Кръв под развалините: Ливан плаща жестоката цена на войната, примирието остава мираж

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Докато международната общност продължава да търси дипломатически решения за деескалация на напрежението в Близкия изток, последните израелски удари в Ливан отново разтърсиха региона и предизвикаха остри реакции по света. В центъра на вниманието този път не са само военните цели или политическите аргументи, а поредната човешка трагедия, превърнала се в символ на безмилостната цена на войната.

Унищожено семейство и четири загубени детски живота

Сред най-шокиращите случаи е унищожаването на цяло семейство при израелски удар. Загиват родители и четирите им деца – трагедия, която предизвика вълна от възмущение както в Ливан, така и сред международни правозащитни организации. Цитирано от The Guardian на 2 юни 2026 г., израелски удар край Сайда е убил шестима членове на едно семейство. Семейството не е било на бойното поле, нито е участвало във военни действия. За близките им това не е „съпътстваща щета“, а брутално отнемане на шест човешки живота, включително живота на четири деца, които никога няма да имат шанс да пораснат.

Подобни случаи все по-често поставят под съмнение ефективността и пропорционалността на военните операции. Израелската страна традиционно заявява, че цел на ударите са позиции и структури на „Хизбула“, но критиците отбелязват, че цивилните жертви продължават да се увеличават, а разрушенията в населени райони оставят цели общности в страх и несигурност.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Неочакваната реакция на Доналд Тръмп

Нарастващото напрежение доведе и до необичайно остри коментари от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп. В интервю, излъчено на 3 юни 2026 г., Тръмп потвърди информацията, че по време на телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху го е нарекъл „f***ng crazy“ – израз, който на български най-близко може да бъде преведен като „ши***на откачалка“.

Тръмп призна, че е бил силно раздразнен от продължаващите военни действия в Ливан и е изразил недоволството си по изключително директен начин. Въпреки това той подчерта, че отношенията му с Нетаняху остават добри.

Фактът, че подобни думи идват от най-влиятелния съюзник на Израел, показва колко сериозни са международните опасения относно развитието на конфликта. Все повече държави предупреждават, че продължаващите удари и растящият брой цивилни жертви могат да доведат до още по-широка регионална криза.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Призиви за примирие и опасения от нова ескалация

На фона на нарастващия международен натиск все по-често се отправят призиви за незабавно примирие между враждуващите страни. Дипломати и международни организации предупреждават, че без реално прекратяване на огъня рискът от нови цивилни жертви и още по-мащабна ескалация остава изключително висок.

Засега обаче надеждите за трайно примирие продължават да се сблъскват с реалността на ежедневните военни действия и взаимните обвинения.

Бен-Гвир: „Примирието е сериозна грешка“

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир критикува споразумението между Израел и Ливан за нов опит за въвеждане на примирие като „сериозна грешка“, предаде ДПА.

В публикация в платформата „Екс“ той го описа като „нереалистични мечти на съветници, които подтикват премиера към погрешни решения“.

Споразумението всъщност само ще засили подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“, заяви Бен-Гвир. „На практика „Хизбула“ само ще стане по-силна и вместо да я победи, Израел се примирява със самото ѝ съществуване“, написа той.

Бен-Гвир добави, че ливанската държава е „партньор на „Хизбула““ и не е в състояние да изтласка пипалата на „Хизбула“ от граничната зона.

Министърът е лидер на крайнодясната израелска партия „Еврейска сила“, която е част от коалицията на премиера Бенямин Нетаняху.

Израел запазва военното си присъствие в Южен Ливан

Израел ще продължи сухопътните си операции в Южен Ливан и засега няма да позволи завръщането на ливанските жители, разселени от бойните действия, заяви министърът на отбраната на Израел Израел Кац, цитиран от „Ройтерс“.

Изявлението идва ден след като Израел и Ливан съобщиха, че са постигнали ново споразумение за прекратяване на огъня по време на преговори във Вашингтон с посредничеството на САЩ.

Споразумението обаче е обвързано с прекратяване на нападенията от страна на ливанската шиитска групировка „Хизбула“.

В официално изявление Кац посочи, че израелските войски ще останат в т.нар. зона за сигурност в Южен Ливан, включително в района на крепостта Бофор.

По думите му Израел ще продължи да унищожава „терористична инфраструктура“ в района и ще запази свободата си да нанася удари, включително в Бейрут, при атаки срещу израелска територия или населени места.

Крехкото примирие и несигурното бъдеще

Новото примирие е поредният опит за прекратяване на насилието между Израел и „Хизбула“. Двете страни вече постигнаха споразумение за прекратяване на бойните действия през април, което впоследствие беше удължено през май, но въпреки това сблъсъците и взаимните удари продължиха.

Към момента не е ясно кога и при какви условия ще бъде възможно завръщането на разселените жители в районите на Южен Ливан, засегнати от военните действия.

Цената на войната: човешки съдби зад статистиката

Трагедиите в Ливан не могат да бъдат измерени единствено със статистика. Зад всяка цифра стоят човешки съдби, семейства и деца, чиито животи са прекъснати завинаги. Независимо от политическите аргументи и военните цели, смъртта на невинни цивилни остава тежко морално петно върху всеки конфликт.

Последните израелски удари в Ливан отново показват колко крехка е границата между военната операция и хуманитарната катастрофа. Когато цели семейства загиват под развалините на домовете си, а деца се превръщат в жертви на геополитически сблъсъци, въпросът вече не е само кой е прав и кой е виновен. Въпросът е колко още човешки животи ще бъдат загубени, преди дипломацията да надделее над оръжията и преди Близкият изток да получи шанс за траен мир.

Дали и това примирие ще донесе истински край на насилието, остава въпрос без ясен отговор. Историята на Близкия изток многократно е показвала, че подписаните споразумения често се оказват само кратка пауза между поредните кръвопролития. Парадоксът е болезнен – народи, които ежедневно се поздравяват с думите „Салям алейкум“ и „Шалом алейхем“, чието значение е „Мир вам“, сякаш отдавна са изгубили истинския смисъл на тази дума сред руините, омразата и взаимното недоверие. Докато мирът остава само пожелание в поздрава, а не реалност в живота на хората, Ливан, Израел, Палестина и целият регион ще продължават да плащат цената на един конфликт, който отнема най-ценното – човешкия живот.

Оля АЛ-АХМЕД