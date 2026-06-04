Георги Даскалов: България базово е западна държава

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България базово е западна държава.

В политически смисъл., а и като битие.

НАТО, ЕС, Еврозона, моделът е западен.

Това коментира във "Фейсбук" Георги Даскалов.

Няма да забравя коментара, който прочетох за Хаити, когато през 74-а се класира за Световното в Германия - Стил на игра: латиноамерикански. Но на прилична дистанция.

Така и за България. Стил на игра - западен. Но на прилична дистанция. Със съветски елементи.

Цялата нова история на България е такава. Баланс между Русия и Запада. И когато Русия сметне, че интересите ѝ са накърнени, следва интервенция, пряка намеса.

Няколко преврата, вкл. срещу Батенберг, опита за преврат, вече комунистически 1923 и после ефективният през 1944.

150 години люш-люш в руска прегръдка.

Костов игра по това въже, преди него Луканов - с летален изход, Виденов се размина относително безболезнено, безобиден, макар че докара доста българи до просешка тояга, Симеон го игра царствено, Борисов - гросмайторски - поклон натам, поклон насам.

Но централата няма да си изостави детето.

Ребьонока.

В точния момент - преврат.

Не.

България по-скоро ще продължи да бъде предимно западна страна.

Но ще продължава да бъде зона на съветско влияние, прокси комунистическа.

Имам някаква надежда за измъкване от тази примка.

Но като гледам какво идва - поколенчески и политически - все по-малка.

И ще трябват нови усилия.

И умни, нормални хора.