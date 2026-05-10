Оценките за руските ракетни запаси

10 Май, 2026 13:00 860 28

Какво може да произведе руската военна промишленост според Киев

Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По данни на украинското Главно разузнавателно управление към средата на април 2026 година руската армия е разполагала със следните количества ракети:

«Кинжал» — до 100 бр.

«Калибър» - до 460 бр.

«Оникс» - до 690 бр.

Х-101 - до 120 бр.

Х-22/32 - до 350 бр.

«Циркон» - до 230 бр.

KN-23 («Hwasong – 11A» - севернокорейска балистична ракета с обсег до 900 км) – до 50 бр.

РМ-48У (ракета – мишена, която е била преработена за нанасяне на удари по наземни цели) - до 450 бр.

Х-69 – до 25 бр.

Х29/31/35/58/59 – до 2600 бр.

«Орешник» - до 10 бр.

Според Киев за един месец руската промишленост може да произведе:

«Искандер-М» - до 60 бр.

«Искандер-К» - до 10 бр.

«Кинжал» - до 10 бр.

«Калибър» - до 25 бр.

Х-101 - до 70 бр.

Х-32 - до 8 бр.

«Оникс» - до 5 бр.

«Циркон» - до 3 бр.

Х-35 – около 20 бр.

Х-69 – до 5 бр.

РМ-48У – до 40 бр.

Х29/31/35/58/59 – до 50 бр.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    22 5 Отговор
    Русия свърши ракетите още 2022 г.

    13:01 10.05.2026

  • 2 ООрана държава

    23 3 Отговор
    Това разузнаване ли каза преди 4 години че Русия свършила ракетите...?

    Коментиран от #8

    13:02 10.05.2026

  • 3 Българин

    5 21 Отговор
    С помощта на ЕС, Украйна трябва да увелии производството на ракети, така че да си осигури поне трикратно превъзходство. Това няма да е проблем, тъй като най-големите компании в аеро-космическата индустрия са от Европа и ОК.

    Коментиран от #9, #10

    13:04 10.05.2026

  • 4 Лост

    15 3 Отговор
    Украйна да си гледа в канчето.

    13:08 10.05.2026

  • 5 Имат пушечно месо

    3 10 Отговор
    безкрай!

    13:09 10.05.2026

  • 6 Чакай малко, бре!?

    16 2 Отговор
    Кви ракети бре,нъл свършиха отдавна и воюват с лопати и котлони?

    Коментиран от #12

    13:09 10.05.2026

  • 7 нннн

    13 1 Отговор
    Това не са ли марки лопати?

    Коментиран от #17

    13:09 10.05.2026

  • 8 истина ти казвам

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Не ингилизкото разузнаване го каза,ама все тая! Явно военната индустрия на Русия се отчита на зеленото!🤥🤣

    13:10 10.05.2026

  • 9 Друг българин

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Време е,Путин да ги занули,че на хората им омръзна от украински паразити

    13:10 10.05.2026

  • 10 Лост

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    И как ще го увеличи като половин Европа си ги изпрати в Украйна,а сега плаче на САЩ.Ама и там е плащаш днес,получаваш след години.

    13:10 10.05.2026

  • 11 Богато меню

    3 9 Отговор
    Тея освен летящи кюнци нищо друго не произвеждат!
    Се рат в дървени кен ефи!

    Коментиран от #25

    13:11 10.05.2026

  • 12 Лост

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Чакай малко, бре!?":

    Забрави и прахосмукачка "Ракета" .

    13:12 10.05.2026

  • 13 Винаг се готвят

    2 6 Отговор
    за война комунистическите държви

    13:15 10.05.2026

  • 14 Гост

    7 2 Отговор
    Е те нали свършиха ракетите преди 3 години? Тия сега откъде?

    13:15 10.05.2026

  • 15 Гориил

    7 3 Отговор
    Най-вероятно това е недоказана цифра (мисля, че броят на ракетите е няколко пъти по-голям), измислица или плод на въображението на украински и европейски блогъри.Може да се вярва само на официална информация от руското Министерство на отбраната. Доколкото знам, нито един авторитетен източник на планетата не е публикувал подобна информация.

    13:16 10.05.2026

  • 16 Ама

    8 3 Отговор
    те нали свършиха ракетите още 23 година

    Коментиран от #22

    13:17 10.05.2026

  • 17 Не , бе

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "нннн":

    перални ... Според фонлайнар...

    13:18 10.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Русия

    5 0 Отговор
    Николайчо,играй си с пишл.то недей пиши тъпотий за да докажеш колко си т.п.

    13:27 10.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Даро

    4 1 Отговор
    Тези ракети не свършиха ли още през 2023 г? Заедно със снарядите... 🤣🤣🤣🤣

    13:29 10.05.2026

  • 22 Даро

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ама":

    Явно не са! 😉😉😉

    13:29 10.05.2026

  • 23 Обективен

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "НАЧИ...ИСТИНАТА Е У ФАКТ ЕТО":

    Фактите наистина говорят.

    13:29 10.05.2026

  • 24 Ууукрите

    2 0 Отговор
    знаят от колко ууукраински перални са свалили чиповете, хахаха

    13:37 10.05.2026

  • 25 Се рат в зур лите

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Богато меню":

    на подобни многополови бустери

    13:39 10.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.