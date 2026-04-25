Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Евгений Кънев: Скандалите за депутатски места в ПП-ДБ са като споровете за място в първа или втора класа на Титаник

25 Април, 2026 16:01 605 13

Концентрацията на законодателната и изпълнителната власт в един човек е безпрецедентна за целия преход

Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Скандалите за депутатски места в ПП-ДБ са като споровете за място в първа или втора класа на Титаник.

Вместо пълна мобилизация за извоюване на държавата от мафията, която се очакваше още по време на протестите, сме свидетели - по думите на Петър Стоянов - на “разбити авари”, които са на път напълно да я сдадат.

За това предупреди във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Вероятността да имаме 4 годишно управление на Радев означава пълно завръщане във властта на БКП и ДС и техните роднинско-приятелски кръгове в мащаб много по-голям от този през 2001 г.

Тогава поне стремежът към НАТО и ЕС ги караше да работят под прикритие - така например, опитът на Симеон да направи Бриго Аспарухов свой съветник по сигурността срещна рязката реакция на западните служби.

Голямата победа на Радев лесно се обяснява, като забележим:

  • (1) Кои са водещите лица в листите
  • (2) Кои са тези с огромните преференции
  • (3) Кои общини рязко си сменят политическата принадлежност
  • (4) Кои ромски села рязко си сменят вота за пореден път
  • (5) Кои са лицата, които Радев назначи в службите и на ключови длъжности (примерно в СЕМ) по време на служебните кабинети.

Концентрацията на законодателната и изпълнителната власт в един човек е безпрецедентна за целия преход. И затова е огромна илюзия, че този човек ще я използва, за да възстанови независимостта на съдебната власт, вместо напълно да я овладее, като замести Пеевски.

Сега е най-важно - както никога досега - пълно единение на демократичната общност. Не ляво или дясно - както постоянно се правят опити за разцепление - са ценностите, които трябва да ни разделят. А кой е демократ и така европеец; и кой фен на “силната ръка” - и така полезен идиот на руския властови модел.

Ще познаете враговете на демокрацията по тяхната лексика: “леви либерали”, “брюкселски бюрократ”, “урсулите”, “соросоидите” и пр. И както се наричат - “консерватори”, “патриоти”, “националисти”, дори “десни” - все превзети термини за нормализация на олигархичния рашизъм, който се разпростря по света от ФИДЕС до МАГА.

Ще видите и първия знак на Радев - кое европейско семейство ще избере.

Идеята за широка коалиция на демократичната общност е добра, но още по-ефективно ще е създаването на единен политически субект с ясен лидер, който да оглави опозицията на идващата власт.

И изборът на единна кандидатура за президент е чудесен инструмент за целта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 6 Отговор
    Много точно казано!
    Бих добавил също и като спор за мястото на мамин кацамун като прецидател на БеСиПетУ:)

    16:03 25.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лост

    6 0 Отговор
    Остави първа и втора класа.Гледайте да сте близо до спасителните лодки.

    16:07 25.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Конспиратор

    6 0 Отговор
    Спонсори на педрохански хижи за семеен отдих в лятната прохлада, с кауза за санитарни картони и модели, при намалялата порция от депутатската баница си проличава истинската им кауза, за която най-ревностно се борят, дори по между си - кокала.

    16:14 25.04.2026

  • 7 пи-пи ди-би

    3 0 Отговор
    редовно се караме кой да е пасивната страна и кой да е дилдомастъра

    16:17 25.04.2026

  • 8 Синбад Моряка

    8 0 Отговор
    Този човек дали бележи какъв е резултатът на Радев и на другите партии?
    При положение, че евроатлантиците в България са под 25%, какви лакърдии разтяга?
    Повечето хора тук не ви харесват и спрете да говорите от името на всички и спрете с поучителния тон.
    Това лято ще бъде показно, как в Европа(евроатлантическа) животът ще замре. Без туризъм, без транспорт, без ток и все по-скъпа храна.
    Докога бе г-н Кънев трябва да ви търпим приказките?

    16:17 25.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кака Нашева

    3 0 Отговор
    Господинът на снимката е с много неприятно излъчване кой ли му връзва или е от онези "веселяците" ?

    16:24 25.04.2026

  • 11 Файърфлай

    2 0 Отговор
    Не, Евгени "Урсулата"Кънев, Твоята партия е най, ама най-големият враг на т.нар.Демокрация,защото:
    1.В какъвто и да е Съюз е редно да се влезе след Референдум,
    2.Когато си пратил Вашите депутати е Евро-парламента е добре освен "Yes",да могат да казват и "No",
    3.Когато сменяваш валутата на дадена държава,също е добре това да се направи след Референдум,
    4.Абсолютно недопустимо е служебен Министър-председател,чиято задача е единствено и само организация на изборите,да сключва експресни споразумения със страна,която води война,
    5.Външен министър крие от обществеността нота,предупреждаваща за опасни последици за България 10 дни !
    6.Абсолютно некомпетентни хора да избират ядрените ни реактори,
    И още,и още и още.Ако това ви е демокрацията,то сега с вашата демокрация по вашите глави.
    И на такива,като тебе,политически корабокрушенци-моят вечен съвет-подстрижи се за монах,иди в манастир.

    16:26 25.04.2026

  • 12 Иванов

    2 0 Отговор
    Аман от философстващи соросоиди! С има, няма 13% нЕма отърване!

    16:28 25.04.2026

  • 13 Не ми стана...

    0 0 Отговор
    ....ясно това сравнение с Титаник. Местата в 1 и 2 кл. са били право пропорционални на това, което е имал пътника в портафела си. Имаш мъни-лукс класа. Някъде в нета го има ценоразписа. Титаник е имал 11 палуби, имало е място за всички.

    16:30 25.04.2026