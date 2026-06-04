Как зетят на Тръмп разгневи албанците

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Албания не е за продан", крещят хилядите, събрали се по улиците на Тирана в последните дни. Причината е планираният проект за строеж на луксозен хотелски комплекс на остров Сазани. Проектът е на зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър. "Иванка, върви си вкъщи”, пише още на плакатите. Съпругата на Къшнър е най-голямата дъщеря на американския президент Доналд Тръмп.

Според протестиращите проектът на Къшнър за курортно селище на остров Сазани е проблемен - за околната среда и заради корупционни практики при даването на разрешителни за строежа, пише АРД. Специализираната прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност в Албания започна разследване.

Прави ли услуга Албания на Тръмп?

Компанията на Къшнър - Atlantic Incubation Partners LLC - планира да инвестира 1,4 млрд. евро в Албания. Критици обвиняват Къшнър и съпругата му, че се възползват от факта, че бащата на Иванка е президент на САЩ, за да движат собствените си бизнес интереси. През миналата година властите в Албания първоначално дадоха зелена светлина на проекта, като обявиха Джаред Къшнър за "стратегически инвеститор".

Албания отдавна иска да даде тласък на туристическата си индустрия, а остров Сазани в момента е необитаван - на него е имало само военна база. Това обаче не е случайно - регионът около него има защитен статут и е чувствителна крайбрежна влажна зона, която обитават фламингота, тюлени и морски костенурки. Специализираната прокуратура сега проверява как този статут е бил променен през 2024 г., когато Къшнър за пръв път изразява желанието си да работи по такъв проект в района, както и как собствеността на земята е била прехвърлена, за да може да започне строежът.

Албанският премиер Еди Рама продължава да твърди, че заплаха за биоразнообразието няма, пише "Политико". В изказване пред албанските депутати в понеделник Рама отрече, че проектът засяга защитен природен резерват. Той заяви, че окончателното предложение все още не е внесено, а екологичната оценка не е приключила. Във вторник премиерът написа в публикация в социалните мрежи, че проектите са израз на "амбицията да се създаде най-привлекателната дестинация от тази страна на Средиземно море". Той отрича Къшнър да е получил преференциално отношение, за да бъде спечелено благоразположението на тъста му Доналд Тръмп.

Щети върху околната среда и върху демокрацията?

От компанията, която управлява албанските проекти, казват пред "Ню Йорк Таймс", че сред приоритетите им е и "отговорното стопанисване" на околната среда. Много албанци обаче не са съгласни с тази оценка. Американският вестник цитира председателя на Албанската асоциация на орнитолозите Таулант Бино, който е сред организаторите на протестите срещу проекта. Според него един от най-сериозните проблеми е, че досега не е публикуван доклад за въздействието на строежите върху околната среда, каквото по принцип е изискването за подобни проекти в такива региони. Ако инвестиционният проект се реализира, той ще включва 6000 хотелски стаи и вили за настаняване.

Протестите в региона започват, след като Бино и други природозащитници забелязват, че строителните работи изглежда са стартирали. По думите на активиста в региона е имало следи от тежко оборудване и булдозери, които са минавали през пясъчните дюни. След това са издигнати огради с бодлива тел, което вдига напрежението още повече. Според Бино става дума не просто за защитата на природата, но и за прозрачност на процесите в страната изобщо. "Протестите, разбира се, са съсредоточени около защитените територии - но всъщност става въпрос по-скоро за демокрацията като цяло", казва Бино пред "Ню Йорк Таймс".