От бюджета са отпускани огромни суми за развитието на родната електроника, но резултатът засега е нищожен. Промишлеността и армията продължават да зависят изцяло от вноса на чипове, оптични кабели и двигатели от азиатските фабрики. Обаче заради войната в Близкия изток транспортните връзки бяха прекъснати и в момента се отчита сериозно забавяне на тези критично важни доставки.
Тук – таме в необятната северна страна се срещат и независими производители на БПЛА, но техните възможности са силно ограничени, качеството на продукцията им е спорно.
А противникът не тъпче на едно място.
Натовските дронове използват честоти, недостъпни за руските системи за радиоелектронна борба (РЕБ).
Наскоро ми попадна информация за използването в бойни условия на апарати с намалено ниво на шумоизлъчване – не ги чуваш до самия удар. Очевидци разказват: ”Стоиш и едва в момента на атаката, разбираш, че това е краят. Не успяваш да направиш нищо – нито да грабнеш оръжието, нито да отскочиш настрани-”
Компанията ”Airbus” изпитва в Германия безпилотен изтребител, способен да поразява с ракетите си цели на разстояние до два километра. Между другото, боеприпасът е разработен в Естония. А самият апарат се зарежда с гориво във въздуха.
САЩ, цяла Европа и Китай стоят зад Украйна. Старците и внучета им в Кремъл допуснаха фатална грешка, като решиха да превърнат простичката операция по елиминирането на киевските превратаджии в световна война на изтощение. С всеки изминат ден великата им страна става все по-слаба и технологично изостанала.
В китайските заводи понякога се стига до абсурди – в коридорите за прием заедно чакат руски и украински делегации. Ала защо, след като и едните, и другите използват същите части, резултатите са различни?...
И тук скланяме глави пред голямата беда – кадрите. Те решават всичко. Или погубват държавата, както, за съжаление, става в Русия и България.
На капиталистите не им трябва победа – тяхната едничка цел е свръхпечалбата. Според калкулаторите им технологиите и развитието на инженерната школа са неоправдан разход на средства… И голям праз, че обикновените хора гинат!... Системата е неспособна да възприема и ражда нови идеи, тя съществува извън обществото... Извън логиката…Толкова е закостеняла, че дори непосредствената заплаха за съществуването ѝ не може да я подтикне да се промени.
Предполагам, че г-н Белоусов не е писал на президента… А дори да му е докладвал – чудо голямо… Не политиците управляват нашите страни. По-скоро някой отчаян опитва да привлече вниманието на обществеността.
Войната няма как да бъде спечелена без основно преустройство на системата. Но тя едва ли ще се даде.
Копейки, сър!
Още един с
Браво!
Да живее олфренията!
Ехоооо циониста
5 честен ционист
До коментар #1 от "Копейки, сър!":Не забравяй, че Русия разполага с технологията да нулира всички технологии.
Фейк на деня
7 ФАКТИ
До коментар #5 от "честен ционист":Братле, още много държави имат тази технология, един Пакистан ако щеш може да нулира всички останали технологии. Ама четете ги тея книги не само да си подпирате радиаторите.
8 Компютри и компоти
До коментар #4 от "Ехоооо циониста":Ако се интересуваш, има електроника, която се произвежда специално и само за управление на военна техника. Няма нищо общо с потребителската електроника, с чиповете от перални и с повредения чип в кухататикратуна. Проектирана е така, че да продължи да работи след излагане на йонизиращо лъчение като при ядрен взрив.
9 Володимир Зеленски, бивш президент
Дайте ни информация какво е казал тази сутрин Зеленски.
10 Ъхъ
До коментар #6 от "Фейк на деня":И аз си зададох същият въпрос! Подобна глупост е предназначена единствено за най простите хора!
12 Монетоброяч
Самият инженер громи руските капиталисти, защото видите ли - за тях била важна печалбата?!?! А кой прави украинските дронове? Някакви украински болшевики? Или западноевропейски социалисти?
Китай на страната на Украйна - това е безспорен бисер. Инженерчето явно е прекалило с водката покрай победата на радев.
13 Супер секретни журналисти
Щото там отдавна Украйна губи дутуски пъти повече войници. Ама не ви се публикува, щото ще лъсне, че кродете за да наливате в жълтата дупка.
16 Кимче Нуун
До коментар #7 от "ФАКТИ":Проблемът на ядрените бомби е скоростта на доставка.
Иначе руснаците няма да бомбят Сиев, спокойно. Това е руски град с руснаци вътре. Обаче не знам дали Тел-Авив и илански с персийци вътре, за да бъде опазен.
17 честен ционист
До коментар #7 от "ФАКТИ":Пакистан може да нулира технологиите само на Индия и то само, ако преди това Индия му е нулирала неговите, а Индия има доктрина за неизползване на ЯО като първи агресор, което автоматично прави тези 2 страни автоматично изключващи употребата на ЯО, докато Русия няма такива ограничения.
18 инж Николай Николов
Я си намерете оная статия отпреди 4 години, в която Украйна беше победила. Пуснете ни я пак, че да се посмеем отново.
И между другото има един въобще не таен официален доклад, че вече в Украйна живеят по-малко от 20 милиона души.
23 Зеленски не знам,
До коментар #9 от "Володимир Зеленски, бивш президент":но Буданов каза, че Украйна няма повече мобилизационен ресурс.
24 Володимир Зеленски, бивш президент
До коментар #23 от "Зеленски не знам,":Е как ще няма мобилизационен ресурс?
Я виж колко русофоби пишат в този сайт. Гюров и Нейнски сключиха 10-годишен
договор за военно сътрудничество с Украйна, затова е крайно време всички
български русофоби да бъдат изпращани на фронта в Украйна.
33 Хаха
Как таен руски доклат е достигнал до вдочко нацистки медии,включително и до българска-)))
Толкова сте прозрачни!!
За шепа сребитника сте готови да кажете ,че не сме в Слънчевата система!
Тити на Кака
Справка - съотношението на традиционните биоразмени между побеждаващата Украйна и победената Русия.
Бай Араб
До коментар #3 от "Още един с":То ако нямаше олигофрени ,кой щеше да гласува за Румен Радев,даже и дъщеря му нямаше да гласува за него.
