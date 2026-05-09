Новини
Свят »
Русия »
В Москва! Парадът на победата на Червения площад (ВИДЕО)

В Москва! Парадът на победата на Червения площад (ВИДЕО)

9 Май, 2026 10:48, обновена 9 Май, 2026 12:37 6 363 289

  • русия-
  • москва-
  • владимир путин-
  • патриарх кирил

Путин се ръкува с ветераните и героите от Великата отечествена война, които се намираха на трибуните, и с някои от тях размени няколко думи

В Москва! Парадът на победата на Червения площад (ВИДЕО) - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Парадът в чест на 81-вата годишнина от победата във Великата отечествена война започна на Червения площад, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Началото му бе отбелязано с ударите на курантите на Спаската кула. Под оркестровото изпълнение на легендарната композиция "Свещената война" на паветата на Червения площад бяха изнесени държавният флаг на Руската федерация и флагът на Съветския съюз, страната победител във Великата отечествена война.

Изказването на руския президент Владимир Путин на Червения площад преди парада в чест на 81-вата годишнина от победата продължи 8,5 минути, съобщи ТАСС.

Руският лидер поздрави всички с 81-вата годишнина от победата във Великата отечествена война. Путин посочи, че 9 май е главният празник за руснаците, като увери, че страната винаги ще помни подвига на бойците, които са дали живота си за победата над нацизма.

Най-дългата реч беше тази от 2022 г., която продължи 11 минути. Няколко по-кратки – съответно 10 и 9 минути – бяха тези през 2023 и 2020 г. (тогава парадът се проведе през юни поради пандемията). Миналогодишната реч продължи приблизително 8,5 минути, посочва ТАСС.

Речта преди преминаването на парадните строеве е една от дългогодишните традиции. Обикновено, освен напомнянето за подвига на предците, изказването очертава основните приоритети за въоръжените сили на Русия, както и обобщава ключовите направления на политиката за сигурност, провеждана от Москва.

През съветските години, тъй като формално парадът се провеждаше по заповед на министъра на отбраната, именно шефът на военното ведомство изнасяше такава реч. След учредяването на президентския пост през 1990 г. тази привилегия премина към държавния глава.

Героите от специалната военна операция и днес продължават да напредват, като се противопоставят на агресивната сила, която се подкрепя и въоръжава от НАТО, заяви Путин в речта си на Червения площад.

"Те [участниците в специалната военна операция] се противопоставят на агресивната сила, която се въоръжава и подкрепя от целия блок на НАТО. И въпреки това нашите герои продължават да напредват“, заяви руският президент, предаде Ройтерс.

Победата винаги е била и винаги ще бъде на страната на Русия, заяви Путин в речта си.

"Твърдо съм убеден, че нашата кауза е справедлива, ние сме заедно, победата винаги е била и винаги ще бъде наша!"

Формиращата се многополюсна архитектура трябва да се основава на принципите на Устава на ООН и принципа за неделимостта на сигурността, . Това подчерта президентът на Руската федерация Владимир Путин в речта си на тържествения прием по повод Деня на победата, предаде ТАСС.

"Убеден съм: формиращата се днес по-справедлива, многополюсна архитектура трябва да се основава на нормите на Устава на Организацията на обединените нации в тяхната цялост и пълнота, да изхожда от принципа на равна и неделима сигурност", посочи Путин.

Според руския президент също така е важно "да се отчита културно-цивилизационното многообразие на народите на планетата, правото им сами да определят съдбата си, да следват традициите и заветите на своите предци".

За първи път отряд от военнослужещи от Северна Корея премина по паветата на Червения площад по време на парада в чест на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война, съобщи ТАСС.

Патриархът на Москва и цяла Русия Кирил поздрави президента Владимир Путин по повод Деня на победата, предаде ТАСС.

"В този празник с благодарност си спомняме онези, които защитаваха страната ни през годините на Великата отечествена война, давайки пример за мъжество и героизъм, за безрезервна преданост към Родината. В най-тежките времена на изпитания нашите предци не само устояха, но и успяха да спрат злото на фашизма. Паметта за миналите събития никога не трябва да изчезне от съзнанието на народа или да бъде изопачена под влиянието на външни фактори", се казва в посланието.

Патриархът отбеляза, че Руската православна църква векове наред е благославяла воинските подвизи на защитниците на отечеството и днес оказва духовна и хуманитарна подкрепа на участниците в специалната военна операция в Украйна.

Президентът на Русия Владимир Путин, както и лидери и високопоставени представители на чужди държави, поканени на честването на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война, се качиха на централната трибуна пред Червения площад, където скоро ще започне парадът, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Руският президент излезе на Червения площад от Кремъл заедно с пристигналите в Москва чуждестранни лидери. Сред поканените гости бяха, по-специално, президентът на Лаос Тхонглун Сисулит, върховният управител на Малайзия султан Ибрахим, президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентите на Южна Осетия Алан Гаглоев и на Абхазия Бадра Гунба, както и президентът на Република Сръбска (Босна и Херцеговина) Синиша Каран.

Путин се ръкува с ветераните и героите от Великата отечествена война, които се намираха на трибуните, и с някои от тях размени няколко думи.

Руският президент Владимир Путин поздрави руския патриарх Кирил с 81-годишнината от победата във Великата отечествена война, предаде ТАСС.

"Винаги отбелязваме този свещен празник с чувство на синовна гордост за великия подвиг на нашите бащи, дядовци и прадядовци, които не се подчиниха на жестокия и безмилостен враг, смазаха нацизма, съхраниха Отечеството и спасиха целия свят. Тяхната непоколебимост, твърдост и вяра в справедливата кауза ще ни служат като вечен пример за безкористна любов към Родината и лична ангажираност с нейната съдба“, се казва в поздравителното послание, публикувано на уебсайта на Московската епархия на Руската православна църква.

Путин пожела на патриарха успех и всичко най-добро.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 69 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    48 107 Отговор
    кремълския гном освен токчета му трябват и очила! шрифта на речта му на парада беше токова едър , че и аз го прочетох////ама нали язди мечка супермена суетен..сказочний до лбое б , по руски..иначе най-жалкия парад който съм гледал-маршируват курсанти ,вметки анимета за нови изтребители и пропаганда

    Коментиран от #42, #95, #133, #183, #247

    10:50 09.05.2026

  • 3 Браво

    50 90 Отговор
    Дано да има поздравления и от Зрленски с няколко дрона .

    Коментиран от #8, #10, #45, #114

    10:52 09.05.2026

  • 4 За дядо ми, убит от хитлерофашистите

    104 30 Отговор
    Дядо, нисък поклон към теб от внуците ти. БЛАГОДАРЯ ти за живота.
    Вечна памет Велики герои!❤️

    Коментиран от #12, #13, #241

    10:52 09.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А нашите

    34 58 Отговор
    Капеи дали са били поканени

    Коментиран от #63

    10:52 09.05.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    41 48 Отговор
    Тхонглун Сисулит, Бадра Гунба и Нгоно-Нгоно от племето Хуси. Гордост ми разпира ☝️

    10:53 09.05.2026

  • 8 Така правят терористите

    73 38 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    А все пак зеленски е най изявеният в момента терорист и фашизст!

    Коментиран от #137

    10:53 09.05.2026

  • 9 Данчо

    41 40 Отговор
    Много чуждестранни лидери , много нещо. Сред поканените гости бяха, по-специално, президентът на Лаос Тхонглун Сисулит, върховният управител на Малайзия султан Ибрахим, президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентите на Южна Осетия Алан Гаглоев и на Абхазия Бадра Гунба, както и президентът на Република Сръбска (Босна и Херцеговина) Синиша Каран.

    10:54 09.05.2026

  • 10 Няма

    48 12 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    Да посмее, защото знае какво ще последва.

    10:55 09.05.2026

  • 11 Абе... зае..Би..

    23 39 Отговор
    Най ми аресаа...мултиките за без Аналоговото ПВО и без аналоговите витлови самальоти от времето на ссср,..сделани с... Изкуствен интелект
    Ааааахахаха

    10:55 09.05.2026

  • 12 Чичо ми

    76 16 Отговор

    До коментар #4 от "За дядо ми, убит от хитлерофашистите":

    също е убит от нацистите. Взет на 18 год. на фронта и не се прибира. Изяден от кафявата чума. Вечна памет на падналите срещу фашистите. Помним! Гордеем се!

    Коментиран от #38

    10:55 09.05.2026

  • 13 Майор Деянов, на всеки километър

    33 74 Отговор

    До коментар #4 от "За дядо ми, убит от хитлерофашистите":

     "... дядо ми, убит от хитлерофашистите.."

    Деда ти са го убили баш рушняците, ма са ти казали че са германците !!!
    Малий че си проЗд.....

    Коментиран от #18, #21, #51

    10:55 09.05.2026

  • 14 Честит празник!

    69 27 Отговор
    Велики съветски хора. Велик народ! Вечна слава!

    10:56 09.05.2026

  • 15 Браво

    19 49 Отговор
    С любезното Разрешение на Президента ЗРЛЕНСКИ

    Коментиран от #26

    10:57 09.05.2026

  • 16 Ние

    31 15 Отговор
    Води ни Путине!

    Коментиран от #35

    10:58 09.05.2026

  • 17 Честит празник на Русия

    63 24 Отговор
    и на целият нормален свят празнуващ победата над фашизма!

    10:58 09.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Руснак без крак...

    28 55 Отговор
    Парада на Смеха бе набързо прецапан за няма и 45 минутки. Гръмки думи за Пабеда, а очичките едни такива все в небето уплашени се взират 👀

    10:58 09.05.2026

  • 20 гост

    26 38 Отговор
    Гостите...все изявени ръководители...световно Неизвестни..

    10:58 09.05.2026

  • 21 ВОВ

    51 13 Отговор

    До коментар #13 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Спсиба деду за победу
    и до земли ему поклон!
    Помним, не заблуден НИКОГДА!
    1941- 1945
    ВЕЧНА СЛАВА!
    НИСЪК ПОКЛОН!

    Коментиран от #30

    10:59 09.05.2026

  • 22 Самурай Насакото Яката

    21 45 Отговор
    Путин може да излезе с чест от кашата, която разбърка, ако днес демонстративно си сдела харакири на красны плошчадь! Така е редно!

    11:00 09.05.2026

  • 23 Няма край руZкия ПОЗОР....

    13 35 Отговор

    До коментар #18 от "1102":

    Но това изобщо не ти пречи да продължаваш....
    Нататъка си знаеш ☝️😄

    11:00 09.05.2026

  • 24 Доктар

    15 32 Отговор
    Путинчето да сложи солнечные очки, да не ослепее!

    11:01 09.05.2026

  • 25 Евгений Онанегин

    14 38 Отговор
    Браво на Зел ен ски, че даде разрешение за провеждане на парада!

    11:01 09.05.2026

  • 26 Парата на наркоса е в свирката

    30 8 Отговор

    До коментар #15 от "Браво":

    Има ли смелост да направи друго Бати бие!!!!!

