Христо Христев: Обслужване на олигархията и на доказаната корупция

Фактите са си факти. Сред първите стъпки на управлението на Румен Радев вече се натрупаха доста смущаващи неща, които говорят или за обикновена безтегловност в политиката и управлението на хора, за които това е нова реалност, или за много по-лоши неща, като откровена недобросъвестност, най-меко казано. За да не се окаже обслужване на олигархията и на доказаната корупция.
Това коментира във "Фейсбук" Христо Христев
Особено интересен факт в новото управление на дълбоко очаквания "прогрес" е назначаването на онзи одиозен персонаж, известен като "Капитан Катамаран" за член на управата на Държавната консолидационна компания. За тези, които по една или друга причина не знаят, това е държавна структура, която управлява милиарди активи, вложени от държавата в различни други копмпании.
Та особено интересно е, какво накара Румен Радев да назначи точно този одиозен персонаж и човек с най-малкото спорна компетентност по въпроси на икономиката и енергетиката в управата на ДКК. Какво? Освен този дълбоко похвален стремеж към "прогрес"...
Ако случайно сте забравили, Капитан Катамаран е пряко отговорен за подписването на неизгодния договор с "Боташ", от който страната ни губи над 500 000 Евро всеки Божи ден. Ние все така очакваме г-н Радев, сега след като реално управлява, а не чрез служебни правителства, в които назначава причудливи персонажи, като посочения по-горе капитан, да направи този договор "печеливш"...ще чакаме, ама надали ще дочакаме, но дано да съм лош пророк...
Та, накратко. С прогреса на г-н Радев, да не се окаже накрая като в онзи стар виц за българския износ към Япония: не били компютри, а били компоти...не били за Япония, а били за СъвеЦкия съюз...
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
13:03 04.06.2026
2 КОГА СТАНА ТОЯ БОЯДЖЯ
И ОТ КАПКОВО И МЪРКУЧОВО НАПОЯВАНЕ Е В ЧАС
МАШАЛЛА
Коментиран от #10
13:05 04.06.2026
3 обективен
Коментиран от #27
13:06 04.06.2026
4 604
13:06 04.06.2026
5 Старчо Сарача
13:07 04.06.2026
6 Как
13:07 04.06.2026
7 Пламен
Нямаме шансове за успех с тези фосили.
Коментиран от #21
13:07 04.06.2026
8 Анонимен
Коментиран от #15, #24
13:09 04.06.2026
9 хмммм
13:10 04.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 България
До коментар #1 от "Последния Софиянец":въобще не е фалирала. Просто изнасят фалшиви данни, за да плашат хората. В бюджета има седем милиарда евро. Служебното правителство им остави напътствия как да процедират. Но те са неможачи и професионални кретени. Занимават се с обслужване на тяхната си олигархия. Все пак толкова скъпа кампания, някой трябва да я плаща.
Коментиран от #30
13:13 04.06.2026
12 ....
13:13 04.06.2026
13 старшинката
13:14 04.06.2026
14 Христо Христев
адвокат и преподавател по право на ЕС в СУ "Св. Климент Охридски"
За това ли ?
Ни е Толкова !
Криво !
Правото !
13:14 04.06.2026
15 Не беше
До коментар #8 от "Анонимен":цени нюз. На бюджетна комисия спориха, и самият Проданов каза, че ние пенсионерите няма да обеднеем с 2,39 евро и го приеха. Но се надигна вълна от недоволство и на другия ден Радев даде заден и за пенсиите и за майчинството.
13:15 04.06.2026
16 Оз. Ген.Румянцев
Коментиран от #42
13:17 04.06.2026
17 Мнение
Когато теглиха многомилиардни държавни кредити за да купуват самолетни чертежи и макети, това в полза на пенсионерите ли беше???
Когато ни вкараха насила с фалшиви данни за еврозоната, което допринесе за огромна инфлация, това в полза ли беше на пенсионерите???
Когато служебното правителство на ппдб (Гюров и Неински) отидоха да сключват 10г договор със Зеленски, отделно му дадоха едни милиони евро българска пара, това в полза на пенсионерите ли беше???
ВСИЧКИ ТИЯ ОТ ГЕРБ, ДПС, БСП, ППДБ (И ДР ПОДОБНИ) РАБОТЕХА (И ВСЕ ОЩЕ РАБОТЯТ) ДОКАЗАНО СРЕЩУ НАРОДА СИ, КОЕТО ЗНАЧИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАДВАТ, КОГАТО СЕ ОЗОВАТ ПО ЗАТВОРИТЕ! ЩОТО ДА НЕ БИ НЯКОЙ ДА ВЪРНЕ И ЕДНО ДРУГО НАКАЗАНИЕ!
