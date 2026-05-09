В Москва! Парадът на победата на Червения площад (ВИДЕО)

Парадът в чест на 81-вата годишнина от победата във Великата отечествена война започна на Червения площад, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.
Началото му бе отбелязано с ударите на курантите на Спаската кула. Под оркестровото изпълнение на легендарната композиция "Свещената война" на паветата на Червения площад бяха изнесени държавният флаг на Руската федерация и флагът на Съветския съюз, страната победител във Великата отечествена война.
Изказването на руския президент Владимир Путин на Червения площад преди парада в чест на 81-вата годишнина от победата продължи 8,5 минути, съобщи ТАСС.
Руският лидер поздрави всички с 81-вата годишнина от победата във Великата отечествена война. Путин посочи, че 9 май е главният празник за руснаците, като увери, че страната винаги ще помни подвига на бойците, които са дали живота си за победата над нацизма.
Най-дългата реч беше тази от 2022 г., която продължи 11 минути. Няколко по-кратки – съответно 10 и 9 минути – бяха тези през 2023 и 2020 г. (тогава парадът се проведе през юни поради пандемията). Миналогодишната реч продължи приблизително 8,5 минути, посочва ТАСС.
Речта преди преминаването на парадните строеве е една от дългогодишните традиции. Обикновено, освен напомнянето за подвига на предците, изказването очертава основните приоритети за въоръжените сили на Русия, както и обобщава ключовите направления на политиката за сигурност, провеждана от Москва.
През съветските години, тъй като формално парадът се провеждаше по заповед на министъра на отбраната, именно шефът на военното ведомство изнасяше такава реч. След учредяването на президентския пост през 1990 г. тази привилегия премина към държавния глава.
Героите от специалната военна операция и днес продължават да напредват, като се противопоставят на агресивната сила, която се подкрепя и въоръжава от НАТО, заяви Путин в речта си на Червения площад.
"Те [участниците в специалната военна операция] се противопоставят на агресивната сила, която се въоръжава и подкрепя от целия блок на НАТО. И въпреки това нашите герои продължават да напредват“, заяви руският президент, предаде Ройтерс.
Победата винаги е била и винаги ще бъде на страната на Русия, заяви Путин в речта си.
"Твърдо съм убеден, че нашата кауза е справедлива, ние сме заедно, победата винаги е била и винаги ще бъде наша!"
Формиращата се многополюсна архитектура трябва да се основава на принципите на Устава на ООН и принципа за неделимостта на сигурността, . Това подчерта президентът на Руската федерация Владимир Путин в речта си на тържествения прием по повод Деня на победата, предаде ТАСС.
"Убеден съм: формиращата се днес по-справедлива, многополюсна архитектура трябва да се основава на нормите на Устава на Организацията на обединените нации в тяхната цялост и пълнота, да изхожда от принципа на равна и неделима сигурност", посочи Путин.
Според руския президент също така е важно "да се отчита културно-цивилизационното многообразие на народите на планетата, правото им сами да определят съдбата си, да следват традициите и заветите на своите предци".
За първи път отряд от военнослужещи от Северна Корея премина по паветата на Червения площад по време на парада в чест на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война, съобщи ТАСС.
Патриархът на Москва и цяла Русия Кирил поздрави президента Владимир Путин по повод Деня на победата, предаде ТАСС.
"В този празник с благодарност си спомняме онези, които защитаваха страната ни през годините на Великата отечествена война, давайки пример за мъжество и героизъм, за безрезервна преданост към Родината. В най-тежките времена на изпитания нашите предци не само устояха, но и успяха да спрат злото на фашизма. Паметта за миналите събития никога не трябва да изчезне от съзнанието на народа или да бъде изопачена под влиянието на външни фактори", се казва в посланието.
Патриархът отбеляза, че Руската православна църква векове наред е благославяла воинските подвизи на защитниците на отечеството и днес оказва духовна и хуманитарна подкрепа на участниците в специалната военна операция в Украйна.
Президентът на Русия Владимир Путин, както и лидери и високопоставени представители на чужди държави, поканени на честването на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война, се качиха на централната трибуна пред Червения площад, където скоро ще започне парадът, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.
Руският президент излезе на Червения площад от Кремъл заедно с пристигналите в Москва чуждестранни лидери. Сред поканените гости бяха, по-специално, президентът на Лаос Тхонглун Сисулит, върховният управител на Малайзия султан Ибрахим, президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентите на Южна Осетия Алан Гаглоев и на Абхазия Бадра Гунба, както и президентът на Република Сръбска (Босна и Херцеговина) Синиша Каран.
Путин се ръкува с ветераните и героите от Великата отечествена война, които се намираха на трибуните, и с някои от тях размени няколко думи.
Руският президент Владимир Путин поздрави руския патриарх Кирил с 81-годишнината от победата във Великата отечествена война, предаде ТАСС.
"Винаги отбелязваме този свещен празник с чувство на синовна гордост за великия подвиг на нашите бащи, дядовци и прадядовци, които не се подчиниха на жестокия и безмилостен враг, смазаха нацизма, съхраниха Отечеството и спасиха целия свят. Тяхната непоколебимост, твърдост и вяра в справедливата кауза ще ни служат като вечен пример за безкористна любов към Родината и лична ангажираност с нейната съдба“, се казва в поздравителното послание, публикувано на уебсайта на Московската епархия на Руската православна църква.
Путин пожела на патриарха успех и всичко най-добро.
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #42, #95, #133, #183, #247
10:50 09.05.2026
3 Браво
Коментиран от #8, #10, #45, #114
10:52 09.05.2026
4 За дядо ми, убит от хитлерофашистите
Вечна памет Велики герои!❤️
Коментиран от #12, #13, #241
10:52 09.05.2026
6 А нашите
Коментиран от #63
10:52 09.05.2026
7 Владимир Путин, президент
10:53 09.05.2026
8 Така правят терористите
До коментар #3 от "Браво":А все пак зеленски е най изявеният в момента терорист и фашизст!
Коментиран от #137
10:53 09.05.2026
9 Данчо
10:54 09.05.2026
10 Няма
До коментар #3 от "Браво":Да посмее, защото знае какво ще последва.
10:55 09.05.2026
11 Абе... зае..Би..
