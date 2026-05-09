Ден на победата и/или Ден на Европа?

9 Май, 2026 13:00

Така или иначе, България е член на ЕС, и е решила на 9 май  да чества Денят на Европа

Снимка: БГНЕС
Антон Гицов дипломат, член на СБЖ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

9 май е Ден на победата над нацистка Германия. Но у нас, държавата пренебрегва този ден, а се организират масови чествания на т.н.“ Ден на Европа“.

Защо 9 май е избран за Ден на Европа? Обяснението е, че това е датата през 1950г., когато френският външен министър Робер Шуман прочита историческата декларация за обединение на френските и западногерманските ресурси и промишленост за производство на въглища и стомана, за да се избегнат бъдещи военни конфликти в Европа.

Тази идея има смисъл, защото през Първата и Втората световна война Франция и Германия са противници в унищожителни войни, а с обединението се създава наистина възможност за избягване на нова война между тези две страни. В този смисъл тази дата няма основание да бъде обявяване на Ден на Европа, но на среща на лидерите на ЕС в Милано през 1985г. е взето решение 9 май да се чества като „Ден на Европа“. Но тогава Европа е в разгара на студената война, така че това решение е политически мотивирано. Логически- не, защото по това време по- голямата част от европейските страни не са членки на ЕС, и няма как Съветския съюз и социалистическите страни от неговата орбита- в политически, икономически и военен план да възприемат тази дата като „Ден на Европа“. Пък и днес редица европейски страни не са членки на ЕС, включително и Великобритания.

Другото е, че защо един съюз като ЕС решава да обяви една дата като ден на континента Европа, ако в такава идея има логика и смисъл би трябвало африканските държави да изберат и да честват някаква дата като Ден на Африка, а азиатските страни да честват своя дата на своя континент- Азия? Същото се отнася и до южноамериканския континент.

Така или иначе, България е член на ЕС, и е решила на 9 май да чества Денят на Европа. Но защо да не отдава и нужното внимание и почит на „Денят на победата“, още повече, че в победата над хитлеристка Германия България участва в крайната фаза на войната със свои армии и дава хиляди жертви?


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    73 6 Отговор
    На днешния ден през 1945 г. руският народ, който даде 26 000 000 жертви спаси човечеството от кафявата чума. Днес потомците на нацитата искат реванш, но за жалост на дедите си те или са изкуфели лелички или колоездачи.

    Коментиран от #10, #12, #13, #28

    13:03 09.05.2026

  • 2 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 30 Отговор
    С пари Кеф ти Каламата,кеф ти Филипините,Рио де Жанейро, Порто Валярте Мексико, Кипър
    Аз лично предпочитам Атина

    13:04 09.05.2026

  • 3 Някой

    48 4 Отговор
    Министър председателят на въпроса какъв празник е днес каза: "Денят на победата отвори пътя към Деня на Европа." Кратко точно и ясно.

    13:05 09.05.2026

  • 4 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    10 5 Отговор
    Найджъл Фараж сега ще ги нагласи малобритания и 💩 британското им поведение, ще им покаже Англосаксонски митове и легенди

    13:05 09.05.2026

  • 5 Перо

    66 2 Отговор
    Ако нямаше ден на победата щеше да има 20.04. ден на фюрера, а не ден на Европа!

    13:06 09.05.2026

  • 6 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    9 20 Отговор
    Радев не е нито русофил нито подкрепя Русия ,по скоро открит русофоб американфил и евроскептик

    13:07 09.05.2026

  • 7 Коста

    58 3 Отговор
    9ти май Ден на Победата над фашизма

    13:08 09.05.2026

  • 8 Вуте

    12 17 Отговор
    "в победата над хитлеристка Германия България участва в крайната фаза на войната със свои армии и дава хиляди жертви"
    Това Германия няма да забрави. От съюзник, Б-я се обърна на враг.

    13:08 09.05.2026

  • 9 Фактите

    5 53 Отговор
    България е била свободна държава през 1944г. ,но е била нападната от чевената армия.

    Коментиран от #15, #61

    13:09 09.05.2026

  • 10 Оксана

    40 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Потомците на така наречената от нацистите визша раса са кая, урсула, мерц, и особенно умната аналена бербок,зза който си я спомня. Сами си правете изводите каква висша раса е било това нациско котило.

    Коментиран от #48

    13:11 09.05.2026

  • 11 Сандо

    37 2 Отговор
    Денят на европата много добре се съчетава с лгбт++++ прайда.За българите обаче проблема е дали европейците ни смятат за европейци - като гледам до какъв хал ни докараха,май в класацията им сме след африканците.

    13:12 09.05.2026

  • 12 Пиниза

    2 32 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Къде ги преброи ,че руският народ, даде 26 000 000 жертви? Истината 8 000 000 руси, 6 500 000 германци и около 7 000 евреи в лагерите, починали от изтощение после изгорени в камерите.
    За някои е много удобно да се изопачава истината.

