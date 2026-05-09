Спор в ефира заради съветската окупация на България

На 9 май Русия отбелязва Деня на победата - 81-вата годишнина от победата над Нацистка Германия във Великата отечествена война. Същевременно на тази дата се отбелязва и Денят на Европа - празник на мира и единството в Европейския съюз. Какво празнуваме на 9 май - Деня на победата или Деня на Европа? Темата предизвика остър спор в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS между историка доц. Светослав Живков и журналиста Александър Симов.
Двамата коментираха имало ли е съветска окупаци у нас или победата над Нацистка Германия е била освобождение? „Съветска окупация не съществува. Съветската армия навлиза в България и остава до подписването на мирния договор, след което си тръгва“, заяви Симов, оспорвайки тезата, че България е била под съветска окупация след 9 септември 1944 г.
Доц. Живков обаче категорично зае обратната позиция „Навлизането на чужди войски и завземането на чужда територия без съгласието на държавата се нарича окупация“. Историкът подчерта, че България е съюзник на Нацистка Германия до септември 1944 г., а присъствието на Червената армия е довело до установяване на съветско влияние върху страната.
Двамата припомниха и началото на Втората световна война и пакта „Молотов-Рибентроп“. Според Симов историческите събития трябва да се разглеждат в контекста на политиката на западните държави преди войната. „Преди договора с Хитлер западните сили му подаряваха територия след територия. От гледна точка на СССР изглежда така, сякаш Хитлер е насочван на изток“, каза той.
Живков определи подобна теза като „изопачаване на фактите“ и подчерта, че договорът между СССР и Германия е довел до подялбата на Полша и последвалите агресии срещу други държави в Източна Европа.
1 Хихи
18:30 09.05.2026
8 Калин
Каква окупация бе!??? Абе вие нормални ли сте!???
18:36 09.05.2026
16 Щом не са станали на кълбета тия
18:39 09.05.2026
17 Върна си дали на Украйна и Белорусия
18:39 09.05.2026
19 А Долф и Ста лин СЪЮЗНИЦИ
18:40 09.05.2026
20 ИЗВИНЕТИ
ОН ШЕ ВИ КАЖА ПОД КАКВА
УКУПАЦИЯ СМЕ БИЛЕ 45 годин😀
ТА ДАЖЕ И ССР БЪЛГАРИЯ ЩЕ ШЕ ДА Е
18:42 09.05.2026
25 Ком унизма и Ф ашизма
🌽за Ху ЙЛО
18:44 09.05.2026
26 Много
До коментар #1 от "Хихи":Много плюсове тук, защото е точно и ясно..
Слаборазвита аграрна България изведнъж стана АЕЦ сила..
18:45 09.05.2026
28 Никой
Ние сме най верно куче на хитлер. Окупация няма.
А русия е предлагала съюз със запада стещу хитлер, но са й се подиграли.
18:47 09.05.2026
30 ДрайвингПлежър
Тезата му граничи с безумие... макар че да кешираш за да приказваш глупости и да бълваш пропаганда е просто липса на морал, не на мозък...
Бих прегледал трудовете му и как аджеба е стигнал до доцент... през задния вход на Петроханците или през банковия!
18:48 09.05.2026
33 Варненец
До коментар #8 от "Калин":Имаше, БГ армията се командваше от маЦква, цялата държава беше съветска военна база.
18:49 09.05.2026
38 !!!?
Паметниците и до днес стърчат като черна прокоба над Родината ни, да напомнят червения терор при който само за месеци убиват над 30 000 българи - геноцид над бългопите какъвто и по турско не се случвал за такова кратко време !!!?
18:52 09.05.2026
41 Педя Човек Лакът Ракета
До коментар #1 от "Хихи":Значи вие рушкофилите казвате че другите държави не са имали самолети и електричество? Цялата държава заедно с военните беше под контрола на Варшавския Договор. Под пряко подчинение на СССР. Смешното е че имахме режим на тока. Забрана за пътуване в чужбина. Забрана за частен бизнес. Диктатура. Как може да ви е харесвало повече не знам. За това кой как е живял и работил в двете свери на влияние може да направите разлика по двете части на разделената Германия. От едната страна правиха Трабант и Вартбург. От другата Мерцедес и БМВ. Разликата във всичко друго беше същата.
18:53 09.05.2026
46 Никой не ги е изгонил
До коментар #36 от "Според":Четете история, след разпада на СССР постепенно примката около България се охлабваше с годините, но прокситата и службите им са си тук.
18:54 09.05.2026
54 !!!?
До коментар #45 от "Стойко":Руските окупатори са посрещани от шумкарите, тяхния паравоенен башибозук на терен, а вчера техните синове и внуци взеха властта отново да ни освобождават от "олигархията" !
19:02 09.05.2026
56 Живков
Полша дава на Хитлер 4 дивизии и Хитлер им дава Тихвинска област.Унгария също дава 2 дивизии.
България влиза в Новите земи да ги управлява.Те са немска собственост.
Така освобождаване 12 немски дивизии които отиват срещу СССР.
Къде са военните бази на окупатора ?