    11:01 09.05.2026

  • 27 ЗИЛ 117

    50 17 Отговор
    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК РУСНАЦИ
    Не позволявойте на тази нацистко-фашистка чума да се върне отново. Съдбата на Европа отново е във вашите ръце.

    11:02 09.05.2026

  • 28 Българин

    17 39 Отговор
    Голяма грешка на Зеленски, че разреши провеждането на това нацистко сборище!

    11:02 09.05.2026

  • 29 Рамбо 2026

    19 35 Отговор
    Пълна бутафория. Руската армия се оказа твърде слаба, и най-вече окрадена с трилиони евро от Путин, Шойгу и другите престъпници от Кремъл в продължение на десетки години.

    11:02 09.05.2026

  • 30 Майор Деянов, на всеки километър

    11 29 Отговор

    До коментар #21 от "ВОВ":

    Праснах ти един плюс за поезията.
    Но внуците сте чисти Петушки, което е и видно.
    От Три дня до Разрешение за Парад.

    Коментиран от #34

    11:03 09.05.2026

  • 31 Мнение

    21 35 Отговор
    Финландия вече е в НАТО, американски войски ще бъдат стоварени в Полша, над 1 милион руски войници избити за 4 години безсмислена братоубийствена война. Каква победа? Позорище!

    Коментиран от #33, #62

    11:04 09.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Вярно било

    26 5 Отговор

    До коментар #31 от "Мнение":

    Пропагандата винаги уцелвала глупака!

    Коментиран от #49

    11:04 09.05.2026

  • 34 Носи си греховете

    24 5 Отговор

    До коментар #30 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    ти и поколението ти! Амин!

    11:05 09.05.2026

  • 35 Хахахаха

    13 22 Отговор

    До коментар #16 от "Ние":

    Е па мести се в раша, да те води путин бе?

    11:05 09.05.2026

  • 36 коко от Карлуково

    8 10 Отговор
    И ние искаме да правим парад на двора но доктор Кукуригов не ни пуска! Враг!!!

    11:05 09.05.2026

  • 37 Честит празник

    31 14 Отговор
    На Русия и на целия свят. Русия е велика! Слава!

    11:06 09.05.2026

  • 38 Голям джумбиш

    14 27 Отговор

    До коментар #12 от "Чичо ми":

    Кой го взе на фронта? Болшевишката пияна сган дето прати 40 хиляди българи курбан, докато руснаците изнасилваха и се наливаха с метилов алкохол в България ли?

    Коментиран от #43, #92

    11:06 09.05.2026

  • 39 Философ

    19 0 Отговор
    Прапагандата винаги цунка глупака!

    11:07 09.05.2026

  • 40 Володимир Зеленски, президент

    8 23 Отговор
    Еще не вечер таваришчи, еще на вечер !!!
    Това че Украйна не удари парада, не значи че няма да превърне в кратер Червения площад до довечера ☝️

    11:08 09.05.2026

  • 41 мдааа...?

    8 20 Отговор
    Победа???Виждаме я! Добре ,че дойдоха янките.

    Коментиран от #60

    11:08 09.05.2026

  • 42 Улав

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не те слуша главата

    11:08 09.05.2026

  • 43 Този, който

    14 5 Отговор

    До коментар #38 от "Голям джумбиш":

    ще вземе и децата ти...синове и зетьове на фронта.

    Коментиран от #77

    11:08 09.05.2026

  • 44 коко рашков

    8 16 Отговор
    Ох,получавам оргазъм като гледам Великия Вожд!

    Коментиран от #56

    11:09 09.05.2026

  • 45 Мухахаха

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    Е хайде де държи ли му на зелю

    11:10 09.05.2026

  • 46 Голям праз

    12 16 Отговор
    Това е пародия на победата, защото победителите тънат в бедност, невежество и подтисничество.

    11:10 09.05.2026

  • 47 сара

    8 14 Отговор
    Чувството за величие ще ги напусне последно. Пародия.

    Коментиран от #113

    11:10 09.05.2026

  • 48 Сивата котка

    14 5 Отговор
    Така както се бяха строили, кръгом и да опердашат зеления.

    11:10 09.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Раковски

    16 21 Отговор
    Нека веднъж завинаги да го уточним. На 9 май половин Европа остана свободна, но другата половина остана поробена от Сталин, който беше ортак на Хитлер и който го надмина многократно в извършените престъпления срещу човечеството. Така че ние приемаме тази дата като празник на Европа, но с това много важно уточнение- тя е символ на това, че половин Европа се е запазила и впоследствие способствала за рухването на СССР.

    Коментиран от #75

    11:11 09.05.2026

  • 51 Аве мишки

    18 7 Отговор

    До коментар #13 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Да ви го......... Учете Руски ще ви трябва

    Коментиран от #64

    11:11 09.05.2026

  • 52 Изопачават историята

    10 16 Отговор
    Колкото и да се напъват да се правят на Велики целия свят ги видя какви карикатури са И за пореден път си присвояват победата все едно не е Световна война а е Съветско Германска

    Коментиран от #85

    11:11 09.05.2026

  • 53 Пандо барабата

    4 15 Отговор
    РУСОФИЛИ, АЗ СЪМ ВАШИЯТ НОЩЕН КОШМАР! ЩЕ ИЗЯМ ДЕЦАТА ВИ! ААААААААААААА.....

    11:11 09.05.2026

  • 54 Така е

    11 6 Отговор

    До коментар #49 от "Руската ПРОПАГАНДА":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    11:11 09.05.2026

  • 55 Да питам

    6 9 Отговор
    А зарята кога започва

    Коментиран от #61

    11:12 09.05.2026

  • 56 Дръта чанта

    12 3 Отговор

    До коментар #44 от "коко рашков":

    Кое ве зелю с златния нужник ли

    11:13 09.05.2026

  • 57 Хахахахаха

    7 16 Отговор
    На парада има повече ветерани отколкото останали мъже в Киев хахаха, какво падение за Украйна хааххаха

    Коментиран от #73

    11:13 09.05.2026

  • 58 ЧЕСТИТ 9ти МАЙ

    18 6 Отговор
    ЗАСЛУЖЕНО ПРАЗНУВАТ ✨

    11:14 09.05.2026

  • 59 чукча

    7 14 Отговор
    Зеленски им даде разрешение до обяд,добре се отнася с побърканите.

    11:14 09.05.2026

  • 60 Миролюб Войнов, историк

    11 20 Отговор

    До коментар #41 от "мдааа...?":

    ".. Добре, че дойдоха янките..."

    Америка спечели Втората Световна въпреки всички напъни на СССР да ги провали !!!
    Америка помогна на гладуваща Русия, пращайки стотици самолети с пилешки бутчета.
    Америка помогна и днешния "Парад" да се превърне в сбъдната руска мечта ☝️

    Коментиран от #65, #84

    11:14 09.05.2026

  • 61 Хахахахаха

    8 6 Отговор

    До коментар #55 от "Да питам":

    когато Зеленски излезне от тоалетната с празен памперси, ще има да почакаш

    11:14 09.05.2026

  • 62 Атина Палада

    7 11 Отговор

    До коментар #31 от "Мнение":

    Американски войски стоварват в Полша за да държат русофобите мирно! Бяха в Германия за да държат германците мирно,но тъй като Германия сега не е никаква военна заплаха за никого - без армия,без въоръжение,няма нужда от американски войски там..

    11:14 09.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Дръж се малко

    4 10 Отговор

    До коментар #51 от "Аве мишки":

    Мушморок Китайския научи ли го а с клечки да ядеш как е

    Коментиран от #108

    11:15 09.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Балама

    6 13 Отговор
    Пак ни мамят! Това на портрета е восъчна фигура на мадам Тисо! Путин е многократно по дpът!

    11:16 09.05.2026

  • 67 Ами

    18 2 Отговор
    Някой хора омаловажават присъстващите чуждестранни лидери на парада в Москва, но тия които разбират от геополитика забелязват сериозното присъствие на лидери от страни в югоизточна Азия.

    Коментиран от #89, #105

    11:16 09.05.2026

  • 68 Тиква

    21 5 Отговор
    Слава на победителите Русия, поклон пред загиналите освободители от нацюгите,окрабандерите и фашисти.

    Коментиран от #221

    11:17 09.05.2026

  • 69 Феникс

    23 3 Отговор
    Юнаци, честит ви ден на победата над фашизма и нацизма!

    Коментиран от #74

    11:17 09.05.2026

  • 70 браво писаре

    15 2 Отговор
    за директно излъчване
    за радост на русофоборчагите да се наслаждават на парада

    11:18 09.05.2026

  • 71 Агресорът Зеленски

    7 13 Отговор
    се смили и разреши на Путлер да си проведе манифестацията!

    За парад се иска техника.
    Разходката пеш е манифестация!

    11:18 09.05.2026

  • 72 дядо дръмпир

    8 17 Отговор
    Кой ще дойде на парада за Деня на победата на Путин — и кой не?Парадът за Деня на победата в Москва бавно, но сигурно се превръща в малко, интимно парти, вместо в грандиозна демонстрация на военната мощ на Русия, каквато беше преди.

    Не само че парада за Деня на победата в събота няма да включва военни превозни средства или кадети поради това, което Кремъл определи като "текуща оперативна ситуация", но и почти няма да има гости в Москва.

    Кои са онези малцина, които ще се появят на парада на 9 май, въпреки рисковете за сигурността от страна на Украйна и вредите за репутацията с или без възможните атаки на Киев? американските президенти до окупационните власти, инсталирани от Москва
    Когато връзките на Русия със Запада разцъфтяха след разпадането на Съветския съюз през 1991 г., много западни лидери присъстваха на честванията на Деня на победата.

    През 1995 г. сред гостите бяха президентът на САЩ Бил Клинтън, британският премиер Джон Мейджър и канадският премиер Жан Кретиен.Президентът на САЩ Джордж У. Буш присъства на парада за Деня на победата през 2005 г. заедно с лидери на Франция, Германия и други държавни глави, а германският канцлер Ангела Меркел беше на Червения площад за парада през 2010 г.

    Но връзките на Кремъл със Запада бяха напрегнати след незаконната анексия на Кримския полуостров от Русия през 2014 г. и първоначалната инвазия на Москва в Украйна, когато западните лидери спряха да присъстват на събитието.

    С тоталната война в Москва

    Коментиран от #111

    11:19 09.05.2026

  • 73 Дълбок поклон

    19 6 Отговор

    До коментар #57 от "Хахахахаха":

    пред всички ветерани от Великата Отечествена война и вечна памет и почит на загиналите войници на Съветския съюз!!!❤️❤️❤️😢😢😢🙏🙏🙏

    11:20 09.05.2026

  • 74 честит ви ден на победата над фашизма и

    19 5 Отговор

    До коментар #69 от "Феникс":

    над русофобите и злобни хейтъри

    11:20 09.05.2026

  • 75 Атина Палада

    22 3 Отговор

    До коментар #50 от "Раковски":

    Нека веднъж завинаги да уточним! Германия я имаше благодарение на Сталин! САЩ и Великобритания са настоявали Германия да бъде разделена на няколко държавички ,без армия ,без индустрия .Само селскостопанство! Сталин се е застъпил и не се е съгласил: - "Хитлеровци идват и си отиват,но германският народ остава" ,са думите на Сталин!