Ааааахахаха
10:55 09.05.2026
12 Чичо ми
До коментар #4 от "За дядо ми, убит от хитлерофашистите":също е убит от нацистите. Взет на 18 год. на фронта и не се прибира. Изяден от кафявата чума. Вечна памет на падналите срещу фашистите. Помним! Гордеем се!
Коментиран от #38
10:55 09.05.2026
13 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #4 от "За дядо ми, убит от хитлерофашистите":"... дядо ми, убит от хитлерофашистите.."
Деда ти са го убили баш рушняците, ма са ти казали че са германците !!!
Малий че си проЗд.....
10:55 09.05.2026
14 Честит празник!
10:56 09.05.2026
15 Браво
10:57 09.05.2026
16 Ние
10:58 09.05.2026
17 Честит празник на Русия
10:58 09.05.2026
19 Руснак без крак...
10:58 09.05.2026
21 ВОВ
До коментар #13 от "Майор Деянов, на всеки километър":Спсиба деду за победу
и до земли ему поклон!
Помним, не заблуден НИКОГДА!
1941- 1945
ВЕЧНА СЛАВА!
НИСЪК ПОКЛОН!
10:59 09.05.2026
23 Няма край руZкия ПОЗОР....
До коментар #18 от "1102":Но това изобщо не ти пречи да продължаваш....
Нататъка си знаеш ☝️😄
11:00 09.05.2026
26 Парата на наркоса е в свирката
До коментар #15 от "Браво":Има ли смелост да направи друго Бати бие!!!!!
11:01 09.05.2026
27 ЗИЛ 117
Не позволявойте на тази нацистко-фашистка чума да се върне отново. Съдбата на Европа отново е във вашите ръце.
30 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #21 от "ВОВ":Праснах ти един плюс за поезията.
Но внуците сте чисти Петушки, което е и видно.
От Три дня до Разрешение за Парад.
11:03 09.05.2026
31 Мнение
33 Вярно било
До коментар #31 от "Мнение":Пропагандата винаги уцелвала глупака!
34 Носи си греховете
До коментар #30 от "Майор Деянов, на всеки километър":ти и поколението ти! Амин!
11:05 09.05.2026
35 Хахахаха
До коментар #16 от "Ние":Е па мести се в раша, да те води путин бе?
11:05 09.05.2026
38 Голям джумбиш
До коментар #12 от "Чичо ми":Кой го взе на фронта? Болшевишката пияна сган дето прати 40 хиляди българи курбан, докато руснаците изнасилваха и се наливаха с метилов алкохол в България ли?
Коментиран от #43, #92
11:06 09.05.2026
40 Володимир Зеленски, президент
Това че Украйна не удари парада, не значи че няма да превърне в кратер Червения площад до довечера ☝️
11:08 09.05.2026
41 мдааа...?
42 Улав
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не те слуша главата
11:08 09.05.2026
43 Този
До коментар #38 от "Голям джумбиш":ще вземе и децата ти...синове и зетьове на фронта.
Коментиран от #77
11:08 09.05.2026
45 Мухахаха
До коментар #3 от "Браво":Е хайде де държи ли му на зелю
11:10 09.05.2026
11:10 09.05.2026
47 сара
50 Раковски
51 Аве мишки
До коментар #13 от "Майор Деянов, на всеки километър":Да ви го......... Учете Руски ще ви трябва
Коментиран от #64
11:11 09.05.2026
54 Така е
До коментар #49 от "Руската ПРОПАГАНДА":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!
11:11 09.05.2026
56 Дръта чанта
До коментар #44 от "коко рашков":Кое ве зелю с златния нужник ли
11:13 09.05.2026
11:14 09.05.2026
60 Миролюб Войнов, историк
До коментар #41 от "мдааа...?":".. Добре, че дойдоха янките..."
Америка спечели Втората Световна въпреки всички напъни на СССР да ги провали !!!
Америка помогна на гладуваща Русия, пращайки стотици самолети с пилешки бутчета.
Америка помогна и днешния "Парад" да се превърне в сбъдната руска мечта ☝️
11:14 09.05.2026
61 Хахахахаха
11:14 09.05.2026
62 Атина Палада
До коментар #31 от "Мнение":Американски войски стоварват в Полша за да държат русофобите мирно! Бяха в Германия за да държат германците мирно,но тъй като Германия сега не е никаква военна заплаха за никого - без армия,без въоръжение,няма нужда от американски войски там..
11:14 09.05.2026
До коментар #51 от "Аве мишки":Мушморок Китайския научи ли го а с клечки да ядеш как е
11:15 09.05.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ами
68 Тиква
69 Феникс
70 браво писаре
71 Агресорът Зеленски
За парад се иска техника.
Не само че парада за Деня на победата в събота няма да включва военни превозни средства или кадети поради това, което Кремъл определи като "текуща оперативна ситуация", но и почти няма да има гости в Москва.
Кои са онези малцина, които ще се появят на парада на 9 май, въпреки рисковете за сигурността от страна на Украйна и вредите за репутацията с или без възможните атаки на Киев? американските президенти до окупационните власти, инсталирани от Москва
Когато връзките на Русия със Запада разцъфтяха след разпадането на Съветския съюз през 1991 г., много западни лидери присъстваха на честванията на Деня на победата.
През 1995 г. сред гостите бяха президентът на САЩ Бил Клинтън, британският премиер Джон Мейджър и канадският премиер Жан Кретиен.Президентът на САЩ Джордж У. Буш присъства на парада за Деня на победата през 2005 г. заедно с лидери на Франция, Германия и други държавни глави, а германският канцлер Ангела Меркел беше на Червения площад за парада през 2010 г.
Но връзките на Кремъл със Запада бяха напрегнати след незаконната анексия на Кримския полуостров от Русия през 2014 г. и първоначалната инвазия на Москва в Украйна, когато западните лидери спряха да присъстват на събитието.
До коментар #57 от "Хахахахаха":пред всички ветерани от Великата Отечествена война и вечна памет и почит на загиналите войници на Съветския съюз!!!❤️❤️❤️😢😢😢🙏🙏🙏
74 честит ви ден на победата над фашизма и
До коментар #69 от "Феникс":над русофобите и злобни хейтъри
До коментар #50 от "Раковски":Нека веднъж завинаги да уточним! Германия я имаше благодарение на Сталин! САЩ и Великобритания са настоявали Германия да бъде разделена на няколко държавички ,без армия ,без индустрия .Само селскостопанство! Сталин се е застъпил и не се е съгласил: - "Хитлеровци идват и си отиват,но германският народ остава" ,са думите на Сталин!
