Войната в Иран показа, че НАТО не е готов за сблъсък с Русия

НАТО не се намеси в американско-израелската война срещу Иран, но въпреки това конфликтът разкри пукнатини в отбраната на алианса, които биха го затруднили при евентуален сблъсък с Русия, пише "Politico".

"Войните в Украйна и Близкия изток не са отделни явления. Има много какво да се научи и от двете, когато се мисли за войните на утрешния ден", заяви генерал Доминик Тардиф, заместник-началник на ВВС на Франция. Тези комбинирани уроци би трябвало да ни доведат до по-добро разбиране за това как да насочваме развитието на способностите, смята той.

Европейски военни представители предупреждават, че Москва може да бъде в позиция да атакува член на алианса до 2029 г., подчертавайки спешната необходимост от бойна готовност и политическа сплотеност в целия алианс.

POLITICO разговаря с дузина дипломати, настоящи и бивши служители на НАТО и експерти по отбрана, някои от които не застават с имената си, за да говорят свободно по чувствителния въпрос -съставянето на списък с пропуски в алианса, разкрити от войната в Близкия изток.

Изчерпване на боеприпасите

Войната с Иран рязко подчерта недостига на боеприпаси в НАТО. САЩ изразходваха около половината от общия си инвентар от ракети за противовъздушна отбрана Patriot. Френски представители предупреждават, че запасите от ракетите им Aster и Mica са на изчерпване още през първите две седмици от войната. Фирми в областта на отбраната като Rheinmetall и MBDA също посочват нарастващо търсене и предстоящ недостиг.

Ако САЩ продължат да насочват вниманието си към Индо-Тихоокеанския регион, ще бъдат изнесени значителни активи от Европа, посочва висш дипломат от НАТО. Имаме твърде малко от тези активи, добавя той.

Ако НАТО не промени курса си, Русия ще ни измъкне бързо от война, предупреждава Калвин Бейли, депутат от управляващата британска Лейбъристка партия в комисията по отбрана на британския парламент.

С производството на 6000 до 7000 дрона месечно, съюзниците от НАТО ще останат без висококачествени ракети за противовъздушна отбрана в рамките на седмици, смята Джъстин Бронк, старши научен сътрудник в Кралския институт за обединени служби. Това създава "спешна необходимост от по-достъпни прихващачи "въздух-въздух", добави той, твърдейки, че НАТО трябва да се съсредоточи върху по-евтини алтернативи на "Пейтриът", като лазерно насочваната ракета AGR-20, и да изгради пасивна защита, като например укрития за самолети от закален бетон.

Недостигът на боеприпаси в алианса ще бъде важен елемент на срещата на върха на лидерите на НАТО през юли.

Въздушната превъзходство

Способността на Иран да продължава да нанася удари по съседните си държави от Персийския залив с над 5000 атаки с ракети и дронове, въпреки въздушната кампания на САЩ, показва ясните ограничения на очакванията, че може да се бомбардира държава до подчинение с конвенционални самолети, казва Питер Веземан, старши изследовател в Стокхолмския международен институт за изследване на мира.

В отговор НАТО трябва да преосмисли въздушното си господство и да потърси креативни решения за възпиране на Русия, като например ускоряване на инвестициите в оръжия за прецизни удари с голям обсег, способни да се насочат към производството на дронове на Москва и военни обекти дълбоко в страната, каза Джъстин Бронк.

"Ако можем да постигнем въздушно превъзходство над оспорвана зона, тогава дори Европа сама би могла да опустоши руските сили на терен", каза той, предлагайки увеличаване на покупките на произведени в САЩ ракети AGM-88G с обхват до 300 километра.

Войната в Иран вече предизвика нови дискусии в рамките на НАТО относно необходимостта от по-големи възможности за дълбоки удари, казаха двамата дипломати от алианса, тъй като преговорите за следващия четиригодишен цикъл на планиране на отбраната на организацията започват тази година.

Слаби военноморски сили

Ограниченото разполагане на сили от Европа в помощ на съюзниците от Персийския залив също илюстрира очевидния недостиг на инвестиции във военноморските сили на НАТО. Най-ясният пример е Обединеното кралство. След като отне три седмици да разположи своя разрушител HMS Dragon към Средиземно море, корабът бе изпратен обратно в пристанището поради технически проблем.

Това не е изненадващо. Началникът на британското военноморско правителство, генерал Гуин Дженкинс, миналия месец призна, че Кралският флот не е готов за война, твърдейки, че други съюзници също изостават. Канадският премиер Марк Карни преди това заяви, че по-малко от половината от флота на страната му е в експлоатация.

"От 2022 г. насам се фокусираме много повече върху сухопътните сили. И сега изведнъж забелязваме, че наличността на флота в НАТО е доста лоша, отбелязва Ед Арнолд, бивш служител на НАТО.

При всеки конфликт с Москва военноморските сили ще бъдат от съществено значение за преследването на подводници близо до северния Колски полуостров на Русия и неутрализирането на кораби, оборудвани с крилати ракети "Калибър" с голям обсег, твърди Сидхарт Каушал, експерт по морска сигурност в RUSI.

НАТО трябва също така да подобри съоръженията за споделена поддръжка на кораби, както и да се справи с недостига на персонал и да инвестира в гъвкави плавателни съдове, които могат да бъдат адаптирани към различни мисии - вдъхновени от програмата на Холандия за многофункционални кораби за поддръжка, добави той.

Продължаващо разделение

Войната също така разшири разделението вътре в НАТО, като Европа пренебрегна исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп за военна подкрепа, което накара Вашингтон да изготви варианти за ответни мерки.

Това предизвиква нова загриженост в алианса, посочват двамата дипломати от НАТО. Междувременно Тръмп продължава да критикува НАТО, наричайки го "хартиен тигър".

Рискът след Иран, подчерта ЕД Арнолд, е, че президентът може да каже "Този ​​път няма да се намесваме" или да се ангажира само с ограничено разполагане на войски, ако Москва нахлуе.

В отговор европейските столици трябва да възприемат същия транзакционен подход като Тръмп, заяви Андерс Фог Расмусен, бивш генерален секретар на НАТО. Те трябва ясно да обвържат подкрепата си за повторното отваряне на Ормузкия проток с ангажимента на Вашингтон към НАТО. Той също така предупреди да не се продължава с умилостивяването на Тръмп, ключов елемент от подхода на генералния секретар на НАТО Марк Рюте към американския президент. "Времето за ласкателства отмина", каза още Расмусен.

Значението на Украйна

В рамките на няколко дни след началото на войната в Иран, Украйна изпрати свои експерти по дронове, добре запознати с използването на местни прихващачи за сваляне на ирански дронове тип "Шахед", използвани от Русия, за да помогне на страните в Близкия изток. Киев в крайна сметка подписа десетгодишни отбранителни партньорства със страните от Персийския залив.

НАТО бързо разшири институционалните си връзки с Украйна, вариращи от съвместен център за обучение и изследвания в Полша до военни посещения в Киев и новосъздадена индустриална програма за придобиване на иновативни технологии от страната, наречена UNITE-Brave NATO.

Сега алиансът трябва да работи за създаване на "пояс" от средства за борба с дронове по-близо до руската граница като първа линия на защита, изтъкна Джъстин Бронк.

Той би могъл да направи и повече, за да засили индустриалните си отношения с Украйна, казаха двамата дипломати от НАТО, включително повече финансиране за UNITE-Brave.

"Украйна действа като доставчик на сигурност. Войната в Иран "доказа това", каза трети дипломат от НАТО.