    11:20 09.05.2026

  • 76 Добре, че бяха украинците,

    6 18 Отговор
    че СССР да победи Германия.

    И че водачът им бе грузинец.

    Коментиран от #96

    11:21 09.05.2026

  • 77 Голям джумбиш

    7 16 Отговор

    До коментар #43 от "Този, който":

    Синът на Соловьов участва в гей оргия, наричат го „блондинката“

    Путин изпраща на смърт в Украйна само обикновените руснаци. Синовете на неговите подчинени са на сигурно място - в западните страни.
    Синът на Соловьов участва в гей оргия, наричат го „блондинката“

    Британското издание The Sun публикува нови подробности за живота на 21-годишния син на пропагандиста Владимир Соловьов в Лондон.

    Журналистите съобщават, че Данил е бил забелязан в известен лондонски гей клуб, както и на оргия, където са отишли след това участниците в партито. В гей-общността синът на Соловьов е наричан "блондинката".

    11:21 09.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 анонимен

    4 12 Отговор
    Трябва много ясно да разбираме, че Путин в собствените си представи е възглавил "кръстоносен поход" срещу международната система на света, за нейната промяна. Това е и опит да върнат Русия в миналото, когато човешкият живот не струваше нищо, когато насилието на държавата срещу гражданите беше нормално нещо.Това, което се опитва да направи Путин е да издигне насилието не просто в култ, а да го направи нещо напълно допустимо, инструмент, който може да се използва за постигане на собствените цели.

    11:22 09.05.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Политкоректен

    16 2 Отговор
    Ако се абстрахираме от политическата конюнктура - сравнете само как маршируваха нашите войници и как маршируват техните. Нищо друго - сравнете само това.

    11:23 09.05.2026

  • 82 Факти

    7 14 Отговор
    Парадът беше само един час. Нямаше абсолютно никаква техника. Само строиха пушечното месо на площада. Путин си каза речта, поднесоха цветя и толкоз. Такова нещо не бях виждал. Пълен срам. Дядо Путин изглежда много стар и много изморен.

    11:23 09.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Д-р ГЪЛАБОВА

    14 0 Отговор

    До коментар #60 от "Миролюб Войнов, историк":

    МАЙ ТРЯБВА ДА ЗАТЕГНЕМ РЕДА В КАР ЛУКОВО, И ДА СПЕРМ ИНТЕРНЕТА НА ТЕЖКИТЕ СЛУЧАИ КАТО ТВОЯ.......!!!

    11:24 09.05.2026

  • 85 Миролюб Войнов, историк

    4 17 Отговор

    До коментар #52 от "Изопачават историята":

    "... за пореден път руснаците си присвояват победата..."

    Абсолютно точно !!!
    Русия практически няма никакви заслуги за Победата. Руснаците пуснаха Хитлер до Москва, руснаците шпионираха за Гестапо, руснаците се криеха в дълбокия тил, че и в София.
    Победиха Иозеф Сталин, Мелитон Кантария, Дмитри Зеленски, победиха белоруси, украинци.

    Победиха

    Първи беларуски фронт – Георгий Жуков

    Втори беларуски фронт – Константин Рокосовски

    Първи украински фронт – Иван Конев

    Коментиран от #88

    11:24 09.05.2026

  • 86 анонимен

    3 16 Отговор
    Тогава победата над фашизма бе благодарение на украинската армия. А сега украинската армия трябва да освободи Русия от фашизма.

    11:25 09.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Всеки безродник

    10 0 Отговор

    До коментар #85 от "Миролюб Войнов, историк":

    мрази себе си, род, родина и история.

    11:26 09.05.2026

  • 89 Атина Палада

    14 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ами":

    Абсолютно! Там,където са природните богатства на планетата! " Който владее Азия ,владее съдбите на целият свят " е казал един американски Маршал мноооого отдавна ..

    11:26 09.05.2026

  • 90 az СВО Победа 81

    18 3 Отговор
    Забравили сте да напишете най-важното в речта си по повод Денят на Победата, Путин за първи път от началото на СВО заяди открито, че срещу Русия воюва целият блок на НАТО!

    Истината започва да се казва открито от най-високото място.

    Коментиран от #103, #129

    11:26 09.05.2026

  • 91 анонимен

    5 13 Отговор
    На 24 февруари Русия започна петата година от катастрофалната си война срещу Украйна. Тя е пожертвала над милион мъже, убити и недееспособни, за да получи крехък контрол само над една пета от територията на Украйна. Тя е осакатила водещата енергийна индустрия на Русия, изчерпала Фонда за национално богатство и е обеднила руската провинция, като същевременно е кристализирала националната идентичност на Украйна и е превърнала страната в основен производител на модерно военно оборудване.

    Коментиран от #94

    11:27 09.05.2026

  • 92 Жооо

    13 4 Отговор

    До коментар #38 от "Голям джумбиш":

    А ти си от тия, които са убивали по най-жесток начин в Беломорието, Македония и Сърбия? Или си седял на топло и си изнудвал и крадял залъка от жените, майките и близките на войниците, защитавайки интересите на немци

    11:27 09.05.2026

  • 93 анонимен

    6 8 Отговор
    Това доведе до разширяване на НАТО с двама членове, удвояване на границата на Русия със страните от НАТО и най-рязкото увеличение на разходите за отбрана на НАТО досега. Американските експерти, които го третират като футболен мач в гимназията, спорят кой печели и кой губи. Но пенсионирани руски генерали, коментатори по държавната телевизия в Москва, видни членове на руския парламент (Дума) и ултрапатриотични „Z блогъри“ заявиха не само, че Русия е загубила войната, но и че е в опасност да се самоунищожи в процеса. Финландският президент Александър Стуб нарича войната „абсолютен стратегически провал“.

    11:28 09.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Файърфлай

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ама ти гледали го парада ? Нали в демократична България е строго забранено !

    Коментиран от #160

    11:29 09.05.2026

  • 96 Еврейският принос :

    6 0 Отговор

    До коментар #76 от "Добре, че бяха украинците,":

    През Втората световна война в Червената армия на Съветския съюз служат значителен брой висши офицери от еврейски произход. Според исторически изследвания, общият брой на генералите и адмиралите евреи по време на войната е около 305 души, като мнозина от тях заемат ключови командни постове.

    Маршали на Съветския съюз
    Единственият маршал от еврейски произход (по бащина линия) е:Родион Малиновски: Малиновски е един от най-бележитите съветски пълководци, командващ Втори украински фронт и по-късно министър на отбраната на СССР. Роден е в Одеса, като официално е регистриран като незаконородено дете на майка еврейка.

    Ключови генерали
    Сред най-известните генерали от еврейски произход са:Григорий Щерн (Генерал-полковник): Герой на Съветския съюз, командващ съветските войски при Халхин Гол и в Зимната война срещу Финландия. Екзекутиран е по време на сталинските чистки през 1941 г.
    Яков Смушкевич (Генерал-лейтенант от авиацията): Командващ военновъздушните сили на РККА, два пъти Герой на Съветския съюз. Също става жертва на чистките през 1941 г.
    Лев Доватор (Генерал-майор): Легендарен командир на кавалерийски корпус, прославил се в битката за Москва. Загива в бой през декември 1941 г. и е посмъртно удостоен със званието Герой на Съветския съюз.
    Давид Драгунски (Генерал-полковник): Командир на танкова бригада, участвал в превземането на Берлин. Два пъти Герой на Съветския съюз.
    Исай Бабич (Генерал-лейтенант): Един от ръководителите на военното контраразузна

    Коментиран от #101

    11:29 09.05.2026

  • 97 анонимен

    5 11 Отговор
    Русия няма пари да поддържа 2,4 милиона мъже във войската, но демобилизирането им би представлявало огромни социални рискове. Висок процент от 1,3-те милиона въоръжени мъже са престъпници и бивши затворници, на които е обещана свобода, ако служат на фронта. Тези, които вече са се завърнали у дома, генерират голямата вълна от престъпност, която залява страната днес. Стотици хиляди завърнали се, които са служили по договор, все още не са получили заплати. Отчаяни и огорчени, те са се обърнали към престъпността.

    Коментиран от #100

    11:29 09.05.2026

  • 98 az СВО Победа 81

    11 5 Отговор
    Накратко:

    В Москва празнуват Денят на Победата, в ЕС скърбят по загубата....

    11:29 09.05.2026

  • 99 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 8 Отговор
    Аз пък искам Гей парад,
    на Червения площад!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    11:30 09.05.2026

  • 100 Пропагандата

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "анонимен":

    винаги уцелва глупака.

    11:31 09.05.2026

  • 101 продължение:

    5 0 Отговор

    До коментар #96 от "Еврейският принос :":

    Исай Бабич (Генерал-лейтенант): Един от ръководителите на военното контраразузнаване „СМЕРШ“.
    Семьон Кривошеин (Генерал-лейтенант от танковите войски): Командир на механизиран корпус, изиграл важна роля в Курската битка и Висло-Одерската операция.

    Еврейската общност заема трето място по брой удостоени със званието „Герой на Съветския съюз“ на глава от населението (след руснаците и украинците). През периода 1941–1945 г.:Над 160 евреи са удостоени със званието Герой на Съветския съюз.Около 450 000 евреи се сражават в редиците на Червената армия.

    Коментиран от #115

    11:31 09.05.2026

  • 102 Ха ха ха

    5 11 Отговор
    Не проявявам интерес към тази бутафория

    11:32 09.05.2026

  • 103 Владимир Путин, президент

    4 11 Отговор

    До коментар #90 от "az СВО Победа 81":

    Нито съм висок, нито казвам истината таваришчь
    Истината се вижда в Купянск, Покровск, Часов Яр, в окопите, в гладните дрипави солдати, в магаретата и прочея чифтокопитна техника.
    Истината е в ПЯТЬ года ПОЗОР увенчани с парад на ПОЗОРА с любезното съдействие и Указ на Президент Зеленски ☝️

    Коментиран от #118

    11:32 09.05.2026

  • 104 анонимен

    5 9 Отговор
    Епстийн - Путин : Ето основните факти относно техните предполагаеми контакти: Планирани срещи: В досиетата са открити имейли от 2011 г., обсъждащи „среща с Путин“ по време на пътуване на Епстийн до Русия. Друга среща е била планирана за 2014 г., но вероятно е била отменена след свалянето на полет MH17. Твърдения за „управител на богатство“: Доклад на ФБР от 2017 г. описва Джефри Епстийн като „управител на състоянието на Путин“ (wealth manager), като се твърди, че е предоставял подобни услуги и на Робърт Мугабе. Операция „Меден капан“ (Honeytrap): Разузнавателни източници твърдят, че Епстийн може да е работил с руското разузнаване (КГБ/ФСБ), за да събира компромати срещу световния елит чрез мрежа от момичета, много от които рускини. Посредничество за Тръмп: През 2018 г. Епстийн е предложил на руски представители (чрез посредници) да ги съветва как да разговарят с Доналд Тръмп преди срещата им в Хелзинки. Въпреки тези разкрития, документите не предоставят окончателно доказателство, че среща лице в лице действително се е състояла, а по-скоро документират опитите на Епстийн да установи такъв контакт и неговите твърдения за влияние в Кремъл.