76 Добре, че бяха украинците,
И че водачът им бе грузинец.
Коментиран от #96
До коментар #43 от "Този, който":Синът на Соловьов участва в гей оргия, наричат го „блондинката“
Синът на Соловьов участва в гей оргия, наричат го „блондинката“
Британското издание The Sun публикува нови подробности за живота на 21-годишния син на пропагандиста Владимир Соловьов в Лондон.
Журналистите съобщават, че Данил е бил забелязан в известен лондонски гей клуб, както и на оргия, където са отишли след това участниците в партито. В гей-общността синът на Соловьов е наричан "блондинката".
11:21 09.05.2026
11:22 09.05.2026
11:23 09.05.2026
До коментар #60 от "Миролюб Войнов, историк":МАЙ ТРЯБВА ДА ЗАТЕГНЕМ РЕДА В КАР ЛУКОВО, И ДА СПЕРМ ИНТЕРНЕТА НА ТЕЖКИТЕ СЛУЧАИ КАТО ТВОЯ.......!!!
До коментар #52 от "Изопачават историята":"... за пореден път руснаците си присвояват победата..."
Абсолютно точно !!!
Русия практически няма никакви заслуги за Победата. Руснаците пуснаха Хитлер до Москва, руснаците шпионираха за Гестапо, руснаците се криеха в дълбокия тил, че и в София.
Победиха Иозеф Сталин, Мелитон Кантария, Дмитри Зеленски, победиха белоруси, украинци.
Първи беларуски фронт – Георгий Жуков
Втори беларуски фронт – Константин Рокосовски
Първи украински фронт – Иван Конев
87 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #85 от "Миролюб Войнов, историк":мрази себе си, род, родина и история.
11:26 09.05.2026
89 Атина Палада
До коментар #67 от "Ами":Абсолютно! Там,където са природните богатства на планетата! " Който владее Азия ,владее съдбите на целият свят " е казал един американски Маршал мноооого отдавна ..
Истината започва да се казва открито от най-високото място.
92 Жооо
До коментар #38 от "Голям джумбиш":А ти си от тия, които са убивали по най-жесток начин в Беломорието, Македония и Сърбия? Или си седял на топло и си изнудвал и крадял залъка от жените, майките и близките на войниците, защитавайки интересите на немци
11:27 09.05.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Файърфлай
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ама ти гледали го парада ? Нали в демократична България е строго забранено !
96 Еврейският принос :
До коментар #76 от "Добре, че бяха украинците,":През Втората световна война в Червената армия на Съветския съюз служат значителен брой висши офицери от еврейски произход. Според исторически изследвания, общият брой на генералите и адмиралите евреи по време на войната е около 305 души, като мнозина от тях заемат ключови командни постове.
Маршали на Съветския съюз
Единственият маршал от еврейски произход (по бащина линия) е:Родион Малиновски: Малиновски е един от най-бележитите съветски пълководци, командващ Втори украински фронт и по-късно министър на отбраната на СССР. Роден е в Одеса, като официално е регистриран като незаконородено дете на майка еврейка.
Ключови генерали
Сред най-известните генерали от еврейски произход са:Григорий Щерн (Генерал-полковник): Герой на Съветския съюз, командващ съветските войски при Халхин Гол и в Зимната война срещу Финландия. Екзекутиран е по време на сталинските чистки през 1941 г.
Яков Смушкевич (Генерал-лейтенант от авиацията): Командващ военновъздушните сили на РККА, два пъти Герой на Съветския съюз. Също става жертва на чистките през 1941 г.
Лев Доватор (Генерал-майор): Легендарен командир на кавалерийски корпус, прославил се в битката за Москва. Загива в бой през декември 1941 г. и е посмъртно удостоен със званието Герой на Съветския съюз.
Давид Драгунски (Генерал-полковник): Командир на танкова бригада, участвал в превземането на Берлин. Два пъти Герой на Съветския съюз.
Исай Бабич (Генерал-лейтенант): Един от ръководителите на военното контраразузна
Коментиран от #101
11:29 09.05.2026
98 az СВО Победа 81
В Москва празнуват Денят на Победата, в ЕС скърбят по загубата....
До коментар #97 от "анонимен":винаги уцелва глупака.
11:31 09.05.2026
101 продължение:
До коментар #96 от "Еврейският принос :":Исай Бабич (Генерал-лейтенант): Един от ръководителите на военното контраразузнаване „СМЕРШ“.
Семьон Кривошеин (Генерал-лейтенант от танковите войски): Командир на механизиран корпус, изиграл важна роля в Курската битка и Висло-Одерската операция.
Еврейската общност заема трето място по брой удостоени със званието „Герой на Съветския съюз“ на глава от населението (след руснаците и украинците). През периода 1941–1945 г.:Над 160 евреи са удостоени със званието Герой на Съветския съюз.Около 450 000 евреи се сражават в редиците на Червената армия.
Коментиран от #115
11:31 09.05.2026
103 Владимир Путин, президент
До коментар #90 от "az СВО Победа 81":Нито съм висок, нито казвам истината таваришчь
Истината се вижда в Купянск, Покровск, Часов Яр, в окопите, в гладните дрипави солдати, в магаретата и прочея чифтокопитна техника.
Истината е в ПЯТЬ года ПОЗОР увенчани с парад на ПОЗОРА с любезното съдействие и Указ на Президент Зеленски ☝️
Коментиран от #118
11:32 09.05.2026
105 Факти
До коментар #67 от "Ами":Най-големите страни в Южна и Източна Азия са Китай, Индия, Индонезия, Япония, Филипините, Виетнам и Тайланд - нито един техен представител на парада. Дори Ким го нямаше. Си Дзинпин показа голям среден пръст на Путин.
Коментиран от #128, #135
11:32 09.05.2026
108 Мухахаха
До коментар #64 от "Дръж се малко":Ами и с ак съм добър
11:33 09.05.2026
111 ТРИБУНАТА НА ПАРАДА Е ЗА
До коментар #72 от "дядо дръмпир":СЪЮЗНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ
А НЕ ЗА ЛИЦЕМЕРНИ ПЕЕ.....РАСЕ
АБЕ ПУТИН Е НА ТРИБУНАТА
ЗЕЛЕНЧУКА ДЕ ГУ
ДАН СЕ ГУШКАТ С МАКАРОНА В НЕКОЕ БОМБОУБЕЖИЩЕ
До коментар #47 от "сара":"Чувството за величие ще ги напусне последно. Пародия"
За господарите ти от краваристан ли говориш или за пуделите им от ЕС.
