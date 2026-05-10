Доналд Тръмп работи с изкуствен интелект: Иранският военноморски флот е унищожен

10 Май, 2026 16:38 838 19

В поредица от публикации в Truth Social американският президент намекна, че иранският военноморски флот е унищожен, въпреки неотдавнашната престрелка в Ормузкия проток

Доналд Тръмп работи с изкуствен интелект: Иранският военноморски флот е унищожен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Independent The Independent

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели снимки, които вероятно са създадени от изкуствен интелект. На тях се виждат унищожени кораби от иранския военноморски флот.

Разпространените от Тръмп снимки идват на фона на конфронтацията с Техеран, коментира "Индипендънт".

В поредица от публикации в Truth Social американският президент намекна, че иранският военноморски флот е унищожен, въпреки неотдавнашната престрелка в Ормузкия проток.

По-рано Тръмп заяви, че очаква страната от Близкия изток да представи отговора си на най-новото предложение на САЩ.

Тръмп не пропусна да отправи критики към своите предшественици от Демократическата партия — Джо Байдън и Барак Обама, намеквайки, че не са предприели военни действия срещу Иран.

Доналд Тръмп работи с изкуствен интелект: Иранският военноморски флот е унищожен

Генерирана от изкуствен интелект снимка на разделен екран показва унищожен ирански военноморски флот под надписа "Тръмп", в контраст с непокътнати кораби под надписа "Обама/Байдън".

Миналия месец Тръмп се похвали, че американските сили са потопили 159 ирански кораба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лудото

    14 0 Отговор
    Дони пак победи.

    Коментиран от #4

    16:39 10.05.2026

  • 2 авантгард

    15 3 Отговор
    Пълна откачалка.

    16:40 10.05.2026

  • 3 дедото не е добре

    12 1 Отговор
    той е просто рижава еврейска марионетка

    16:40 10.05.2026

  • 4 Тръмп

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лудото":

    На електронните игри съм номер едно.

    16:41 10.05.2026

  • 5 Истинско обещание 🇮🇷

    14 2 Отговор
    Тромпета да каже как всички терористични американски и еврейски бази в целия регион са заличени и денифицирани !!! СЛАВА НА ТЕХЕРАН И НОВИЯТ ЛИДЕР МОТДЖАТАБА ХАМЕНЕЙ

    16:42 10.05.2026

  • 6 Харно Де !

    10 0 Отговор
    Поддръжник Е !

    На новите Технологии !

    Дано Новостите !

    Се Харесат !

    На !

    Американците !

    16:42 10.05.2026

  • 7 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    10 1 Отговор
    Иран му унищожи всичките военни бази в целия регион над 30 бази американски са унищожени той тръгнал да лъже хората че унищожил морския флот на Иран...лъжец жа.лък

    16:43 10.05.2026

  • 8 ЗИЛ 117

    9 1 Отговор
    Светът се променя, технологиите летят, но едно остава вечно: способността на медиите да побеждават армии с един замах на перото. И докато според заглавията врагът се бие с кухненски прибори и антики, реалността на терена продължава досадно да пречи на добре написания сценарий.

    16:45 10.05.2026

  • 9 Бай той Толстой

    0 11 Отговор
    Иран и раша останаха без флот,при крайцера масква,русия и те пътуват към бунището при ссср

    16:45 10.05.2026

  • 10 ЗИЛ 117

    13 2 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    16:46 10.05.2026

  • 11 Дзак

    5 0 Отговор
    Познато!

    16:47 10.05.2026

  • 12 Лост

    9 1 Отговор
    Единият си говореше и ръкуваше с умрелите.Другия го докара до изкуствен интелект.

    16:48 10.05.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    ТръНп може би ползва Изкуствен интелект поради липса на Естествен такъв❗

    16:49 10.05.2026

  • 14 Вече, бяла магьосница

    5 0 Отговор
    Хайде, Трънчо победи ислямистите....

    16:54 10.05.2026

  • 15 Оти да се лажеме?

    5 0 Отговор
    Който не разполага с естествен интелект работи с изкуствен.

    16:55 10.05.2026

  • 16 Гост

    3 0 Отговор
    На дъртака да вземат да му присадят изкуствен интелект, че естествения отдавна е дал фира!

    16:56 10.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бесен - Язовец

    0 0 Отговор
    Пр0ст соросоид от най пр0стите!

    17:07 10.05.2026

  • 19 С ДВЕ ДУМИ

    2 0 Отговор
    Нашият партньор както обикновено пак не е с акъла си...

    17:09 10.05.2026