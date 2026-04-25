Евгений Кънев: Скандалите за депутатски места в ПП-ДБ са като споровете за място в първа или втора класа на Титаник

Скандалите за депутатски места в ПП-ДБ са като споровете за място в първа или втора класа на Титаник.
Вместо пълна мобилизация за извоюване на държавата от мафията, която се очакваше още по време на протестите, сме свидетели - по думите на Петър Стоянов - на “разбити авари”, които са на път напълно да я сдадат.
За това предупреди във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Вероятността да имаме 4 годишно управление на Радев означава пълно завръщане във властта на БКП и ДС и техните роднинско-приятелски кръгове в мащаб много по-голям от този през 2001 г.
Тогава поне стремежът към НАТО и ЕС ги караше да работят под прикритие - така например, опитът на Симеон да направи Бриго Аспарухов свой съветник по сигурността срещна рязката реакция на западните служби.
Голямата победа на Радев лесно се обяснява, като забележим:
- (1) Кои са водещите лица в листите
- (2) Кои са тези с огромните преференции
- (3) Кои общини рязко си сменят политическата принадлежност
- (4) Кои ромски села рязко си сменят вота за пореден път
- (5) Кои са лицата, които Радев назначи в службите и на ключови длъжности (примерно в СЕМ) по време на служебните кабинети.
Концентрацията на законодателната и изпълнителната власт в един човек е безпрецедентна за целия преход. И затова е огромна илюзия, че този човек ще я използва, за да възстанови независимостта на съдебната власт, вместо напълно да я овладее, като замести Пеевски.
Сега е най-важно - както никога досега - пълно единение на демократичната общност. Не ляво или дясно - както постоянно се правят опити за разцепление - са ценностите, които трябва да ни разделят. А кой е демократ и така европеец; и кой фен на “силната ръка” - и така полезен идиот на руския властови модел.
Ще познаете враговете на демокрацията по тяхната лексика: “леви либерали”, “брюкселски бюрократ”, “урсулите”, “соросоидите” и пр. И както се наричат - “консерватори”, “патриоти”, “националисти”, дори “десни” - все превзети термини за нормализация на олигархичния рашизъм, който се разпростря по света от ФИДЕС до МАГА.
Ще видите и първия знак на Радев - кое европейско семейство ще избере.
Идеята за широка коалиция на демократичната общност е добра, но още по-ефективно ще е създаването на единен политически субект с ясен лидер, който да оглави опозицията на идващата власт.
И изборът на единна кандидатура за президент е чудесен инструмент за целта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 Синбад Моряка
При положение, че евроатлантиците в България са под 25%, какви лакърдии разтяга?
Повечето хора тук не ви харесват и спрете да говорите от името на всички и спрете с поучителния тон.
Това лято ще бъде показно, как в Европа(евроатлантическа) животът ще замре. Без туризъм, без транспорт, без ток и все по-скъпа храна.
Докога бе г-н Кънев трябва да ви търпим приказките?
16:17 25.04.2026
11 Файърфлай
1.В какъвто и да е Съюз е редно да се влезе след Референдум,
2.Когато си пратил Вашите депутати е Евро-парламента е добре освен "Yes",да могат да казват и "No",
3.Когато сменяваш валутата на дадена държава,също е добре това да се направи след Референдум,
4.Абсолютно недопустимо е служебен Министър-председател,чиято задача е единствено и само организация на изборите,да сключва експресни споразумения със страна,която води война,
5.Външен министър крие от обществеността нота,предупреждаваща за опасни последици за България 10 дни !
6.Абсолютно некомпетентни хора да избират ядрените ни реактори,
И още,и още и още.Ако това ви е демокрацията,то сега с вашата демокрация по вашите глави.
И на такива,като тебе,политически корабокрушенци-моят вечен съвет-подстрижи се за монах,иди в манастир.
16:26 25.04.2026
