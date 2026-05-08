Посланикът на ОАЕ в САЩ Юсеф Ал Отайба разкрива причините за излизането на ОАЕ от ОПЕК

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ал-Отайба: Излизането на ОАЕ от ОПЕК отразява икономическата диверсификация и енергийната експанзия за глобална сигурност и стабилност, както и приходите от петрол за глобални реинвестирания, и определи следните точки:

- По-малко от една четвърт от нашия БВП е свързан с енергетиката.

- Светът се нуждае от по-надеждна и достъпна енергия. Интересът на ОАЕ е в стабилно, а не бурно съседство. Имаме значителен енергиен излишък и инфраструктура за разширяването му. Страната е способна да допринесе за глобалната енергийна сигурност.

- Приходите ни от увеличеното производство няма да се натрупват, а ще бъдат реинвестирани в световен мащаб.



Юсеф Ал Отайба, посланикът на ОАЕ в Съединените щати, разкри в статия във Financial Times причините за оттеглянето на ОАЕ от ОПЕК и алианса ОПЕК+.

В статията си, озаглавена „Излизането на ОАЕ от ОПЕК: Приходите от петрол като средство за постигане на цел“, Ал Отайба пише: „Преди четиридесет години присъствах на първата си среща на ОПЕК. Това беше първият път, когато носех костюм и вратовръзка, а бях на тринадесет години. Не бях щастлив, нито пък баща ми, Мана Ал Отайба, тогавашният министър на петрола и минералните ресурси на ОАЕ. Беше 1986 г. и цената на петрола се беше сринала под 10 долара за барел по-рано същата година. Баща ми прекара месеци в лобиране пред други членове на ОПЕК за увеличаване на производствените квоти и стабилизиране на цените. Новинарски репортажи от конференцията през август в Женева отразяваха това настроение.“

Той отбеляза, че „миналата седмица, след близо 60 години членство, Обединените арабски емирства обявиха оттеглянето си“, добавяйки, че „това решение далеч надхвърля обикновените производствени квоти или прекъсванията по време на война“.

Той продължи: „Тази промяна отразява структурни промени на световните енергийни пазари, фундаментални промени в световната икономика и ясна визия за позицията и бъдещия път на ОАЕ.“

В статията си Ал Отайба посочи, че ОПЕК е създадена за страни, чиито икономики зависят от петрола, а ОАЕ отдавна са престанали да бъдат една от тези страни. Той отбеляза, че „ние се присъединихме към ОПЕК като Абу Даби, преди да станем независима нация. По-късно бяхме млада нация, чиято икономика беше почти изцяло зависима от приходите от петрол.“

Той добави: „Рамката на ОПЕК – колективно управление на производството, споделена дисциплина и координирано ценообразуване – беше добре подходяща за нация, нова за международните енергийни пазари и световната икономика. Тя ни осигури опит, стабилност и влияние, които една малка, новонезависима нация не би могла да постигне сама. Но тази нация вече не съществува.“

Той каза: „В момента по-малко от една четвърт от нашия БВП е свързан с енергетиката. Най-бързо развиващите се сектори са авиацията, логистиката, модерното производство, изкуственият интелект, туризмът и науките за живота.“

Той подчерта, че „през последните четири години подписахме 35 всеобхватни споразумения за икономическо партньорство (15 от които вече са в сила) с Индия, Южна Корея, Индонезия, Украйна, Израел, Кения, Малайзия, Виетнам, Йордания и други, разширявайки достъпа ни до пазари, обхващащи милиарди хора“. Той отбеляза, че работят по двустранно търговско споразумение с Европейския съюз. Добави, че са се ангажирали и с инвестиционно и технологично партньорство на стойност 1,4 трилиона долара със Съединените щати.



Той продължи: „Това не отразява образа на нация, чийто основен фокус е управлението на доставките на петрол в рамките на колективна рамка.“



Ал-Отайба каза: „Миналата година послужи като зов за събуждане на всяко правителство и всяко домакинство относно реалностите на енергийната несигурност. Регионалната нестабилност наруши доставките, доведе цените до рекордно високи нива и наложи тежки разходи на потребителите, фермерите и бизнеса от Де Мойн до Делхи. Урокът е ясен: светът се нуждае от по-надеждна и достъпна енергия и се нуждае от производители, способни да я доставят.“

Ал Отайба подчерта, че интересът на ОАЕ е в стабилно, а не в бурно съседство, и че енергийната им политика, както и външната им политика, е насочена към тази цел. Той отбеляза: „Имаме значителен енергиен излишък и инфраструктура за разширяването му. Възнамеряваме да инвестираме десетки милиарди долари в нови тръбопроводи, развитие на пристанища и подобрена логистика, за да гарантираме, че нашата енергия ще достигне до пазарите, които се нуждаят от нея, независимо от обстоятелствата.“

Той продължи: „Нашата цел е да достигнем производствен капацитет от 5 милиона барела на ден до 2027 г. В рамките на колективното производство обаче този капацитет остава неизползван. Следователно, оттеглянето от ОПЕК не е просто въпрос на търговски изчисления, а отговорност.“

Ал Отайба подчерта, че ОАЕ имат капацитета да допринесат за глобалната енергийна сигурност и международната икономическа стабилност във време, когато тази сигурност и стабилност са под реална заплаха. И ние сме решени да го направим.

Той каза: „Нашите приходи от увеличеното производство не само ще се натрупат, но и ще бъдат реинвестирани в инфраструктурни проекти в развиващия се свят. Masdar, нашата компания за възобновяема енергия, е прекарала 20 години в изграждане на капацитет в 40 страни, включително Съединените щати. Атомната електроцентрала Barakah – първата атомна електроцентрала в арабския свят – вече е в експлоатация и произвежда основна чиста енергия. ADNOC е ангажирала десетки милиарди долари за развитие на нисковъглеродни решения чрез новото си международно инвестиционно звено XRG.“



Той добави: „Ние не избираме между петрола и енергийния преход; ние финансираме едното с другото. Сякаш тези причини не бяха достатъчни за Иран да напусне ОПЕК, той остава член, обвързан от нейните правила, въпреки че игнорира заявената мисия на организацията „да гарантира стабилността на петролните пазари, за да осигури ефикасни, икономични и надеждни доставки на петрол на потребителите“. В нарушение на прекратяването на огъня и международното право, Иран поднови атаките си срещу петролни танкери и енергийна инфраструктура в Персийския залив в неделя.

Той продължи: „Говорих с баща си миналата седмица. Като шесткратен президент на ОПЕК, очаквах той да има смесени чувства относно напускането на ОАЕ от организация, на която беше посветил толкова голяма част от кариерата си.

Но той ми напомни, че това е бил планът от самото начало. Точно както с онзи костюм и вратовръзка от 1986 г., ние бяхме преминали отвъд ОПЕК. Той каза, че приходите от петрол винаги са средство за постигане на цел. Целта никога не е била да бъдем нация, произвеждаща петрол, а да изградим нещо по-устойчиво – диверсифицирана икономика, общество, основано на знанието, и страна с дълбочината и партньорствата, за да успее, независимо как изглежда светът в бъдеще.“