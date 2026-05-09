Спор в ефира заради съветската окупация на България

9 Май, 2026 18:11 2 375 127

Доц. Светослав Живков и Александър Симов влязоха в остър дебат по въпроса имало ли е съветска окупация у нас

Светослава Ингилизова

На 9 май Русия отбелязва Деня на победата - 81-вата годишнина от победата над Нацистка Германия във Великата отечествена война. Същевременно на тази дата се отбелязва и Денят на Европа - празник на мира и единството в Европейския съюз. Какво празнуваме на 9 май - Деня на победата или Деня на Европа? Темата предизвика остър спор в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS между историка доц. Светослав Живков и журналиста Александър Симов.

Двамата коментираха имало ли е съветска окупаци у нас или победата над Нацистка Германия е била освобождение? „Съветска окупация не съществува. Съветската армия навлиза в България и остава до подписването на мирния договор, след което си тръгва“, заяви Симов, оспорвайки тезата, че България е била под съветска окупация след 9 септември 1944 г.

Доц. Живков обаче категорично зае обратната позиция „Навлизането на чужди войски и завземането на чужда територия без съгласието на държавата се нарича окупация“. Историкът подчерта, че България е съюзник на Нацистка Германия до септември 1944 г., а присъствието на Червената армия е довело до установяване на съветско влияние върху страната.

Двамата припомниха и началото на Втората световна война и пакта „Молотов-Рибентроп“. Според Симов историческите събития трябва да се разглеждат в контекста на политиката на западните държави преди войната. „Преди договора с Хитлер западните сили му подаряваха територия след територия. От гледна точка на СССР изглежда така, сякаш Хитлер е насочван на изток“, каза той.

Живков определи подобна теза като „изопачаване на фактите“ и подчерта, че договорът между СССР и Германия е довел до подялбата на Полша и последвалите агресии срещу други държави в Източна Европа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хихи

    146 35 Отговор
    докато бяхме в " окупация" , имахме 400 самолети и срещу домати и краставици - АЕЦ , без руски войници, а сега храним натовски войски, плащаме милиарди напред за 16 самолета , втора ръка...

    Коментиран от #26, #41, #61, #64, #72, #99

    18:30 09.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПухкавЕлният тюлен

    93 16 Отговор
    Симов не ми е любимец ,но пухкавЕлният тюлен Светослав Живков постоянно го прекъсваше и говореше истерично върху него. Водещият се държеше като Цънцарова и не беше медиатор.

    18:31 09.05.2026

  • 4 историк

    93 21 Отговор
    Руската окупация ще ни се види като пощипване пред това което ни очаква от новите ни братя !!

    18:32 09.05.2026

  • 5 Угодници

    88 11 Отговор
    Навъдиха се едни професори и доценти, кой от кого по-глъмав и продажен и нивото на образованието рязко падна. Кого ще научи на ум този заек със синдром на Даун?

    18:33 09.05.2026

  • 6 Дика

    25 55 Отговор
    А днес Путин иска да му подаряват територии...

    18:33 09.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Калин

    105 30 Отговор
    Руски войници изобщо не е имало в България, нито е имало техни бази, що за манипулации и внушения!
    Каква окупация бе!??? Абе вие нормални ли сте!???

    Коментиран от #33, #82, #84

    18:36 09.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 чико

    38 11 Отговор
    Светослав Живков-не бих спори с него в тъмното , много е страшен /бих казал деформиран/

    18:38 09.05.2026

  • 12 Абе

    51 14 Отговор
    Кажи му проф.доц. сороски и не му обръщай внимание

    18:38 09.05.2026

  • 13 Фен

    51 16 Отговор
    Съветската окупация е ясна. А дали ще се отървем от сороско-либеранта?