Коментиран от #121
11:35 09.05.2026
114 Хохо Бохо
До коментар #3 от "Браво":Надрусеняка се тресе от страх. Няма да посмее иначе кииф ще изчезне за 60сек
Коментиран от #122
11:35 09.05.2026
До коментар #101 от "продължение:":Даже основателят и първи ръководител на Мосад е руски евреин....
117 Рускиня
ПРАНИК освободил Еврова от фашизма на Хитлер!
Германия, която жадува за мъст с подклаждане на нова война срещу Руся ще постигне само едно, 100% во заличаване на територията си и там ще посадят картофи.
Ура за победата на СССР на 9 Май 1945 г.
Коментиран от #147
11:36 09.05.2026
119 Мунчо
120 Антитрол
До коментар #110 от "анонимен":"кръстоносен поход" срещу международната система на света, за нейната промяна"
Що бе кой отвлича или убива президенти на суверенни държави - кой убива палестинци и ги изселва.
"международната система на света" - ще ви се господарите ви да продължат да грабят света.
121 сара
До коментар #113 от "Учуден":Не, говоря за жАлките и приМитивни ватенки.
122 Рублевка
До коментар #114 от "Хохо Бохо":Стратегическите сили на РФ са в повишена бойна готовност, което рапортуваха на Президента на РФ, Владимир Владимирович Путин онлайн. Те поблагодариха на своите предшественици, победители във Великата Отечествена Война.
124 МАЗЕН ДВУЛИЧНИК
До коментар #110 от "анонимен":И ЗА КОЕ НАСИЛИЕ ИДЕ РЕЧ
ЩОТО НЕ СЪМ ЧУВАЛ ПУТИН ДА Е БОМБАРДИРАЛ ГАЗА ЛИВАН И МОМИЧЕНЦА В ИРАК
ААААА СЕТИХ СЕ
БУСИФИЦИРА РУСКОГОВОРЯЩИ В УКРАЙНА И ТРЕПЕ ЖЕНИ В ЛОНДОНСКОТО МЕТРО
11:39 09.05.2026
125 Читател
До коментар #119 от "Мунчо":"Кво общо имат севернокорейците с пабедата, че маршируват заедно с руснаците"
Всеки който се радва че руснаците са победили фашистите марширува с тях - а всеки който оплаква фашистите плюе срещу руснаците.
11:39 09.05.2026
127 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #119 от "Мунчо":Мунчо не го ли обесиха турците през Априлското въстание?
129 Факти
До коментар #90 от "az СВО Победа 81":Само дето НАТО не участва във войната, а просто хвърля на Украйна минимално количество оръжие, колкото да не падне. НАТО ако се включи войната приключва до седмица. Проблемът е, че режимът на Путин ще падне и в Русия ще настане вътрешна война за властта. Това не е от полза за Запада, защото ще доведе до голямо сътресение на световните енергийни пазари. Много по-голямо, отколкото в момента. Русия може да е всякаква, обаче все пак покрива не малък дял от световното търсене. Затова Запада я държи да не рухне. Така бедна и слаба е идеална.
130 Бадра Гунба, гост на Парада
Парадчето свърши и остави унило впечатление на упадък, разруха и нафталин ☝️
132 Историк
До коментар #123 от "Истината":"но мен ме интересува какво е придобила България, а то е било много"
Да си чул че пилците се броят наесен - да си чул че политиците трябва да мислят напред а не за момента. Нищо не е придобила България докато войната не свърши - всеки път когато сме в съюз с Германия се стига до национална катастрофа но никой не си вади поуки и сега също сме в съюз с Германия против Русия.
Коментиран от #151
11:43 09.05.2026
135 Ами
До коментар #105 от "Факти":Ако не сте забравили, 9 май е и ден на обединена Европа.
Тук не само, че няма нито един чужд лидер който
да я посети, няма дори и отбелязване на празника.
Замислете се защо е така.
136 Учуден
До коментар #131 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Ти защо не си в Азов тогава
До коментар #8 от "Така правят терористите":Фашагите са в Москва.
138 Цената на победата
Някой смятат , че жервиите не спират дори и след смъртта на Сталин, понеже произнесените присъди продължават да се изпълняват.
Общо близо 50 млн. жертви!
Трябва да имат днес Ден за траур! Трябва полковник патриарх Гундяев да отслужва заупокой!
Трябва днес Путин да иска прошка!
Нека после да има и парад, но с уважение към загиналите, а не с демонстрация на нови оръжия!
Днес трябва да е Ден за помирение с близките на жертвите! Почти няма незасегнато семейство в днешна Русия.
Много сбъркана държава!
139 ЛЪЖЕШ МАЗНО
До коментар #123 от "Истината":ЧИЧКО СТАЛИН ОСТАВИ БЪЛГАРИЯ В ТЕА ГРАНИЦИ И АКО НЕ БЕШЕ ДЕ...БИЛА ГЕОРГИ ТЕРПЕШЕВ БЪРЗАШ ДА СЕ ПОДМАЖЕ НА СЪЮЗНИЦИТЕ И ДА ИЗТЕГЛИ АРМИЯТА ОТ ЮЖНА ТРАКИЯ СЕГА И ТАМ ЩЕШЕ ДА Е БЪЛГАРИЯ
НО ТАКИВА НЕБЛАГОДАРНИ ИЗМ.....ЕКЯРИ КАТО ТЕБЕ ПОРУГАВАЩИ ПАМЕТТА НА ВОЮВАЛИТЕ ПРИ ДРАВА СОБОЛЧ ЗАСЛУЖАВАТ СЪДБАТА СИ НА ПОД....ЛОГИ
140 Антитрол
До коментар #130 от "Бадра Гунба, гост на Парада":А къде е парадчето на "обединена Европа" - нали 9-ти май е ужким и нейн ден.
141 Рублевка
До коментар #123 от "Истината":Как тъй без пушка да пукне? А не беше ли българската армия окупирала Гърция и Македония? Не палеше ли села? Не избиваше ли селяни и партизани?
