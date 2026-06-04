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Кръв под развалините: Ливан плаща жестоката цена на войната, примирието остава мираж

Кръв под развалините: Ливан плаща жестоката цена на войната, примирието остава мираж

4 Юни, 2026 14:00 766 8

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  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху

Докато светът говори за примирие, децата умират под бомбите. Мирът не идва, жертвите растат, кървавите дни на Ливан продължават и шансът за мир се топи

Кръв под развалините: Ливан плаща жестоката цена на войната, примирието остава мираж - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Докато международната общност продължава да търси дипломатически решения за деескалация на напрежението в Близкия изток, последните израелски удари в Ливан отново разтърсиха региона и предизвикаха остри реакции по света. В центъра на вниманието този път не са само военните цели или политическите аргументи, а поредната човешка трагедия, превърнала се в символ на безмилостната цена на войната.

Унищожено семейство и четири загубени детски живота

Сред най-шокиращите случаи е унищожаването на цяло семейство при израелски удар. Загиват родители и четирите им деца – трагедия, която предизвика вълна от възмущение както в Ливан, така и сред международни правозащитни организации. Цитирано от The Guardian на 2 юни 2026 г., израелски удар край Сайда е убил шестима членове на едно семейство. Семейството не е било на бойното поле, нито е участвало във военни действия. За близките им това не е „съпътстваща щета“, а брутално отнемане на шест човешки живота, включително живота на четири деца, които никога няма да имат шанс да пораснат.

Подобни случаи все по-често поставят под съмнение ефективността и пропорционалността на военните операции. Израелската страна традиционно заявява, че цел на ударите са позиции и структури на „Хизбула“, но критиците отбелязват, че цивилните жертви продължават да се увеличават, а разрушенията в населени райони оставят цели общности в страх и несигурност.

Кръв под развалините: Ливан плаща жестоката цена на войната, примирието остава мираж
Снимка: ЕПА/БГНЕС

Неочакваната реакция на Доналд Тръмп

Нарастващото напрежение доведе и до необичайно остри коментари от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп. В интервю, излъчено на 3 юни 2026 г., Тръмп потвърди информацията, че по време на телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху го е нарекъл „f***ng crazy“ – израз, който на български най-близко може да бъде преведен като „ши***на откачалка.

Тръмп призна, че е бил силно раздразнен от продължаващите военни действия в Ливан и е изразил недоволството си по изключително директен начин. Въпреки това той подчерта, че отношенията му с Нетаняху остават добри.

Фактът, че подобни думи идват от най-влиятелния съюзник на Израел, показва колко сериозни са международните опасения относно развитието на конфликта. Все повече държави предупреждават, че продължаващите удари и растящият брой цивилни жертви могат да доведат до още по-широка регионална криза.

Кръв под развалините: Ливан плаща жестоката цена на войната, примирието остава мираж
Снимка: ЕПА/БГНЕС

Призиви за примирие и опасения от нова ескалация

На фона на нарастващия международен натиск все по-често се отправят призиви за незабавно примирие между враждуващите страни. Дипломати и международни организации предупреждават, че без реално прекратяване на огъня рискът от нови цивилни жертви и още по-мащабна ескалация остава изключително висок.

Засега обаче надеждите за трайно примирие продължават да се сблъскват с реалността на ежедневните военни действия и взаимните обвинения.

Бен-Гвир: „Примирието е сериозна грешка“

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир критикува споразумението между Израел и Ливан за нов опит за въвеждане на примирие като „сериозна грешка“, предаде ДПА.

В публикация в платформата „Екс“ той го описа като „нереалистични мечти на съветници, които подтикват премиера към погрешни решения“.

Споразумението всъщност само ще засили подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“, заяви Бен-Гвир. „На практика „Хизбула“ само ще стане по-силна и вместо да я победи, Израел се примирява със самото ѝ съществуване“, написа той.

Бен-Гвир добави, че ливанската държава е „партньор на „Хизбула““ и не е в състояние да изтласка пипалата на „Хизбула“ от граничната зона.

Министърът е лидер на крайнодясната израелска партия „Еврейска сила“, която е част от коалицията на премиера Бенямин Нетаняху.

Израел запазва военното си присъствие в Южен Ливан

Израел ще продължи сухопътните си операции в Южен Ливан и засега няма да позволи завръщането на ливанските жители, разселени от бойните действия, заяви министърът на отбраната на Израел Израел Кац, цитиран от „Ройтерс“.

Изявлението идва ден след като Израел и Ливан съобщиха, че са постигнали ново споразумение за прекратяване на огъня по време на преговори във Вашингтон с посредничеството на САЩ.

Споразумението обаче е обвързано с прекратяване на нападенията от страна на ливанската шиитска групировка „Хизбула“.

В официално изявление Кац посочи, че израелските войски ще останат в т.нар. зона за сигурност в Южен Ливан, включително в района на крепостта Бофор.