    18:38 09.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сталин

    64 21 Отговор
    Ако не беше Червената армия и Сталин ,сега границата с Турция щеше да бъде някъде до Пловдив

    18:39 09.05.2026

  • 16 Щом не са станали на кълбета тия

    16 14 Отговор
    двете плондирчета, значи само разиграват циркови сценки за някое левро.

    18:39 09.05.2026

  • 17 Върна си дали на Украйна и Белорусия

    37 9 Отговор
    Преди Полша ,Франция и Германия отстъпиха СаАрската област,СудЕтите,после цяла Чехия,свалиха ограниченията за военно производство и численост на немската армия. САЩ вложиха капитали в немската промишленост. От Полша Сталин си върна белоруски и украински земи заграбени от Полша през 1921/1922г.

    18:39 09.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А Долф и Ста лин СЪЮЗНИЦИ

    12 28 Отговор
    Навсегда! Слава КПСС И СС ...

    18:40 09.05.2026

  • 20 ИЗВИНЕТИ

    10 21 Отговор
    АМА ПИТАЙТИ ПРОФ.ИВ.ХРИСТОВ
    ОН ШЕ ВИ КАЖА ПОД КАКВА
    УКУПАЦИЯ СМЕ БИЛЕ 45 годин😀
    ТА ДАЖЕ И ССР БЪЛГАРИЯ ЩЕ ШЕ ДА Е

    18:42 09.05.2026

  • 21 Сатана Z

    12 16 Отговор
    Живков е пропуснал прасетата в Белене за да разбере що е то съветска окупация

    Коментиран от #75

    18:42 09.05.2026

  • 22 Тоя безродник живков

    42 6 Отговор
    от кое НПО е?

    18:42 09.05.2026

  • 23 Сандо

    49 5 Отговор
    Случайно попаднах за миг в този канал и видял един тлъст,нагъл и нахален тип да надвиква опонента си,а водещия беше онемял.Повече не беше нужно,за да премина към много по-интересното и истинско Джиро.Искрено съчувствам на всички,на които този подивял и оскотял кретен им е любимец.

    18:42 09.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ком унизма и Ф ашизма

    7 24 Отговор
    Са ЗАБРАНЕНИ,.. дермо ядна Ко пейке!
    🌽за Ху ЙЛО

    18:44 09.05.2026

  • 26 Много

    39 8 Отговор

    До коментар #1 от "Хихи":

    Много плюсове тук, защото е точно и ясно..
    Слаборазвита аграрна България изведнъж стана АЕЦ сила..

    18:45 09.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Никой

    21 5 Отговор
    Нищо общо на историка мислите. България е необходимо да има руски войски, военни съображения.

    Ние сме най верно куче на хитлер. Окупация няма.

    А русия е предлагала съюз със запада стещу хитлер, но са й се подиграли.

    18:47 09.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ДрайвингПлежър

    41 6 Отговор
    Тоя мазен тюлен беше ужасяващо нагъл!!
    Тезата му граничи с безумие... макар че да кешираш за да приказваш глупости и да бълваш пропаганда е просто липса на морал, не на мозък...
    Бих прегледал трудовете му и как аджеба е стигнал до доцент... през задния вход на Петроханците или през банковия!

    18:48 09.05.2026

  • 31 Защо не кажем

    22 8 Отговор
    И за европейската окупация където насила ни натикаха за 16 република както каза тато. Думите му бяха аз искам България да влезне като 16 република в ссср но не стана. После каза за България в Европа насила ни вкараха в Европа и еврото. Сега сме смешна ситуация празнуваме освобождение от Турция а сме роби на Европа Германия и германска пирамида наречена 3 райх. Мани другото но се кланяме на тях и на Украйна.

    18:48 09.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Варненец

    13 30 Отговор

    До коментар #8 от "Калин":

    Имаше, БГ армията се командваше от маЦква, цялата държава беше съветска военна база.

    18:49 09.05.2026

  • 34 Дебелия простак

    24 4 Отговор
    Жив.ще се пръсне от злоба , трудно е да лъжеш !