    11:32 09.05.2026

  • 105 Факти

    4 13 Отговор

    До коментар #67 от "Ами":

    Най-големите страни в Южна и Източна Азия са Китай, Индия, Индонезия, Япония, Филипините, Виетнам и Тайланд - нито един техен представител на парада. Дори Ким го нямаше. Си Дзинпин показа голям среден пръст на Путин.

    Коментиран от #128, #135

    11:32 09.05.2026

  • 106 либерална демоникрация

    14 4 Отговор
    Учудвам се, че Евро-соросоидната цензура допуска това?! Помните ли как вместо интервюто на руската посланичка ни пускаха американския посланик?

    11:32 09.05.2026

  • 107 Честит празник

    14 8 Отговор
    И браво на "Факти" за директното излъчване! За по-голямата част от българите липсата на превод не е проблем. Слава на Русия!

    11:32 09.05.2026

  • 108 Мухахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Дръж се малко":

    Ами и с ак съм добър

    11:33 09.05.2026

  • 109 абе..

    6 9 Отговор
    Жалки победители.Само зеленият може да им разреши да потропат по калдъръма.

    11:33 09.05.2026

  • 110 анонимен

    4 12 Отговор
    Трябва много ясно да разбираме, че Путин в собствените си представи е възглавил "кръстоносен поход" срещу международната система на света, за нейната промяна. Това е и опит да върнат Русия в миналото, когато човешкият живот не струваше нищо, когато насилието на държавата срещу гражданите беше нормално нещо.Това, което се опитва да направи Путин е да издигне насилието не просто в култ, а да го направи нещо напълно допустимо, инструмент, който може да се използва за постигане на собствените цели.

    Коментиран от #120, #124

    11:34 09.05.2026

  • 111 ТРИБУНАТА НА ПАРАДА Е ЗА

    10 4 Отговор

    До коментар #72 от "дядо дръмпир":

    СЪЮЗНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ
    А НЕ ЗА ЛИЦЕМЕРНИ ПЕЕ.....РАСЕ
    АБЕ ПУТИН Е НА ТРИБУНАТА
    ЗЕЛЕНЧУКА ДЕ ГУ
    ДАН СЕ ГУШКАТ С МАКАРОНА В НЕКОЕ БОМБОУБЕЖИЩЕ

    11:34 09.05.2026

  • 112 Ха ха ха

    5 9 Отговор
    Жалка работа......то и жалък президент....пухин.....

    11:35 09.05.2026

  • 113 Учуден

    8 2 Отговор

    До коментар #47 от "сара":

    "Чувството за величие ще ги напусне последно. Пародия"

    За господарите ти от краваристан ли говориш или за пуделите им от ЕС.

    Коментиран от #121

    11:35 09.05.2026

  • 114 Хохо Бохо

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    Надрусеняка се тресе от страх. Няма да посмее иначе кииф ще изчезне за 60сек

    Коментиран от #122

    11:35 09.05.2026

  • 115 антифашизъм

    6 0 Отговор

    До коментар #101 от "продължение:":

    Даже основателят и първи ръководител на Мосад е руски евреин....

    11:35 09.05.2026

  • 116 Рублевка

    9 1 Отговор
    В парада участват 17 героя на РФ.

    Коментиран от #159

    11:36 09.05.2026

  • 117 Рускиня

    11 7 Отговор
    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
    ПРАНИК освободил Еврова от фашизма на Хитлер!
    Германия, която жадува за мъст с подклаждане на нова война срещу Руся ще постигне само едно, 100% во заличаване на територията си и там ще посадят картофи.
    Ура за победата на СССР на 9 Май 1945 г.

    Коментиран от #147

    11:36 09.05.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Мунчо

    8 9 Отговор
    Кво общо имат севернокорейците с пабедата, че маршируват заедно с руснаците на шоуто! Вече са напълно зависими от тях!

    Коментиран от #125, #127

    11:36 09.05.2026

  • 120 Антитрол

    10 0 Отговор

    До коментар #110 от "анонимен":

    "кръстоносен поход" срещу международната система на света, за нейната промяна"

    Що бе кой отвлича или убива президенти на суверенни държави - кой убива палестинци и ги изселва.

    "международната система на света" - ще ви се господарите ви да продължат да грабят света.

    11:37 09.05.2026

  • 121 сара

    2 7 Отговор

    До коментар #113 от "Учуден":

    Не, говоря за жАлките и приМитивни ватенки.

    11:39 09.05.2026

  • 122 Рублевка

    10 0 Отговор

    До коментар #114 от "Хохо Бохо":

    Стратегическите сили на РФ са в повишена бойна готовност, което рапортуваха на Президента на РФ, Владимир Владимирович Путин онлайн. Те поблагодариха на своите предшественици, победители във Великата Отечествена Война.

    11:39 09.05.2026

  • 123 Истината

    4 10 Отговор
    По времето на втората световна война, докато България е геополитически съюзник на Хитлер си възвръща Вардарска Македония, Южна Добруджа и Беломорска Тракия. Без пушка да пукне, разширяваме територията си и запазваме България от големи разрушения и бедствия. Може Хитлер от гледна точка на световната политика да е извършил злини, но мен ме интересува какво е придобила България, а то е било много. Също така Хитлер може да е лош, но Сталин е стократно по-лош. Съветския съюз обявява едностранно война на българия и следва национална катастрофа. Губим територии, губим 40 хиляди войници пратени от съветите да се бият срещу Германия, губим интелигенцията си и военния и политическия елит на нацията, губим стотици хиляди жертви българи- селяни, предприемачи, учители, свещеници, общественици и други. Настъпва 9 септември- най- черната дата в българската история. Така че за нас 9 май не е никаква победа, а падане под болшевишко робство.

    Коментиран от #132, #139, #141, #169

    11:39 09.05.2026

  • 124 МАЗЕН ДВУЛИЧНИК

    12 2 Отговор

    До коментар #110 от "анонимен":

    И ЗА КОЕ НАСИЛИЕ ИДЕ РЕЧ
    ЩОТО НЕ СЪМ ЧУВАЛ ПУТИН ДА Е БОМБАРДИРАЛ ГАЗА ЛИВАН И МОМИЧЕНЦА В ИРАК
    ААААА СЕТИХ СЕ
    БУСИФИЦИРА РУСКОГОВОРЯЩИ В УКРАЙНА И ТРЕПЕ ЖЕНИ В ЛОНДОНСКОТО МЕТРО

    11:39 09.05.2026

  • 125 Читател

    3 8 Отговор

    До коментар #119 от "Мунчо":

    "Кво общо имат севернокорейците с пабедата, че маршируват заедно с руснаците"

    Всеки който се радва че руснаците са победили фашистите марширува с тях - а всеки който оплаква фашистите плюе срещу руснаците.

    11:39 09.05.2026

  • 126 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    Психо портрета на Путин работи вече против вас ,ционисти

    11:41 09.05.2026

  • 127 Хахаха!🎺🥳😀

    6 0 Отговор

    До коментар #119 от "Мунчо":

    Мунчо не го ли обесиха турците през Априлското въстание?

    11:41 09.05.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Факти

    5 9 Отговор

    До коментар #90 от "az СВО Победа 81":

    Само дето НАТО не участва във войната, а просто хвърля на Украйна минимално количество оръжие, колкото да не падне. НАТО ако се включи войната приключва до седмица. Проблемът е, че режимът на Путин ще падне и в Русия ще настане вътрешна война за властта. Това не е от полза за Запада, защото ще доведе до голямо сътресение на световните енергийни пазари. Много по-голямо, отколкото в момента. Русия може да е всякаква, обаче все пак покрива не малък дял от световното търсене. Затова Запада я държи да не рухне. Така бедна и слаба е идеална.

    Коментиран от #161

    11:42 09.05.2026

  • 130 Бадра Гунба, гост на Парада

    2 8 Отговор
    Свърши...
    Парадчето свърши и остави унило впечатление на упадък, разруха и нафталин ☝️

    Коментиран от #140

    11:43 09.05.2026

  • 131 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 9 Отговор
    НЕЩАСТНИ РУСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ БО..КЛУЦИ МО.РЗИЛКИ ТЕРОРИСТИЧНИ ЦИОНИСТКИ...АЗОВ КВО ВИ БАВЯТ ОЩЕ ТА НЕ ВИ ПУСНАТ БАЛИСТИЧНИТЕ РАКЕТИ ВЪРХУ ЧЕРВЕНИТЕ ТИКВИ. ДАВАЙТЕ АЗОВ И ДЕСЕН СЕКТОР БРАТЯ ПУСКАЙТЕ ИМ НА ПЛОЩАДА ДЕСЕТ ФЛАМИНГО И ЛЕКА НОЩ

    Коментиран от #136, #155

    11:43 09.05.2026

  • 132 Историк

    10 3 Отговор

    До коментар #123 от "Истината":

    "но мен ме интересува какво е придобила България, а то е било много"

    Да си чул че пилците се броят наесен - да си чул че политиците трябва да мислят напред а не за момента. Нищо не е придобила България докато войната не свърши - всеки път когато сме в съюз с Германия се стига до национална катастрофа но никой не си вади поуки и сега също сме в съюз с Германия против Русия.

    Коментиран от #151

    11:43 09.05.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Един

    1 7 Отговор
    Ще пратят двойник на Путята да поздрави парада.

    11:43 09.05.2026

  • 135 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #105 от "Факти":

    Ако не сте забравили, 9 май е и ден на обединена Европа.
    Тук не само, че няма нито един чужд лидер който
    да я посети, няма дори и отбелязване на празника.
    Замислете се защо е така.

    Коментиран от #149

    11:44 09.05.2026

  • 136 Учуден

    8 2 Отговор

    До коментар #131 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Ти защо не си в Азов тогава

    11:44 09.05.2026

  • 137 100

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Така правят терористите":

    Фашагите са в Москва.

    Коментиран от #142

    11:45 09.05.2026

  • 138 Цената на победата

    5 7 Отговор
    26, 6 млн жертви на фронтовете на ВСВ + 20 млн. жертви на сталинския терор от 30- те години до смъртта на Сталин след войната.

    Някой смятат , че жервиите не спират дори и след смъртта на Сталин, понеже произнесените присъди продължават да се изпълняват.

    Общо близо 50 млн. жертви!

    Трябва да имат днес Ден за траур! Трябва полковник патриарх Гундяев да отслужва заупокой!
    Трябва днес Путин да иска прошка!
    Нека после да има и парад, но с уважение към загиналите, а не с демонстрация на нови оръжия!

    Днес трябва да е Ден за помирение с близките на жертвите! Почти няма незасегнато семейство в днешна Русия.

    Много сбъркана държава!

