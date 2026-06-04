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Как зетят на Тръмп разгневи албанците

Как зетят на Тръмп разгневи албанците

4 Юни, 2026 23:01 853 8

  • албания-
  • джаред къшнър-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • сазани-
  • остров

Грандиозен проект с 6000 хотелски стаи на необитаем остров - инвестициите на зетя на Тръмп в Албания звучат като сериозен плюс за туризма в страната. Но мнозина виждат заплаха за околната среда и демокрацията.

Как зетят на Тръмп разгневи албанците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Албания не е за продан", крещят хилядите, събрали се по улиците на Тирана в последните дни. Причината е планираният проект за строеж на луксозен хотелски комплекс на остров Сазани. Проектът е на зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър. "Иванка, върви си вкъщи”, пише още на плакатите. Съпругата на Къшнър е най-голямата дъщеря на американския президент Доналд Тръмп.

Според протестиращите проектът на Къшнър за курортно селище на остров Сазани е проблемен - за околната среда и заради корупционни практики при даването на разрешителни за строежа, пише АРД. Специализираната прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност в Албания започна разследване.

Прави ли услуга Албания на Тръмп?

Компанията на Къшнър - Atlantic Incubation Partners LLC - планира да инвестира 1,4 млрд. евро в Албания. Критици обвиняват Къшнър и съпругата му, че се възползват от факта, че бащата на Иванка е президент на САЩ, за да движат собствените си бизнес интереси. През миналата година властите в Албания първоначално дадоха зелена светлина на проекта, като обявиха Джаред Къшнър за "стратегически инвеститор".

Албания отдавна иска да даде тласък на туристическата си индустрия, а остров Сазани в момента е необитаван - на него е имало само военна база. Това обаче не е случайно - регионът около него има защитен статут и е чувствителна крайбрежна влажна зона, която обитават фламингота, тюлени и морски костенурки. Специализираната прокуратура сега проверява как този статут е бил променен през 2024 г., когато Къшнър за пръв път изразява желанието си да работи по такъв проект в района, както и как собствеността на земята е била прехвърлена, за да може да започне строежът.

Албанският премиер Еди Рама продължава да твърди, че заплаха за биоразнообразието няма, пише "Политико". В изказване пред албанските депутати в понеделник Рама отрече, че проектът засяга защитен природен резерват. Той заяви, че окончателното предложение все още не е внесено, а екологичната оценка не е приключила. Във вторник премиерът написа в публикация в социалните мрежи, че проектите са израз на "амбицията да се създаде най-привлекателната дестинация от тази страна на Средиземно море". Той отрича Къшнър да е получил преференциално отношение, за да бъде спечелено благоразположението на тъста му Доналд Тръмп.

Щети върху околната среда и върху демокрацията?

От компанията, която управлява албанските проекти, казват пред "Ню Йорк Таймс", че сред приоритетите им е и "отговорното стопанисване" на околната среда. Много албанци обаче не са съгласни с тази оценка. Американският вестник цитира председателя на Албанската асоциация на орнитолозите Таулант Бино, който е сред организаторите на протестите срещу проекта. Според него един от най-сериозните проблеми е, че досега не е публикуван доклад за въздействието на строежите върху околната среда, каквото по принцип е изискването за подобни проекти в такива региони. Ако инвестиционният проект се реализира, той ще включва 6000 хотелски стаи и вили за настаняване.

Протестите в региона започват, след като Бино и други природозащитници забелязват, че строителните работи изглежда са стартирали. По думите на активиста в региона е имало следи от тежко оборудване и булдозери, които са минавали през пясъчните дюни. След това са издигнати огради с бодлива тел, което вдига напрежението още повече. Според Бино става дума не просто за защитата на природата, но и за прозрачност на процесите в страната изобщо. "Протестите, разбира се, са съсредоточени около защитените територии - но всъщност става въпрос по-скоро за демокрацията като цяло", казва Бино пред "Ню Йорк Таймс".


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германистан да си гледа

    4 1 Отговор
    хочината и да не се бърка у Балканите.

    23:04 04.06.2026

  • 2 Отстрани

    9 1 Отговор
    Албанците са против, защото евреите продължават безпардонно да избиват мюсюлмани и християни в Палестина и Ливан , а Къшнер е един от виновниците да се случва това.
    Всъщност, той е новият Епщайн, който контролира отблизо идиота Тръмп.

    Албанците се оказаха по будни от българите, които с удоволствие предоставят земята си за окупация на украинските евреи нацисти.

    23:10 04.06.2026

  • 3 Успокоих се

    4 5 Отговор
    Има и по глупави от нас.

    23:12 04.06.2026

  • 4 Фют

    0 0 Отговор
    Ето кой ще сбъдне мечтите ми да имам собствен хотел.
    Чудех се как да ги реализирам.

    Коментиран от #7

    23:20 04.06.2026

  • 5 Aлфа Вълкът

    2 1 Отговор
    Айде и албанското циганче се пенсионира като дружките си Орбан и Бойко.

    23:22 04.06.2026

  • 6 Дзак

    1 0 Отговор
    Правят луксозни селища, оградени с бодлива тел!

    23:27 04.06.2026

  • 7 Азазел

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фют":

    Иссскашш ли мннногоо паррии? Аззз могггга дда ти дддам всссичко. Отт тттебббе ще иссскам сссамо едно. Пишшши, аккко ссси готттова на зззделка.

    23:33 04.06.2026

  • 8 Хисторик

    0 0 Отговор
    Арнаутите са много особено племе, не са като българите. Османлиите даже не са успяли да ги подчинят всичките.

    23:58 04.06.2026