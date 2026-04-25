Евгений Кънев: Скандалите за депутатски места в ПП-ДБ са като споровете за място в първа или втора класа на Титаник

Скандалите за депутатски места в ПП-ДБ са като споровете за място в първа или втора класа на Титаник.

Вместо пълна мобилизация за извоюване на държавата от мафията, която се очакваше още по време на протестите, сме свидетели - по думите на Петър Стоянов - на “разбити авари”, които са на път напълно да я сдадат.

За това предупреди във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Вероятността да имаме 4 годишно управление на Радев означава пълно завръщане във властта на БКП и ДС и техните роднинско-приятелски кръгове в мащаб много по-голям от този през 2001 г.

Тогава поне стремежът към НАТО и ЕС ги караше да работят под прикритие - така например, опитът на Симеон да направи Бриго Аспарухов свой съветник по сигурността срещна рязката реакция на западните служби.

Голямата победа на Радев лесно се обяснява, като забележим:

(1) Кои са водещите лица в листите

(2) Кои са тези с огромните преференции

(3) Кои общини рязко си сменят политическата принадлежност

(4) Кои ромски села рязко си сменят вота за пореден път

(5) Кои са лицата, които Радев назначи в службите и на ключови длъжности (примерно в СЕМ) по време на служебните кабинети.

Концентрацията на законодателната и изпълнителната власт в един човек е безпрецедентна за целия преход. И затова е огромна илюзия, че този човек ще я използва, за да възстанови независимостта на съдебната власт, вместо напълно да я овладее, като замести Пеевски.

Сега е най-важно - както никога досега - пълно единение на демократичната общност. Не ляво или дясно - както постоянно се правят опити за разцепление - са ценностите, които трябва да ни разделят. А кой е демократ и така европеец; и кой фен на “силната ръка” - и така полезен идиот на руския властови модел.

Ще познаете враговете на демокрацията по тяхната лексика: “леви либерали”, “брюкселски бюрократ”, “урсулите”, “соросоидите” и пр. И както се наричат - “консерватори”, “патриоти”, “националисти”, дори “десни” - все превзети термини за нормализация на олигархичния рашизъм, който се разпростря по света от ФИДЕС до МАГА.

Ще видите и първия знак на Радев - кое европейско семейство ще избере.

Идеята за широка коалиция на демократичната общност е добра, но още по-ефективно ще е създаването на единен политически субект с ясен лидер, който да оглави опозицията на идващата власт.

И изборът на единна кандидатура за президент е чудесен инструмент за целта.