    Коментиран от #144, #153

    11:45 09.05.2026

  • 139 ЛЪЖЕШ МАЗНО

    7 2 Отговор

    До коментар #123 от "Истината":

    ЧИЧКО СТАЛИН ОСТАВИ БЪЛГАРИЯ В ТЕА ГРАНИЦИ И АКО НЕ БЕШЕ ДЕ...БИЛА ГЕОРГИ ТЕРПЕШЕВ БЪРЗАШ ДА СЕ ПОДМАЖЕ НА СЪЮЗНИЦИТЕ И ДА ИЗТЕГЛИ АРМИЯТА ОТ ЮЖНА ТРАКИЯ СЕГА И ТАМ ЩЕШЕ ДА Е БЪЛГАРИЯ
    НО ТАКИВА НЕБЛАГОДАРНИ ИЗМ.....ЕКЯРИ КАТО ТЕБЕ ПОРУГАВАЩИ ПАМЕТТА НА ВОЮВАЛИТЕ ПРИ ДРАВА СОБОЛЧ ЗАСЛУЖАВАТ СЪДБАТА СИ НА ПОД....ЛОГИ

    Коментиран от #154

    11:46 09.05.2026

  • 140 Антитрол

    7 2 Отговор

    До коментар #130 от "Бадра Гунба, гост на Парада":

    А къде е парадчето на "обединена Европа" - нали 9-ти май е ужким и нейн ден.

    11:46 09.05.2026

  • 141 Рублевка

    8 3 Отговор

    До коментар #123 от "Истината":

    Как тъй без пушка да пукне? А не беше ли българската армия окупирала Гърция и Македония? Не палеше ли села? Не избиваше ли селяни и партизани?
    Благодарете се на Георги Димитров и неговите молби към Сталин. На българските комунисти и партизани, че България не я разделиха между Югославия, Гърция и Турция.

    11:46 09.05.2026

  • 142 Да виждаме фашистите

    12 3 Отговор

    До коментар #137 от "100":

    залели запада и Украйна в каква истерия са за парада на победата над фашизма.

    Коментиран от #276

    11:46 09.05.2026

  • 143 Мунчо

    6 7 Отговор
    Нека помаршируват малко, да са почувстват победители! И Зеленски им е дал своето "да"!

    Коментиран от #148

    11:47 09.05.2026

  • 144 Зевзек

    5 4 Отговор

    До коментар #138 от "Цената на победата":

    "Трябва да имат днес Ден за траур!"

    Ами като гледам как жално вият нашите козячета и евроатлантици направо е ден за траур за тях.

    11:48 09.05.2026

  • 145 лейтенант Шайскопф

    3 4 Отговор
    ВСВ я започват националсоциалистическа Германия и болшевишкият СССР като съюзници есента на 1939 г. И така е до 22.06.1941, когато горещият се да завладее цяла Европа Сталин е изпреварен от дотогавашния си съюзник Хитлер. Тези двама партийни и идейни другари нямаше как да си поделят Европа, Азия и Африка, тъй като националсоциализмът и интернационалболшевизмът претендират за монопол върху истината и не могат да съсъществуват в близко съседство като тоталитарни режими.
    От другата страна демокрациите във Великобритания и в САЩ бяха принудени да изберат за съюзник СССР под натиска на левичарското социалистичско обществено мнение. Съюзиха се със сатаната, за да победят дявола...
    Затова, докато комунизмът не бъде осъден на нов Нюрнбергски процес, ще се повтарят нови и нови путинчета, кимчета и др. под. комунистически диктаторчета.
    Та, какво празнуваха в Москвата?..

    11:49 09.05.2026

  • 146 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #128 от "Рускиня":

    Китай ли не е бил във ВСВ? Корея не е ли била? Защо Си Дзинпин миналата година беше на парада, а сега го няма? Ким защо го няма? Аз отговорих на онзи, който излъга, че на парада имало силно присъствие от Югоизточна Азия. Бяха само двама от Лаос и Малайзия. Другите бяха Лукашенко, Фицо и Додик от Босна. Това е. 5 човека от някакви смешни държави. СРАМ!

    11:49 09.05.2026

  • 147 Много си кръвожадна, мамашке.

    5 9 Отговор

    До коментар #117 от "Рускиня":

    Русия пороби половин Европа със сталински комунстически терор.

    Трябва да се срамуваш, не да се хвалиш.

    Коментиран от #157, #178

    11:50 09.05.2026

  • 148 Зевзек

    6 3 Отговор

    До коментар #143 от "Мунчо":

    "Нека помаршируват малко, да са почувстват победители!"

    Ха ха ха а господарите ти даже и да маршируват пак са победени.

    11:50 09.05.2026

  • 149 КОЯ ЕВРОПА БЕ

    3 4 Отговор

    До коментар #135 от "Ами":

    ЩОТО ЕВРОПА Е ОТ ЛИСАБОН ДО УРАЛ
    А ОСВЕН ТОВА ДАТАТА Е 8. МАЙ
    И ОСВЕН ТОВА НЕКВИ КАДРИ ОТ ПРАЗНИКА
    НЕКА НЕ СА ОТ КИЕВ ЩОТО Я СА ПУСНАЛИ СИРЕНИТЕ Я ТРИБУНАТА Е СТАНАЛА КАФЯВА

    11:50 09.05.2026

  • 150 Някой да каже

    0 5 Отговор
    Нашите копейки дали са били поканени на гейПарада в Масква

    11:50 09.05.2026

  • 151 Истината

    2 10 Отговор

    До коментар #132 от "Историк":

    Именно, пилците се броят на есен. "Победената" Германия се обедини и е еталон за технологично развитие и благоденствие, а "победилият" СССР се разпадна и е еталон за технологичен и морален упадък. Не е било грешка, че сме били на страната на Германия, грешка е че след това по обективни и субективни причини оставаме от страната на СССР. От другата страна остават западна Европа и САЩ, а ние падаме под тежко руско-болшевишко робство. Това е нашият проблем, а не че сме били на страната на Германия, защото самата Германия остава от правилната страна макар и формално победена.

    Коментиран от #171

    11:52 09.05.2026

  • 152 Гей парадщина

    3 9 Отговор
    Сталин дето победи - проведе всичко на всичко един парад. Путин дето не е бил роден проведе 25 - точно гей парад.

    Наложи се да проси Тръмп да му позволи да си проведе прайда.

    Жалко работа! Путин, Герасимов, где техника?

    11:52 09.05.2026

  • 153 Цената на 27 сребърника

    5 0 Отговор

    До коментар #138 от "Цената на победата":

    Това са лъжите на юдата Солженицин, за които получи своите 27 сребърника от нобеловския комитет. Общо през периода на ВСВ в СССР убити на фронтовете и в тила от ЕСТЕСТВЕНА СМЪРТ, старост и заболявания са се споминали 28 милиона съветски граждани, от които на фронта 8 милиона, което никак не е малко. Затворници и смъртни присъди в СССР е имало по-малко, отколкото в Германия и САЩ.

    11:52 09.05.2026

  • 154 ТЕРПЕШЕВ Е ИСТУНСКИ БОЕЦ

    2 4 Отговор

    До коментар #139 от "ЛЪЖЕШ МАЗНО":

    И АНТИФАШИСТ. ИЗТЕГЛЯ СЕ ОТ ГЪРЦИЯ ШОТ ГЪРЦИТЕ ИЗКАЛИ ДОБРУДАЖА ДО ВАРНА......ТЕРПЕШЕВ Е БИЛ И ПО ЗАТВОРИ СТО ПЪТИ ДОКЪТО БАЙ ТОШО СА Е КРИЛ ПОД ПОЛАТА НА МАРА МАЛЕЕВА КОЯТО Е ЕФИНСТВЕННИЯ СВЕСТЕН ЧОВЕК В ПОСЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ. ТЯ Е БИЛА ЕДИНСТВЕННАТА КОСТРУКТИВНА КРИТИКА НА ТОШО И ГО Е НАУЧИЛА ДА ЧЕТЕ И ПИШЕ..СЛЕД СМЪРТА И тошо веднага НАЛАГА ШУРОБАДЖАНАЩИНАТА И НАЗНАЧАВА ЛЮДМИЛА КАТО РЪКОВОДЕН КАДЪР В БКП НА КОЕТО МАРА МАЛЕЕВА ЗАБРАНЯВАЛА.......ОТТАМ ДО СЯ ЕДНО И СЪЩО........

    Коментиран от #170

    11:53 09.05.2026

  • 155 АМИ НЕ МОЖЕМ

    6 1 Отговор

    До коментар #131 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    МАЛКО СА НАС.....РАХМИ ОТ ШУБЕ
    ША СА ЗАНЬОСАТ АПАРТАМЕНТЧЕТАТ В ЦЕНТЪРА НА КИЕВ

    11:54 09.05.2026

  • 156 Пламен

    1 7 Отговор
    Командващ парада- Владимир Зеленски .
    В 12.00 ще даде ,,Отбой".

    11:54 09.05.2026

  • 157 Българин

    13 3 Отговор

    До коментар #147 от "Много си кръвожадна, мамашке.":

    "Русия пороби половин Европа"

    Пък краварите поробиха другата половина - нали така. Само където Русия освободи нейната половина а краварите веднага поробиха освободените.

    И ужким поробени от Руснаците но бяхме на 23-то място по качество на живот а сега поробени от краварите сме на 78 място след Гана. Всичко построено в България беше при "лошите" руснаци а сега като "демократи" не могат да ми посочат едно нещо което се произвежда в България.

    Коментиран от #158, #163

    11:54 09.05.2026

  • 158 И не само

    8 2 Отговор

    До коментар #157 от "Българин":

    Глупака троли благодарение, че има ток от "поробването" си от Русия, а сега яде пластмасовите домати на новите си поробители, защото унищожиха неговите!

    Коментиран от #165, #179

    11:57 09.05.2026

  • 159 Майор Деянов, на всеки километър

    2 7 Отговор

    До коментар #116 от "Рублевка":

    "...В парада участват 17 героя на РФ.."

    Героизъм е когато защитаваш родината си !!!
    Когато си захватчик в чужда страна си престъпник и убиец ☝️

    11:57 09.05.2026

  • 160 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор

    До коментар #95 от "Файърфлай":

    не гледах парад , гледах мъпет шоу..ти парад видя ли?

    Коментиран от #230

    11:58 09.05.2026

  • 161 az СВО Победа 81

    5 1 Отговор

    До коментар #129 от "Факти":

    Това е от новите пропагандни митове, след като В.В.Путин огласи публично истината! 🤣

    11:59 09.05.2026

  • 162 Рублевка

    5 2 Отговор
    Русия за трети път освобождава покрайнината. Веднъж след революцията от бялата армия и от армията на анархиста Нестор Махно, втори път след ВСВ от хитлеристите и бандеровците и сега за трети път от бандеровското семе.

    12:00 09.05.2026

  • 163 Пламен

    6 3 Отговор

    До коментар #157 от "Българин":

    Кога си бил на 23-то място по качество на живот !?
    При режима на тока или по времето на купоните за нафта ?

    12:01 09.05.2026

  • 164 да питам

    3 4 Отговор
    Абе , къде е ФИЧО?!

    12:01 09.05.2026

  • 165 Факти

    4 6 Отговор

    До коментар #158 от "И не само":

    Цял свят има ток благодарение на Америка, която го изобрети. Ние щяхме да имаме ток и без руско робство. И икономика щяхме да имаме, която нямаше да рухне заедно със СССР. За жалост се оказахме от грешната страна на желязната завеса.