Сегашният окупатор Ива 5 бази които България плаща.
Окупаторите влязоха тежко въоръжени в цеха Оризаре и робите по очи на земята
19:04 09.05.2026
57 Ааа, те тогава ще има кютек
До коментар #42 от "Софиянец":Ганчо много държи на робското си минало. То му служи за оправдание за сегашната му робия. Отнемеш ли му робството му отнемаш всичко, то друго няма де. А и без робството къде отива вечната признателност към освободителя:)
19:05 09.05.2026
58 Помним
До коментар #45 от "Стойко":Не само със сол и питки и ръкопляскания са ги посрещали, а са им давали както се казва от залъка си, за да не пострадат. Така са посрещали въоръжените армейски подразделения. Типично по нашенски-преклонена глава, сабя не я сече. Народа ни е бил без избор при това стечение на обстоятелствата тогава. Въпреки солта и питките обаче в рамките на няколко години бяха избити стотици!
19:05 09.05.2026
61 Да знайш
До коментар #1 от "Хихи":Преди съветската окупация сме имали немски самолети със доказани качества,А след това множество руски хвърчила които не стават за нищо.
19:11 09.05.2026
64 Реалист
До коментар #1 от "Хихи":До всички които са сложили минуси питам : Кое не беше така ? И кой ви проми мозъците ? Най-големите неблагодарници , към родители , към род и родина .
19:11 09.05.2026
67 България
До коментар #57 от "Ааа, те тогава ще има кютек":е Руска грешка.
19:12 09.05.2026
68 Димитър
До коментар #2 от "Пенчо":Що, СССР не беше ли? С кого Хитлер подели по братски Полша?????
19:12 09.05.2026
69 сега сме окопирани
както сега сме окопирани със 4 краварски бази където бг законодателството не важи
19:12 09.05.2026
72 откъде да имаме 16 самолета?
До коментар #1 от "Хихи":къде видя да имаме 16 самолета? има налични 5 броя които не летят щото са дефектни
16 самолета ще имаме само на хартия и никога няма да летят и 16 самолета ха ха ха
19:13 09.05.2026
74 Морския
До коментар #2 от "Пенчо":Сталин лично настоява България да влезе в тристрания пакт,понеже по това веме ссср е съюзник на Германия Това естествено се премълчава.
19:14 09.05.2026
75 Хайде да спрете с този
До коментар #21 от "Сатана Z":някому удобен мит за тези прасета в Белене... Познавах двама души, лежали в Белене - единият ( с Орден за храброст от Здрава!) ,политически - другият - за кражба като домакин на ТКЗС. И двамата са единодушни - лоша храна, грубо отношение, психотерор - да(вкл.и "часове за превъзпитание")- да, но трупове да се дават на свине- НЕ. Прегледайте пресата и вижте кога се появи този мит и защо...
19:15 09.05.2026
76 оня с коня
и къде е имало в България, руски бази? що лъжите младите? никога не е имало руска окупация никога не лъжете срамота
19:15 09.05.2026
78 Бобе
19:15 09.05.2026
79 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
19:16 09.05.2026
82 100
До коментар #8 от "Калин":Не руски, а съветски войници е имало в България някъде до 47-а година. После нямаше нужда да има окупационни войски. Комунягите изпълняваха всичко, което наредят от СССР.
19:18 09.05.2026
83 Точно така е
До коментар #67 от "България":Ако Александър 2 бе прочел Законите на Хан Крум, за да му е ясно колко крадливо,лъжливо,предателско и алкохоризирано е племето, тогава той мърсолът нямаше да си хвърли тук
19:18 09.05.2026
84 АГАТ а Кристи
До коментар #8 от "Калин":Има комунисти - кариеристи...
Има комунисти -.утописти...
Има комунисти - аб.дали....
Ти от кои си, "другарю" ?
19:19 09.05.2026
85 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
19:19 09.05.2026
87 Продължавай
До коментар #71 от "Ето какво е направено:":да мислиш докато се сетиш, че на запада му трябваме като пазар и територия, но не и като конкуренти на пазара. Гледай какво прави Тръмп и ще ти стане ясно.
19:20 09.05.2026
88 Ха ХаХа
До коментар #79 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Скапаната подлога на зеления наркоман, квичи на умряло
19:20 09.05.2026
91 Мирослав
До коментар #68 от "Димитър":Руски войски не са воювали срещу полската армия. Само хитлеристите са воювали там. Руснаците влизат в Полша съвсем мирно , без да водят никакви боеве, след като Хитлер окупира половината Полша, а всъщност си връща Прусия. Тогава Русия реално влиза , за да се защити и да не допусне Хитлер да прибере другата половина, защото другата половина всъщност са били бивши руски губернии.
Съюз между Хитлер и Сталин не е имало никога.
Има единствено пакт за ненападение, което е съвсем различно! Русия не е могла да стои безучастно при окупацията на Полша, защото по това време е имало мюнхенски съюз между Хитлер и Англия, Франция и Италия.
19:21 09.05.2026
93 хмм
До коментар #84 от "АГАТ а Кристи":А ти какъв си? Капиталист на заплата?