    18:49 09.05.2026

  • 35 ДЪРТ ДАСКАЛ

    25 6 Отговор
    Живков, както и много други навъдили се професори и доценти минали покрай историческата наука говорят и пишат това за което им плащат! ТОВА Е УПОТРЕБАТА НА ИСТОРИЯТА ЗА МОМЕНТНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ! Не случайно историята постоянно се пренаписва в "МИНИСТЕРСТВОТО НА ИСТИНАТА" по Джордж Оруел!

    18:49 09.05.2026

  • 36 Според

    16 5 Отговор
    новите историци Турция е присъствала около 5 века в България, а съветската армия ни е окупирала 1944 год. Турците са ги изгонили руснаците, а защо не казват кой и кога е изгонил окупаторите руснаци?

    Коментиран от #46

    18:49 09.05.2026

  • 37 Балкански

    6 16 Отговор
    Другарите ясно и многократно изразиха мнение за Сашо Симов. Да се обади на министъра на спорта, за да му намери място в цирка, като клоун. Забавен и пародиен))))))

    18:51 09.05.2026

  • 38 !!!?

    17 21 Отговор
    Червената русофилска Мафия превърна България в най-голямият гробищен парк в знак на раболепие към съветския окупатор !
    Паметниците и до днес стърчат като черна прокоба над Родината ни, да напомнят червения терор при който само за месеци убиват над 30 000 българи - геноцид над бългопите какъвто и по турско не се случвал за такова кратко време !!!?

    Коментиран от #100, #102

    18:52 09.05.2026

  • 39 стоян георгиев

    22 8 Отговор
    Онова тлъстото на снимката ли е доцен историк 😂😂😂 ужас

    18:52 09.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Педя Човек Лакът Ракета

    14 27 Отговор

    До коментар #1 от "Хихи":

    Значи вие рушкофилите казвате че другите държави не са имали самолети и електричество? Цялата държава заедно с военните беше под контрола на Варшавския Договор. Под пряко подчинение на СССР. Смешното е че имахме режим на тока. Забрана за пътуване в чужбина. Забрана за частен бизнес. Диктатура. Как може да ви е харесвало повече не знам. За това кой как е живял и работил в двете свери на влияние може да направите разлика по двете части на разделената Германия. От едната страна правиха Трабант и Вартбург. От другата Мерцедес и БМВ. Разликата във всичко друго беше същата.

    Коментиран от #90

    18:53 09.05.2026

  • 42 Софиянец

    24 8 Отговор
    От такива "историци" като дебелака ми е писнало вече! За някое и др левро ще отрече турското робство!

    Коментиран от #57

    18:53 09.05.2026

  • 43 факт

    12 5 Отговор
    Договора с ЕС е като договора на Шишман с турците

    18:54 09.05.2026

  • 44 Сталин

    12 6 Отговор
    Абе стига сте ревали ,вижте само Германистан вече е в 60 години окупация и не реват

    18:54 09.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Никой не ги е изгонил

    12 12 Отговор

    До коментар #36 от "Според":

    Четете история, след разпада на СССР постепенно примката около България се охлабваше с годините, но прокситата и службите им са си тук.

    Коментиран от #60

    18:54 09.05.2026

  • 47 Мунчовци

    15 14 Отговор
    🇪🇺 Честит ден на Европа! 🇪🇺 Какво по-хубаво от възможността да се наслаждаваш на френско мерло, испански хамон и италианско тирамису, докато поливаш с гръцки зехтин български розов домат? 😉Европа е и ще остане най-доброто място за живот!Всички я критикуват, но всеки мечтае да бъде тук. Никъде другаде по света не можеш да откриеш това, което ние, европейците, приемаме за даденост: необятна свобода и възможности, вплетени в наследството на най-древните култури.Европа е по-силна от всяка диктатура, ислямски режим или популистка вълна, опитваща се да я разклати.България е Европа и Европа е България - днес и завинаги! 🇪🇺🇧🇬

    18:59 09.05.2026

  • 48 ХиХи

    9 3 Отговор
    Ма тя Украинска бре Трети украински фронт всичките генерали са родени в Украина или Новорусия. Ся Новорусия Украина ли е или Русия да знаем все пак

    19:00 09.05.2026

  • 49 нннн

    14 0 Отговор
    Сталин, Чърчил и Рузвелт така са се разбрали още през 1945 г.на Ялтенската конференция, а ние още спорим...