Благодарете се на Георги Димитров и неговите молби към Сталин. На българските комунисти и партизани, че България не я разделиха между Югославия, Гърция и Турция.
142 Да виждаме фашистите
До коментар #137 от "100":залели запада и Украйна в каква истерия са за парада на победата над фашизма.
143 Мунчо
144 Зевзек
До коментар #138 от "Цената на победата":"Трябва да имат днес Ден за траур!"
Ами като гледам как жално вият нашите козячета и евроатлантици направо е ден за траур за тях.
145 лейтенант Шайскопф
От другата страна демокрациите във Великобритания и в САЩ бяха принудени да изберат за съюзник СССР под натиска на левичарското социалистичско обществено мнение. Съюзиха се със сатаната, за да победят дявола...
Затова, докато комунизмът не бъде осъден на нов Нюрнбергски процес, ще се повтарят нови и нови путинчета, кимчета и др. под. комунистически диктаторчета.
Та, какво празнуваха в Москвата?..
146 Факти
До коментар #128 от "Рускиня":Китай ли не е бил във ВСВ? Корея не е ли била? Защо Си Дзинпин миналата година беше на парада, а сега го няма? Ким защо го няма? Аз отговорих на онзи, който излъга, че на парада имало силно присъствие от Югоизточна Азия. Бяха само двама от Лаос и Малайзия. Другите бяха Лукашенко, Фицо и Додик от Босна. Това е. 5 човека от някакви смешни държави. СРАМ!
147 Много си кръвожадна, мамашке.
До коментар #117 от "Рускиня":Русия пороби половин Европа със сталински комунстически терор.
Трябва да се срамуваш, не да се хвалиш.
148 Зевзек
До коментар #143 от "Мунчо":"Нека помаршируват малко, да са почувстват победители!"
Ха ха ха а господарите ти даже и да маршируват пак са победени.
149 КОЯ ЕВРОПА БЕ
До коментар #135 от "Ами":ЩОТО ЕВРОПА Е ОТ ЛИСАБОН ДО УРАЛ
А ОСВЕН ТОВА ДАТАТА Е 8. МАЙ
И ОСВЕН ТОВА НЕКВИ КАДРИ ОТ ПРАЗНИКА
НЕКА НЕ СА ОТ КИЕВ ЩОТО Я СА ПУСНАЛИ СИРЕНИТЕ Я ТРИБУНАТА Е СТАНАЛА КАФЯВА
151 Истината
До коментар #132 от "Историк":Именно, пилците се броят на есен. "Победената" Германия се обедини и е еталон за технологично развитие и благоденствие, а "победилият" СССР се разпадна и е еталон за технологичен и морален упадък. Не е било грешка, че сме били на страната на Германия, грешка е че след това по обективни и субективни причини оставаме от страната на СССР. От другата страна остават западна Европа и САЩ, а ние падаме под тежко руско-болшевишко робство. Това е нашият проблем, а не че сме били на страната на Германия, защото самата Германия остава от правилната страна макар и формално победена.
153 Цената на 27 сребърника
До коментар #138 от "Цената на победата":Това са лъжите на юдата Солженицин, за които получи своите 27 сребърника от нобеловския комитет. Общо през периода на ВСВ в СССР убити на фронтовете и в тила от ЕСТЕСТВЕНА СМЪРТ, старост и заболявания са се споминали 28 милиона съветски граждани, от които на фронта 8 милиона, което никак не е малко. Затворници и смъртни присъди в СССР е имало по-малко, отколкото в Германия и САЩ.
154 ТЕРПЕШЕВ Е ИСТУНСКИ БОЕЦ
До коментар #139 от "ЛЪЖЕШ МАЗНО":И АНТИФАШИСТ. ИЗТЕГЛЯ СЕ ОТ ГЪРЦИЯ ШОТ ГЪРЦИТЕ ИЗКАЛИ ДОБРУДАЖА ДО ВАРНА......ТЕРПЕШЕВ Е БИЛ И ПО ЗАТВОРИ СТО ПЪТИ ДОКЪТО БАЙ ТОШО СА Е КРИЛ ПОД ПОЛАТА НА МАРА МАЛЕЕВА КОЯТО Е ЕФИНСТВЕННИЯ СВЕСТЕН ЧОВЕК В ПОСЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ. ТЯ Е БИЛА ЕДИНСТВЕННАТА КОСТРУКТИВНА КРИТИКА НА ТОШО И ГО Е НАУЧИЛА ДА ЧЕТЕ И ПИШЕ..СЛЕД СМЪРТА И тошо веднага НАЛАГА ШУРОБАДЖАНАЩИНАТА И НАЗНАЧАВА ЛЮДМИЛА КАТО РЪКОВОДЕН КАДЪР В БКП НА КОЕТО МАРА МАЛЕЕВА ЗАБРАНЯВАЛА.......ОТТАМ ДО СЯ ЕДНО И СЪЩО........
155 АМИ НЕ МОЖЕМ
До коментар #131 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":МАЛКО СА НАС.....РАХМИ ОТ ШУБЕ
ША СА ЗАНЬОСАТ АПАРТАМЕНТЧЕТАТ В ЦЕНТЪРА НА КИЕВ
156 Пламен
157 Българин
До коментар #147 от "Много си кръвожадна, мамашке.":"Русия пороби половин Европа"
Пък краварите поробиха другата половина - нали така. Само където Русия освободи нейната половина а краварите веднага поробиха освободените.
И ужким поробени от Руснаците но бяхме на 23-то място по качество на живот а сега поробени от краварите сме на 78 място след Гана. Всичко построено в България беше при "лошите" руснаци а сега като "демократи" не могат да ми посочат едно нещо което се произвежда в България.
158 И не само
До коментар #157 от "Българин":Глупака троли благодарение, че има ток от "поробването" си от Русия, а сега яде пластмасовите домати на новите си поробители, защото унищожиха неговите!
159 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #116 от "Рублевка":"...В парада участват 17 героя на РФ.."
Героизъм е когато защитаваш родината си !!!
Когато си захватчик в чужда страна си престъпник и убиец ☝️
160 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #95 от "Файърфлай":не гледах парад , гледах мъпет шоу..ти парад видя ли?
161 az СВО Победа 81
До коментар #129 от "Факти":Това е от новите пропагандни митове, след като В.В.Путин огласи публично истината! 🤣
163 Пламен
До коментар #157 от "Българин":Кога си бил на 23-то място по качество на живот !?
