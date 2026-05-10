Волен Сидеров с първи коментар след инцидента в центъра на София

10 Май, 2026 09:00 3 761 82

Бившият политик припомни и своята версия за инцидента на АМ "Тракия" от 2006 година

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият политик Волен Сидеров излезе с позиция по повод инцидента с него в началото на месеца в центъра на София. Тогава бившият лидер на “Атака” беше забелязан в безпомощно състояние в градинката срещу Министерството на отбраната и се наложи да бъде отведен с линейка, за да му бъде оказана помощ.

Сидеров не отговори директно на спекулациите, че е бил пиян или под въздействието на други вещества, но цитира бившия директор на ЦРУ Алън Дълес и т.нар. "План Дълес" за лумпенизиране на населението в СССР чрез пропаганда, алкохолизъм и подмяна на културата, пише glasnews.bg.

"Внушението, ама той Волен пие, нали знаете, беше наложено върху още други внушения още в началото на моето политическо присъствие. Нали си спомняте Алън Дълес, още от 1949 година, какво каза? Тези, които ще проявяват съпротива срещу нашия план да лумпенизираме, да колонизираме населението, ще ги изкарваме ненормални, пияници, всякакви такива извън нормалното. Ще ги окарикатуряваме, ще се гаврим с тях, така че народа да ги загърби, да не се увлича от тях. Ето това е идеята", каза Сидеров във видео, публикувано във Фейсбук.

Бившият политик припомни и своята версия за инцидента на АМ "Тракия" от 2006 година.

"Тогава се опитаха да ме убият. Защо? Защото правих митинг срещу настаняването на четири безплатни военни американски бази у нас. И завръщайки се от митинга от Стара Загора, един бус ни притисна до мантинелата, така че ако не беше умението на шофьора, щяхме да правим салта през мантинелата".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    24 7 Отговор
    "Щом вземем властта, никога не ще я дадем отново, освен ако не ни изкарат като трупове от офисите ни."

    Йозеф Гьобелс, 1932

    09:02 10.05.2026

  • 2 Нека да пиша

    45 14 Отговор
    Беше пиян ,все си намира повод ,че уж някой го е напил ли ?

    Коментиран от #51, #82

    09:02 10.05.2026

  • 3 Този

    37 14 Отговор
    Още не е изтрезнял

    09:02 10.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе

    44 11 Отговор
    Кажи си ,напих се ,народа щеше да те разбере ,всички пием

    09:03 10.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дедо

    38 11 Отговор
    Бля бля .....световни конспирации на квази героя Бай Болен Смирноф че се е наковал като мотика от обяд.

    Коментиран от #24

    09:04 10.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    25 14 Отговор
    Пиян БОК. Лук. Тия не мр.ат

    09:04 10.05.2026

  • 9 1488

    11 10 Отговор
    като почне крадеца на праскови по бнт просто настръхвам и ми става едно приятно и носталгично. направо се пренасям 40 г назад на бузлуджа или в пионерския лагер

    Коментиран от #20

    09:05 10.05.2026

  • 10 Тьотя

    24 12 Отговор
    Защо се срамуваш бе Волене признай си ,че беше в руската пасьоль за денги ,и ударехме по бутильчка

    09:05 10.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Волен

    14 6 Отговор
    Може и да съм се напил ,ама пръста ми е златен

    09:07 10.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Промили

    15 1 Отговор
    Смотанитемисирки, могат да си направят труда и да публикуват целия списък с пропадналите алкохолици в парламента преди 20 години, вместо да копипейстеат разни измишльотини и пропаганда.

    09:08 10.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Волен Водкаджиев

    20 4 Отговор
    Ми като си бил пиян на мотика, какво има да коментираш, при което си видян от половин София, така че ...кво се обясняваш. Наздраве!

    09:14 10.05.2026

  • 20 Питане

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    А пееш ли си -
    "Комунистите родината изграждат, Комсомолците след тях вървят, Пионери, пионери труден път ви чака, славен път..."

    09:17 10.05.2026

  • 21 хффхх

    10 3 Отговор
    Често абстиненция та е водена с параной

    09:17 10.05.2026

  • 22 Тома

    10 4 Отговор
    Бати Волен никога не пие вода

    09:17 10.05.2026

  • 23 Мунчо

    14 4 Отговор
    Алкохола на прощава на никого, Сидеров!
    При теб това е ежедневно състояние!

    09:17 10.05.2026

  • 24 гггжб

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дедо":

    От сутринта Не от обяд 😅

    09:18 10.05.2026

  • 25 гггжжж

    7 6 Отговор
    Волен е моя герой , бих си сложил портрета му до Тодор Живков , трябва да се кандидатира за президент.

    Коментиран от #63

    09:20 10.05.2026

  • 26 всички подлоги са жалки

    9 4 Отговор
    тоя е много жалък циркаджия няма какпка смелост да си признае и си измисля какви ли не глупости… ако беше мъж щеше да каже ами напих се стана споннтано непредвидено не пия през дненя но срещах стар познат той пък носи яко на пиене а аз не и се направих на мотика докато се видим

    09:22 10.05.2026

  • 27 хгххх

    4 7 Отговор
    Давай Волене , ние сме с тебе , за победа идва време !