    19:00 09.05.2026

  • 50 шопо

    5 4 Отговор
    ич ми не е, днес купих пералня с 1/4 стругарска заплата, в соца с 3 и издържа 18 години, другата 5.или както учехме по политикономия -,,интензивен метод,, и ,,екстензивен,,- като живота-бързах и остарях, сега се бавя, че края наближава...

    19:01 09.05.2026

  • 51 Да, да

    13 4 Отговор
    Прасето Живков е удобен лизач.

    19:01 09.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 .....

    9 4 Отговор
    При бай Тоше нито един от тези проблеми ги нямаше! 😉

    19:02 09.05.2026

  • 54 !!!?

    12 10 Отговор

    До коментар #45 от "Стойко":

    Руските окупатори са посрещани от шумкарите, тяхния паравоенен башибозук на терен, а вчера техните синове и внуци взеха властта отново да ни освобождават от "олигархията" !

    19:02 09.05.2026

  • 55 55 от Козлодуй

    9 3 Отговор
    Безсмислен спор . Все едно да спорят грее ли слънцето. 45 години на някой продажници явно не стигат .

    19:03 09.05.2026

  • 56 Живков

    9 5 Отговор
    Защо мошеннико забравяш Договора Германия...Англия и Франция, които обръщат Хитлер на изток и продават Чехословакия.
    Полша дава на Хитлер 4 дивизии и Хитлер им дава Тихвинска област.Унгария също дава 2 дивизии.
    България влиза в Новите земи да ги управлява.Те са немска собственост.
    Така освобождаване 12 немски дивизии които отиват срещу СССР.
    Къде са военните бази на окупатора ?
    Сегашният окупатор Ива 5 бази които България плаща.
    Окупаторите влязоха тежко въоръжени в цеха Оризаре и робите по очи на земята

    19:04 09.05.2026

  • 57 Ааа, те тогава ще има кютек

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от "Софиянец":

    Ганчо много държи на робското си минало. То му служи за оправдание за сегашната му робия. Отнемеш ли му робството му отнемаш всичко, то друго няма де. А и без робството къде отива вечната признателност към освободителя:)

    Коментиран от #67

    19:05 09.05.2026

  • 58 Помним

    7 5 Отговор

    До коментар #45 от "Стойко":

    Не само със сол и питки и ръкопляскания са ги посрещали, а са им давали както се казва от залъка си, за да не пострадат. Така са посрещали въоръжените армейски подразделения. Типично по нашенски-преклонена глава, сабя не я сече. Народа ни е бил без избор при това стечение на обстоятелствата тогава. Въпреки солта и питките обаче в рамките на няколко години бяха избити стотици!

    19:05 09.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Да знайш

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хихи":

    Преди съветската окупация сме имали немски самолети със доказани качества,А след това множество руски хвърчила които не стават за нищо.

    19:11 09.05.2026

  • 62 Само Ганчо на окупацията

    2 1 Отговор
    Вика освобождение

    19:11 09.05.2026

  • 63 Исторически парк

    4 4 Отговор
    Ако не беше Червената армия, България нямаше да я има на картата 😉

    19:11 09.05.2026

  • 64 Реалист

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хихи":

    До всички които са сложили минуси питам : Кое не беше така ? И кой ви проми мозъците ? Най-големите неблагодарници , към родители , към род и родина .