При режима на тока или по времето на купоните за нафта ?
12:01 09.05.2026
165 Факти
До коментар #158 от "И не само":Цял свят има ток благодарение на Америка, която го изобрети. Ние щяхме да имаме ток и без руско робство. И икономика щяхме да имаме, която нямаше да рухне заедно със СССР. За жалост се оказахме от грешната страна на желязната завеса.
168 Володимир Зеленски, президент
Нека дойдат Дроновете ☝️
169 Ами
До коментар #123 от "Истината":Тя истина, не е точно такава каквато я описвате.
Причината България да съществува като държава в
тази си територията след ВСВ, е основно на Сталин.
Чърчил е искал територията ни сериозно да се редуцира.
Точно Чърчил е този заради когото плащаме и репарации.
Да не говорим, че нашите близки съседи гърците
са искали да им плащаме репарациите в злато.
Сърбите (тези за които вечно ни приказва че са ни врагове)
пък ни упрощават репарациите които им дължим.
Така, че е крайно време сериозно да преразгледаме
кои са ни истинските приятели и истинските врагове!
170 АБЕ ТИ СИ МНООО
До коментар #154 от "ТЕРПЕШЕВ Е ИСТУНСКИ БОЕЦ":УМЕН
КОИ ГЪРЦИ ТЕА ДЕТО ПО ТОВА ВРЕМЕ СЕ ЧУДЕХА КАК ДА СЕ СПРАВЯТ С ГРАЖДАНСКАТА СИ ВОЙНА ЛИ БЕ
ДА СИ ЧУВАЛ ЗА ЕДЕС И ЕЛАН
МУЦКА АМАН ОТ ДЕ....БИЛИ БЕ
171 Историк
До коментар #151 от "Истината":"Победената" Германия се обедини и е еталон за технологично развитие и благоденствие"
Ако краварите не бяха подпомогнали нацистите с плана Маршал и до сега щеше да има "изпаднали германци" като след ПСВ. Но те и преди ВСВ си падаха по нацистите и ги подпомагаха. Купоните в Англия са чак до 1958 г - 10 години след СССР ги отменят. Въпроса е че САЩ спечелиха много от ВСВ и решиха те да са световната сила и използваха това че не са разрушени от войната да подпомогнат запада и да кажат видиш ли нашия строй колко е добър.
172 Руснак без крак...
До коментар #166 от "арбалета 🎯":" ..гледах парада.."
Бaл съм те какво си гледал ...😄
173 АБЕ ТИ СИ МНООО
КОИ ГЪРЦИ ТЕА ДЕТО ПО ТОВА ВРЕМЕ СЕ ЧУДЕХА КАК ДА СЕ СПРАВЯТ С ГРАЖДАНСКАТА СИ ВОЙНА ЛИ БЕ
ДА СИ ЧУВАЛ ЗА ЕДЕС И ЕЛАН
МУЦКА АМАН ОТ ДЕ....БИЛИ БЕ
Е ЗА ТОВА СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ МНОООО ДЕБИ....ИЛИ БЕ
177 Факти
До коментар #169 от "Ами":А защо България става съюзник на Германия? Защото само Хитлер ни е предложил да си върнем загубените заради "освобождението" от Русия земи. Великобритания е единствената държава, която подкрепя Съединението. Да се знае.
178 Рускиня
До коментар #147 от "Много си кръвожадна, мамашке.":Кажи на майка си мамашка, а профилът ми
РУСКИНЯ неграмотннико.
Кръвожаден е Хитлер, който уби в лагерите на смъртта хората евреи 7,000,000
179 Рублевка
До коментар #158 от "И не само":Не съм ял сочни праскови и кайсии, откакто СДС разтури селското стопанство с ликвидационните съвети. Младото поколение ИЗОБЩО не знае вкуса им. Не знае вкуса на ИСТИНСКИТЕ ябълки и на истинските домати. Не знае вкуса на истинските плодови сокове и сладолед. Хранят ни с изкуствени продукти, като свине с комбиниран фураж!
180 Електричар
До коментар #165 от "Факти":"Цял свят има ток благодарение на Америка, която го изобрети"
Абе от къде ви копат такива - токът първо не е изобретен а открит и второ кой точно американец според пропагандата го е "изобретил".
Мале колко промити мозъци има.
181 арбалета 🎯
До коментар #172 от "Руснак без крак...":Кухендер , как дела сегодня ? Учи руски , че със сигурност ще ти трябва !
182 Факти
До коментар #171 от "Историк":Ако краварите не бяха помогнали на Русия тя днес нямаше да съществува.
183 Само украинският парад
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":беше по-добър.
184 Констатация
185 Знае се
До коментар #177 от "Факти":Великобритания е страната която нанася най много вреди на България! Без нея България щеше да има излаз на егейско море и нямаше да има нужда от Съединение!
186 Факти
До коментар #180 от "Електричар":Чети как е създадено електричеството и ще получиш отговори на всичките си въпроси. Това се случва в Америка защото тя е била е най-прогресивното място на планетата и двигател на индустриалната революция. Тесла е отишъл да работи в Америка защото у дома нямаше да изобрети нищо. Русия взима всичко наготово от Запада и в частност от Америка. Много от нещата ги е откраднала с индустриален шпионаж. Русия е просто жалка.
187 Антитрол
До коментар #177 от "Факти":"загубените заради "освобождението" от Русия земи"
Значи според козяшката пропаганда сме имали земи които сме загубили когато Русия ни е освободила от турско - ужас. Ама тя пропагандата съвсем ви е изпила мозъците.
188 кух ,
До коментар #184 от "Констатация":А зеленият е все още жив само и единствено с позволението на Путин !
191 А сега
До коментар #186 от "Факти":Америка те ползва за глупак и те унищожава. каква ирония! 😄
До коментар #187 от "Антитрол":ЛОМОТЯ ФАШАГИ, ПОЛЯЦИ КОЛУМБИЙЦИ, ИНГИЛИЗИ, СЯКВИ БЛЕК УОТЪРСИ И ТАК ДАЛЕ....
До коментар #178 от "Рускиня":"...РУСКИНЯ.."
Аха, рускиня....
