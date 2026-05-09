Ден на победата и/или Ден на Европа?

9 май е Ден на победата над нацистка Германия. Но у нас, държавата пренебрегва този ден, а се организират масови чествания на т.н.“ Ден на Европа“.
Защо 9 май е избран за Ден на Европа? Обяснението е, че това е датата през 1950г., когато френският външен министър Робер Шуман прочита историческата декларация за обединение на френските и западногерманските ресурси и промишленост за производство на въглища и стомана, за да се избегнат бъдещи военни конфликти в Европа.
Тази идея има смисъл, защото през Първата и Втората световна война Франция и Германия са противници в унищожителни войни, а с обединението се създава наистина възможност за избягване на нова война между тези две страни. В този смисъл тази дата няма основание да бъде обявяване на Ден на Европа, но на среща на лидерите на ЕС в Милано през 1985г. е взето решение 9 май да се чества като „Ден на Европа“. Но тогава Европа е в разгара на студената война, така че това решение е политически мотивирано. Логически- не, защото по това време по- голямата част от европейските страни не са членки на ЕС, и няма как Съветския съюз и социалистическите страни от неговата орбита- в политически, икономически и военен план да възприемат тази дата като „Ден на Европа“. Пък и днес редица европейски страни не са членки на ЕС, включително и Великобритания.
Другото е, че защо един съюз като ЕС решава да обяви една дата като ден на континента Европа, ако в такава идея има логика и смисъл би трябвало африканските държави да изберат и да честват някаква дата като Ден на Африка, а азиатските страни да честват своя дата на своя континент- Азия? Същото се отнася и до южноамериканския континент.
Така или иначе, България е член на ЕС, и е решила на 9 май да чества Денят на Европа. Но защо да не отдава и нужното внимание и почит на „Денят на победата“, още повече, че в победата над хитлеристка Германия България участва в крайната фаза на войната със свои армии и дава хиляди жертви?
2 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Аз лично предпочитам Атина
3 Някой
4 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
5 Перо
6 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
7 Коста
8 Вуте
Това Германия няма да забрави. От съюзник, Б-я се обърна на враг.
9 Фактите
10 Оксана
До коментар #1 от "Вашето мнение":Потомците на така наречената от нацистите визша раса са кая, урсула, мерц, и особенно умната аналена бербок,зза който си я спомня. Сами си правете изводите каква висша раса е било това нациско котило.
11 Сандо
12 Пиниза
До коментар #1 от "Вашето мнение":Къде ги преброи ,че руският народ, даде 26 000 000 жертви? Истината 8 000 000 руси, 6 500 000 германци и около 7 000 евреи в лагерите, починали от изтощение после изгорени в камерите.
За някои е много удобно да се изопачава истината.
13 Костадинов
До коментар #1 от "Вашето мнение":Царска Русия ни е помогнала да се освободим през 1878г, но ссср ни обяви война нa 5.09.44 и ни нападна . След което бяха избити десетки хиляди българи и беше въдворен мракобесен режим дирижиран от москва..
14 Баба
Народът на България празнува Деня н победата !
15 Някой
До коментар #9 от "Фактите":Ти сериозно ли? Или имаш някаква друга мисия да пишеш подобни опорки.
16 ДрайвингПлежър
Ще ви припомня какво казва генерал до Гол за "обединена" Европа:
чудовищната измислица, която се нарекла Европейска отбранителна общност. военна вавилонска кула... главоблъсканица на експерти... алгебрична комбинация от кабалистични формули. Създадена с цел ликвидиране на исторически създалите се нации.
Ето това е "деня" на Европа - заличаване на нациите, контрол и фашизъм смазващ индивидуалността и свободите! И дори нямаше да съществува ако не беше денят на Победата!
Не забравяйте, че Шуман е бил поддръжник на Виши, който е равнявал официална Франция по оста на Берлин!
17 осраински
18 Последния Софиянец
13:27 09.05.2026
19 Казано
20 Не разбирам
21 Софиянец
Ден победа! Е друго нещо! Празник на честта и дълга над мерзостта и фашизма! 🇧🇬❤️🇷🇺
22 Хасчиев
23 Авторът да каже
Дори Украйна днес празнува Ден на Европа.
Целият ЕС днес празнува Деня на Европа!
Денят на победата в ЕС беше ВЧЕРА , в България - също го почетохме.
Питам автора- България в Европейския съюз ли е или в Евразия?
24 И още
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Не си изтрезнял
27 Историк
До коментар #13 от "Костадинов":"но ссср ни обяви война нa 5.09.44 и ни нападна"
Естествено защото нашите продажници пък обявиха на 13 декември 1941 г война на САЩ и Великобитания които бяха пък съюзници на СССР. Не разбрахте ли че колкото пъти сме съюзници с Германия толкова пъти стигаме до национална катастрофа.
28 Ъъъъ
До коментар #1 от "Вашето мнение":58 процента от съветската армия е била украинци!
29 А ПРЕДИ ДЕ БЯХТЕ
30 Левски
Относно ЕС и СССР - и двата експеримента се оказаха неуспешни.
САМО ЛЕВСКИ!
31 Добре
До коментар #22 от "Хасчиев":а тези които са извън ЕС трябвали да празнуват победата над фашизма през ВСВ? Например САЩ, Англия, Китай, Япония, страни от Африка и т.н. Никой не пречи на бъдещето но трябва да се знае и помни миналото.
