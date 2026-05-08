"Няма да има никаква прекрасна Русия в бъдещето"

8 Май, 2026 06:01

Путин няма визия за бъдещето, при него няма никаква идеология, има само митология

"Русия в сегашния си вид на имперска структура няма бъдеще. Няма да има никаква прекрасна Русия в бъдещето. И когато Украйна победи, а Русия загуби, ще започне разпад на империята като през 1917", казва Игор Яковенко.

ДВ: Може ли да се каже, че с идването на Путин на власт КГБ получи това, което искаше да получи в самия край на Съветския съюз?

Игор Яковенко: Мисля, че не. Когато Владимир Путин дойде на власт, първото нещо, което направи, беше да вземе главата на вътрешния министър Владимир Рушайло. Тогава Министерството на вътрешните работи беше по-влиятелната структура от ФСБ (Федерална служба за безопасност – правоприемник на КГБ) и беше над нея. ФСБ, разделена на няколко части, беше унизена. Путин възстанови предишното положение - КГБ застана над вътрешното ведомство. Сега то е едно от най-слабите в силовите структури на властта, наричат ги „слабаците“, унижиха ги.

"Путин го прави за себе си - става дума за пари"

Но е пълна глупост, че сега властта била в ръцете на ФСБ, защото у нас имаме едноличен режим. Властта се държи от Путин. Когато той идва на среща на ФСБ, той идва при своите подчинени. Всички те са негови подчинени.

ДВ: Мнозина сравняват Путин със Сталин - именно защото режимът е едноличен. Доколко това сравнение е справедливо?

Яковенко: След 1917 г. имаме два еднолични режима – този на Сталин, и този на Путин. Но с това приликите свършват, защото при Сталин нещата не са били вършени за пари. Да, грабел е, както всеки болшевик, но той не го е правел за себе си, а за партията. Сега Путин го прави за себе си, става дума само за пари. Това е човек, който много обича живота във всичките му проявления.

Доколкото има сталинизъм при Путин, той е много „олекотен“. На него също би му се приискало да има ГУЛАГ, но режимът е много слаб. Просто обществото е съвсем друго. Сталин се опираше на общество от бивши селяни, преселили се в града. А и Путин не се нуждае от ГУЛАГ в такъв мащаб, защото днес арестуването на един човек бързо става достояние на цялата страна. Путин всява страх, като арестува един човек. А при Сталин същият ефект е бил постиган с арестуването на няколко десетки хиляди. Ето в това е разликата. И това също си казва думата, разбира се.

"При Путин няма никаква идеология, има само митология"

При Путин няма никаква идеология, има само митология. Разликата е, че идеологията се отнася до бъдещето, а митологията – до миналото. Тоест, Путин няма визия за бъдещето. Какво е „руският свят“? Това е нещо, което някога е съществувало в миналото. Затова той постоянно търси нещо в историята… той се занимава с миналото, а сталинизмът се занимаваше с бъдещето. Това беше мощна идеология. Но ситуацията, в която се намираме сега, постепенно стана неизбежна. Путин е руската версия на фашизма.

ДВ: В социалните мрежи призовавате да се даряват средства за Легиона „Свобода на Русия“ и за дронове за украинската армия. Разбирате ли, че сте едно малко изключение дори сред малцинството от опонентите на сегашния режим?

Яковенко: Просто за мен ситуацията е изключително ясна. В момента се води война и политическото самоопределение е много просто - или си на страната на Русия, или на страната на Украйна и желаеш поражението на Русия. А аз желая поражението на Русия. Тогава събираш пари за помощ на Въоръжените сили на Украйна…

ДВ: По чисто етични съображения ли искате поражението на Русия, тоест защото има агресор и жертва на агресията? Или смятате, че поражението ще бъде от полза за Русия?

Яковенко: На първо място, аз изхождам от това, че в тази война трябва да се подкрепя правилната страна. Правилната страна е Украйна. Ето защо искам поражението на Русия. Това е първото. И второ, мисля, че Русия в сегашния си вид, като имперска структура, няма бъдеще. Няма да има никаква прекрасна Русия в бъдещето, убеден съм в това. Просто целият ми 50-годишен опит в изследването на социологията на Русия показва, че няма да има никаква прекрасна Русия в тези огромни граници.