НЕ МОЖЕ ДА СИ ДОКАЗАН АНТИБЪЛГАРИН И ДА ГОВОРИШ СЕГА ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ!!!
РАНО ИЛИ КЪСНО СПРАВЕДЛИВОСТТА ЩЕ ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА И В БЪЛГАРИЯ!!!
13:17 04.06.2026
18 Пеевси
13:22 04.06.2026
19 име
Коментиран от #20, #34, #37
13:22 04.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Търновец
До коментар #7 от "Пламен":На България беше натрапен Юг- Север газов коридор за транспортировка на Американска газ към Украйна - това е също проект подобен на този с Боташ. А преди около два месеца стартира работа по мега проект за доставка на газ от Северна Африка към Италия Австрия и Германия и Чехия и Словакия и в проекта участвуват само национални компании. Вижте от град Лече в Южна Италия до Петрич са само 440 км и за нас би било много по изгодно да се включим в този проект но в България има две глобалистки лобита - про Руско и про Израелско а няма про Европейско.
13:26 04.06.2026
22 ген. Атанасов Атанас
Коментиран от #25
13:28 04.06.2026
23 Ало Христев - не знаеш вица
Не компютри а компоти
не Япония а СССР
И не са изнесени а са ни върнати
Иначе аз вярвам на Радев и неговите назначения
Иначе за какво протестираХте и гласуваХте за тях
13:31 04.06.2026
24 Пенчо
До коментар #8 от "Анонимен":Ами не беше фейк , Владо Николов на живо си ги говореше нещата . Не вярвам сам да си ги е измислил . Хубавото е че дадоха задна ! Всичката им работа такава , нямат идеи , нямат познания , но имат Чорап начело ,благодарение на мрънкането си през годините хората решиха , че ги разбира нещата , а то просто си е мрънкало !
13:32 04.06.2026
25 Хи хи
До коментар #22 от "ген. Атанасов Атанас":Опитахме се д те видим кой си, но не се виждаш от земята. Мнооо си малък !! Като пораснеш, пак се обади !
Коментиран от #28
13:33 04.06.2026
26 Христев
13:33 04.06.2026
27 И от такива
До коментар #3 от "обективен":Яки подгласнички
Кой колкото
Толкоз
Напъване
13:35 04.06.2026
28 ген Атанасов Атанас
До коментар #25 от "Хи хи":Е, със шофьора на самолед сме си лика прилика. Един сайз сме.
13:36 04.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Някой
До коментар #11 от "България":Ако са останали само 7 милиарда след служебното правителство, то наистина сме фалирали.
13:37 04.06.2026
31 име
До коментар #20 от "Пламен":При теб положението с какво е по-различно? Разчиташ на някой неизвестен христо христов, дето не е виждал даже газова бутилка, да ти каже какви са параметрите по договора с Боташ и последвалите спогодби с други страни. Как това е по-различно, от моето вярване на думите на Радев?
13:38 04.06.2026
32 нидейте рива
13:39 04.06.2026
33 ЯВНО ТУРЦИЯ ЧРЕЗ МУНЧО и тя
13:40 04.06.2026
34 А бе
До коментар #19 от "име":Защо тоя сорос така ви бърка в рyzkите дупки
13:41 04.06.2026
35 така е
13:42 04.06.2026
36 Толкова нагли....
13:42 04.06.2026
37 Aлфа Вълкът
До коментар #19 от "име":Глупак, веднъж плащаш €511К= 1млн лева. Това е само за достъп до трасето, а газта по него, ще я плащаме башка. Дори да ползваме пълния капацитет на трасето, газта по него ще е 4 ПЪТИ по-скъпа от тази от Гърция и Азербейджан.
13:43 04.06.2026
38 Човечеца
Друго какво. Капацитета му е компромисен, като на 75 % от Прогресивните.
Важно е 100 % послушание.
13:48 04.06.2026
39 Радев
13:49 04.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Реалист
ХАК да му е на този нашия про ст народ...
13:54 04.06.2026
42 Така е
До коментар #16 от "Оз. Ген.Румянцев":Избрахте го, щото зорко го следяхте. Много умници. Сега не ревете.
13:56 04.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 БМФ
14:06 04.06.2026
45 16 милиона на месец за Турция
14:08 04.06.2026
46 Т.КОЛЕВ
В МАЛКА БЪЛГАРИЯ ОСНОВЕН НАЦИОНАЛЕН ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ СА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ОСОБЕНО ВЛАСТ ИМАЩИТЕ ТРИТЕ ВЛАСТИ.ТОВА СИ ПРОЛИЧАВА ВСЕ ПОВЕЧЕ С ВСЕКИ ИЗМИНАЛ ДЕН.
14:11 04.06.2026
47 Казуар
14:12 04.06.2026
48 Катамарана
14:26 04.06.2026