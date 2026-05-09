Поддръжниците на независимостта от Лондон спечелиха парламентарните избори в Шотландия

Шотландската национална партия, която се застъпва за независимостта на Шотландия от Обединеното кралство, спечели 58 места на регионалните парламентарни избори, превръщайки се в най-голямата политическа сила в региона за пети пореден мандат.

Това съобщи вестник „Индипендънт“ на 9 май, позовавайки се на резултатите от преброяването на гласовете.

В шотландския парламент има 129 места, като за мнозинство са необходими 65. Лейбъристката партия и партията „Реформирай Обединено кралство“ си поделиха второто място, като всяка спечели по 17 места. Шотландските зелени спечелиха 15 места, консерваторите - 12, а либералните демократи - 10.

Лидерът на победителите и първи министър на Шотландия Джон Суини нарече резултатите потвърждение на подкрепата за курса на партията.

Изборите за шотландския парламент се провеждат по смесена система: някои членове се избират в едномандатни избирателни райони, докато други се избират по партийни листи. В предишния парламент спечелилата сега партия държеше 64 от 129-те места и сформира регионалното правителство. От 2024 г. шотландското правителство се ръководи от лидера на партията Джон Суини.

Шотландската национална партия се застъпва за независимост на Шотландия и нов референдум за излизането на региона от Обединеното кралство. След Брекзит партията многократно е заявявала, че излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз е променило политическия пейзаж, тъй като мнозинството от шотландците подкрепят оставането в ЕС.