Феновете на Ботев Пд: Подкрепяме всеки един футболист, няма да стоим безучастно!

Клубът на привържениците на Ботев Пловдив публикува остра позиция в официалната си страница във Фейсбук, чрез която изрази сериозното си възмущение и отправи емоционален апел към цялата „жълто-черна“ общност.

Повод за реакцията стана скандалният двубой срещу Черно море, който вчера бе прекъснат за около 20 минути след расистки обиди, насочени към футболиста на пловдивчани Антоан Конте. Случилото се предизвика сериозен обществен отзвук и вълна от недоволство сред феновете на „канарчетата“, които настояха за ясна позиция и категорични мерки срещу подобни прояви по стадионите.

Ето какво написаха феновете на Ботев Пд:

Подкрепяме всеки един футболист на Ботев! В труден момент като този е нужно да сме обединени и да излезем с чест от последните мачове, като дадем максимума от себе си.

През идната седмица призоваваме за подкрепа в домакинствата с Арда и особено с Черно море, което се очертава да е с по-особен заряд след вчерашните събития. Ботев има нужда от феновете си, само ние сме способни да вдигнем отбора!

Не можем да стоим безучастни, когато с нас се опитват да се подиграват откровени комплексарчета като Давидов и цялата съдийска пасмина, а през сезона и знайни и незнайни отбори, които умело, в синхрон с поръчковото съдийство, се възползват от раздадените подаръци в мачовете с нас. Трябва да вдигнем момчетата!

Нека бъдем най-добрата версия на себе си, колкото и хора да бъдем на трибуните.

До скоро и само Ботев!