    09:22 10.05.2026

  • 28 Хе-хе

    12 1 Отговор
    Айде, сега! Алън Дълес ме напи с водка Жиринофски !!? По скоро ти сипаха нещо в кафето и халюцинираш! Като оня доктор дето го съдят, че упойвал актрисите и провеждал с тях нерегламентиран от Бог и закона секс!

    09:23 10.05.2026

  • 29 Хахаха

    10 5 Отговор
    Боклук

    09:24 10.05.2026

  • 30 ггггхб

    5 10 Отговор
    Волене с тебе израснах , не се давай на дълбоката държава и октопода. Напред и нагоре!!!

    09:24 10.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Петър Стоянов

    9 4 Отговор
    Абе кажи си Волене ,колко изпи

    09:27 10.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Излагации

    9 4 Отговор
    Напил са, напил са, ходи си лягай!

    09:30 10.05.2026

  • 36 Воленчо ли?

    12 4 Отговор
    Той не може да пие. Напива се от нищото. Поне не шофира в пияно състояние. Комплимент. И за политик не става. Като политик се изложи напълно. Като своите спомоществователи, градинарите на Митрофанова. Посолят на Путлер в Софии.

    09:31 10.05.2026

  • 37 Хмм

    4 7 Отговор
    той е на години вече, може да му е прилошало от възрастта, но защо не казва каква точно е причината, а иска да ни впечатли с начетеност, да се пази, че детето му е още малко

    Коментиран от #46

    09:31 10.05.2026

  • 38 ????

    8 9 Отговор
    Защо тази злоба срещу човек?
    При това възрастен човек?
    Дай Боже всекиму на 70 да има енергията и ума на Сидеров.
    Телеграмите на отвъдното обаче не трябва да се омаловажават с пиянството. Инсултът е коварно заболяване. Ако не се вземат мерки превръща човека в зеленчук...
    Няма безгрешни.
    Или тук само ангели небесни пишат?

    Коментиран от #54

    09:32 10.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 хгхх

    3 9 Отговор
    Волен не е бивш политик , той ще е следващия Президент или министър председател.

    Коментиран от #58

    09:33 10.05.2026

  • 41 Хе-хе

    8 5 Отговор
    Направи нова партия - СВО! Смирноф - Вино - Отрезвитель!

    09:34 10.05.2026

  • 42 Пускай Преслава

    6 6 Отговор
    Наполовина сега съм пияна,
    водката свърши утеха няма
    за душата ми!
    Има ли в менюто ви водка с утеха?
    Двойна ми дайте за негова сметка!

    09:34 10.05.2026

  • 43 Българин

    9 5 Отговор
    Докога ще ни занимавате с този деградирал ненормалник.

    Коментиран от #55

    09:34 10.05.2026

  • 44 Ххх

    10 7 Отговор
    Сидеров и Медведев са трезвеници и не близват алкохол, а Зеленски е наркоман. Нали вати?

    Коментиран от #69

    09:36 10.05.2026

  • 45 В демокрацията има такъв стил и метод

    7 5 Отговор
    Група от прости хора обявяват някой интелигентен образован и умен човек за луд само защото ги превъзхожда и по тоя начин им пречи да си живеят живота на спокойствие да правят каквото си искат примерно да крадат.

    09:36 10.05.2026

  • 46 Ми ти също искаш

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Хмм":

    Да впечатлиш с начетеност. Няма лошо. Начетените хора сме кът.

    09:41 10.05.2026

  • 47 Хфх

    6 4 Отговор
    Беше си деградирал дълго преди да се пропие. Още от както от върл евроатлантик и редактор на "Демокрация" се превърна в бясна копейка.

    Коментиран от #53

    09:42 10.05.2026

  • 48 Аз съм

    4 3 Отговор
    Карикатура на политик

    09:42 10.05.2026

  • 49 Криза на съвестта

    3 0 Отговор
    Като се знае какъв е, явно не може да се понася трезвен. Все пак не е глупав, за да се самозалъже, че някой друг му е виновен за мерзостите, които е правил.

    09:48 10.05.2026

  • 50 12345

    2 0 Отговор
    Склонен към пиянство и последващо самоубийство. Нечиа тактика.

    09:49 10.05.2026

  • 51 Хахахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нека да пиша":

    На руската пропаганда, винаги някой друг им е виновен! Добре, че не е казал, че Байдън е виновен все пак.

    09:49 10.05.2026

  • 52 Този по -добре

    3 1 Отговор
    да не се обажда.Изложи се достатъчно.Само да смени градинката в която се търкаля, за да не му излезе лошо име.

    09:49 10.05.2026

  • 53 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Хфх":

    Той не се превърна, а го превърнаха. На тези, които управляват държавата задкулисно им трябва такъв персонаж. След него заложиха на Коцето.

    Коментиран от #61

    09:51 10.05.2026

  • 54 Хахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "????":

    Що да е злоба бе пич. Човека се е напил и ние казваме, че се е напил! Да казваме, че е трезвен ли? Никой не му е казвал да не се напива, но си беше пиян. Това са фактите.

