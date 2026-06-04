Георги Даскалов: България базово е западна държава

България базово е западна държава.
В политически смисъл., а и като битие.
НАТО, ЕС, Еврозона, моделът е западен.
Това коментира във "Фейсбук" Георги Даскалов.
Няма да забравя коментара, който прочетох за Хаити, когато през 74-а се класира за Световното в Германия - Стил на игра: латиноамерикански. Но на прилична дистанция.
Така и за България. Стил на игра - западен. Но на прилична дистанция. Със съветски елементи.
Цялата нова история на България е такава. Баланс между Русия и Запада. И когато Русия сметне, че интересите ѝ са накърнени, следва интервенция, пряка намеса.
Няколко преврата, вкл. срещу Батенберг, опита за преврат, вече комунистически 1923 и после ефективният през 1944.
150 години люш-люш в руска прегръдка.
Костов игра по това въже, преди него Луканов - с летален изход, Виденов се размина относително безболезнено, безобиден, макар че докара доста българи до просешка тояга, Симеон го игра царствено, Борисов - гросмайторски - поклон натам, поклон насам.
Но централата няма да си изостави детето.
Ребьонока.
В точния момент - преврат.
Не.
България по-скоро ще продължи да бъде предимно западна страна.
Но ще продължава да бъде зона на съветско влияние, прокси комунистическа.
Имам някаква надежда за измъкване от тази примка.
Но като гледам какво идва - поколенчески и политически - все по-малка.
И ще трябват нови усилия.
И умни, нормални хора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #24
16:02 04.06.2026
2 стоян георгиев
Нито исторически, нито сега! Всичко е една мръсна политика и евтини мисирки, като този!
Коментиран от #4
16:03 04.06.2026
3 Софиянец
Или е по-лесно да си пишем простотии из нета!
Коментиран от #30, #35
16:04 04.06.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "стоян георгиев":Обаче Европа има нещо общо с България, девалвиращата валута.
16:06 04.06.2026
5 Хихихи
16:06 04.06.2026
6 Да....
16:07 04.06.2026
7 604
16:08 04.06.2026
8 Доктор Гълъбова
16:08 04.06.2026
9 Варненец
16:09 04.06.2026
10 Бойкот на О.Л.Хлъц
Коментиран от #32
16:10 04.06.2026
11 Един
Коментиран от #16
16:10 04.06.2026
12 русоляв
16:10 04.06.2026
13 нннн
16:10 04.06.2026
14 Еволюция
16:11 04.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 честен ционист
До коментар #11 от "Един":Как може да се чувстваш европеец, след като си дошъл на кон от Азия?
Коментиран от #22
16:12 04.06.2026
17 Много
16:13 04.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гей Веган
16:19 04.06.2026
20 кой му дреме
16:20 04.06.2026
21 Край
16:22 04.06.2026
22 провинциалист
До коментар #16 от "честен ционист":"Как може да се чувстваш европеец, след като си дошъл на кон от Азия?" - питай оня с коня.
16:26 04.06.2026
23 Тити
16:27 04.06.2026
24 Това "базово"
До коментар #1 от "честен ционист":ме подсеща за един стар виц, където бащата обяснява на Иванчо каква е разликата между по принцип и дефакто.
16:30 04.06.2026
25 НАтО дере
16:33 04.06.2026
26 🦁ЩЩД🦁
Да на транс-половете!Да на Дрогата ! Да на Живота на кредит !Да на A.I. !
ДА.България Базовово е Най-западната Държава !
16:37 04.06.2026
27 Тази мисирка
16:42 04.06.2026
28 Баба Яга
16:51 04.06.2026
29 Павел Пенев
16:53 04.06.2026
30 Няма нужда
До коментар #3 от "Софиянец":да учиш история, както и каквото и да е когато изпълняваш чужди добре подплатени поръчки, а ти просто се вживя ваш в ролята на добре отглеждан папагал.
16:53 04.06.2026
31 Ами
че западът ни мисли доброто и че ние сме като тях :)
Базово ... България от запада нищо хубаво е видяла.
Исторически погледнато ... До преди да ни гостува
Балдуин Фландърски, просто не ни харесваха.
Но след като ни гостува, направо си ни мразят.
17:06 04.06.2026
32 ама
До коментар #10 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":бананова, от латиноамерикански тип.
17:08 04.06.2026
33 Сандо
17:12 04.06.2026
34 малко истински факти
17:18 04.06.2026
35 Няма нужда
До коментар #3 от "Софиянец":да учиш история, както и каквото и да е когато изпълняваш чужди добре подплатени поръчки, а ти просто се вживя ваш в ролята на добре отглеждан папагал.
17:35 04.06.2026
36 Дзак
17:48 04.06.2026