19:21 09.05.2026
94 Ха ХаХа
До коментар #85 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Ти ли бе безказармен розоэ калтак.
Ще ти се радват тунгусите в Сибир
19:22 09.05.2026
95 оня с коня
режим на тока не е имало! защото имаше 6 ядренни реактора във действие
баба ти е имала режим на тока защото не го е плащала! явно си от лилaвите дето сега не ви спират тока ама едно време не ви цепехаБасма и ви спираха тока ха ха ха
19:22 09.05.2026
96 оня с коня
До коментар #92 от "Гост":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH
19:23 09.05.2026
98 Имало е
До коментар #69 от "сега сме окопирани":Над 133 милиарда лева, или около 300 млн. тогавашни долара, е струвала окупацията на България от Съветската армия през 1944 г. До тази огромна сума достигат съвременни изследователи на архивите на БНБ.
Издръжката на съветските окупационни войски е изключително тежко натоварване за българския бюджет и значително надхвърля наложените на България следвоенни репарации. През 1944-1947 г. около 600 000 съветски войници и офицери пребивават на българска земя за различен период от време.
19:23 09.05.2026
99 Град Козлодуй..
До коментар #1 от "Хихи":И по 10 тона злато заминава от България в евреиски джобове всяка година. Защото са го направили подарък!
19:24 09.05.2026
100 12345
До коментар #38 от "!!!?":По време на измислената съветската окупация бяхме станали 10 милиона, имахме армия, АЕЦ, селско стопанство и много други неща.
Сега по време на американската окупация, да има бази в България, сме 6 милиона слуги.
А вие сте русофоб, сега е модерно.
19:24 09.05.2026
102
До коментар #38 от "!!!?":Така е. Ако ги нямаше лошите руснаци сега щяхме да изнасяме родопски калмарчета с тонове и да биеме с кеф чалмите у земи.
19:26 09.05.2026
103 Имаше пен дьо
До коментар #95 от "оня с коня":Имаше и през 19 87, 88 а 89- 90..беше като дискотека 2 часа има,2 часа няма
19:26 09.05.2026
104 Град Козлодуй.
До коментар #85 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Първо ще Дууашш и тогава може да трепеш!😂😅
19:27 09.05.2026
105 12345
До коментар #98 от "Имало е":България е загубила страна войната, пак малко сме се разминали. вие чувал ли се за репарации. България плаща такива именно заради такива като вас.
19:27 09.05.2026
107 Саша Грей
До коментар #75 от "Хайде да спрете с този":А аз познавам човек, лежал в Ловеч, защото беше предприемач - ДЯДО МИ, един от строителите на стара София. Беше му отнето ВСИЧКО! Чувал съм разкази от първо лице за лагерите. Прочети за Сашо Сладура и ела да коментираш. Дядо ми е бил свидетел.
19:29 09.05.2026
108 Тиква
До коментар #85 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":БондероНацист,пийни се бира със сланина, хиена окрафашистка.
19:29 09.05.2026
109 az СВО Победа 81
Обърнете внимание само как Господ го е белязал външно!
А водещият пък се опита да пробута всички по-популярни евроатлантически митове за ВСВ под формата на уж въпроси. И на него не му се получи, даже от логиката му излезе, че сега България е под американска окупация!
🤣🤣🤣
Бедни, бедни Огнянов, защо не отиде доброволец на Източния фронт, за да си спестиш този резил....
🤣🤣🤣
19:30 09.05.2026
111 Що бе
До коментар #102 от "Фес Анадолски":Преди руснаците дядо ти е биел чалмата у земята ли?
19:31 09.05.2026
114 Варненец
До коментар #95 от "оня с коня":Нямало режим на тока, ти сериозно ли???? Бяха ни кръстили държава дискотека, два часа има, два часа няма. Затова бяха измислили и акумулиращи печки.
19:31 09.05.2026
117 Останалите 4 са по света
До коментар #100 от "12345":Ама никой не отиде в Русия, що ли?
19:32 09.05.2026
118 Гонят ли
До коментар #116 от "Факт":прасета по селските дворове?
19:33 09.05.2026
120 Варненец
До коментар #100 от "12345":Никога не сме били и 8 милиона, камо ли 10, бяхме съветска военна база. Бяхме толкова, щото не можеше да избягаш никъде. Бачкахме за 30 долара на месец и беше глад и мизерия.
19:35 09.05.2026
121 Костадинов
До коментар #105 от "12345":Какво ще плаща България като нищо не е разрушавала и никого не е нападала.Я гледай как рушат всичко по пътя си монголските пълчища в Укр.
19:35 09.05.2026
122 Айде бе
Еврофашистите ни деокупират вече 36 години и държава не остана. Че ме и трият нещастниците!
19:35 09.05.2026
123 Какво е давала Русия бре
До коментар #78 от "Бобе":Може да дадеш само нещо свое. Русия нищо не е давала, само е грабела
19:36 09.05.2026
127 Добре че е САЩ
До коментар #116 от "Факт":Това не е окупация.САЩ ни пази от азиатсия агресор.
19:39 09.05.2026