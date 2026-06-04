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Христо Христев: Обслужване на олигархията и на доказаната корупция

Христо Христев: Обслужване на олигархията и на доказаната корупция

4 Юни, 2026 13:01 2 219 48

  • капитан катамаран-
  • дкк-
  • румен радев-
  • росен христов

Ако случайно сте забравили, Капитан Катамаран е пряко отговорен за подписването на неизгодния договор с "Боташ", от който страната ни губи над 500 000 Евро всеки Божи ден

Христо Христев: Обслужване на олигархията и на доказаната корупция - 1
Снимка: Фейсбук
Христо Христев Христо Христев адвокат и преподавател по право на ЕС в СУ "Св. Климент Охридски"
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Фактите са си факти. Сред първите стъпки на управлението на Румен Радев вече се натрупаха доста смущаващи неща, които говорят или за обикновена безтегловност в политиката и управлението на хора, за които това е нова реалност, или за много по-лоши неща, като откровена недобросъвестност, най-меко казано. За да не се окаже обслужване на олигархията и на доказаната корупция.

Това коментира във "Фейсбук" Христо Христев

Особено интересен факт в новото управление на дълбоко очаквания "прогрес" е назначаването на онзи одиозен персонаж, известен като "Капитан Катамаран" за член на управата на Държавната консолидационна компания. За тези, които по една или друга причина не знаят, това е държавна структура, която управлява милиарди активи, вложени от държавата в различни други копмпании.

Та особено интересно е, какво накара Румен Радев да назначи точно този одиозен персонаж и човек с най-малкото спорна компетентност по въпроси на икономиката и енергетиката в управата на ДКК. Какво? Освен този дълбоко похвален стремеж към "прогрес"...

Ако случайно сте забравили, Капитан Катамаран е пряко отговорен за подписването на неизгодния договор с "Боташ", от който страната ни губи над 500 000 Евро всеки Божи ден. Ние все така очакваме г-н Радев, сега след като реално управлява, а не чрез служебни правителства, в които назначава причудливи персонажи, като посочения по-горе капитан, да направи този договор "печеливш"...ще чакаме, ама надали ще дочакаме, но дано да съм лош пророк...

Та, накратко. С прогреса на г-н Радев, да не се окаже накрая като в онзи стар виц за българския износ към Япония: не били компютри, а били компоти...не били за Япония, а били за СъвеЦкия съюз...


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 16 Отговор
    Гърция фалира за няколко години в еврозоната а ние само за пет месеца.Нов световен рекорд.

    Коментиран от #11

    13:03 04.06.2026

  • 2 КОГА СТАНА ТОЯ БОЯДЖЯ

    15 9 Отговор
    И КОГА МУ ПОБЕЛЯ Г-ЗА
    И ОТ КАПКОВО И МЪРКУЧОВО НАПОЯВАНЕ Е В ЧАС
    МАШАЛЛА

    Коментиран от #10

    13:05 04.06.2026

  • 3 обективен

    34 12 Отговор
    Докато тикви и свини са на свобода , бял ден няма да види нашата страна !!

    Коментиран от #27

    13:06 04.06.2026

  • 4 604

    21 11 Отговор
    Стигъ поръчкови дтатии ве всичко се връща накрая...!

    13:06 04.06.2026

  • 5 Старчо Сарача

    11 15 Отговор
    Тоз пък все маркучи му се привиждат!

    13:07 04.06.2026

  • 6 Как

    42 4 Отговор
    може човек да забрави наглеца , подписал милиардния договор "Боташ" ? Изгонен от италианската фирма , за която е работил (на два стана) в Москва , изгонен и от Нидерландия , където е работил ! Довлякъл се в България и в служебното Раднево правителството направен министър......

    13:07 04.06.2026

  • 7 Пламен

    44 5 Отговор
    Мунчо е обграден с древни червени влечуги , които са от времето на Жен Виденофф.
    Нямаме шансове за успех с тези фосили.

    Коментиран от #21

    13:07 04.06.2026

  • 8 Анонимен

    14 21 Отговор
    Това за пенсионерите и майчинството се оказа фейк нюз. Радев размъти доста корупционни интереси.