    19:11 09.05.2026

  • 65 Джихади Йово

    4 2 Отговор
    Наиш ква окупация ще ви дам аз на вас??? Сега сме под окупация - Европейска окупация!!

    19:11 09.05.2026

  • 66 Ивелин Михайлов

    4 2 Отговор
    Чърчил е искал Берлинска България, добре че Сталин ни спаси!

    19:11 09.05.2026

  • 67 България

    1 4 Отговор

    До коментар #57 от "Ааа, те тогава ще има кютек":

    е Руска грешка.

    Коментиран от #83

    19:12 09.05.2026

  • 68 Димитър

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пенчо":

    Що, СССР не беше ли? С кого Хитлер подели по братски Полша?????

    Коментиран от #91

    19:12 09.05.2026

  • 69 сега сме окопирани

    5 4 Отговор
    съветска окупация никога не е имало нито съветски войски е имало

    както сега сме окопирани със 4 краварски бази където бг законодателството не важи

    Коментиран от #98

    19:12 09.05.2026

  • 70 Ти да видиш

    3 2 Отговор
    Какъв е този мазен тюфлек Живков,който се прави на историк бе!? Той няма връзка нито с историята, нито с реалността, нито с главния мозък.

    19:13 09.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 откъде да имаме 16 самолета?

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хихи":

    къде видя да имаме 16 самолета? има налични 5 броя които не летят щото са дефектни

    16 самолета ще имаме само на хартия и никога няма да летят и 16 самолета ха ха ха

    19:13 09.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Морския

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пенчо":

    Сталин лично настоява България да влезе в тристрания пакт,понеже по това веме ссср е съюзник на Германия Това естествено се премълчава.

    19:14 09.05.2026

  • 75 Хайде да спрете с този

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    някому удобен мит за тези прасета в Белене... Познавах двама души, лежали в Белене - единият ( с Орден за храброст от Здрава!) ,политически - другият - за кражба като домакин на ТКЗС. И двамата са единодушни - лоша храна, грубо отношение, психотерор - да(вкл.и "часове за превъзпитание")- да, но трупове да се дават на свине- НЕ. Прегледайте пресата и вижте кога се появи този мит и защо...

    Коментиран от #107

    19:15 09.05.2026

  • 76 оня с коня

    7 1 Отговор
    може ли някой да посочи къде в БГ-то е имало руски войници?

    и къде е имало в България, руски бази? що лъжите младите? никога не е имало руска окупация никога не лъжете срамота

    19:15 09.05.2026

  • 77 Един

    0 0 Отговор
    Имало е съветска окупация у нас, но победата над нацистка Германия е освобождение. Но освобождение не за българите, а за други народи. Що за въпрос?

    19:15 09.05.2026

  • 78 Бобе

    2 2 Отговор
    Русия е давала на Сърбия на Турция на Ромъния и никога на България.Не ни уважават и си го заслужаваме.Честита победа над нацизма.

    Коментиран от #123

    19:15 09.05.2026

  • 79 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 4 Отговор
    Някой да убие час по скоро гологлавия из.род комунист безроден от хълмовете имат очи ! Само трепане за болшевишката ционистка из.мет

    Коментиран от #88

    19:16 09.05.2026

  • 80 Бисер

    5 2 Отговор
    Този доцент Живков обаче не казва,че ако тук не беше влезнала Червената армия, България просто нямаше да съществува! Гърция, Югославия и Турция щяха да ни разграбят! И никой от другите велики сили нямаше да има нищо против!

    19:16 09.05.2026

  • 81 Хаха

    1 1 Отговор
    Малкият Мук Огнянов все такива измислени професори кани! Този дебелия, Археоложката грантаджика Келбечева! Боклук, малък мук пак боклук историк!

    19:16 09.05.2026

  • 82 100

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Калин":

    Не руски, а съветски войници е имало в България някъде до 47-а година. После нямаше нужда да има окупационни войски. Комунягите изпълняваха всичко, което наредят от СССР.