Вопросов нет, 5 рубли ☝️😁
200 АМИ ТООООООЧНО
До коментар #170 от "АБЕ ТИ СИ МНООО":ЗА ТВА И ТЕРПЕШЕВ ГИ Е ФАНАЛ В КРАЧКА ОБАЧЕ МАМАЛИГАРИТЕ КАЗАЛИ АААААА ВИИИЙ МНОГО СА РАЗШИРЯВАТЕ ИЗКАМЕ И НИЙ.....
201 коко
До коментар #185 от "Знае се":Само Англия е подкрепила Съединението а твоята Русия е изтеглила своите офицери на служба в българската армия.
Поклон!
Вечна слава на Червената армия освободителка, спасила света от кафявата чума!
204 Възраждане
205 Електричар
До коментар #186 от "Факти":"Чети как е създадено електричеството"
И как точно е "създадено" електричеството - преди американците сигурно мълнии не са съществували и американците са ги създали електромагнитното поле и то не е съществувало преди господарите ви а да не говорим за нервните импулси в живите същества които също са електрически ток - тотално промиване на мозъците - едно съм сигурен - успели са да го премахната електричеството от мозъците ви.
Да си чувал за Кулон, Ом, Волт - това са имена на учени открили електричеството и никой от тях не е американец.
До коментар #178 от "Рускиня":в гулаг ени 20 мелеона нешту?
До коментар #201 от "коко":Великобритания е страната която нанася най много вреди на България! Без нея България щеше да има излаз на Егейско море и нямаше да има нужда от Съединение!
209 ха-ха
До коментар #198 от "Майор Деянов, на всеки километър":С праздником , джудж !
До коментар #203 от "az СВО Победа 81":Слава на Украинската Червената армия!
И останалите монгольяк мюсюлмански републики от СССР
212 Алкатраз
До коментар #205 от "Електричар":ела фани фазата
214 Факти
До коментар #185 от "Знае се":Ако не беше Великобритания ние изобщо нямаше да бъдем освободени. Американски журналист работещ за английския Дейли Мейл идва в Батак след клането. Той описва подробно видяното и разказите на местните в серия статии в Дейли Мейл. Англичаните са потресени от прочетеното и започват да протестират в Англия правителството да вземе мерки. Под натиска на народа Англия свиква Цариградската Конференция където е взето решение България да бъде освободена. На руснаците преди това изобщо не им е пукало за нас. Ние дължим свободата си на АНГЛИЙСКИЯ НАРОД който е протестирал в защита на БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ама ти това откъде да го знаеш. Вземи прочети разказите на Januarius MacGahan в оригинал и се ограмоти малко. Това е подобна история на забраняването на робството. Английският народ протестирса и оказва натиск на правителството да го направи. Тъй че не ми говори за англичани и руснаци. Англичаните са светлинни години пред тези полу човеци. Не само са привърженици на свободата, ами се борят за нея - не само за собствената си, ами и за тази на чужди хора. Дадоха на света индустриалната революция и човешката попукация нарастна 10 пъти. Руснаците до ден днешен са просто едни роби...
217 зноеш
До коментар #207 от "Знае се":вкуса на вечерята си и мъшкуту млèко
218 Един минус от мен
До коментар #211 от "Слава УКРАИНЕ":за глупака славещ фашисткият и терористичен режим в Украйна!
219 Факти
До коментар #205 от "Електричар":Ползвай тогава мълнии да си захранваш всичката техника, измислена на Запад, смешник.
220 Само безродник мрази историята си
До коментар #217 от "зноеш":Великобритания е страната която нанася най много вреди на България! Без нея България щеше да има излаз на Егейско море и нямаше да има нужда от Съединение!
221 ха ха ха
До коментар #68 от "Тиква":"нацюгите,окрабандерите и фашисти" повторигобързо петпъти
225 Цветелинчо, Цецо,
До коментар #215 от "Цвете":Путин не е в Украйна, а в Москва. Показаха го на парада. В покрайнината са героите освободители от бандеровско иго!
226 Поне видяхме колко
Фицката, Лука шенко и 2 кюмюра от Зимбабве )))
227 Ами
До коментар #187 от "Антитрол":Руската империя изначално не е имала цел освобождение на българите, а тяхното поробване. Още по-малко е имала за цел и интерес създаването на голяма българска държава. България по естествен път е вървяла към своята автономия и независимост. Най-голямото доказателство за това е фермана на султана от 1870 година, когато се разрешава създаването на българската екзархия. Вижте картата на българската екзархия и после преценете защо руската империя се е уплашила да не би да се образува голяма българска независима държава, която влиза в разрез с плановете ѝ за завладяване на нашите земи както и на Босфора. Затова руската империя започва тази война, за да завладее нашите земи, за да създаде губерния зависима от нея. По времето на войната има и втори фронт- Кафказки. Там руската империя нищо не "освобождава", земите са прилапани от нея. Нас ни спасява, че Румъния е буфер и сме нямали директна граница с руската империя. Иначе сега нямаше да ни има.
228 Този коментар е премахнат от модератор.
230 Файърфлай
До коментар #160 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Думата ми не е кой какво е гледал.А ти,че си гледал,гледал си-видвл си едрия шрифт ! Думата ми е,че в България гледането на Останкино- 1 е строго забранено ! Може да се гледа денонощно Биг Брадър,Ергенът,Хелс Кичън и други високо-художествени и нравоучителни програми !
До коментар #220 от "Само безродник мрази историята си":Ако ху.. Йло ни върне Волжка България ( половин П едерацията) ше имаме излаз и на Северно море.
Ама ти мраз иш България
234 Само безродник
До коментар #227 от "Ами":мрази себе си, род, родина и история.
235 Хмм
До коментар #233 от "Така е":Във Волжка България тези, които се смятат за българи са мюсюлмани като нашите помаци, още гласове за ДПС
236 Само безродник мрази историята си
До коментар #233 от "Така е":Великобритания е страната която нанася най много вреди на България! Без нея България щеше да има излаз на Егейско море и нямаше да има нужда от Съединение!
238 коко
До коментар #201 от "коко":"Знае се че не познаваш българската история, твоите заклинания без основание иди да ги крякаш пред Митрофанова! ДУ,,ПЕ давец!
239 мушмул
До коментар #227 от "Ами":"Руската империя изначално не е имала цел освобождение на българите, а тяхното поробване". И кой им е попречил, ген. Патън и 6-ти американски флот? Шушляк ти май не се сещаш, че тази война не се води само на Балканите, ами и в Кавказ! Там каквото искаха си го взеха и присъединиха към империята! А на теб ти направиха държава, да се плюнчиш сега и да си лакираш ноктите!