    Коментиран от #59

    09:52 10.05.2026

  • 55 Сигане

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Българин":

    Деградиралия в ненормалния от ромски произход, пак се пише за българин и то в множествено число. Занимавали ги били.

    09:52 10.05.2026

  • 56 Г€Н€РАЛ Д€$И

    4 1 Отговор
    ТОЗИ ВОЛ€Н € АЛА-БАЛА, А$ И Н€ГО $ЪМ ГО € . АЛА...!
    МОЯТ "мъж" $Ъ$ БЯЛА $КОДА, ГО НА ЧУ КА НА НАРОДА!
    ТУЙ $Ъ$ "БОТАШ", НИЩО Н€ €, $€ГА ГОЛ€МИЯТ Щ€ ВЛ€ $€!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА ВИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    09:53 10.05.2026

  • 57 Абсурдистан

    2 1 Отговор
    Мноооого е Болен Сидеров.

    09:54 10.05.2026

  • 58 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "хгхх":

    Така е. Възможно е. В България все пак живеят достатъчно и ди о ти.

    09:54 10.05.2026

  • 59 Хййф

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Хахахаха":

    При инсулт, част от симптомите са, като на пиян човек.

    Коментиран от #62

    09:57 10.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Хййф":

    Е добре де, но щяха да кажат че е инсулт? А някой да е написал, че е инсулт? Не, нали? Е, като не е инсулт, дай да изкараме Алан Дълес от 1949 година виновен, че съм се напил! Аз все пак не го виня, че се е напил, всеки има право и да се напие, ама да не изкарва другите виновни, защото това вече е смешно.

    10:01 10.05.2026

  • 63 Доктор Гълабова

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "гггжжж":

    Ние в сградата навсякаде имаме негов портрет ,все пак е наш клиент,известен

    10:06 10.05.2026

  • 64 Кво пелтечиш бе?

    1 1 Отговор
    Що не си ходил в казармата?

    10:07 10.05.2026

  • 65 Дика

    3 1 Отговор
    Ясно, цру напи Волен. Наздраве!

    10:08 10.05.2026

  • 66 хдгххфх

    1 0 Отговор
    Дано Волен ме прочете и да си стъпи на краката тез пиянства дет мисли , че интелегентните така релаксират е в голяма грешка , навремето и Абсент са пиели джентълмените , много са свършвали зле .

    10:08 10.05.2026

  • 67 Абе

    1 1 Отговор
    Този с какви пари си издържа семейството?

    Коментиран от #72

    10:09 10.05.2026

  • 68 Анонимен

    1 1 Отговор
    Изрод

    10:10 10.05.2026

  • 69 само немога да разбера

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "Ххх":

    защо слагаш сидеров при руснаците? той обслужваше американското посолство и беше създаден като патерица на доган после доган го продаде на бойко защото помагаше добре при гласуването на лобистките им закони !!! толкова ли сте НЕумни да си мислите че волен радетел за доброто и благото на народа???

    10:10 10.05.2026

  • 70 Волен

    1 0 Отговор
    Поне не съм пиКал у фонтана ,като един друг другар

    Коментиран от #78

    10:10 10.05.2026

  • 71 порко

    3 0 Отговор
    типичен пияница лицемер

    10:11 10.05.2026

  • 72 Волен

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Абе":

    Как с какви ,моите пръсти са златни

    10:13 10.05.2026

  • 73 Добри Джуров

    4 1 Отговор
    Когато този е трябвало да отбие воинският си дълг към България в казармата не вземаха само психично болни и обратни.🤔

    10:13 10.05.2026

  • 74 Драгой

    2 0 Отговор
    Ужас, напили са го американците.

    10:13 10.05.2026

  • 75 Правоверна копейка

    1 0 Отговор
    Бо Клук

    10:14 10.05.2026

  • 76 Факт

    0 1 Отговор
    Има хора от две чаши се напиват като талпи,организма не преработва алкохола,и отива директно в мозъка

    10:14 10.05.2026

  • 77 Болен Лидеров

    2 0 Отговор
    Алън Дълес ме направи алкохолик!

    10:15 10.05.2026

  • 78 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Волен":

    Това не се знае. Просто може никой да не го е видял докато пикае.

    10:16 10.05.2026

  • 79 Истината

    0 2 Отговор
    Беше вербуван от ЦРУ в Сиатъл през 90те,внедряване в руското влияние в бг

    10:16 10.05.2026

  • 80 ПсиХолог

    0 0 Отговор
    Абе затворете го тоя някъде бе!

    10:17 10.05.2026

  • 81 Свидетел

    0 0 Отговор
    Така беше, шофьора те спаси, но ти как постъпи после с него помниш ли? Аз помня и мога да разкажа ако искаш .

    10:19 10.05.2026

  • 82 Дори бивш

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нека да пиша":

    Дълбоко ви бърка Сидеров щом още намирате време и ресурси да го омаскарявате. Да пие или да не пие си е негова работа, свободен човек е, за разлика от теб.

    10:19 10.05.2026

