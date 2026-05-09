Поддръжниците на независимостта от Лондон спечелиха парламентарните избори в Шотландия

9 Май, 2026 18:15, обновена 9 Май, 2026 18:21 1 328 11

Шотландската национална партия иска нов референдум за излизането на региона от Обединеното кралство

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шотландската национална партия, която се застъпва за независимостта на Шотландия от Обединеното кралство, спечели 58 места на регионалните парламентарни избори, превръщайки се в най-голямата политическа сила в региона за пети пореден мандат.

Това съобщи вестник „Индипендънт“ на 9 май, позовавайки се на резултатите от преброяването на гласовете.

В шотландския парламент има 129 места, като за мнозинство са необходими 65. Лейбъристката партия и партията „Реформирай Обединено кралство“ си поделиха второто място, като всяка спечели по 17 места. Шотландските зелени спечелиха 15 места, консерваторите - 12, а либералните демократи - 10.

Лидерът на победителите и първи министър на Шотландия Джон Суини нарече резултатите потвърждение на подкрепата за курса на партията.

Изборите за шотландския парламент се провеждат по смесена система: някои членове се избират в едномандатни избирателни райони, докато други се избират по партийни листи. В предишния парламент спечелилата сега партия държеше 64 от 129-те места и сформира регионалното правителство. От 2024 г. шотландското правителство се ръководи от лидера на партията Джон Суини.

Шотландската национална партия се застъпва за независимост на Шотландия и нов референдум за излизането на региона от Обединеното кралство. След Брекзит партията многократно е заявявала, че излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз е променило политическия пейзаж, тъй като мнозинството от шотландците подкрепят оставането в ЕС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    19 1 Отговор
    Много ясно.
    Гудбай Грийнски.

    18:25 09.05.2026

  • 2 ✌️✌️✌️✌️

    24 1 Отговор
    Свобода за Шотландия!

    18:30 09.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 смех

    2 10 Отговор
    Хаха и само като им турат границите за влизабе в Англия и ще се оплезат

    18:44 09.05.2026

  • 7 Артилерист

    9 1 Отговор
    Доколкото донякъде съм запознат със състоянието на Великобритания и сателитите й, в дни на мирно съжителство те са добре под шапката на английското кралство. Те си имат свой общ пазар и взаимно си помагат, както едни на други, така и в съперничеството с външни държави. В случая обаче на войната срещу Русия чрез Украйна, където Англия е една от водещите в коалицията на желаещите война, всички от британската общност страдат, защото почти съм сигурен, че водещото кралство ги задължава да отделят големи суми пари, оръжия и материални средства за помагане на Украйна. Или вкупом обедняват заради Джонсъновци, Стармъровци и прочие мераклии да победят и разграбят Русия...

    Коментиран от #8

    19:09 09.05.2026

  • 8 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Артилерист":

    Ти си болен циганин

    19:17 09.05.2026

  • 9 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Абе ,Ганев,що не пишеш ,че Родопски помакистан също иска независимост от София?

    19:17 09.05.2026

  • 10 Дънкан МкЛауд

    3 0 Отговор
    Лонг Лив Индепендънт Скотланд !

    19:19 09.05.2026

  • 11 Евродебил

    0 0 Отговор
    А,те и преди печелиха с оная кощрамба дето приличаше на мъж и дето се канеше да излиза от обединеното кралство,но цялата патаклама бе докато вземе власта.Както и с наркоманката Джорджа Мелони дето щеше да освобождава Италия от емигрантите.На евроатлантик да вярваш само като си му забил манарата в черепа.

    19:35 09.05.2026

