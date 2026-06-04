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Георги Даскалов: България базово е западна държава

Георги Даскалов: България базово е западна държава

4 Юни, 2026 16:00 934 36

  • русия-
  • българия-
  • влияние-
  • преврат-
  • намеса

Но ще продължава да бъде зона на съветско влияние, прокси комунистическа

Георги Даскалов: България базово е западна държава - 1
Снимка: Shutterstock
Георги Даскалов Георги Даскалов журналист
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България базово е западна държава.

В политически смисъл., а и като битие.

НАТО, ЕС, Еврозона, моделът е западен.

Това коментира във "Фейсбук" Георги Даскалов.

Няма да забравя коментара, който прочетох за Хаити, когато през 74-а се класира за Световното в Германия - Стил на игра: латиноамерикански. Но на прилична дистанция.

Така и за България. Стил на игра - западен. Но на прилична дистанция. Със съветски елементи.

Цялата нова история на България е такава. Баланс между Русия и Запада. И когато Русия сметне, че интересите ѝ са накърнени, следва интервенция, пряка намеса.

Няколко преврата, вкл. срещу Батенберг, опита за преврат, вече комунистически 1923 и после ефективният през 1944.

150 години люш-люш в руска прегръдка.

Костов игра по това въже, преди него Луканов - с летален изход, Виденов се размина относително безболезнено, безобиден, макар че докара доста българи до просешка тояга, Симеон го игра царствено, Борисов - гросмайторски - поклон натам, поклон насам.

Но централата няма да си изостави детето.

Ребьонока.

В точния момент - преврат.

Не.

България по-скоро ще продължи да бъде предимно западна страна.

Но ще продължава да бъде зона на съветско влияние, прокси комунистическа.

Имам някаква надежда за измъкване от тази примка.

Но като гледам какво идва - поколенчески и политически - все по-малка.

И ще трябват нови усилия.

И умни, нормални хора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    29 6 Отговор
    Колкото Хаити е западна държава, толкова и България.

    Коментиран от #24

    16:02 04.06.2026

  • 2 стоян георгиев

    41 7 Отговор
    Пълни глупистите! България няма нищо общо с европа, особено западна!
    Нито исторически, нито сега! Всичко е една мръсна политика и евтини мисирки, като този!

    Коментиран от #4

    16:03 04.06.2026

  • 3 Софиянец

    33 6 Отговор
    Този "журналист" история учил ли е? Нещо за език, царства, религия, народи...? А?

    Или е по-лесно да си пишем простотии из нета!

    Коментиран от #30, #35

    16:04 04.06.2026

  • 4 честен ционист

    22 5 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Обаче Европа има нещо общо с България, девалвиращата валута.

    16:06 04.06.2026

  • 5 Хихихи

    27 8 Отговор
    Поредния безродник, готов майка си да продаде ама да го нарекат лицемерно от ес "европеец" 😂

    16:06 04.06.2026

  • 6 Да....

    19 5 Отговор
    Стана западнала със сигурност

    16:07 04.06.2026

  • 7 604

    16 4 Отговор
    Още един дет бегъ на сън от сърпове и чукове..а дедо му шумкар...бащейко му партиец ...джигити само крадете...системата е без значиние! Сатани народъ ще ви изпържи накрая..

    16:08 04.06.2026

  • 8 Доктор Гълъбова

    21 3 Отговор
    Ти пък откъде се пръкна? И кой си ти бе розово жълтопаветен индивид с мозъче на кокошка?

    16:08 04.06.2026

  • 9 Варненец

    23 3 Отговор
    Единственото общо с европа ни е двете световни войни! И двата пъти си патим от западно поклонниците, които предават България и ни поставят от грешната страна!

    16:09 04.06.2026

  • 10 Бойкот на О.Л.Хлъц

    15 5 Отговор
    България фактически е африканска държава...

    Коментиран от #32

    16:10 04.06.2026

  • 11 Един

    17 2 Отговор
    Балканите са първата територия, която е наречена Европа. Още през античността. А българите винаги са принадлежали към Европа.

    Коментиран от #16

    16:10 04.06.2026

  • 12 русоляв

    18 9 Отговор
    Българите винаги са с Русия .Така е било и така ще бъде .