    Коментиран от #180

    12:01 09.05.2026

  • 166 арбалета 🎯

    6 5 Отговор
    Гледах парада , както всяка година .Руснаците за пореден път показват и доказват дисциплина ,ред , почит - все неща , които на повечето българи са абсолютно чужди .

    Коментиран от #172

    12:02 09.05.2026

  • 167 Владимир Шундарин

    3 7 Отговор
    Благодаря на Зеленски, че ми разреши да направя парада. Ще гледам да го претупам и да сгъна цирка набързо, докато не съм ядосал Володимир. Още веднъж благодаря.

    12:02 09.05.2026

  • 168 Володимир Зеленски, президент

    2 7 Отговор
    Така, парада свърши !!!
    Нека дойдат Дроновете ☝️

    12:02 09.05.2026

  • 169 Ами

    8 3 Отговор

    До коментар #123 от "Истината":

    Тя истина, не е точно такава каквато я описвате.
    Причината България да съществува като държава в
    тази си територията след ВСВ, е основно на Сталин.
    Чърчил е искал територията ни сериозно да се редуцира.
    Точно Чърчил е този заради когото плащаме и репарации.
    Да не говорим, че нашите близки съседи гърците
    са искали да им плащаме репарациите в злато.
    Сърбите (тези за които вечно ни приказва че са ни врагове)
    пък ни упрощават репарациите които им дължим.
    Така, че е крайно време сериозно да преразгледаме
    кои са ни истинските приятели и истинските врагове!

    Коментиран от #177

    12:02 09.05.2026

  • 170 АБЕ ТИ СИ МНООО

    2 0 Отговор

    До коментар #154 от "ТЕРПЕШЕВ Е ИСТУНСКИ БОЕЦ":

    УМЕН
    КОИ ГЪРЦИ ТЕА ДЕТО ПО ТОВА ВРЕМЕ СЕ ЧУДЕХА КАК ДА СЕ СПРАВЯТ С ГРАЖДАНСКАТА СИ ВОЙНА ЛИ БЕ
    ДА СИ ЧУВАЛ ЗА ЕДЕС И ЕЛАН
    МУЦКА АМАН ОТ ДЕ....БИЛИ БЕ
    Е ЗА ТОВА СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ МНОООО ДЕБИ....ИЛИ БЕ

    Коментиран от #200

    12:03 09.05.2026

  • 171 Историк

    2 5 Отговор

    До коментар #151 от "Истината":

    "Победената" Германия се обедини и е еталон за технологично развитие и благоденствие"

    Ако краварите не бяха подпомогнали нацистите с плана Маршал и до сега щеше да има "изпаднали германци" като след ПСВ. Но те и преди ВСВ си падаха по нацистите и ги подпомагаха. Купоните в Англия са чак до 1958 г - 10 години след СССР ги отменят. Въпроса е че САЩ спечелиха много от ВСВ и решиха те да са световната сила и използваха това че не са разрушени от войната да подпомогнат запада и да кажат видиш ли нашия строй колко е добър.

    Коментиран от #182

    12:03 09.05.2026

  • 172 Руснак без крак...

    3 3 Отговор

    До коментар #166 от "арбалета 🎯":

    " ..гледах парада.."

    Бaл съм те какво си гледал ...😄

    Коментиран от #181

    12:04 09.05.2026

  • 173 АБЕ ТИ СИ МНООО

    5 0 Отговор
    УМЕН
    КОИ ГЪРЦИ ТЕА ДЕТО ПО ТОВА ВРЕМЕ СЕ ЧУДЕХА КАК ДА СЕ СПРАВЯТ С ГРАЖДАНСКАТА СИ ВОЙНА ЛИ БЕ
    ДА СИ ЧУВАЛ ЗА ЕДЕС И ЕЛАН
    МУЦКА АМАН ОТ ДЕ....БИЛИ БЕ
    Е ЗА ТОВА СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ МНОООО ДЕБИ....ИЛИ БЕ

    12:04 09.05.2026

  • 174 Хахахаха

    3 5 Отговор
    Много бързо завърши този парад? Той българския за 3 март е по-дълъг?

    12:04 09.05.2026

  • 175 ха ха хааа

    1 2 Отговор
    Снимката , " илюстративна" ли е ?!🤭

    12:04 09.05.2026

  • 176 Имаш ток глупав

    4 2 Отговор
    благодарение на Русия, срещу която са те изкарали да тролиш жално!

    12:05 09.05.2026

  • 177 Факти

    2 7 Отговор

    До коментар #169 от "Ами":

    А защо България става съюзник на Германия? Защото само Хитлер ни е предложил да си върнем загубените заради "освобождението" от Русия земи. Великобритания е единствената държава, която подкрепя Съединението. Да се знае.

    Коментиран от #185, #187

    12:05 09.05.2026

  • 178 Рускиня

    7 2 Отговор

    До коментар #147 от "Много си кръвожадна, мамашке.":

    Кажи на майка си мамашка, а профилът ми
    РУСКИНЯ неграмотннико.
    Кръвожаден е Хитлер, който уби в лагерите на смъртта хората евреи 7,000,000

    Коментиран от #198, #206, #272

    12:06 09.05.2026

  • 179 Рублевка

    8 1 Отговор

    До коментар #158 от "И не само":

    Не съм ял сочни праскови и кайсии, откакто СДС разтури селското стопанство с ликвидационните съвети. Младото поколение ИЗОБЩО не знае вкуса им. Не знае вкуса на ИСТИНСКИТЕ ябълки и на истинските домати. Не знае вкуса на истинските плодови сокове и сладолед. Хранят ни с изкуствени продукти, като свине с комбиниран фураж!

    12:07 09.05.2026

  • 180 Електричар

    8 2 Отговор

    До коментар #165 от "Факти":

    "Цял свят има ток благодарение на Америка, която го изобрети"

    Абе от къде ви копат такива - токът първо не е изобретен а открит и второ кой точно американец според пропагандата го е "изобретил".

    Мале колко промити мозъци има.

    Коментиран от #186

    12:07 09.05.2026

  • 181 арбалета 🎯

    6 3 Отговор

    До коментар #172 от "Руснак без крак...":

    Кухендер , как дела сегодня ? Учи руски , че със сигурност ще ти трябва !

    Коментиран от #224

    12:07 09.05.2026

  • 182 Факти

    3 5 Отговор

    До коментар #171 от "Историк":

    Ако краварите не бяха помогнали на Русия тя днес нямаше да съществува.

    12:07 09.05.2026

  • 183 Само украинският парад

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    беше по-добър.

    12:07 09.05.2026

  • 184 Констатация

    3 4 Отговор
    ДругарЕ..., истината е, че "парадчето" на пУтин се проведе с любезното Разрешение на кУевския Клоун! -)))

    Коментиран от #188

    12:09 09.05.2026

  • 185 Знае се

    6 9 Отговор

    До коментар #177 от "Факти":

    Великобритания е страната която нанася най много вреди на България! Без нея България щеше да има излаз на егейско море и нямаше да има нужда от Съединение!

    Коментиран от #194, #201, #214

    12:10 09.05.2026

  • 186 Факти

    4 5 Отговор

    До коментар #180 от "Електричар":

    Чети как е създадено електричеството и ще получиш отговори на всичките си въпроси. Това се случва в Америка защото тя е била е най-прогресивното място на планетата и двигател на индустриалната революция. Тесла е отишъл да работи в Америка защото у дома нямаше да изобрети нищо. Русия взима всичко наготово от Запада и в частност от Америка. Много от нещата ги е откраднала с индустриален шпионаж. Русия е просто жалка.

    Коментиран от #191, #205

    12:10 09.05.2026

  • 187 Антитрол

    2 2 Отговор

    До коментар #177 от "Факти":

    "загубените заради "освобождението" от Русия земи"

    Значи според козяшката пропаганда сме имали земи които сме загубили когато Русия ни е освободила от турско - ужас. Ама тя пропагандата съвсем ви е изпила мозъците.

    Коментиран от #193, #227

    12:10 09.05.2026

  • 188 кух ,

    8 1 Отговор

    До коментар #184 от "Констатация":

    А зеленият е все още жив само и единствено с позволението на Путин !

    12:11 09.05.2026

  • 189 наздраве

    8 2 Отговор
    Честит ПРАЗНИК на тези които не са забравили какво означава 9 май! На злобарите и предателите да си измерят кръвното налягане че.....

    12:12 09.05.2026

  • 190 Пффф...

    2 3 Отговор
    «Пародия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне»

    12:13 09.05.2026

  • 191 А сега

    4 2 Отговор

    До коментар #186 от "Факти":

    Америка те ползва за глупак и те унищожава. каква ирония! 😄

    12:13 09.05.2026

  • 192 Санде глухия

    1 5 Отговор
    Я не разбрах кога аджеба ше зафата Тоа парад?!? Или пръво ше настанат госкете от дръжавите подкрепящи Пиздоглазото?!?
    А дайте Инфо

    12:13 09.05.2026

  • 193 И НА КУЦ КРАК

    5 0 Отговор

    До коментар #187 от "Антитрол":

    ЛОМОТЯ ФАШАГИ, ПОЛЯЦИ КОЛУМБИЙЦИ, ИНГИЛИЗИ, СЯКВИ БЛЕК УОТЪРСИ И ТАК ДАЛЕ....

    12:13 09.05.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 стоян георгиев

    4 5 Отговор
    Фашистка укропия газ пикае в момента!

    12:14 09.05.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Майор Деянов, на всеки километър

    3 5 Отговор

    До коментар #178 от "Рускиня":

    "...РУСКИНЯ.."

    Аха, рускиня....
    Вопросов нет, 5 рубли ☝️😁

    Коментиран от #209

    12:15 09.05.2026

  • 199 бинаболи зайков

    2 1 Отговор
    ден попаБедьi !

    12:15 09.05.2026

  • 200 АМИ ТООООООЧНО

    1 1 Отговор

    До коментар #170 от "АБЕ ТИ СИ МНООО":

    ЗА ТВА И ТЕРПЕШЕВ ГИ Е ФАНАЛ В КРАЧКА ОБАЧЕ МАМАЛИГАРИТЕ КАЗАЛИ АААААА ВИИИЙ МНОГО СА РАЗШИРЯВАТЕ ИЗКАМЕ И НИЙ.....

    12:15 09.05.2026

  • 201 коко

    4 8 Отговор

    До коментар #185 от "Знае се":

    Само Англия е подкрепила Съединението а твоята Русия е изтеглила своите офицери на служба в българската армия.

    Коментиран от #207, #238

    12:16 09.05.2026

  • 202 Рублевка

    2 0 Отговор
    Субсидиите в селското стопанство $500 милиона годишно ни ги спря Горбачов.

    12:16 09.05.2026

  • 203 az СВО Победа 81

    7 2 Отговор
    Никой не е забравен, нищо не е забравено!

    Поклон!
    Вечна слава на Червената армия освободителка, спасила света от кафявата чума!

