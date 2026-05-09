Премиерът на Унгария призова президента и останалите "слуги" на предишното управление да се оттеглят

Новият министър-председател на Унгария, Петер Мадяр, призова президента Тамаш Шуйок да се оттегли не по-късно от 31 май.
Мадяр направи това изявление в първата си реч, откакто встъпи в длъжност, съобщава HVG.
Той призова длъжностните лица, „които са станали политически слуги на предишната система или винаги са били такива“, да поемат отговорност и да подадат оставка.
Според Мадяр, унгарският президент не е критикувал Орбан през последните две години, „дори когато провалилият се министър-председател инвестира милиарди публични средства в подбуждане на омраза срещу всички унгарци“.
„Той дори не се съпротивляваше на този правен произвол. Чудя се как ще може да представлява националното единство след това? Не мисля. Време е да си тръгнеш, докато все още можеш“, каза Мадяр, обръщайки се към Шуйок.
Мадяр беше избран за министър-председател на 9 май. Той замени Виктор Орбан, който заемаше поста 16 години. Тамаш Шуйок е президент на Унгария от март 2024 г. Преди това той оглавяваше Конституционния съд на страната. Унгарският президент служи предимно в представителен капацитет.
По-рано Мадяр обвини предишното правителство в неефективно бюджетно харчене. Той заяви, че бюджетният дефицит на Унгария през 2026 г. може да достигне 6,8% от БВП вместо планираните 3,9%.
Гергели Гуляш, ръководителят на кабинета на министър-председателя, отхвърли тези обвинения, заявявайки, че след априлските избори властите са замразили новите разходи и финансират само основни правителствени функции.
През април новият министър-председател многократно призова Шуйок да се оттегли след сформирането на правителството.
1 Анонимен
20:22 09.05.2026
5 ДЕЦАТА НА ОРБАН
А ОРБАН ТЪПАНА
Къде ?
В Ростов на Дон
Ще става Съсед на Янукович ли ?
Коментиран от #20
20:24 09.05.2026
6 Този соросоид
Орбан им остави заводи на Мерцедес,Ауди, Самолетостроене общо 179 завода.
20:25 09.05.2026
8 Време е да Бутнат
Построен е със Парите на Унгарците.
20:28 09.05.2026
10 Модар е евреин
Това е причината Сорос да му даде огромни пари.
1000 евро е плащал за глас
20:31 09.05.2026
12 Нещо чува ли се
Коментиран от #15
20:33 09.05.2026
13 Браво
До коментар #2 от "МАДЯР":на Пешо Маджара !
20:34 09.05.2026
14 Т.КОЛЕВ
20:34 09.05.2026
15 А бе,
До коментар #12 от "Нещо чува ли се":небой се !
20:35 09.05.2026
16 МАДЯР
20:41 09.05.2026
18 Шеломова- моминското име на майка му
До коментар #7 от "ШАЛОМОВИЧ":е от чисто етническа руска фамилия! Провери в любимия си Гугъл произхода.
"Шелом" означава шлем, и тая фамилия се носи от военни по заслуги!
Знам, че колкото и да го повтаряме ще въртите лъжливата си латерна!
20:50 09.05.2026
19 МАДЯР
Коментиран от #24
20:51 09.05.2026
20 Мадуро
До коментар #5 от "ДЕЦАТА НА ОРБАН":У вас. Ще го слага на твойт@, докато ти тропаш по клавиатурата.
20:52 09.05.2026
24 Опч
До коментар #19 от "МАДЯР":Брюксел ще прости на Мадяр за долната постъпка за подслушването на жена си но на дали децата му ще простят....за една власт ще си загуби семейството. ...
21:08 09.05.2026