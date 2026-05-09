Песков: За Путин 9 май е натоварен и наситен работен ден

Денят на Победата всяка година за руския президент Владимир Путин е не само "ден на гордост със сълзи в очите", но и наситен работен ден, изпълнен с голям брой мероприятия, включително международни срещи. При това всяка година Путин изнася мащабна реч на Парада на победата, отбеляза говорителят на руския лидер Дмитрий Песков пред журналиста от "Вести" Павел Зарубин, пише БТА.

"Освен че е тържествен, освен че е мемориален, освен че, както за всеки руснак, [за Путин] това е ден на гордост със сълзи в очите, за него това е и работен ден", подчерта представителят на Кремъл.

"Включва и изявата на Червения площад“, припомни Песков, отбелязвайки, че речта на държавния глава в Деня на победата "всеки път е мащабна". "Освен това включва и полагането на венец пред Гробницата на Незнайния воин заедно с гостите", продължи той, "както и прием в чест на гостите, които са с нас на празненствата на 9 май, и цял маратон от двустранни срещи, който след това ще последва тук, в Кремъл".