    Коментиран от #211

    12:16 09.05.2026

  • 204 Възраждане

    3 2 Отговор
    Нашият Парад в сравнение със...3 минутната жалка пародия в москалбад изглежда... ВЕЛИЧАВ!
    Що Рундьо не даде на У.. Йло поне 2 самальота и 2 танка бе дееа?!?

    12:16 09.05.2026

  • 205 Електричар

    2 0 Отговор

    До коментар #186 от "Факти":

    "Чети как е създадено електричеството"

    И как точно е "създадено" електричеството - преди американците сигурно мълнии не са съществували и американците са ги създали електромагнитното поле и то не е съществувало преди господарите ви а да не говорим за нервните импулси в живите същества които също са електрически ток - тотално промиване на мозъците - едно съм сигурен - успели са да го премахната електричеството от мозъците ви.

    Да си чувал за Кулон, Ом, Волт - това са имена на учени открили електричеството и никой от тях не е американец.

    Коментиран от #212, #219

    12:17 09.05.2026

  • 206 ноташка

    1 1 Отговор

    До коментар #178 от "Рускиня":

    в гулаг ени 20 мелеона нешту?

    12:17 09.05.2026

  • 207 Знае се

    3 2 Отговор

    До коментар #201 от "коко":

    Великобритания е страната която нанася най много вреди на България! Без нея България щеше да има излаз на Егейско море и нямаше да има нужда от Съединение!

    Коментиран от #217

    12:17 09.05.2026

  • 208 Рублевка

    2 1 Отговор
    Нефта за домати и компоти ни го спря Горбачов.

    12:18 09.05.2026

  • 209 ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #198 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    С праздником , джудж !

    12:18 09.05.2026

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Слава УКРАИНЕ

    5 7 Отговор

    До коментар #203 от "az СВО Победа 81":

    Слава на Украинската Червената армия!
    И останалите монгольяк мюсюлмански републики от СССР

    Коментиран от #218

    12:19 09.05.2026

  • 212 Алкатраз

    0 1 Отговор

    До коментар #205 от "Електричар":

    ела фани фазата

    12:19 09.05.2026

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #185 от "Знае се":

    Ако не беше Великобритания ние изобщо нямаше да бъдем освободени. Американски журналист работещ за английския Дейли Мейл идва в Батак след клането. Той описва подробно видяното и разказите на местните в серия статии в Дейли Мейл. Англичаните са потресени от прочетеното и започват да протестират в Англия правителството да вземе мерки. Под натиска на народа Англия свиква Цариградската Конференция където е взето решение България да бъде освободена. На руснаците преди това изобщо не им е пукало за нас. Ние дължим свободата си на АНГЛИЙСКИЯ НАРОД който е протестирал в защита на БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ама ти това откъде да го знаеш. Вземи прочети разказите на Januarius MacGahan в оригинал и се ограмоти малко. Това е подобна история на забраняването на робството. Английският народ протестирса и оказва натиск на правителството да го направи. Тъй че не ми говори за англичани и руснаци. Англичаните са светлинни години пред тези полу човеци. Не само са привърженици на свободата, ами се борят за нея - не само за собствената си, ами и за тази на чужди хора. Дадоха на света индустриалната революция и човешката попукация нарастна 10 пъти. Руснаците до ден днешен са просто едни роби...

    12:20 09.05.2026

  • 215 Цвете

    2 6 Отговор
    ЧЕСТВАТ ПАРАДА, ЗА КОЕТО НЯМА НИЩО ЛОШО, НО ТОЯ ФЪСТЪК ВЪРНА ЕВРОПА В ГОДИНИТЕ, ПРЕДИ КРАЯ НА ВОЙНАТА. ПУТИН, КОГА ЩЕ СЕ РАЗКАРАШ ЗАВИНАГИ ОТ УКРАЙНА? 🙃🙄🤔

    Коментиран от #225

    12:20 09.05.2026

  • 216 Рублевка

    0 1 Отговор
    Подкрепата за българската армия я спря Горбачов и бяха съкратени десетки хиляди офицери и сержанти

    12:21 09.05.2026

  • 217 зноеш

    1 3 Отговор

    До коментар #207 от "Знае се":

    вкуса на вечерята си и мъшкуту млèко

    Коментиран от #220

    12:21 09.05.2026

  • 218 Един минус от мен

    8 1 Отговор

    До коментар #211 от "Слава УКРАИНЕ":

    за глупака славещ фашисткият и терористичен режим в Украйна!

    12:21 09.05.2026

  • 219 Факти

    4 1 Отговор

    До коментар #205 от "Електричар":

    Ползвай тогава мълнии да си захранваш всичката техника, измислена на Запад, смешник.

    12:21 09.05.2026

  • 220 Само безродник мрази историята си

    6 5 Отговор

    До коментар #217 от "зноеш":

    Великобритания е страната която нанася най много вреди на България! Без нея България щеше да има излаз на Егейско море и нямаше да има нужда от Съединение!

    Коментиран от #228, #233

    12:22 09.05.2026

  • 221 ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Тиква":

    "нацюгите,окрабандерите и фашисти" повторигобързо петпъти

    12:22 09.05.2026

  • 222 ЗЕЛЕНОТО ФЮРИ

    5 2 Отговор
    Нападна ли Москва този смешник.

    12:22 09.05.2026

  • 223 до кухия

    1 4 Отговор
    """А зеленият е все още жив само и единствено с позволението на Путин!""" ----- Грешиш, Някой забрани на пУтин дори да докосне Клоуна, посланието му беше предадено лично от бившия премиер сега на Израел, Нефтали Беннет в Кремъл, през Март, на лето2022!!!! -))))

    Коментиран от #249

    12:23 09.05.2026

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 Цветелинчо, Цецо,

    3 1 Отговор

    До коментар #215 от "Цвете":

    Путин не е в Украйна, а в Москва. Показаха го на парада. В покрайнината са героите освободители от бандеровско иго!

    12:23 09.05.2026

  • 226 Поне видяхме колко

    1 4 Отговор
    Страни подкрепят фашистката секта в кремля! ))))
    Фицката, Лука шенко и 2 кюмюра от Зимбабве )))

    Коментиран от #259

    12:24 09.05.2026

  • 227 Ами

    2 8 Отговор

    До коментар #187 от "Антитрол":

    Руската империя изначално не е имала цел освобождение на българите, а тяхното поробване. Още по-малко е имала за цел и интерес създаването на голяма българска държава. България по естествен път е вървяла към своята автономия и независимост. Най-голямото доказателство за това е фермана на султана от 1870 година, когато се разрешава създаването на българската екзархия. Вижте картата на българската екзархия и после преценете защо руската империя се е уплашила да не би да се образува голяма българска независима държава, която влиза в разрез с плановете ѝ за завладяване на нашите земи както и на Босфора. Затова руската империя започва тази война, за да завладее нашите земи, за да създаде губерния зависима от нея. По времето на войната има и втори фронт- Кафказки. Там руската империя нищо не "освобождава", земите са прилапани от нея. Нас ни спасява, че Румъния е буфер и сме нямали директна граница с руската империя. Иначе сега нямаше да ни има.

    Коментиран от #234, #239

    12:24 09.05.2026

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 ЧЕСТИТ ДЕН НА ПОБЕДАТА

    10 1 Отговор
    А на всички новофашисти - съболезнование за прибързаната смърт на дядовците ви.

    Коментиран от #243

    12:25 09.05.2026

  • 230 Файърфлай

    4 0 Отговор

    До коментар #160 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Думата ми не е кой какво е гледал.А ти,че си гледал,гледал си-видвл си едрия шрифт ! Думата ми е,че в България гледането на Останкино- 1 е строго забранено ! Може да се гледа денонощно Биг Брадър,Ергенът,Хелс Кичън и други високо-художествени и нравоучителни програми !

    12:26 09.05.2026

  • 231 СЪРДЕЧНИ...

    6 1 Отговор
    ....БЛАГОДАРНОСТИ НА: съветската 150-та Идрицка стрелкова дивизия (съставена от 756-ти, 674-ти и 469-ти стрелкови полк) по време на битката за Берлин на 30 април 1945, ПЪРВА ПОСТИГНАЛА ОСВБОЖДЕНИЕТО НА СВЕТА ОТ ХИТЛЕРО-ФАШИЗЪМЪТ, и по-специално на сержант Михаил Егоров и младши сержант Мелитон Кантария (с участието на политрук Алексей Берест), на 1-ви май 1945 г.!!! ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ВИ ПАМЕТ!!!

    12:27 09.05.2026

  • 232 Хмм

    1 0 Отговор
    Уважаема редакция, благодаря!

    12:27 09.05.2026

  • 233 Така е

    3 5 Отговор

    До коментар #220 от "Само безродник мрази историята си":

    Ако ху.. Йло ни върне Волжка България ( половин П едерацията) ше имаме излаз и на Северно море.
    Ама ти мраз иш България

    Коментиран от #235, #236

    12:27 09.05.2026

  • 234 Само безродник

    3 1 Отговор

    До коментар #227 от "Ами":

    мрази себе си, род, родина и история.

    Коментиран от #244

    12:29 09.05.2026

  • 235 Хмм

    6 1 Отговор

    До коментар #233 от "Така е":

    Във Волжка България тези, които се смятат за българи са мюсюлмани като нашите помаци, още гласове за ДПС

    12:30 09.05.2026

  • 236 Само безродник мрази историята си

    7 1 Отговор

    До коментар #233 от "Така е":

    Великобритания е страната която нанася най много вреди на България! Без нея България щеше да има излаз на Егейско море и нямаше да има нужда от Съединение!

    Коментиран от #257

    12:30 09.05.2026

  • 237 ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА

    4 1 Отговор
    Асоциацията на германските летища предупреди за недостиг на самолетно гориво. Слава.

    12:30 09.05.2026

  • 238 коко

    1 5 Отговор

    До коментар #201 от "коко":

    "Знае се че не познаваш българската история, твоите заклинания без основание иди да ги крякаш пред Митрофанова! ДУ,,ПЕ давец!

    12:30 09.05.2026

  • 239 мушмул

    3 2 Отговор

    До коментар #227 от "Ами":

    "Руската империя изначално не е имала цел освобождение на българите, а тяхното поробване". И кой им е попречил, ген. Патън и 6-ти американски флот? Шушляк ти май не се сещаш, че тази война не се води само на Балканите, ами и в Кавказ! Там каквото искаха си го взеха и присъединиха към империята! А на теб ти направиха държава, да се плюнчиш сега и да си лакираш ноктите!

    12:30 09.05.2026

  • 240 Рублевка

    5 4 Отговор
    В Берлин направо ги разбиха! С оръдия и катюши директно в зданията! Фашагите се ос......раха като патоци!

    Коментиран от #254

    12:31 09.05.2026

  • 241 Да бе

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "За дядо ми, убит от хитлерофашистите":

    да бяхте благодарили на зельо, че ви разреши парада

    Коментиран от #250, #280

    12:33 09.05.2026

  • 242 Ха ха ха

    3 2 Отговор
    Киев за три дня.....

    12:33 09.05.2026

  • 243 Фашиста си остават

    4 6 Отговор

    До коментар #229 от "ЧЕСТИТ ДЕН НА ПОБЕДАТА":

    Фашист! И снощи по кремля ТВ фъргаха Атома по целия свят!
    Ама наще православни братя УКРАИНЦИ ще ги оправят!

