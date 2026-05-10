Доналд Тръмп работи с изкуствен интелект: Иранският военноморски флот е унищожен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели снимки, които вероятно са създадени от изкуствен интелект. На тях се виждат унищожени кораби от иранския военноморски флот.
Разпространените от Тръмп снимки идват на фона на конфронтацията с Техеран, коментира "Индипендънт".
В поредица от публикации в Truth Social американският президент намекна, че иранският военноморски флот е унищожен, въпреки неотдавнашната престрелка в Ормузкия проток.
По-рано Тръмп заяви, че очаква страната от Близкия изток да представи отговора си на най-новото предложение на САЩ.
Тръмп не пропусна да отправи критики към своите предшественици от Демократическата партия — Джо Байдън и Барак Обама, намеквайки, че не са предприели военни действия срещу Иран.
Генерирана от изкуствен интелект снимка на разделен екран показва унищожен ирански военноморски флот под надписа "Тръмп", в контраст с непокътнати кораби под надписа "Обама/Байдън".
Миналия месец Тръмп се похвали, че американските сили са потопили 159 ирански кораба.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лудото
Коментиран от #4
16:39 10.05.2026
2 авантгард
16:40 10.05.2026
3 дедото не е добре
16:40 10.05.2026
4 Тръмп
До коментар #1 от "Лудото":На електронните игри съм номер едно.
16:41 10.05.2026
5 Истинско обещание 🇮🇷
16:42 10.05.2026
6 Харно Де !
На новите Технологии !
Дано Новостите !
Се Харесат !
На !
Американците !
16:42 10.05.2026
7 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
16:43 10.05.2026
8 ЗИЛ 117
16:45 10.05.2026
9 Бай той Толстой
16:45 10.05.2026
10 ЗИЛ 117
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
16:46 10.05.2026
11 Дзак
16:47 10.05.2026
12 Лост
16:48 10.05.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:49 10.05.2026
14 Вече, бяла магьосница
16:54 10.05.2026
15 Оти да се лажеме?
16:55 10.05.2026
16 Гост
16:56 10.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Бесен - Язовец
17:07 10.05.2026
19 С ДВЕ ДУМИ
17:09 10.05.2026