    19:18 09.05.2026

  • 83 Точно така е

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "България":

    Ако Александър 2 бе прочел Законите на Хан Крум, за да му е ясно колко крадливо,лъжливо,предателско и алкохоризирано е племето, тогава той мърсолът нямаше да си хвърли тук

    19:18 09.05.2026

  • 84 АГАТ а Кристи

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Калин":

    Има комунисти - кариеристи...
    Има комунисти -.утописти...
    Има комунисти - аб.дали....

    Ти от кои си, "другарю" ?

    Коментиран от #93

    19:19 09.05.2026

  • 85 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 3 Отговор
    НАЦИЗМА ИДВА ЗА ВСИЧКИ ВАС ПРОДАЖНИ ПОД..ЧОВЕШКИ ОТРЕПКИ...ЩЕ ВИ КОЛИМ И БЕСИМ КАКТО ПРЕЗ 1936 Г ИЗ ЦЯЛА ЕВРОПА...САМО СВАСТИКАТА ЩЕ ВИ ПРОЧИСТИ ...АЗ ЩЕ НОСЯ ФЛАГА НА СВАСТИКАТА ДОКАТО ВИ ТРЕПЕМ КОМУНЯГИ ДОЛНИ

    Коментиран от #94, #104, #108

    19:19 09.05.2026

  • 86 Бесен - Язовец

    3 2 Отговор
    Само според фашизоидите в България е имало руска окупация на България. България на 9 Септември в била освободена не фашизоиди скоро отивате и вие при фашистите от ВСВ в Ада лично ще ви пратим там!

    19:20 09.05.2026

  • 87 Продължавай

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Ето какво е направено:":

    да мислиш докато се сетиш, че на запада му трябваме като пазар и територия, но не и като конкуренти на пазара. Гледай какво прави Тръмп и ще ти стане ясно.

    19:20 09.05.2026

  • 88 Ха ХаХа

    5 0 Отговор

    До коментар #79 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Скапаната подлога на зеления наркоман, квичи на умряло

    19:20 09.05.2026

  • 89 Бесен - Язовец

    2 0 Отговор
    Тая сви.ня сороска Светослав гнусна л@йняна

    19:21 09.05.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Мирослав

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Димитър":

    Руски войски не са воювали срещу полската армия. Само хитлеристите са воювали там. Руснаците влизат в Полша съвсем мирно , без да водят никакви боеве, след като Хитлер окупира половината Полша, а всъщност си връща Прусия. Тогава Русия реално влиза , за да се защити и да не допусне Хитлер да прибере другата половина, защото другата половина всъщност са били бивши руски губернии.
    Съюз между Хитлер и Сталин не е имало никога.
    Има единствено пакт за ненападение, което е съвсем различно! Русия не е могла да стои безучастно при окупацията на Полша, защото по това време е имало мюнхенски съюз между Хитлер и Англия, Франция и Италия.

    19:21 09.05.2026

  • 92 Гост

    2 1 Отговор
    Аман от разбирачи историци.

    Коментиран от #96

    19:21 09.05.2026

  • 93 хмм

    1 2 Отговор

    До коментар #84 от "АГАТ а Кристи":

    А ти какъв си? Капиталист на заплата?

    19:21 09.05.2026

  • 94 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #85 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Ти ли бе безказармен розоэ калтак.
    Ще ти се радват тунгусите в Сибир

    19:22 09.05.2026

  • 95 оня с коня

    3 3 Отговор
    стига си лъгал младите беКРЕТЕН
    режим на тока не е имало! защото имаше 6 ядренни реактора във действие

    баба ти е имала режим на тока защото не го е плащала! явно си от лилaвите дето сега не ви спират тока ама едно време не ви цепехаБасма и ви спираха тока ха ха ха

    Коментиран от #103, #114

    19:22 09.05.2026

  • 96 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #92 от "Гост":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    19:23 09.05.2026

  • 97 44 года

    5 1 Отговор
    Ссср е освободила шепа комунисти който започват да избиват българи.Честито.