    Коментиран от #251

    12:33 09.05.2026

  • 244 Руснак без крак...

    1 2 Отговор

    До коментар #234 от "Само безродник":

    "...мрази себе си, род, родина и история...."

    Ами спри да мразиш себе си и Русия !!!
    Чети, образовай се, стани от дивана най-сетне ☝️

    Коментиран от #258

    12:33 09.05.2026

  • 245 Рублевка

    5 2 Отговор
    Бял паток със зелено отзад. Украински бандеро фашист.

    12:33 09.05.2026

  • 246 ДНЕС ФАШИЗМА ТЪРСИ РЕВАНШ

    5 2 Отговор
    И британците отново го използват за война с Русия. Този път обаче англосаксите няма да пак да седнат незаслужено при победителите.

    12:34 09.05.2026

  • 247 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 248 Зеленски

    5 7 Отговор
    Ха ха.... Зеленски е издал указ 374, с който пазрешава провеждането на тоя путински гей парад.


    Зеленски има чувство за хумор. Гений.

    Коментиран от #288

    12:35 09.05.2026

  • 249 онзи

    5 0 Отговор

    До коментар #223 от "до кухия":

    А защо изобщо си помисляш , че на Путин някой може да му забранява ?! Щеше да си смешен , ако не си толкова жалък ....

    Коментиран от #267, #279

    12:35 09.05.2026

  • 250 Абе глупав

    4 1 Отговор

    До коментар #241 от "Да бе":

    Що не благодариш на нещастника, че земята се върти? Кой ви мисли опорките на трите глупака във форума?

    12:36 09.05.2026

  • 251 ТИ ДНЕС ПРАЗНУВАШ ЛИ

    5 2 Отговор

    До коментар #243 от "Фашиста си остават":

    Победата над фашизма или си фалшиф.

    12:36 09.05.2026

  • 252 Бай онзи

    3 2 Отговор
    А има ли авиационно гориво в Европа?????

    12:37 09.05.2026

  • 253 Гaвра с Бункера

    3 4 Отговор
    Ха ха ха ха

    12:37 09.05.2026

  • 254 Дааа...

    5 7 Отговор

    До коментар #240 от "Рублевка":

    58 % от Червената армия са Украински воини, 18% са белоруски, останалите са от монгольяк мюсюлманските републики!
    А... русняците... КЪДЕ СА?!?
    Ааааахахаха

    Коментиран от #266

    12:37 09.05.2026

  • 255 ТИГО

    2 4 Отговор
    Смърт на фашизма и на неговите врагове !Дайте да дадем другари !!

    12:38 09.05.2026

  • 256 Бандеракючек

    3 5 Отговор
    Путин е теглил мащабна реч на шоуто! Кво друго да каже, освен хубави неща! Не пише да е благодарил на Европа и Америка! Наместо това ги вини за своите набези! Черна неблагодарност!

    Коментиран от #273

    12:38 09.05.2026

  • 257 Факти

    2 6 Отговор

    До коментар #236 от "Само безродник мрази историята си":

    Без Великобритания нямаше да има нито Освобождение, нито Съединение. Тя взема решенията и за двете събития. Преди Цариградкста Конференция, свикана от Великобритания, Русия не е имала никакви намерения да "освобождава" България. Решенията са взети във Великобритания по волята на Британския народ. Руснаците по това време са били по-големи роби в собствената им "свободна" империя и не им е пукало на никакви българи и тяхното "освобождение". Свободни са били британците и като са научили какво се случва в България са се вдигнали на протести в подкрепа на българския народ. Така правителството взема решението за Освобождението на България. Учете я тая история. Великобритания НАРЕЖДА на Султана да не отвръща на Съединението и да не го потапя в кръв - нещо, за което Русия настоява. Русия по това време е била смешна в сравнение с Великобритания и просто се е съобразявала с волята й.

    Коментиран от #262, #289

    12:39 09.05.2026

  • 258 Само безродник

    7 1 Отговор

    До коментар #244 от "Руснак без крак...":

    мрази себе си, род, родина и история.

    Коментиран от #285

    12:39 09.05.2026

  • 259 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 260 Павел Пенев

    8 2 Отговор
    Слава на великия СССР, победител във Втората световна война и освободител на Европа от фашизма. Празнувайте този ден на победата българи!

    Коментиран от #278

    12:39 09.05.2026

  • 261 До Хаяско

    1 6 Отговор
    Виж сега Джуджи, стой си в миналото нещастник такъв, докато останалия свят върви към бъдещето. Освен това твоите бащи и дядовци не познават Господ, тяхнкте идоли са Ленин и Сталин, така че с архаични восъчни, ботоксовяи командири като теб Русия в обречена.

    12:40 09.05.2026

  • 262 Само безродник мрази историята си

    6 0 Отговор

    До коментар #257 от "Факти":

    Великобритания е страната която нанася най много вреди на България! Без нея България щеше да има излаз на Егейско море и нямаше да има нужда от Съединение!

    Коментиран от #268, #271

    12:40 09.05.2026

  • 263 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 264 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 265 стоян георгиев

    1 6 Отговор
    След като съсипа русия путин се опитва да обясни че сега било същото като през втората световна.демек че бил нападнат вероломно...хах!до 2014 руснаците нападаха плажовете на испания гърция и бг.сега се радват на евтин бензин...и молят украйна да им разреши да имат парад.

    12:41 09.05.2026

  • 266 ха ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #254 от "Дааа...":

    руснаците....

    12:42 09.05.2026

  • 267 Факти

    3 3 Отговор

    До коментар #249 от "онзи":

    Путин е марионетка на Китай и САЩ. Дърпат му конците, а той си мисли, че прави нещо. САЩ и Китай го подбутнаха за тази война и той им изпълни волята. Сега му гледат сеира и го клатят от двете страни.

    Коментиран от #270

    12:42 09.05.2026

  • 268 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #262 от "Само безродник мрази историята си":

    Така е.сега путин ше.оправи работата...хах!

    Коментиран от #274

    12:42 09.05.2026

  • 269 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 270 Тролеето

    2 1 Отговор

    До коментар #267 от "Факти":

    е приоритет на най пропадналата част в едно общество и за тяхно съжаление показват дъното което удари запада да опре до тези отпадъци!

    12:44 09.05.2026

  • 271 Само...

    4 4 Отговор

    До коментар #262 от "Само безродник мрази историята си":

    Пе деРоссийската Империя е против Съединението! Въпреки това, Нашите деди тургат У..йот на монгольята

    Коментиран от #277

    12:44 09.05.2026

  • 272 Сталин изби

    3 2 Отговор

    До коментар #178 от "Рускиня":

    20 млн.

    Кой е по- кръвожаден, мамашке?
    И научи българския! Щом живееш в България.

    12:45 09.05.2026

  • 273 Нещо май не си гледал патада

    3 0 Отговор

    До коментар #256 от "Бандеракючек":

    А говориш наизуст.

    12:45 09.05.2026

  • 274 Щом денонощно тролиш стоенче

    4 1 Отговор

    До коментар #268 от "стоян георгиев":

    значи Путин добре си е свършил работата!

    12:45 09.05.2026

  • 275 az СВО Победа 81

    6 1 Отговор
    И нека да се знае и помни:

    В Москва празнуват Денят на Победата, в ЕС скърбят по загубата!

    12:45 09.05.2026

  • 276 100

    0 3 Отговор

    До коментар #142 от "Да виждаме фашистите":

    Не знам за каква истерия пишеш. Явно само ти я виждаш.

    Коментиран от #283

    12:47 09.05.2026

  • 277 Само безродник мрази историята си

    5 0 Отговор

    До коментар #271 от "Само...":

    Великобритания е страната която нанася най много вреди на България! Без нея България щеше да има излаз на Егейско море и нямаше да има нужда от Съединение!

    12:47 09.05.2026

  • 278 ТИГО

    1 5 Отговор

    До коментар #260 от "Павел Пенев":

    Да не съм ги карал ...а какво да празнувам това че докараха"Партизаните работническо/селската "интелигенция и така до сега им търпим тъпотийте и се напълни с руски подлоги !

    12:48 09.05.2026

  • 279 до онзи

    0 4 Отговор

    До коментар #249 от "онзи":

    """""А защо изобщо си помисляш , че на Путин някой може да му забранява"""" ------- Едно от първото и най-важно условие във всяка Война е, при първа възможност да бъде елеминирано Висшето Военно и Политическо ръководство на противника (виж Израел и Щатите), всявайки паника и хаос в противниковия лагер!!! Или ти може би си мислиш, че деденцето Ботокс страда от избитъчен Алтроизъм!!! Трябва да си мноооого наивен за да вярваш в подобна глупост!!! Извода: Много му се иска на пУтинчо, но уви, не му разрешават!!!!

    12:48 09.05.2026

  • 280 Наркоса

    5 0 Отговор

    До коментар #241 от "Да бе":

    знае какво ше му се случи, ако не слуша. Парата му е в свирката. Подви си опашката,остана му само лаенето. Пинчер.

    12:49 09.05.2026

  • 281 Обективен

    3 2 Отговор
    Тоя Зелен ски , наистина е гад!
    Даде само 15 минути за г... ЕЙ парада на Тридневния Цаливач на КУ РАна.
    Затова вовка изглеждаше като бай Тошо при подмяната

    12:49 09.05.2026

  • 282 ЧЕРЕН ДЕН ЗА КАФЯВАТА ЧУМА

    4 0 Отговор
    Е днес.

    12:50 09.05.2026

  • 283 Да виждаме фашистите

    3 1 Отговор

    До коментар #276 от "100":

    залели запада и Украйна в каква истерия са за парада на победата над фашизма.

    12:51 09.05.2026

  • 284 ЗЕЛЕНСКИ УНИЩОЖАВА ЕВРОПА ИДЕАЛНО

    1 3 Отговор
    Ограби я до шушка. Путин просто трябва да изчака разпада. Слава.

    12:52 09.05.2026

  • 285 Ъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #258 от "Само безродник":

    Русия ли е твоята родина?

    12:52 09.05.2026

  • 286 ИВАН

    0 0 Отговор
    Честит празник на руските братя, и нека Русия и нормалния свят пребъде.

    12:53 09.05.2026

  • 287 Атина Палада

    0 1 Отговор
    Мислех си, че поне 20 държави,..от 191 в Света подкрепят вовка Блицкрига, с то излезна че само... 4 държави в света подкрепят фашистката секта в кремля!
    Жалка история

    12:55 09.05.2026

  • 288 Бай онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #248 от "Зеленски":

    Ха,ха,, ха, а другарят Си си иска 38,8 милиарда долара от Зелчо.И.....ние пак ще даваме-да погасяваме.

    12:56 09.05.2026

  • 289 Къде ви копат такива охлювофрени

    0 0 Отговор

    До коментар #257 от "Факти":

    Великобритания наредила на султана🤣🤣🤣🤣 ами що не му нареди да отстъпи в Чанаккале, м?

    12:57 09.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания