Германия поема по “твърде опасен път”, отказвайки да признае решаващата роля на Съветския съюз за победата над нацизма, при това го прави не за първи път, заяви днес говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.
“По твърде опасен път поема Германия. Не за първи път”, обърна внимание Песков по време на разговор с журналиста Павел Зарубин.
Днешното поколение германски политици, които на практика мълчат за ролята на СССР в разгрома на нацизма, изобщо не представя Германия в добра светлина, добави говорителят на Кремъл. Той изрази надежда, че все пак в Германия са останали хора, които “са съхранили здравия си разум и помнят подвига на героите, освободили света от фашизма".
“Иска ми се да се надявам, че все пак там има такива, които са съхранили здравия си разум и които са готови да отдадат дължимото на историята, да отдадат дължимото на подвига на онези, които, между другото, заедно с германските антифашисти спасиха тази страна от кафявата чума“, подчерта говорителят на Кремъл.
Говорителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова по-рано също заяви, че германският канцлер Фридрих Мерц както е видно е “забравил кой кого е нападнал и кой кого е освободил” преди 80 години.
По думите ѝ, с омаловажаването на решаващата роля на СССР в победата над нацизма, Берлин се опитва да “заблуди младите поколения”, които растат без ветерани в семействата си и черпят информация от интернет.
