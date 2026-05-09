Емил Дечев: МВР-служители изскачат в архива на Петьо Еврото

9 Май, 2026 16:00 2 922 23

Прокуратурата иззе събраното по сигнала на Теодора Георгиева, заяви бившият вътрешен министър

МВР-служители изскачат в архива на Петьо Еврото. Това съобщи пред БНР бившият вече вътрешен министър Емил Дечев.

"По архива на Петьо Еврото се работи от ГДБОП. Те приключиха работата по него и го дадохме на Дирекция "Вътрешна сигурност". Там да се проверят всички служители, които по някакъв начин изскачат в този списък. За съжаление се оказа, че в архива на Петьо Еврото има кадрови следи и кадрово любопитство и негов интерес не само към съдии, прокурори и следователи, но и към служители на МВР", посочи той в интервю за предаването "Политически НЕкоректно".

Относно сигнала на Теодора Георгиева, Дечев подчерта: "Прокуратурата още на втория или третия работен ден иззе нейния сигнал, заедно с малкото неща, които имаха време оперативните работници в ГДБОП да свършат. Тази преписка вече е в прокуратурата. Тя е препратена към ад хок прокурора Урумов, защото в сигнала се споменава името на г-н Сарафов".

Филм с елементи на трилър, а от време на време и с комедийни елементи - така бившият министър си тръгва от МВР.

"Беше ми интересно. Атмосферата ще ми липсва. Завързах много интересни и незабравими приятелства, познанства. Беше истински екшън, филм с елементи на трилър, от време на време с комедийни елементи. Нищо режисирано. Всичко си беше съвсем истинско", обясни той, като подчерта, че не е целял да бъде звезда в социалните мрежи, както и че няма ТикТок.

Изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев наистина показа голям професионализъм, смелост, енергичност, динамика, непосредствен контакт с българските граждани, медийно присъствие, с полицаите се опита да установи пряк контакт и да им вдъхне увереност, коментира Дечев. По думите му заслугата за него е на бившия вече служебен премиер Гюров:

"Той откри за обществото Георги Кандев. Аз като министър също прецених, че това е правилният човек, че аз съм съгласен да работя с него и му дадох пълната свобода. Един главен секретар може да получи различен периметър на действие в зависимост от това кой е министърът. Аз му дадох пълната свобода. Единственото му ограничение беше законът".

Според него Кандев има желание да остане на поста. Той е човек, който е свързал огромната част от живота си с работа в МВР - над 20 години, минал е през всички нива на министерството и се представи достойно в рамките на служебния кабинет, изтъкна Дечев и обясни:

"Главен секретар не е политическа длъжност. Това е най-висшата професионална длъжност в МВР".

Никой не ме е викал относно проверката за оказван натиск, декларира бившият министър.

Той напомни, че работата на служебното правителство е била основно във връзка с изборите.

"Всеки сигнал, свързан с корупция, се разследва от МВР. Това бяха 2 месеца - това е кратко време. Основен приоритет беше провеждането на демократични, честни и законосъобразни избори с максимално намаляване на изборните престъпления. Ако не е имало някакъв удар или сензационна разработка или разкритие на тема корупция, причината е, че или не е имало такива сигнали, или не е стигнало времето, защото това са сложни престъпления. Това са престъпления, които изискват повече време".

"Мракът се страхува от светлината. Силите на мрака не обичат светлината. Когато някакъв опит за "сготвяне" предварително се разкрие и огласи, тогава тази превенция работи", категоричен бе Емил Дечев.

Вече има влезли в сила присъди за купуване на гласове, подчерта той, но отбеляза също:

"По време на самата предизборна кампания на места не усетих, за съжаление, голяма енергичност и инициативност от страна на някои прокурори".

И разказа емблематичен случай в тази насока от Кърджали.

