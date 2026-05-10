Доналд Тръмп работи с изкуствен интелект: Иранският военноморски флот е унищожен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели снимки, които вероятно са създадени от изкуствен интелект. На тях се виждат унищожени кораби от иранския военноморски флот.

Разпространените от Тръмп снимки идват на фона на конфронтацията с Техеран, коментира "Индипендънт".

В поредица от публикации в Truth Social американският президент намекна, че иранският военноморски флот е унищожен, въпреки неотдавнашната престрелка в Ормузкия проток.

По-рано Тръмп заяви, че очаква страната от Близкия изток да представи отговора си на най-новото предложение на САЩ.

Тръмп не пропусна да отправи критики към своите предшественици от Демократическата партия — Джо Байдън и Барак Обама, намеквайки, че не са предприели военни действия срещу Иран.

Генерирана от изкуствен интелект снимка на разделен екран показва унищожен ирански военноморски флот под надписа "Тръмп", в контраст с непокътнати кораби под надписа "Обама/Байдън".

Миналия месец Тръмп се похвали, че американските сили са потопили 159 ирански кораба.