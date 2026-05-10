Смъртоносната акция срещу наркотиците подхранва съмнения за дейността на САЩ в Мексико

Смъртта на двама американски служители при операция за борба с наркотиците в Северно Мексико предизвика несигурност относно степента, до която мексиканското правителство е знаело за участието на Вашингтон, пише Sky News. Двамата служители, за които се твърди, че са агенти на ЦРУ, загинаха заедно с двама местни мексикански следователи при автомобилна катастрофа в ранните часове на 19 април в щата Чихуахуа.

В следващите дни властите дадоха противоречиви сведения за това колко точно мексиканското правителство е знаело за участието на САЩ в операцията, което разпали напрежението между мексиканския президент Клаудия Шейнбаум и Белия дом.

Какво се е случило?

Двамата американски служители и двама членове на Агенцията за разследване на щата Чихуахуа се връщали от операция за унищожаване на лаборатории за наркотици на картел в Чихуахуа - която граничи с американските щати Тексас и Ню Мексико - когато превозното им средство се подхлъзнало отстрани на дере и експлодирало, съобщиха местни служители.

Асошиейтед прес, позовавайки се на три източника, запознати със случая, пожелали анонимност, съобщи, че американците, първоначално идентифицирани като служители на американското посолство, всъщност са били от ЦРУ.

Инцидентът оттогава подхранва засилени спекулации относно ролята на САЩ в латиноамериканската нация, като Шейнбаум преди това подчертаваше суверенитета на Мексико и публично отхвърляше предложенията на президента на САЩ Доналд Тръмп за намеса срещу наркокартелите.

Мексиканското правителство призна присъствието на американски агенции в страната, но настоява, че не може да участват в операции на място.

По-рано тази година администрацията на Тръмп предостави разузнавателна подкрепа за операция, довела до смъртта на известния наркобарон "Ел Менчо", което предизвика широко разпространено насилие в цялата страна.

Какво беше казано?

Въпреки че Шейнбаум потвърди в сряда, че мексиканската армия е участвала в операцията, тя настоя, че федералното правителство не е знаело за американско присъствие и че участието на Вашингтон следователно може да представлява нарушение на мексиканското законодателство.

"Не може да има агенти от никоя институция на правителството на САЩ, действащи в мексиканската област", ​​каза Шейнбаум по време на ежедневния си брифинг пред медиите.

Тя също така посочи, че е възможно да има санкции срещу правителството на Чихуахуа, казвайки: "Много е важно нещо подобно да не остане неразгледано", посочи Шейнбаум.

Дни по-рано Сесар Хауреги, главният прокурор на Чихуахуа, заяви, че операцията е предприета след месеци разследване от страна на държавните прокурори и мексиканските военни.

Шейнбаум изключи възможността инцидентът да е част от нова стратегия на администрацията на Тръмп, докато министърът на сигурността на Мексико, Омар Гарсия Харфуч, по-късно заяви, че въпреки редовния обмен на информация със САЩ, чуждестранни "агенти никога не са били на терен с нас".

Харфуч призна, че министерството на отбраната преди това е "получило петиция за подкрепа на сигурността" от САЩ, но каза, че "подкрепата на операция е различно от действителното участие в планирането на операция".

Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит оспори коментарите на мексиканския президент в интервю за Fox News, заявявайки, че усилията на САЩ за борба с картелите "са от полза не само за американския народ, но и за нейния (на Шейнбаум) народ".

Ливит призова за "съчувствие" от Шейнбаум, добавяйки, че "би си струвало заради двата загубени американски живота, като се има предвид всичко, което Съединените американски щати правят в момента под ръководството на този президент, за да спрат бича на наркотрафика през Мексико към САЩ".

След катастрофата в неделя администрацията на Тръмп е казала много малко за инцидента, а ЦРУ все още не е коментирало.

През януари Тръмп заяви, че "картелите управляват Мексико" и обеща действия. Президентът на САЩ многократно е заявявал, че справянето с потока от наркотици, по-специално фентанил, в САЩ е приоритет за неговата администрация.