    13:14 09.05.2026

  • 13 Костадинов

    3 37 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Царска Русия ни е помогнала да се освободим през 1878г, но ссср ни обяви война нa 5.09.44 и ни нападна . След което бяха избити десетки хиляди българи и беше въдворен мракобесен режим дирижиран от москва..

    Коментиран от #27

    13:15 09.05.2026

  • 14 Баба

    38 4 Отговор
    Коя и на кого е тази България , която празнува деня н Европа?
    Народът на България празнува Деня н победата !

    13:15 09.05.2026

  • 15 Някой

    15 1 Отговор

    До коментар #9 от "Фактите":

    Ти сериозно ли? Или имаш някаква друга мисия да пишеш подобни опорки.

    Коментиран от #26

    13:17 09.05.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    30 2 Отговор
    Такова нещо като ден на Европа няма!
    Ще ви припомня какво казва генерал до Гол за "обединена" Европа:

    чудовищната измислица, която се нарекла Европейска отбранителна общност. военна вавилонска кула... главоблъсканица на експерти... алгебрична комбинация от кабалистични формули. Създадена с цел ликвидиране на исторически създалите се нации.

    Ето това е "деня" на Европа - заличаване на нациите, контрол и фашизъм смазващ индивидуалността и свободите! И дори нямаше да съществува ако не беше денят на Победата!

    Не забравяйте, че Шуман е бил поддръжник на Виши, който е равнявал официална Франция по оста на Берлин!

    13:18 09.05.2026

  • 17 осраински

    21 1 Отговор
    Силно подозирам, че значителна част от поколение Z не разбира значението на думата „смисъл“. Те са жертви на виртуалната реалност

    13:20 09.05.2026

  • 18 Последния Софиянец

    10 5 Отговор
    Днес празнувах Денят на Победата с Румен Радев, Йотова и Митрофанова.

    Коментиран от #24

    13:27 09.05.2026

  • 19 Казано

    19 2 Отговор
    На кратко без 9 май 45г. Нямаше да има 9 май ден на Европа 5 години по-късно. Така че нека се празнуват заедно. Това е един и същ празник !

    Коментиран от #58

    13:28 09.05.2026

  • 20 Не разбирам

    16 0 Отговор
    защо се бъркат и противопоставят една на друга две дати 8 или 9 май, като едната е 1945 г. а другата 1950 г. Защо едната трябва да зачерква другата? Може ли родените на тази дата 1945 г. да имат право да празнуват а тези 1950 г. да нямат и обратно? Пропагандата е гадно нещо.

    13:28 09.05.2026

  • 21 Софиянец

    26 2 Отговор
    Ден на европа 😂😂😂 ква е тая глупост? Това е географско название на парче земя!

    Ден победа! Е друго нещо! Празник на честта и дълга над мерзостта и фашизма! 🇧🇬❤️🇷🇺

    13:28 09.05.2026

  • 22 Хасчиев

    2 16 Отговор
    "Ден на Европа" е обединяващо понятие,независимо дали субектите за победители или победени и е насочено напред във времето ".Ден на победата" е разделящо понятие на победители и победени и е насочено изцяло назад във времето,нещо,което е контрапродуктивно.Точка! Пък нека всеки да мисли каквото си ще по въпроса!!!

    Коментиран от #31

    13:29 09.05.2026

  • 23 Авторът да каже

    1 22 Отговор
    къде в ЕС днес се празнува Ден на победата?

    Дори Украйна днес празнува Ден на Европа.
    Целият ЕС днес празнува Деня на Европа!

    Денят на победата в ЕС беше ВЧЕРА , в България - също го почетохме.

    Питам автора- България в Европейския съюз ли е или в Евразия?

    Коментиран от #33

    13:30 09.05.2026

  • 24 И още

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Не си изтрезнял

    13:30 09.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Историк

    18 0 Отговор

    До коментар #13 от "Костадинов":

    "но ссср ни обяви война нa 5.09.44 и ни нападна"

    Естествено защото нашите продажници пък обявиха на 13 декември 1941 г война на САЩ и Великобитания които бяха пък съюзници на СССР. Не разбрахте ли че колкото пъти сме съюзници с Германия толкова пъти стигаме до национална катастрофа.

    13:33 09.05.2026

  • 28 Ъъъъ

    2 16 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    58 процента от съветската армия е била украинци!