32 А преди векове
До коментар #29 от "А ПРЕДИ ДЕ БЯХТЕ":100% от ОКРАЯНО са били руснаци.
33 Българин
До коментар #23 от "Авторът да каже":"България в Европейския съюз ли е или в Евразия"
Аз да попитам - ВСВ само в Европа ли се е водила или в целия свят включително и Азия.
Второ да попитам - какъв е този "Ден на Европа" - какво точно се е случило на този ден че да го честваме в Европа и по специално в България.
Или трябва по някакъв начин просто да неглижираме победата на СССР над нацистка Германия и да реабилитираме фашизма.
13:38 09.05.2026
34 Ами
Днес някой някъде да е видял празненства по случай
деня на Европа или поне някаква форма на отбелязване?
Някой чуждестранен лидер да е поздравил някой
европейски лидер за деня на Европа?
На някой въобще пука ли му за Европа?
35 Реалността
36 Антитрол
До коментар #28 от "Ъъъъ":"58 процента от съветската армия е била украинци!"
Ха ха ха не бе 100% са били украинци особено в в Бандеровската армия УПА.
Трябва да се лъже яко нали че да има за баничка.
37 Зевзек
До коментар #35 от "Реалността":"Това е ден на Европа. Ден на победа е за рашките"
Е така е - за фашагите е ден на поражение и за това са го кръстили "Ден на Европа". Никой не чества деня в който е ял бой.
38 Учуден
До коментар #35 от "Реалността":"Това е ден на Европа"
И като са ти казали че това е "Ден на Европа" не ти ли казаха какво точно се е случило на този ден и защо трябва да го честваме. Или това не ти го разясниха от посолството.
39 Днес празнуваме Ден на
40 Да прав си
До коментар #35 от "Реалността":Те така по милост им разрешиха да дадат милиони жертви докато върнат Хитлер до Берлин. И така по милост решиха да настанят трайно в страните от Европа свои "отбранителни" военни бази. Русия изведе войските си от Европа и американците се настаниха на тяхно място включително и у нас, където нямаше руски бази. Отново с цел да ни пазят от същата Русия. Много милостиви американци.
41 Ами
До коментар #35 от "Реалността":Ако Айзенхауер не беше ревал на Сталин да натисне
германците, и ако Сталин не беше натиснал германците,
ВСВ за САЩ щеше да приключи в Нормандия.
42 каква ти европа
43 Според кой си
44 Факти
45 Питащ
До коментар #35 от "Реалността":"и историята сочи, че е по милост на американците"
И защо ли американците не се включиха още 1941 година да победят фашистите и те да окупират Европата - даже можеше още 1940 да се включат когато германците разбиха "съюзниците" им французи и англичани ами се включиха чак 1944 когато руснаците бяха на германската граница.
Пуста пропаганда с лъжи
46 ФАКТ
47 Файзер
48 Факти
До коментар #10 от "Оксана":Забравил си Екатерина Велика - най-великият вожд на Русия. Тя също е от висшата немска раса. Тя превзема Крим и извежда Русия на Черно Море. Това се случва чак в края на 18-ти век.
49 Хора ли сме, или
50 Антитрол
До коментар #44 от "Факти":"За България това не е ден на победата, а ден на загубата"
Ден на загубата е за тогавашните наведени управляващи които против волята на народа ни натикват в коалиция с нацистите - също като сегашните управляващи които против волята на народа ни натикаха в НАТО, ЕС и еврозоната.
Колкото пъти сме били съюз с Германия толкова пъти България е достигала до национална катастрофа.
51 Акбар
До коментар #34 от "Ами":Ще бъдат поздравени от минаретата на джамиите.Слава Меркел.Слава дерфон.
52 Помнещ
До коментар #48 от "Факти":"Забравил си Екатерина Велика - най-великият вожд на Русия. Тя също е от висшата немска раса"
А ти защо забрави Маркс и Енгелс които измислят комунизма - и те са били от висшата немска раса. Или това не съответства на пропагандата и получавате амнезия за неудобните факти.
53 Учуден
До коментар #44 от "Факти":"Днес си празнуваме Деня на Европа, който е ден на ЕС, а ние сме член"
И какво се е случило на този ден в Европа или ЕС или пък в България че трябва да го празнуваме като ден на Европа а не като ден на победата над фашизма - или това не ти го разясниха от посолството.
54 Вътрешен човек
55 Ами
ЕС е корпоративен съюз, а не национален.
Аз корпорация нямам, и не съм корпоративна собственост.
Така, че такива като мене отбелязват победата над фашизма.
Тия които са корпоративната собственост и корпорациите
да си празнуват каквото си искат. Ако въобще им е до празник.
56 Сусу Манарата
57 Смешник
58 Смешник
До коментар #19 от "Казано":Не е един същ празник Но нека се празнуват
59 Ден победы
60 Хахахаха
До коментар #36 от "Антитрол":Яяяяяя дайте името на руския офицер, който работеше за нацистка Германия? Да кажем, че руските също са нацисти!
62 значи те,
До коментар #28 от "Ъъъъ":украинците, са ни окупирали 44-та, нихтата!