    16:10 04.06.2026

  • 13 нннн

    17 2 Отговор
    Tyй да върви към средата на Атлантика.

    16:10 04.06.2026

  • 14 Еволюция

    12 2 Отговор
    Западнала....

    16:11 04.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 честен ционист

    9 6 Отговор

    До коментар #11 от "Един":

    Как може да се чувстваш европеец, след като си дошъл на кон от Азия?

    Коментиран от #22

    16:12 04.06.2026

  • 17 Много

    16 2 Отговор
    боклук в тоя ЕССР, бе !

    16:13 04.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гей Веган

    5 2 Отговор
    Аз не го разбрах. Сигурно, щот съм Гей Веган.....

    16:19 04.06.2026

  • 20 кой му дреме

    14 3 Отговор
    България базово е западна държава щото има американски бази.

    16:20 04.06.2026

  • 21 Край

    17 1 Отговор
    Всеки който говори за България като за "съветско влияние, прокси комунистическа" е по презумпция замръзнал в миналия век

    16:22 04.06.2026

  • 22 провинциалист

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "честен ционист":

    "Как може да се чувстваш европеец, след като си дошъл на кон от Азия?" - питай оня с коня.

    16:26 04.06.2026

  • 23 Тити

    6 2 Отговор
    А в реалност е африканска държава.

    16:27 04.06.2026

  • 24 Това "базово"

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ме подсеща за един стар виц, където бащата обяснява на Иванчо каква е разликата между по принцип и дефакто.

    16:30 04.06.2026

  • 25 НАтО дере

    12 2 Отговор
    България е западнала страна, благодарение на такива мижитурки, като този суратжурналист!

    16:33 04.06.2026

  • 26 🦁ЩЩД🦁

    13 2 Отговор
    Не на Православието ! Не на Трудолюбието ! Не на семейството! Не на Науката !
    Да на транс-половете!Да на Дрогата ! Да на Живота на кредит !Да на A.I. !
    ДА.България Базовово е Най-западната Държава !

    16:37 04.06.2026

  • 27 Тази мисирка

    8 2 Отговор
    да не е от Бандата на лъжците от Дойче веле. Аман от пропаганда.

    16:42 04.06.2026

  • 28 Баба Яга

    5 0 Отговор
    Бг и тя не знае кво е 😂😂

    16:51 04.06.2026

  • 29 Павел Пенев

    7 0 Отговор
    А реално и духовно България е източно православна, а на западно католическа държава.

    16:53 04.06.2026

  • 30 Няма нужда

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    да учиш история, както и каквото и да е когато изпълняваш чужди добре подплатени поръчки, а ти просто се вживя ваш в ролята на добре отглеждан папагал.

    16:53 04.06.2026

  • 31 Ами

    3 2 Отговор
    Учуден съм, че все още има идиоти които си мислят,
    че западът ни мисли доброто и че ние сме като тях :)
    Базово ... България от запада нищо хубаво е видяла.
    Исторически погледнато ... До преди да ни гостува
    Балдуин Фландърски, просто не ни харесваха.
    Но след като ни гостува, направо си ни мразят.

    17:06 04.06.2026

  • 32 ама

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":

    бананова, от латиноамерикански тип.

    17:08 04.06.2026

  • 33 Сандо

    2 2 Отговор
    Герги може и да се мисли за западняк,но за тях ние сме диви балкански субекти,хора от варварския Анадол,славянски унтерменши.Хубаво е той,а и всички като него да знаят максимата,че "най-лошия вид измама е самоизмамата".

    17:12 04.06.2026

  • 34 малко истински факти

    2 0 Отговор
    рушляците винаги са били баклюци

    17:18 04.06.2026

  • 35 Няма нужда

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    да учиш история, както и каквото и да е когато изпълняваш чужди добре подплатени поръчки, а ти просто се вживя ваш в ролята на добре отглеждан папагал.

    17:35 04.06.2026

  • 36 Дзак

    0 0 Отговор
    Ако позволи, т.н. руско влияние вероятно е културно, икономическо, традиционалистко, а не толкова идеологическо.

    17:48 04.06.2026