Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Унгария »
Премиерът на Унгария призова президента и останалите "слуги" на предишното управление да се оттеглят

Премиерът на Унгария призова президента и останалите "слуги" на предишното управление да се оттеглят

9 Май, 2026 20:08, обновена 9 Май, 2026 20:21 868 24

  • петер мадяр-
  • унгария-
  • власт-
  • управление

Петер Мадяр направи това изявление в първата си реч, откакто встъпи в длъжност

Премиерът на Унгария призова президента и останалите "слуги" на предишното управление да се оттеглят - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият министър-председател на Унгария, Петер Мадяр, призова президента Тамаш Шуйок да се оттегли не по-късно от 31 май.

Мадяр направи това изявление в първата си реч, откакто встъпи в длъжност, съобщава HVG.

Той призова длъжностните лица, „които са станали политически слуги на предишната система или винаги са били такива“, да поемат отговорност и да подадат оставка.

Според Мадяр, унгарският президент не е критикувал Орбан през последните две години, „дори когато провалилият се министър-председател инвестира милиарди публични средства в подбуждане на омраза срещу всички унгарци“.

„Той дори не се съпротивляваше на този правен произвол. Чудя се как ще може да представлява националното единство след това? Не мисля. Време е да си тръгнеш, докато все още можеш“, каза Мадяр, обръщайки се към Шуйок.

Мадяр беше избран за министър-председател на 9 май. Той замени Виктор Орбан, който заемаше поста 16 години. Тамаш Шуйок е президент на Унгария от март 2024 г. Преди това той оглавяваше Конституционния съд на страната. Унгарският президент служи предимно в представителен капацитет.

По-рано Мадяр обвини предишното правителство в неефективно бюджетно харчене. Той заяви, че бюджетният дефицит на Унгария през 2026 г. може да достигне 6,8% от БВП вместо планираните 3,9%.

Гергели Гуляш, ръководителят на кабинета на министър-председателя, отхвърли тези обвинения, заявявайки, че след априлските избори властите са замразили новите разходи и финансират само основни правителствени функции.

През април новият министър-председател многократно призова Шуйок да се оттегли след сформирането на правителството.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    21 6 Отговор
    Сега да призове и народът да се оттегли да направи място за бежанците.

    20:22 09.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДЕЦАТА НА ОРБАН

    4 15 Отговор
    Вече избягаха в Ню Йорк.

    А ОРБАН ТЪПАНА

    Къде ?

    В Ростов на Дон

    Ще става Съсед на Янукович ли ?

    Коментиран от #20

    20:24 09.05.2026

  • 6 Този соросоид

    17 5 Отговор
    Планира да узакони Истанбулската конвенция която Орбан изхвърли.
    Орбан им остави заводи на Мерцедес,Ауди, Самолетостроене общо 179 завода.

    20:25 09.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Време е да Бутнат

    3 13 Отговор
    Палата на Орбан.

    Построен е със Парите на Унгарците.

    20:28 09.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Модар е евреин

    13 3 Отговор
    Женен за еврейка.
    Това е причината Сорос да му даде огромни пари.
    1000 евро е плащал за глас

    20:31 09.05.2026

  • 11 Пич

    13 2 Отговор
    Урсулианския мазньоч е мотивиран от парите, които ще му отпуснат за крадене!!! Ще предаде и продаде род и родина, а тъпите унгарци, които очакват нещо добро от паветник, докато се усмихнат, и ще се озъбят!!! Чака ги не само беднотия каквато не са сънували, но и рендерастия, каквато не са виждали!!! Стойте и гледайте !!!

    20:32 09.05.2026

  • 12 Нещо чува ли се

    1 5 Отговор
    за Сиярто? Какво става с туй хубавото момче? Дано не си посегне...

    Коментиран от #15

    20:33 09.05.2026

  • 13 Браво

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "МАДЯР":

    на Пешо Маджара !

    20:34 09.05.2026

  • 14 Т.КОЛЕВ

    4 1 Отговор
    А В БЪЛГАРИЯ ДАЖЕ СЕ НАМЪРДАХА ПАК В ПАРЛАМЕНТА.ПРЕДИШНИТЕ КРАДЦИ И ДАЛАВЕРАДЖИЙ И КУПУВАЧИ НА ГЛАСОЯЕ ДАЖЕ СЕДЯТ ОТПРЕД В НАРОДН.САБРАНИЕ! Биле опозиция. ЗНАЧИ СТИМ ТАКИВА СЕ НАМЪРДАХА ПАК В ПАРЛАМЕНТА ИМА МНОГО СКРАБ В БЪЛГАРИЯ.

    20:34 09.05.2026

  • 15 А бе,

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нещо чува ли се":

    небой се !

    20:35 09.05.2026

  • 16 МАДЯР

    7 0 Отговор
    Ще свърши като МАДУРО ,щото Тръмп го дебне в засада.

    20:41 09.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Шеломова- моминското име на майка му

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "ШАЛОМОВИЧ":

    е от чисто етническа руска фамилия! Провери в любимия си Гугъл произхода.
    "Шелом" означава шлем, и тая фамилия се носи от военни по заслуги!

    Знам, че колкото и да го повтаряме ще въртите лъжливата си латерна!

    20:50 09.05.2026

  • 19 МАДЯР

    6 0 Отговор
    Е човека дето е записвал разговорите с жена си (министърка на правосъдието на Унгария) и после я натопил за корупция. Истински европеец.

    Коментиран от #24

    20:51 09.05.2026

  • 20 Мадуро

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДЕЦАТА НА ОРБАН":

    У вас. Ще го слага на твойт@, докато ти тропаш по клавиатурата.

    20:52 09.05.2026

  • 21 Мдаа!🤔

    3 1 Отговор
    Поредният психопат на европейската политическа сцена! Нищо хубаво не ги чака унгарците, хубавите времена свършиха!

    20:55 09.05.2026

  • 22 Зьц

    3 0 Отговор
    Това човече много високо хвърчи......преди да му предложи да напусне президентския пост първо да пита хората гласували за президента.ще е чудо ако изкара и половин мандат......

    21:03 09.05.2026

  • 23 Ами Да !

    2 0 Отговор
    Човек Трябва Да Започне !

    Да Говори !

    В Прав Текст !

    За Да Го Разберат !

    21:08 09.05.2026

  • 24 Опч

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "МАДЯР":

    Брюксел ще прости на Мадяр за долната постъпка за подслушването на жена си но на дали децата му ще простят....за една власт ще си загуби семейството. ...

    21:08 09.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания