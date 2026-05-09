В Москва! Парадът на победата на Червения площад (ВИДЕО)

Парадът в чест на 81-вата годишнина от победата във Великата отечествена война започна на Червения площад, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Началото му бе отбелязано с ударите на курантите на Спаската кула. Под оркестровото изпълнение на легендарната композиция "Свещената война" на паветата на Червения площад бяха изнесени държавният флаг на Руската федерация и флагът на Съветския съюз, страната победител във Великата отечествена война.

Изказването на руския президент Владимир Путин на Червения площад преди парада в чест на 81-вата годишнина от победата продължи 8,5 минути, съобщи ТАСС.

Руският лидер поздрави всички с 81-вата годишнина от победата във Великата отечествена война. Путин посочи, че 9 май е главният празник за руснаците, като увери, че страната винаги ще помни подвига на бойците, които са дали живота си за победата над нацизма.

Най-дългата реч беше тази от 2022 г., която продължи 11 минути. Няколко по-кратки – съответно 10 и 9 минути – бяха тези през 2023 и 2020 г. (тогава парадът се проведе през юни поради пандемията). Миналогодишната реч продължи приблизително 8,5 минути, посочва ТАСС.

Речта преди преминаването на парадните строеве е една от дългогодишните традиции. Обикновено, освен напомнянето за подвига на предците, изказването очертава основните приоритети за въоръжените сили на Русия, както и обобщава ключовите направления на политиката за сигурност, провеждана от Москва.

През съветските години, тъй като формално парадът се провеждаше по заповед на министъра на отбраната, именно шефът на военното ведомство изнасяше такава реч. След учредяването на президентския пост през 1990 г. тази привилегия премина към държавния глава.

Героите от специалната военна операция и днес продължават да напредват, като се противопоставят на агресивната сила, която се подкрепя и въоръжава от НАТО, заяви Путин в речта си на Червения площад.

"Те [участниците в специалната военна операция] се противопоставят на агресивната сила, която се въоръжава и подкрепя от целия блок на НАТО. И въпреки това нашите герои продължават да напредват“, заяви руският президент, предаде Ройтерс.

Победата винаги е била и винаги ще бъде на страната на Русия, заяви Путин в речта си.

"Твърдо съм убеден, че нашата кауза е справедлива, ние сме заедно, победата винаги е била и винаги ще бъде наша!"

Формиращата се многополюсна архитектура трябва да се основава на принципите на Устава на ООН и принципа за неделимостта на сигурността, . Това подчерта президентът на Руската федерация Владимир Путин в речта си на тържествения прием по повод Деня на победата, предаде ТАСС.

"Убеден съм: формиращата се днес по-справедлива, многополюсна архитектура трябва да се основава на нормите на Устава на Организацията на обединените нации в тяхната цялост и пълнота, да изхожда от принципа на равна и неделима сигурност", посочи Путин.

Според руския президент също така е важно "да се отчита културно-цивилизационното многообразие на народите на планетата, правото им сами да определят съдбата си, да следват традициите и заветите на своите предци".

За първи път отряд от военнослужещи от Северна Корея премина по паветата на Червения площад по време на парада в чест на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война, съобщи ТАСС.

Патриархът на Москва и цяла Русия Кирил поздрави президента Владимир Путин по повод Деня на победата, предаде ТАСС.

"В този празник с благодарност си спомняме онези, които защитаваха страната ни през годините на Великата отечествена война, давайки пример за мъжество и героизъм, за безрезервна преданост към Родината. В най-тежките времена на изпитания нашите предци не само устояха, но и успяха да спрат злото на фашизма. Паметта за миналите събития никога не трябва да изчезне от съзнанието на народа или да бъде изопачена под влиянието на външни фактори", се казва в посланието.

Патриархът отбеляза, че Руската православна църква векове наред е благославяла воинските подвизи на защитниците на отечеството и днес оказва духовна и хуманитарна подкрепа на участниците в специалната военна операция в Украйна.

Президентът на Русия Владимир Путин, както и лидери и високопоставени представители на чужди държави, поканени на честването на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война, се качиха на централната трибуна пред Червения площад, където скоро ще започне парадът, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Руският президент излезе на Червения площад от Кремъл заедно с пристигналите в Москва чуждестранни лидери. Сред поканените гости бяха, по-специално, президентът на Лаос Тхонглун Сисулит, върховният управител на Малайзия султан Ибрахим, президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентите на Южна Осетия Алан Гаглоев и на Абхазия Бадра Гунба, както и президентът на Република Сръбска (Босна и Херцеговина) Синиша Каран.

Путин се ръкува с ветераните и героите от Великата отечествена война, които се намираха на трибуните, и с някои от тях размени няколко думи.

Руският президент Владимир Путин поздрави руския патриарх Кирил с 81-годишнината от победата във Великата отечествена война, предаде ТАСС.

"Винаги отбелязваме този свещен празник с чувство на синовна гордост за великия подвиг на нашите бащи, дядовци и прадядовци, които не се подчиниха на жестокия и безмилостен враг, смазаха нацизма, съхраниха Отечеството и спасиха целия свят. Тяхната непоколебимост, твърдост и вяра в справедливата кауза ще ни служат като вечен пример за безкористна любов към Родината и лична ангажираност с нейната съдба“, се казва в поздравителното послание, публикувано на уебсайта на Московската епархия на Руската православна църква.

Путин пожела на патриарха успех и всичко най-добро.