Оценките за руските ракетни запаси

По данни на украинското Главно разузнавателно управление към средата на април 2026 година руската армия е разполагала със следните количества ракети:
«Кинжал» — до 100 бр.
«Калибър» - до 460 бр.
«Оникс» - до 690 бр.
Х-101 - до 120 бр.
Х-22/32 - до 350 бр.
«Циркон» - до 230 бр.
KN-23 («Hwasong – 11A» - севернокорейска балистична ракета с обсег до 900 км) – до 50 бр.
РМ-48У (ракета – мишена, която е била преработена за нанасяне на удари по наземни цели) - до 450 бр.
Х-69 – до 25 бр.
Х29/31/35/58/59 – до 2600 бр.
«Орешник» - до 10 бр.
Според Киев за един месец руската промишленост може да произведе:
«Искандер-М» - до 60 бр.
«Искандер-К» - до 10 бр.
«Кинжал» - до 10 бр.
«Калибър» - до 25 бр.
Х-101 - до 70 бр.
Х-32 - до 8 бр.
«Оникс» - до 5 бр.
«Циркон» - до 3 бр.
Х-35 – около 20 бр.
Х-69 – до 5 бр.
РМ-48У – до 40 бр.
Х29/31/35/58/59 – до 50 бр.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:01 10.05.2026
2 ООрана държава
Коментиран от #8
13:02 10.05.2026
3 Българин
Коментиран от #9, #10
13:04 10.05.2026
4 Лост
13:08 10.05.2026
5 Имат пушечно месо
13:09 10.05.2026
6 Чакай малко, бре!?
Коментиран от #12
13:09 10.05.2026
7 нннн
Коментиран от #17
13:09 10.05.2026
8 истина ти казвам
До коментар #2 от "ООрана държава":Не ингилизкото разузнаване го каза,ама все тая! Явно военната индустрия на Русия се отчита на зеленото!🤥🤣
13:10 10.05.2026
9 Друг българин
До коментар #3 от "Българин":Време е,Путин да ги занули,че на хората им омръзна от украински паразити
13:10 10.05.2026
10 Лост
До коментар #3 от "Българин":И как ще го увеличи като половин Европа си ги изпрати в Украйна,а сега плаче на САЩ.Ама и там е плащаш днес,получаваш след години.
13:10 10.05.2026
11 Богато меню
Се рат в дървени кен ефи!
Коментиран от #25
13:11 10.05.2026
12 Лост
До коментар #6 от "Чакай малко, бре!?":Забрави и прахосмукачка "Ракета" .
13:12 10.05.2026
13 Винаг се готвят
13:15 10.05.2026
14 Гост
13:15 10.05.2026
15 Гориил
13:16 10.05.2026
16 Ама
Коментиран от #22
13:17 10.05.2026
17 Не , бе
До коментар #7 от "нннн":перални ... Според фонлайнар...
13:18 10.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Русия
13:27 10.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Даро
13:29 10.05.2026
22 Даро
До коментар #16 от "Ама":Явно не са! 😉😉😉
13:29 10.05.2026
23 Обективен
До коментар #20 от "НАЧИ...ИСТИНАТА Е У ФАКТ ЕТО":Фактите наистина говорят.
13:29 10.05.2026
24 Ууукрите
13:37 10.05.2026
25 Се рат в зур лите
До коментар #11 от "Богато меню":на подобни многополови бустери
13:39 10.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.