    Коментиран от #36, #62

    13:35 09.05.2026

  • 29 А ПРЕДИ ДЕ БЯХТЕ

    8 0 Отговор
    40 години. 1985 г. Се сетихте че има такъв ден. А през тези години РУСИЯ ПРАВЕШЕ ПАРАДИ ПРАЗНУВАШЕ ВСЯКА ГОДИНА. ОТКРАДНАХТЕ ИМ ПРАЗНИКА. ДА ТОВА Е ДЕН НА ЕВРОПА НО ПИТАМ ЗАЩО 40 ГОДИНИ МЪЛЧАХТЕ.

    Коментиран от #32

    13:36 09.05.2026

  • 30 Левски

    2 7 Отговор
    Днес е денят в който Левски ще получи медалите си като шампион на България по футбол.
    Относно ЕС и СССР - и двата експеримента се оказаха неуспешни.
    САМО ЛЕВСКИ!

    13:37 09.05.2026

  • 31 Добре

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хасчиев":

    а тези които са извън ЕС трябвали да празнуват победата над фашизма през ВСВ? Например САЩ, Англия, Китай, Япония, страни от Африка и т.н. Никой не пречи на бъдещето но трябва да се знае и помни миналото.

    13:37 09.05.2026

  • 32 А преди векове

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "А ПРЕДИ ДЕ БЯХТЕ":

    100% от ОКРАЯНО са били руснаци.

    13:38 09.05.2026

  • 33 Българин

    16 0 Отговор

    До коментар #23 от "Авторът да каже":

    "България в Европейския съюз ли е или в Евразия"

    Аз да попитам - ВСВ само в Европа ли се е водила или в целия свят включително и Азия.

    Второ да попитам - какъв е този "Ден на Европа" - какво точно се е случило на този ден че да го честваме в Европа и по специално в България.

    Или трябва по някакъв начин просто да неглижираме победата на СССР над нацистка Германия и да реабилитираме фашизма.

    13:38 09.05.2026

  • 34 Ами

    13 1 Отговор
    Къде сте бе европейци?
    Днес някой някъде да е видял празненства по случай
    деня на Европа или поне някаква форма на отбелязване?
    Някой чуждестранен лидер да е поздравил някой
    европейски лидер за деня на Европа?
    На някой въобще пука ли му за Европа?

    Коментиран от #51

    13:38 09.05.2026

  • 35 Реалността

    1 18 Отговор
    Това е ден на Европа. Ден на победа е за рашките. 80 години се хвалят с това, друго нямат и историята сочи, че е по милост на американците, които им позволяват да окупират източна Европа.

    Коментиран от #37, #38, #40, #41, #45

    13:39 09.05.2026

  • 36 Антитрол

    10 3 Отговор

    До коментар #28 от "Ъъъъ":

    "58 процента от съветската армия е била украинци!"

    Ха ха ха не бе 100% са били украинци особено в в Бандеровската армия УПА.

    Трябва да се лъже яко нали че да има за баничка.

    Коментиран от #60

    13:41 09.05.2026

  • 37 Зевзек

    11 1 Отговор

    До коментар #35 от "Реалността":

    "Това е ден на Европа. Ден на победа е за рашките"

    Е така е - за фашагите е ден на поражение и за това са го кръстили "Ден на Европа". Никой не чества деня в който е ял бой.

    13:43 09.05.2026

  • 38 Учуден

    8 0 Отговор

    До коментар #35 от "Реалността":

    "Това е ден на Европа"

    И като са ти казали че това е "Ден на Европа" не ти ли казаха какво точно се е случило на този ден и защо трябва да го честваме. Или това не ти го разясниха от посолството.

    13:46 09.05.2026

  • 39 Днес празнуваме Ден на

    10 0 Отговор
    Брюкселските фалирали хлебарки с лидера майка Урсула Фюрер Лайн и българският евро пробит налъм.

    13:46 09.05.2026

  • 40 Да прав си

    9 0 Отговор

    До коментар #35 от "Реалността":

    Те така по милост им разрешиха да дадат милиони жертви докато върнат Хитлер до Берлин. И така по милост решиха да настанят трайно в страните от Европа свои "отбранителни" военни бази. Русия изведе войските си от Европа и американците се настаниха на тяхно място включително и у нас, където нямаше руски бази. Отново с цел да ни пазят от същата Русия. Много милостиви американци.

    13:47 09.05.2026

  • 41 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Реалността":

    Ако Айзенхауер не беше ревал на Сталин да натисне
    германците, и ако Сталин не беше натиснал германците,
    ВСВ за САЩ щеше да приключи в Нормандия.

    13:48 09.05.2026

  • 42 каква ти европа

    5 0 Отговор
    европа е място на контрасти разединение и експлоатация на едни от други , това е ден на ПОБЕДАТА над нацизма и фашизма

    13:51 09.05.2026

  • 43 Според кой си

    6 0 Отговор
    Победителите на нацизма празнуват Деня на победата. Победените нацисти и колаборантите им празнуват деня на Европа.

