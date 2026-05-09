Премиерът на Унгария призова президента и останалите "слуги" на предишното управление да се оттеглят

Новият министър-председател на Унгария, Петер Мадяр, призова президента Тамаш Шуйок да се оттегли не по-късно от 31 май.

Мадяр направи това изявление в първата си реч, откакто встъпи в длъжност, съобщава HVG.

Той призова длъжностните лица, „които са станали политически слуги на предишната система или винаги са били такива“, да поемат отговорност и да подадат оставка.

Според Мадяр, унгарският президент не е критикувал Орбан през последните две години, „дори когато провалилият се министър-председател инвестира милиарди публични средства в подбуждане на омраза срещу всички унгарци“.

„Той дори не се съпротивляваше на този правен произвол. Чудя се как ще може да представлява националното единство след това? Не мисля. Време е да си тръгнеш, докато все още можеш“, каза Мадяр, обръщайки се към Шуйок.

Мадяр беше избран за министър-председател на 9 май. Той замени Виктор Орбан, който заемаше поста 16 години. Тамаш Шуйок е президент на Унгария от март 2024 г. Преди това той оглавяваше Конституционния съд на страната. Унгарският президент служи предимно в представителен капацитет.

По-рано Мадяр обвини предишното правителство в неефективно бюджетно харчене. Той заяви, че бюджетният дефицит на Унгария през 2026 г. може да достигне 6,8% от БВП вместо планираните 3,9%.

Гергели Гуляш, ръководителят на кабинета на министър-председателя, отхвърли тези обвинения, заявявайки, че след априлските избори властите са замразили новите разходи и финансират само основни правителствени функции.

През април новият министър-председател многократно призова Шуйок да се оттегли след сформирането на правителството.