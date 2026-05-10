Кандис Берген навърши 80 и впечатли феновете с изненадваща трансформация

10 Май, 2026 16:20 594 2

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Легендарната актриса Кандис Бъргън отпразнува 80-ия си рожден ден, а появата ѝ предизвика истински възторг сред феновете. Звездата от култовия сериал „Murphy Brown“ впечатли с елегантна визия, жизненост и откровени признания за остаряването.

В последните снимки, публикувани по повод рождения ѝ ден, Бъргън изглежда коренно различно от образа, с който поколения зрители я помнят през 80-те и 90-те години. Социалните мрежи бързо се изпълниха с коментари за „забележителната ѝ трансформация“ и начина, по който актрисата приема възрастта с чувство за хумор и стил.

Самата Кандис Бъргън признава, че все още трудно осъзнава възрастта си.

„В пълно отрицание съм. Да бъдеш на 80 ми изглежда немислимо“, казва актрисата в интервю за AARP Movies for Grownups.

Въпреки това звездата твърди, че вътрешно се чувства почти по същия начин както преди десетилетия.
„Чувстваш се същият човек. Просто вървиш малко по-бавно и по-внимателно“, споделя тя.

Берген разкрива още, че тренира с личен инструктор пет дни в седмицата. Според нея тренировките вече не са свързани с външния вид, а с поддържането на движение, стави и общо здраве.

Актрисата признава и че през последните години е имала „някои здравословни проблеми“, но не влиза в подробности. Вместо това фокусът ѝ днес е върху семейството и времето с внуците. „Те са светлината в живота ми“, казва Бъргън за своите внуци Луис и Алис.

Кандис Бъргън е едно от най-разпознаваемите лица на американската телевизия. Освен с ролята си в „Murphy Brown“, тя остава в историята и с участията си във филми като „Miss Congeniality“, „Sweet Home Alabama“ и „Sex and the City“.

През кариерата си актрисата печели пет награди Emmy и две отличия „Златен глобус“, а критиците често я определят като една от най-влиятелните телевизионни актриси на своето поколение.

Според фенове най-впечатляващото в трансформацията ѝ не е външният вид, а отношението към възрастта — откровено, спокойно и без опити да скрие годините си. „Да остаряваш е привилегия“, казва самата актриса.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    0 0 Отговор
    Хапва агнешко, редовно.
    А какво пие, редовно, оставям на въображението ви.

    16:24 10.05.2026

  • 2 а ти тонче кога ще

    1 0 Отговор
    впечатлиш феновете си с изненадваща трансформация
    с снимка извъртяна надясно и отзад

    16:32 10.05.2026