    19:23 09.05.2026

  • 98 Имало е

    4 5 Отговор

    До коментар #69 от "сега сме окопирани":

    Над 133 милиарда лева, или около 300 млн. тогавашни долара, е струвала окупацията на България от Съветската армия през 1944 г. До тази огромна сума достигат съвременни изследователи на архивите на БНБ.
    Издръжката на съветските окупационни войски е изключително тежко натоварване за българския бюджет и значително надхвърля наложените на България следвоенни репарации. През 1944-1947 г. около 600 000 съветски войници и офицери пребивават на българска земя за различен период от време.

    Коментиран от #105

    19:23 09.05.2026

  • 99 Град Козлодуй..

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хихи":

    И по 10 тона злато заминава от България в евреиски джобове всяка година. Защото са го направили подарък!

    19:24 09.05.2026

  • 100 12345

    7 6 Отговор

    До коментар #38 от "!!!?":

    По време на измислената съветската окупация бяхме станали 10 милиона, имахме армия, АЕЦ, селско стопанство и много други неща.

    Сега по време на американската окупация, да има бази в България, сме 6 милиона слуги.

    А вие сте русофоб, сега е модерно.

    Коментиран от #117, #120

    19:24 09.05.2026

  • 101 Тиква

    8 3 Отговор
    Който празнува измислен ден на гейропа Окранацюга, днес хората празнуват деня на Победата над фашизма и окрабандерите със усташи, поклон на Русия.

    19:25 09.05.2026

  • 102 Фес Анадолски

    2 6 Отговор

    До коментар #38 от "!!!?":

    Така е. Ако ги нямаше лошите руснаци сега щяхме да изнасяме родопски калмарчета с тонове и да биеме с кеф чалмите у земи.

    Коментиран от #111

    19:26 09.05.2026

  • 103 Имаше пен дьо

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "оня с коня":

    Имаше и през 19 87, 88 а 89- 90..беше като дискотека 2 часа има,2 часа няма

    19:26 09.05.2026

  • 104 Град Козлодуй.

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Първо ще Дууашш и тогава може да трепеш!😂😅

    19:27 09.05.2026

  • 105 12345

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Имало е":

    България е загубила страна войната, пак малко сме се разминали. вие чувал ли се за репарации. България плаща такива именно заради такива като вас.

    Коментиран от #121

    19:27 09.05.2026

  • 106 Голям съвпадък а

    0 1 Отговор
    Или пък дали пък не е едно и също? Едните пият и пеят, а другите вместо вино сълзи леят 😀

    19:29 09.05.2026

  • 107 Саша Грей

    1 3 Отговор

    До коментар #75 от "Хайде да спрете с този":

    А аз познавам човек, лежал в Ловеч, защото беше предприемач - ДЯДО МИ, един от строителите на стара София. Беше му отнето ВСИЧКО! Чувал съм разкази от първо лице за лагерите. Прочети за Сашо Сладура и ела да коментираш. Дядо ми е бил свидетел.

    19:29 09.05.2026

  • 108 Тиква

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    БондероНацист,пийни се бира със сланина, хиена окрафашистка.

    19:29 09.05.2026

  • 109 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    Гледах го, неонациста в студиото едвам си сдържа нервите.

    Обърнете внимание само как Господ го е белязал външно!

    А водещият пък се опита да пробута всички по-популярни евроатлантически митове за ВСВ под формата на уж въпроси. И на него не му се получи, даже от логиката му излезе, че сега България е под американска окупация!
    🤣🤣🤣

    Бедни, бедни Огнянов, защо не отиде доброволец на Източния фронт, за да си спестиш този резил....