    13:52 09.05.2026

  • 44 Факти

    0 5 Отговор
    За България това не е ден на победата, а ден на загубата. Не съм чул някой да празнува, че е загубил война. Днес си празнуваме Деня на Европа, който е ден на ЕС, а ние сме член.

    Коментиран от #50, #53

    13:53 09.05.2026

  • 45 Питащ

    8 0 Отговор

    До коментар #35 от "Реалността":

    "и историята сочи, че е по милост на американците"

    И защо ли американците не се включиха още 1941 година да победят фашистите и те да окупират Европата - даже можеше още 1940 да се включат когато германците разбиха "съюзниците" им французи и англичани ами се включиха чак 1944 когато руснаците бяха на германската граница.

    Пуста пропаганда с лъжи

    13:53 09.05.2026

  • 46 ФАКТ

    8 0 Отговор
    ДЕВЕТИ МАЙ Е ДЕН НА ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРОФАШИЗМА! ДЕН НА ЕВРОПА ГО ИЗМИСЛИ ФЮРЕРА ФОН ДЕР ЛА..ЙНО..ТО!

    13:54 09.05.2026

  • 47 Файзер

    4 0 Отговор
    Има и нов урсулски проект,,Свободни медии",които ще подбират ,,Истински важното".Колко журналисти на новата хранилка"да подбират само политкоректното.?

    13:54 09.05.2026

  • 48 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Оксана":

    Забравил си Екатерина Велика - най-великият вожд на Русия. Тя също е от висшата немска раса. Тя превзема Крим и извежда Русия на Черно Море. Това се случва чак в края на 18-ти век.

    Коментиран от #52

    13:55 09.05.2026

  • 49 Хора ли сме, или

    4 0 Отговор
    Както и да се нарече, това е ден от човешката история, който трябва да се почита, в името на милионите човешки жертви! Лошото е, че днес се разиграват подобни трагедии по цялата Земя и на никой не му хрумва да заклейми безумието на подбудителите им. Даже напротив - те се считат за освободители, приемат поздравления, говорят за величие!??? "Злото побеждава, когато добрите хора не правят нищо!"

    13:56 09.05.2026

  • 50 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Факти":

    "За България това не е ден на победата, а ден на загубата"

    Ден на загубата е за тогавашните наведени управляващи които против волята на народа ни натикват в коалиция с нацистите - също като сегашните управляващи които против волята на народа ни натикаха в НАТО, ЕС и еврозоната.

    Колкото пъти сме били съюз с Германия толкова пъти България е достигала до национална катастрофа.

    13:56 09.05.2026

  • 51 Акбар

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    Ще бъдат поздравени от минаретата на джамиите.Слава Меркел.Слава дерфон.

    13:58 09.05.2026

  • 52 Помнещ

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Факти":

    "Забравил си Екатерина Велика - най-великият вожд на Русия. Тя също е от висшата немска раса"

    А ти защо забрави Маркс и Енгелс които измислят комунизма - и те са били от висшата немска раса. Или това не съответства на пропагандата и получавате амнезия за неудобните факти.

    14:00 09.05.2026

  • 53 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Факти":

    "Днес си празнуваме Деня на Европа, който е ден на ЕС, а ние сме член"

    И какво се е случило на този ден в Европа или ЕС или пък в България че трябва да го празнуваме като ден на Европа а не като ден на победата над фашизма - или това не ти го разясниха от посолството.

    14:03 09.05.2026

  • 54 Вътрешен човек

    5 0 Отговор
    Естествено, че е ден на победата !

    14:03 09.05.2026

  • 55 Ами

    5 0 Отговор
    Казвал съм го и ще го повторя.
    ЕС е корпоративен съюз, а не национален.
    Аз корпорация нямам, и не съм корпоративна собственост.
    Така, че такива като мене отбелязват победата над фашизма.
    Тия които са корпоративната собственост и корпорациите
    да си празнуват каквото си искат. Ако въобще им е до празник.

    14:08 09.05.2026

  • 56 Сусу Манарата

    2 0 Отговор
    На коя Европа? На Обединена или на Разединена?

    14:10 09.05.2026

  • 57 Смешник

    1 1 Отговор
    Ако нямаше ден на победата нямаше да има и ден на Европа

    14:18 09.05.2026

  • 58 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Казано":

    Не е един същ празник Но нека се празнуват

    14:20 09.05.2026

  • 59 Ден победы

    0 0 Отговор
    Ден прбеды, фашистите ще бъдат унищожени.

    14:21 09.05.2026

  • 60 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Антитрол":

    Яяяяяя дайте името на руския офицер, който работеше за нацистка Германия? Да кажем, че руските също са нацисти!

    14:26 09.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 значи те,

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ъъъъ":

    украинците, са ни окупирали 44-та, нихтата!

    14:39 09.05.2026