Относно 127-те искания за използване на СРС-та в рамките на изборния период, бившият вътрешен министър обясни: "СРС-тата са допустими, годни доказателствени средства съгласно НПК, използвани за изборни престъпления. Нямаме дело, което да е приключило с присъда, по което да са използвани СРС-та. Надявам се в бъдеще да имаме такова".

По думите му ако от прокуратурата бяха проявили същата активност и смелост като МВР, "щяхме да имаме по-добри резултати".

Дечев отрече да са си затваряли очите за купувачите на гласове в полза на формацията на Румен Радев. "Това са фактите, това е информацията, която ни е подадена", подчерта той.

"Ако се погледнат резултатите от изборите, ще се види, че има вълна на партията на Румен Радев, като изключим област Кърджали - там е вълничка. Ако се погледне картата, ще се види, че това е обективен процес. Той не може да се обясни само с купуване на гласове. Има в определени т.нар. рискови секции, има гласуване за Радев, но то не е на 90%, както е било в миналото. Няма 90 или 100%. Дори в 23, 24 и 25 МИР в София навсякъде печели "Прогресивна България". Говорим за обективен процес".

Няма наши, няма ваши, категоричен бе Емил Дечев. Той добави, че освен купен вот, има и контролиран, и корпоративен вот:

"Тези случаи се разследват много по-трудно. Оперативната работа по тях е много сложна и за нея трябва повече време и агентурен апарат".

Нямаме напрежение с Иван Демерджиев относно посещението в САЩ на голяма група от МВР, категоричен бе бившият министър на вътрешните работи. Той обясни, че причината за посещението е била падането на американските визи за български граждани, както и продължаване на обучението на служители на МВР в американски учебни заведения. Не сме подписвали договори, нито задлъжняване на българската държава, подчерта той и уточни, че това посещение е планувано преди изборите.

По думите му разследването по "Петрохан" не е приключено.

"Пълният обем информация се държи не от министъра на вътрешните работи, не от полицаите, а от наблюдаващия прокурор".

Дечев се връща в СГС

Вчера Дечев е подал молба за възстановяване като съдия в Софийския градски съд в деловодството на ВСС и очаква съдийската колегия да се произнесе. По думите му това е стандартна процедура.

"Всички мои подсъдими и обвиняеми не са министри и депутати, така че ще имам работа", каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дориана

    24 9 Отговор
    За пореден път се разкри и доказа до каква степен корупцшонния мафиотски модел на Борисов и Пеевски са завладели всички институции включително МВР, Съд, Прокуратура , които да работят Срещу народа в полза на олигархичния модел на двама човека, които си въобразиха, че са над Закона, над Народа и над Висшите сили, които за техен ужас им изпратиха Възмездие. И то ще продължи до пълното унищожение и освобождение от корупцията, мафията и Зависимостите.

    16:10 09.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иван

    5 17 Отговор
    Дължината Бакенбардите са правопропорциона на интелекта на индивида!

    16:13 09.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лост

    19 0 Отговор
    А в порно клиповете с Любена няма ли интересни лица?

    16:18 09.05.2026

  • 8 Гост

    24 4 Отговор
    Че то основната мотивация, от години насам, да станеш полицай е, че си близо до престъпния свят и пада некой лев. Престъпници и полицаи са едно и също нещо. Повелителят на мутрите, бат ви бойко, ги издигна на най-високо и ниво и ги направи пример за подражание. бойко борисоф носи персоналната вина. Ама от мутра, с половин книга, няма какво друго да се очаква

    16:19 09.05.2026

  • 9 Ами

    15 0 Отговор
    освен Крадев на Свинаря и Шиши да ги награди, не викждам какво друго.

    16:22 09.05.2026

  • 10 Мнение

    11 9 Отговор
    Този, въпреки че е нацис, ми хареса.