    🤣🤣🤣

    19:30 09.05.2026

  • 110 Бивш военен

    3 2 Отговор
    Доцента псевдо историк с противогаз ли беше?

    19:30 09.05.2026

  • 111 Що бе

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "Фес Анадолски":

    Преди руснаците дядо ти е биел чалмата у земята ли?

    19:31 09.05.2026

  • 112 Първан

    4 1 Отговор
    Ако е нямало,значи дядо ме е излъгал,че са му изяли кокошките!?

    19:31 09.05.2026

  • 113 Копейки споделете

    2 1 Отговор
    Пачему съветските асвабадители ни задигнаха златото и архивите.

    19:31 09.05.2026

  • 114 Варненец

    2 2 Отговор

    До коментар #95 от "оня с коня":

    Нямало режим на тока, ти сериозно ли???? Бяха ни кръстили държава дискотека, два часа има, два часа няма. Затова бяха измислили и акумулиращи печки.

    19:31 09.05.2026

  • 115 Бай онзи

    2 2 Отговор
    Абе,дебел пл..у.,ж.е,к щом България е била съюзник с нацистка Германия,какво по-естествено армията победителка да окупира врага?

    19:31 09.05.2026

  • 116 Факт

    4 3 Отговор
    А днешната окупация с бази и войски на САЩ нещастници

    Коментиран от #118, #127

    19:32 09.05.2026

  • 117 Останалите 4 са по света

    3 3 Отговор

    До коментар #100 от "12345":

    Ама никой не отиде в Русия, що ли?

    19:32 09.05.2026

  • 118 Гонят ли

    1 0 Отговор

    До коментар #116 от "Факт":

    прасета по селските дворове?

    19:33 09.05.2026

  • 119 Каква окупация?

    2 2 Отговор
    Смяната на властта е закономерен и логичен резултат от едно безумие, довело само в Русия до 27 милиони жертви и безброй разрушрния, та по-полека с понятията, а и с натегачеството към урсули и сие, които днес търсят реванш

    19:34 09.05.2026

  • 120 Варненец

    2 3 Отговор

    До коментар #100 от "12345":

    Никога не сме били и 8 милиона, камо ли 10, бяхме съветска военна база. Бяхме толкова, щото не можеше да избягаш никъде. Бачкахме за 30 долара на месец и беше глад и мизерия.

    19:35 09.05.2026

  • 121 Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #105 от "12345":

    Какво ще плаща България като нищо не е разрушавала и никого не е нападала.Я гледай как рушат всичко по пътя си монголските пълчища в Укр.

    19:35 09.05.2026

  • 122 Айде бе

    0 0 Отговор
    Ако изграждането на електрически централи, рафинерии, язовири, огромни заводи, инфраструктура и подаряването на оръжия му викат окупация, аз нямам нищо против да ни окупират отново !

    Еврофашистите ни деокупират вече 36 години и държава не остана. Че ме и трият нещастниците!

    19:35 09.05.2026

  • 123 Какво е давала Русия бре

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Бобе":

    Може да дадеш само нещо свое. Русия нищо не е давала, само е грабела

    19:36 09.05.2026

  • 124 Перо

    2 0 Отговор
    Неграмотният доцент не знае ли, че съветската армия официално обявява война на БГ, макар и формално и са спазени международните норми! След подписване на мирния договор и разпускането на междусъюзническата контролна комисия съветската армия напуска БГ. Няма никакво присъствие на съветски бази и войски до 1990 г. Неграмотни соросисти!

    19:37 09.05.2026

  • 125 Хмм

    2 0 Отговор
    съвсем естествено е да има спор, България е била съюзник на Хитлер

    19:37 09.05.2026

  • 126 Тоя Живков да си хвърли дипломата

    1 0 Отговор
    Поредният слагач

    19:37 09.05.2026

  • 127 Добре че е САЩ

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Факт":

    Това не е окупация.САЩ ни пази от азиатсия агресор.

    19:39 09.05.2026