По думите му Израел ще продължи да унищожава „терористична инфраструктура“ в района и ще запази свободата си да нанася удари, включително в Бейрут, при атаки срещу израелска територия или населени места.

Крехкото примирие и несигурното бъдеще

Новото примирие е поредният опит за прекратяване на насилието между Израел и „Хизбула“. Двете страни вече постигнаха споразумение за прекратяване на бойните действия през април, което впоследствие беше удължено през май, но въпреки това сблъсъците и взаимните удари продължиха.

Към момента не е ясно кога и при какви условия ще бъде възможно завръщането на разселените жители в районите на Южен Ливан, засегнати от военните действия.

Цената на войната: човешки съдби зад статистиката

Трагедиите в Ливан не могат да бъдат измерени единствено със статистика. Зад всяка цифра стоят човешки съдби, семейства и деца, чиито животи са прекъснати завинаги. Независимо от политическите аргументи и военните цели, смъртта на невинни цивилни остава тежко морално петно върху всеки конфликт.

Последните израелски удари в Ливан отново показват колко крехка е границата между военната операция и хуманитарната катастрофа. Когато цели семейства загиват под развалините на домовете си, а деца се превръщат в жертви на геополитически сблъсъци, въпросът вече не е само кой е прав и кой е виновен. Въпросът е колко още човешки животи ще бъдат загубени, преди дипломацията да надделее над оръжията и преди Близкият изток да получи шанс за траен мир.

Дали и това примирие ще донесе истински край на насилието, остава въпрос без ясен отговор. Историята на Близкия изток многократно е показвала, че подписаните споразумения често се оказват само кратка пауза между поредните кръвопролития. Парадоксът е болезнен – народи, които ежедневно се поздравяват с думите „Салям алейкум“ и „Шалом алейхем“, чието значение е „Мир вам“, сякаш отдавна са изгубили истинския смисъл на тази дума сред руините, омразата и взаимното недоверие. Докато мирът остава само пожелание в поздрава, а не реалност в живота на хората, Ливан, Израел, Палестина и целият регион ще продължават да плащат цената на един конфликт, който отнема най-ценното – човешкия живот.

Оля АЛ-АХМЕД


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 историк

    7 2 Отговор
    Ливан е била истинска държава ,докато ингилизите не са влязали в нея !!! И сега до края на света там ще има война благодарение на това ,че измислиха Израел !

    14:04 04.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    3 2 Отговор
    Скоро ще му викаме северен израел.

    14:53 04.06.2026

  • 4 Путин

    0 0 Отговор
    И в Украйна е така!

    14:54 04.06.2026

  • 5 Натаняху

    3 2 Отговор
    Важното е, че изгоних руснята от Сирия.

    14:55 04.06.2026

  • 6 Левски

    1 1 Отговор
    Евреите ще настъпят мотиката. Няма ненаказано зло. Колко е бил прав Хитлер.

    15:04 04.06.2026

  • 7 Завист и его

    0 1 Отговор
    Оля Ал-ахмед
    Не хвърляй масло в огъня. България не са толкова глупави, за да разберат и видят истината. Хизбулла е терористическа организация слуги на иранският режим. Разбирам ви, вие сте омъжена за арабин, това не означава че ви е позволено да разпалвате огъня и по Европа. И още , Бог на Авраама, Исаака и Якова ще защитава Израел и Иерусалим . Ще дойде време, ще ви е срам за написаното. И въпрос? Знаете ли колко деца Хизбулла убиха на север в Израел? Колко невинни хора загинаха? Хизбулла защитава интересите на иранският режим не ги интересува Ливан. Ще дойде ден, ще ви се отворят очите. Дано да не е късно. Бог да ви даде мъдрост и разум

    15:35 04.06.2026

  • 8 КАКВА МЕЖДУНАРОДНА

    0 0 Отговор
    Общност те хапе. То няма такава и въобще не се напъват. Особено ЕВРОПАТА ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НЕ ИМ ПУКА ЗА ЛИВАН ПАЛЕСТИНА ИРАК ВИЕТНАМ КАМБОДЖА ИИИИ СЕГА ИРАН. ОНИЯ ТАМ ИЗМИСЛЕНИТЕ САЩ КОИТО СА ОСНОВАНИ ОТ ЕВРОПЕЙЦИ КОЛОНИЗАТОРИ СИ РАЗИГРАВАТ КОНЯ. НЕ ИМ ПУКА. ТРЯБВА ЯК БОЙКОТ ЗА ВСИЧКО. ПРИ ТЯХ И ЦЕНТ НЕ ТРЯБВА ДА ИМА НАШ. ЗА РУСИЯ МОЖЕ БОЙКОТ ЗА ТРЪМП НЯМА И ПРЕДИ И СЕГА. СОЛИДАРНИ А НАПРАВИХА ДЕСЕТКИ КОНФЛИКТИ И ВОЙНИ.

    15:53 04.06.2026