    Коментиран от #18

    16:25 09.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тити на Кака

    11 6 Отговор
    Странно - тези човечета изскочиха няколко часа след като лицето Дечев освободи поста на министър на МВР, докато управляваше министерството те мирно си седяха в опаковките...
    Какво ли ще изскочи сега от ППетрохан, питат се хората / щото три месеца никакви скокове не се чуха в оглушителното мълчание на ония, които докато не гепиха властта се спукаха да призовават МВР да оповести данните от разследването, а когато я гепиха - оглушаха и онемяха прозрачно.../?
    Забавно е с тъППопитеците, забавно 😂😂😂

    Коментиран от #21

    16:31 09.05.2026

  • 14 Абе...

    7 2 Отговор
    Много ще изкачат не само от архивите на МВР. Да видим какво ще стане с всичко това. Надявам се всеки да си получи заслуженото. Но дали ще стане?! Както е известно, всички са се подсигурили, а о банковите сметки са пълни!

    16:47 09.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ганчо

    2 6 Отговор
    На народа е ясно,че ако не беше това свирепо крадене организирано от БКП-БСП,страната ни щеше да е Швейцария на Балканите.Корупцията е в огромни размери,на всички нива.Народа не може да диша.Кило домати 4.50 евро?!А от Турция влизан на 0.93 евро.!?Как ще преживява народа с мизерните пенсии и заплати?Нечувано повишение на полицейските заплати за които по света не са чували,спрямо другите.Още тогава се разбра какво ни очаква-жалък живот.

    Коментиран от #19

    17:02 09.05.2026

  • 18 момина сълза

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    Съдии и прокурори живеят в свят на недосегаемост.Те са над закона.Това изкривява психиката им и гледат на народа като на досадни хлебарки.

    17:12 09.05.2026

  • 19 Мурка

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ганчо":

    КРАДЕНЕТО ЗАПОЧНА ОТ ЛИЛАВОДЖУКЕСТИЯТ ДЕМО-КРАД ОТ ДРАГАЛЕВЦИ с ТОПЛАТА ПОДКРЕПА НА ГОЦЕ ТРИ- ПЕРА та

    17:13 09.05.2026

  • 20 Стефан

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Мурка":

    Научи правописа първо

    17:16 09.05.2026

  • 21 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тити на Кака":

    Дечев 100 пъти каза, че всичко зависи от прокуратурата, ама адвокатчето на мафията едно си знае едно си бае.

    17:23 09.05.2026

  • 22 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Ама то бивши и настоящи политици също ще излезнат

    17:23 09.05.2026

  • 23 Аз не разбрах нещо, ама помня

    0 0 Отговор
    Как така висша полицейска длъжност, която не е политическа,а пък Гюров в качеството му на служебен премиер го открил???? Къде го откри, докато работиха заедно в някое РПУ ли??? Как всеки предишен беше откритие на някой политик и след смяната на партийте във властта как досега и висшите полицейски длъжности се сменяха?? Все пак дано да има още наивни полицайчета, които да бачкат здраво с мисълта, че един ден без да познават Гюров, Боко, Шишо и т.н. само с много труд могат да станат главни секретари, защото това е най-високата професионална длъжност и не е политически обвързана. Нека бачкат и да си фантазират. Нямам нищо против освен, че малко ми става жал за това, колко всъщност са наивни. Все някой трябва и да тегли, защото много тарикати супер абонати в тази страна има и липсват хора да теглят. Освен разбира се по най-висшите постове. Там само утвърдени професионалисти от много години и да се чуди човек защо сме на тоя хал при целия този професионализъм на разположение. Помните ли :
    "Президентът Румен Радев определи мотивите към предложението за отстраняване на главен комисар Петър Тодоров от поста главен секретар на МВР като изцяло политически.С друг свой указ президентът назначава главен комисар Живко Коцев на поста."
    А професионалиста Живко Коцев помните ли го? Да припомня :
    "Скъп часовник и много снимки. Какви доказателства свързват Живко Коцев с обвинените в контрабанда".
    И назад много още мога да припомням ама нали не е политически обвързана

    17:40 09.05.2026