До коментар #4 от "За дядо ми, убит от хитлерофашистите":да бяхте благодарили на зельо, че ви разреши парада
242 Ха ха ха
243 Фашиста си остават
До коментар #229 от "ЧЕСТИТ ДЕН НА ПОБЕДАТА":Фашист! И снощи по кремля ТВ фъргаха Атома по целия свят!
Ама наще православни братя УКРАИНЦИ ще ги оправят!
244 Руснак без крак...
До коментар #234 от "Само безродник":"...мрази себе си, род, родина и история...."
Ами спри да мразиш себе си и Русия !!!
Чети, образовай се, стани от дивана най-сетне ☝️
247 Този коментар е премахнат от модератор.
248 Зеленски
Зеленски има чувство за хумор. Гений.
249 онзи
До коментар #223 от "до кухия":А защо изобщо си помисляш , че на Путин някой може да му забранява ?! Щеше да си смешен , ако не си толкова жалък ....
250 Абе глупав
До коментар #241 от "Да бе":Що не благодариш на нещастника, че земята се върти? Кой ви мисли опорките на трите глупака във форума?
251 ТИ ДНЕС ПРАЗНУВАШ ЛИ
До коментар #243 от "Фашиста си остават":Победата над фашизма или си фалшиф.
254 Дааа...
До коментар #240 от "Рублевка":58 % от Червената армия са Украински воини, 18% са белоруски, останалите са от монгольяк мюсюлманските републики!
А... русняците... КЪДЕ СА?!?
Ааааахахаха
257 Факти
До коментар #236 от "Само безродник мрази историята си":Без Великобритания нямаше да има нито Освобождение, нито Съединение. Тя взема решенията и за двете събития. Преди Цариградкста Конференция, свикана от Великобритания, Русия не е имала никакви намерения да "освобождава" България. Решенията са взети във Великобритания по волята на Британския народ. Руснаците по това време са били по-големи роби в собствената им "свободна" империя и не им е пукало на никакви българи и тяхното "освобождение". Свободни са били британците и като са научили какво се случва в България са се вдигнали на протести в подкрепа на българския народ. Така правителството взема решението за Освобождението на България. Учете я тая история. Великобритания НАРЕЖДА на Султана да не отвръща на Съединението и да не го потапя в кръв - нещо, за което Русия настоява. Русия по това време е била смешна в сравнение с Великобритания и просто се е съобразявала с волята й.
258 Само безродник
До коментар #244 от "Руснак без крак...":мрази себе си, род, родина и история.
260 Павел Пенев
262 Само безродник мрази историята си
До коментар #257 от "Факти":Великобритания е страната която нанася най много вреди на България! Без нея България щеше да има излаз на Егейско море и нямаше да има нужда от Съединение!
266 ха ха ха
До коментар #254 от "Дааа...":руснаците....
267 Факти
До коментар #249 от "онзи":Путин е марионетка на Китай и САЩ. Дърпат му конците, а той си мисли, че прави нещо. САЩ и Китай го подбутнаха за тази война и той им изпълни волята. Сега му гледат сеира и го клатят от двете страни.
268 стоян георгиев
До коментар #262 от "Само безродник мрази историята си":Така е.сега путин ше.оправи работата...хах!
270 Тролеето
До коментар #267 от "Факти":е приоритет на най пропадналата част в едно общество и за тяхно съжаление показват дъното което удари запада да опре до тези отпадъци!
271 Само...
До коментар #262 от "Само безродник мрази историята си":Пе деРоссийската Империя е против Съединението! Въпреки това, Нашите деди тургат У..йот на монгольята
272 Сталин изби
До коментар #178 от "Рускиня":20 млн.
273 Нещо май не си гледал патада
До коментар #256 от "Бандеракючек":А говориш наизуст.
274 Щом денонощно тролиш стоенче
До коментар #268 от "стоян георгиев":значи Путин добре си е свършил работата!
275 az СВО Победа 81
В Москва празнуват Денят на Победата, в ЕС скърбят по загубата!
276 100
До коментар #142 от "Да виждаме фашистите":Не знам за каква истерия пишеш. Явно само ти я виждаш.
277 Само безродник мрази историята си
До коментар #271 от "Само...":Великобритания е страната която нанася най много вреди на България! Без нея България щеше да има излаз на Егейско море и нямаше да има нужда от Съединение!
278 ТИГО
До коментар #260 от "Павел Пенев":Да не съм ги карал ...а какво да празнувам това че докараха"Партизаните работническо/селската "интелигенция и така до сега им търпим тъпотийте и се напълни с руски подлоги !
279 до онзи
До коментар #249 от "онзи":"""""А защо изобщо си помисляш , че на Путин някой може да му забранява"""" ------- Едно от първото и най-важно условие във всяка Война е, при първа възможност да бъде елеминирано Висшето Военно и Политическо ръководство на противника (виж Израел и Щатите), всявайки паника и хаос в противниковия лагер!!! Или ти може би си мислиш, че деденцето Ботокс страда от избитъчен Алтроизъм!!! Трябва да си мноооого наивен за да вярваш в подобна глупост!!! Извода: Много му се иска на пУтинчо, но уви, не му разрешават!!!!
12:48 09.05.2026
До коментар #241 от "Да бе":знае какво ше му се случи, ако не слуша. Парата му е в свирката. Подви си опашката,остана му само лаенето. Пинчер.
281 Обективен
Даде само 15 минути за г... ЕЙ парада на Тридневния Цаливач на КУ РАна.
Затова вовка изглеждаше като бай Тошо при подмяната
283 Да виждаме фашистите
До коментар #276 от "100":залели запада и Украйна в каква истерия са за парада на победата над фашизма.
285 Ъъъъ
До коментар #258 от "Само безродник":Русия ли е твоята родина?
287 Атина Палада
288 Бай онзи
До коментар #248 от "Зеленски":Ха,ха,, ха, а другарят Си си иска 38,8 милиарда долара от Зелчо.И.....ние пак ще даваме-да погасяваме.
289 Къде ви копат такива охлювофрени
До коментар #257 от "Факти":Великобритания наредила на султана🤣🤣🤣🤣 ами що не му нареди да отстъпи в Чанаккале, м?