ДВ: А какво общо има размерът тук? Канада е огромна страна. САЩ също не са малки…

"Ще започне процес на разпад като през 1917 година"

Яковенко: Да, това е вярно. Но Русия е империя. САЩ никога не са били империя, Канада никога не е била империя. Русия е създадена в резултат на завоевания… И когато, надявам се с помощта на много и най-различни усилия Украйна победи, а Русия претърпи поражение, ще започне процес на разпад, както беше през 1917 година.

ДВ: Защо? Вие сами казахте, че народът не е субект. Тогава кой ще се заеме, кой изведнъж ще го направи?

Яковенко: В момента Путин се намира в ситуация на тежко военно поражение – резултатът е катастрофален. Защото, първо - милион зомбита, които са свикнали да убиват за големи пари, които сега са на фронта и убиват украинци за много пари, те ще останат без работа и ще се нахлуят, както през 1917 година. Още в края на 1916 г. цялата тази руска армия се изсипа в Петербург и Москва и с щиковете си фактически донесоха първо революцията, а после и преврата.

"Зловеща маса, пропита с омраза и навици да убива"

Какво представлява руската армия? Половината са наемници, а другата половина – престъпници. Ето тази зловеща маса, пропита с омраза, навици и умения да убива, ще нахлуе в Русия. И това ще бъде по-страшно от 1917 година. И никаква власт няма да устои.

ДВ: Според вас Съветският съюз още не се е разпаднал напълно?

Яковенко: Разбира се. Империите не оцеляват в 21-ви век. Австро-Унгарската империя, Османската империя, Британската империя, други империи – те се разпадаха по различен начин, но всички се разпаднаха. Руската империя оцеля много дълго. На два пъти тя вече се опита да се разпадне - през 1917 и през 1991 година. Сега обаче е на прага на разпада. И Путин много силно ускори този разпад - на 24 февруари 2022 година.

Игор Яковенко е социолог, журналист и бивш депутат от държавната Дума на Русия, а в момента – политически емигрант и блогър. С него разговаря Константин Егерт.


  • 1 Кирил

    8 13 Отговор
    Русия е една бензиностанция с ракети.

    Коментиран от #5, #10, #15

    06:03 08.05.2026

  • 2 Нека всеки

    8 6 Отговор
    гледа собствения си .асран задник.

    06:05 08.05.2026

  • 3 Статия писана

    17 6 Отговор
    от дебил ....... Демократичен дебил трето полов.
    Не съм путинист но вие сте толкова жалки че не мога да не взема отношение

    Коментиран от #6

    06:08 08.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 10 Отговор
    Калния хаганат ще плаща репарации следващите 100г, с през това крепостниците и копейките им съдрани ще кушат кюмюр и трици до като се въргалят в тинята заградени с бодлива тел.

    06:08 08.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Но без ракети и бензин, онли кал и гладни раби.

    06:09 08.05.2026

  • 6 Сатана Z

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "Статия писана":

    копейката продупчена не била путинист, хахаа

    06:10 08.05.2026

  • 7 Засмърдя на вкиснато Зеле

    13 2 Отговор
    Тея от ДВ не разбраха ли че никой не им чете безумните статии. Ефективност нулева!!!

    06:15 08.05.2026

  • 8 Гориил

    9 4 Отговор
    Спасението на Европа се крие в преговорите с Москва. За да избегне пропастта, Брюксел трябва да действа бързо. Времето изтича.

    06:16 08.05.2026

  • 9 Русия ще расте и ще бъде

    10 4 Отговор
    Едно от малкото останали места за нормален живот

    Коментиран от #16, #20

    06:16 08.05.2026

  • 10 Още нещо

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    има и малко злато, малко диаманти, малко риба, малко зърно, малко дивеч, малко редки метали, малко газ, малко дървесина, малко прясна вода, малко руда, всякаква. От всичко си имат по-малко хората, стига им толкоз.

    06:16 08.05.2026

  • 11 Преди да видим каква Русия ще

    7 2 Отговор
    има, да видим какво се случва с Германия, германската икономика която локомотивът на ЕС икономиката, според Д. Медведев. Медведев нарече Германия от индустриален гигант се превръща в "хаотично управлявана работилница", а локомотивите на икономиката на страната не успяват да излязат от кризата, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев.

    "От индустриален гигант Германия се превръща в хаотично управлявана работилница, от която се влачи оборудване", пише Медведев в статия, публикувана в .

    Той посочи процеса на деиндустриализация, наблюдаван в Германия, като отбеляза, че намаляването на работните места и преместването на промишленото производство от Германия в други европейски страни вече са свършен факт. Според него машиностроителните заводи, химическите заводи, производството на електроника бягат от страната.
    "Те не издържат на конкуренцията поради високата цена на електроенергията, увеличаването на цената на логистичния ливъридж поради санкциите срещу Русия и високите тарифи на САЩ", каза заместник-председателят на Съвета за сигурност.

