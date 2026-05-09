Ден на победата и/или Ден на Европа?

9 май е Ден на победата над нацистка Германия. Но у нас, държавата пренебрегва този ден, а се организират масови чествания на т.н.“ Ден на Европа“.

Защо 9 май е избран за Ден на Европа? Обяснението е, че това е датата през 1950г., когато френският външен министър Робер Шуман прочита историческата декларация за обединение на френските и западногерманските ресурси и промишленост за производство на въглища и стомана, за да се избегнат бъдещи военни конфликти в Европа.

Тази идея има смисъл, защото през Първата и Втората световна война Франция и Германия са противници в унищожителни войни, а с обединението се създава наистина възможност за избягване на нова война между тези две страни. В този смисъл тази дата няма основание да бъде обявяване на Ден на Европа, но на среща на лидерите на ЕС в Милано през 1985г. е взето решение 9 май да се чества като „Ден на Европа“. Но тогава Европа е в разгара на студената война, така че това решение е политически мотивирано. Логически- не, защото по това време по- голямата част от европейските страни не са членки на ЕС, и няма как Съветския съюз и социалистическите страни от неговата орбита- в политически, икономически и военен план да възприемат тази дата като „Ден на Европа“. Пък и днес редица европейски страни не са членки на ЕС, включително и Великобритания.

Другото е, че защо един съюз като ЕС решава да обяви една дата като ден на континента Европа, ако в такава идея има логика и смисъл би трябвало африканските държави да изберат и да честват някаква дата като Ден на Африка, а азиатските страни да честват своя дата на своя континент- Азия? Същото се отнася и до южноамериканския континент.

Така или иначе, България е член на ЕС, и е решила на 9 май да чества Денят на Европа. Но защо да не отдава и нужното внимание и почит на „Денят на победата“, още повече, че в победата над хитлеристка Германия България участва в крайната фаза на войната със свои армии и дава хиляди жертви?