    Медведев отбеляза, че търговският излишък, който е от сериозно значение за експортно ориентираната икономика на Германия, през миналата година е спаднал до 2,4% от БВП, обемът на износа е намалял с 0,3%, като намалението е фиксирано за трета поредна година.

    "Локомотивите на националното стопанство на Германия — автомобилната, металургичната и химическата промиш

    06:17 08.05.2026

  • 12 Ники Пънчев

    2 6 Отговор
    Нека воят на копейките за краят на путинизма започне!Сега!

    06:17 08.05.2026

  • 13 Дзак

    3 0 Отговор
    От болната глава на здравата!

    06:18 08.05.2026

  • 14 Не знам дали ще има щастлива Русия

    4 2 Отговор
    но знам със сигурност че ако така продължават нещата в Германия, Германия няма да я има.

    06:19 08.05.2026

  • 15 Не стана ясно

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Русия няма идеология, дотук добре.
    А, каква е идеологията на ЕС?

    06:19 08.05.2026

  • 16 Оди у В.ъш.кар.истан

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Русия ще расте и ще бъде":

    Дедова ли ми крепиш в ЕС?

    06:20 08.05.2026

  • 17 Анонимен

    2 0 Отговор
    Онзи, който следи, подслушва, влиза в дома ти да тършува, имал много здрава идейна основа!

    Коментиран от #18

    06:21 08.05.2026

  • 18 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    За такъв, това е щастието!

    Коментиран от #23

    06:21 08.05.2026

  • 19 Факти

    3 3 Отговор
    Най мракобесни диктатори на света са Тръмп, Зелениски и Нетаняху! ХАГА да ги подкарва по азбучен ред и света да си отдъхне вече от тези военнопрестъпници !!!

    06:23 08.05.2026

  • 20 Без майтап

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Русия ще расте и ще бъде":

    Нормален живот в страна с режим тип Путин? Ти нормален ли си?

    Коментиран от #29

    06:24 08.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами

    2 1 Отговор
    Предатели на род и родината е имало много в историята и съдбата им е жалка и презряна.По смешно е когато се правят на пророци :)),защото баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и то няма нищо общо с стакива бездарни недоразумения:))))

    06:25 08.05.2026

  • 23 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Основата на щастието е да знаеш, че някъде има някой да мисли за теб, както и ти за него.

    Коментиран от #24

    06:25 08.05.2026

  • 24 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    В този смисъл сме заобиколени от озверели от нещастие тролове с претенции.

    06:26 08.05.2026

  • 25 Кая Калас

    4 1 Отговор
    Не ни интересува пропагандата на Дойче Зеле и някакъв продажник ! Интересува ни, защо даряваме милиарди евро за кървавия киевски режим от бюджета, а после събираме капачки за българските деца в колониалнаБългария !

    06:27 08.05.2026

  • 26 Трият истини

    2 2 Отговор
    Doi4eto е мечтата на всеки олифрен.
    Не ги чета!

    06:28 08.05.2026

  • 27 Фантасмагоренко

    2 0 Отговор
    И когато цъфнат налъмите и свинското със зеле загрухти отново.

    Коментиран от #33

    06:29 08.05.2026

  • 28 Защо Русия се управлява от ид1от?!

    1 2 Отговор
    Горките орки.

    06:29 08.05.2026

  • 29 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Без майтап":

    Мани,ами и половете там само 2,:))))Не като в "нормалната "Европа,от 3 нагоре:)))и на олимпиадата бой на жени от мъже като спорт и наградени с медали за това:)))Абе Содом и Гомор ,ама нормален:))))

    06:30 08.05.2026

  • 30 Смех с ватенки

    0 0 Отговор
    Чяп за каца не става нито от съветският съюз на Путин, нито от руснаците, нито от войската им, нито от копейките

    06:32 08.05.2026

  • 31 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    06:32 08.05.2026

  • 32 Гориил

    0 0 Отговор
    Но Европа трябва да преговаря само след унищожението на терористичния режим в кремль, а до тогава трябва да се предоставя на Украина всичко необходимо, колапса на алкохолния халифат е близо, следва разпада!

    06:33 08.05.2026

  • 33 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Фантасмагоренко":

    "озверели от нещастие"!

    06:33 08.05.2026