    Коментиран от #15, #24

    13:09 04.06.2026

  • 9 хмммм

    9 20 Отговор
    Кокорчо пак се прави на разбирач.

    13:10 04.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 България

    19 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    въобще не е фалирала. Просто изнасят фалшиви данни, за да плашат хората. В бюджета има седем милиарда евро. Служебното правителство им остави напътствия как да процедират. Но те са неможачи и професионални кретени. Занимават се с обслужване на тяхната си олигархия. Все пак толкова скъпа кампания, някой трябва да я плаща.

    Коментиран от #30

    13:13 04.06.2026

  • 12 ....

    18 2 Отговор
    Подписалият няма ли да ходи в затвора?

    13:13 04.06.2026

  • 13 старшинката

    11 5 Отговор
    Ама разбира се, къде е тръгнало новото правителство - изобщо не трябва да пипа нищо и никой, да не променя нищо... Всичко в държавата ни си върви така добре!

    13:14 04.06.2026

  • 14 Христо Христев

    8 4 Отговор
    Христо Христев
    адвокат и преподавател по право на ЕС в СУ "Св. Климент Охридски"

    За това ли ?

    Ни е Толкова !

    Криво !

    Правото !

    13:14 04.06.2026

  • 15 Не беше

    15 4 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    цени нюз. На бюджетна комисия спориха, и самият Проданов каза, че ние пенсионерите няма да обеднеем с 2,39 евро и го приеха. Но се надигна вълна от недоволство и на другия ден Радев даде заден и за пенсиите и за майчинството.

    13:15 04.06.2026

  • 16 Оз. Ген.Румянцев

    19 5 Отговор
    Наистина започва да става притеснително с тези меко казано спорни назначения. Ако продължава така ще го изхвърлим и него от Дондуков. България ще му се види тясна. Всичко се следи зорко от хората, няма скрито покрито.

    Коментиран от #42

    13:17 04.06.2026

  • 17 Мнение

    12 10 Отговор
    Ппдб-ейците, заедно с герб и дпс, с които управляваха в коалиция (наречена сглобка), да критикуват сегашните, че не се грижили за пенсионерите, е меко казано неправилно (да не кажа ген.цидно)!!!

    Когато теглиха многомилиардни държавни кредити за да купуват самолетни чертежи и макети, това в полза на пенсионерите ли беше???

    Когато ни вкараха насила с фалшиви данни за еврозоната, което допринесе за огромна инфлация, това в полза ли беше на пенсионерите???

    Когато служебното правителство на ппдб (Гюров и Неински) отидоха да сключват 10г договор със Зеленски, отделно му дадоха едни милиони евро българска пара, това в полза на пенсионерите ли беше???

    ВСИЧКИ ТИЯ ОТ ГЕРБ, ДПС, БСП, ППДБ (И ДР ПОДОБНИ) РАБОТЕХА (И ВСЕ ОЩЕ РАБОТЯТ) ДОКАЗАНО СРЕЩУ НАРОДА СИ, КОЕТО ЗНАЧИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАДВАТ, КОГАТО СЕ ОЗОВАТ ПО ЗАТВОРИТЕ! ЩОТО ДА НЕ БИ НЯКОЙ ДА ВЪРНЕ И ЕДНО ДРУГО НАКАЗАНИЕ!

    НЕ МОЖЕ ДА СИ ДОКАЗАН АНТИБЪЛГАРИН И ДА ГОВОРИШ СЕГА ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ!!!
    РАНО ИЛИ КЪСНО СПРАВЕДЛИВОСТТА ЩЕ ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА И В БЪЛГАРИЯ!!!

    13:17 04.06.2026

  • 18 Пеевси

    7 5 Отговор
    Тиквата е виновна за боташ

    13:22 04.06.2026

  • 19 име

    4 15 Отговор
    Добре е сopocнята да съгласува опорките за Боташ, щото едни викат 500 хиляди евро, други 500 хиляди лева, трети 1 милион, едни викат "на ден", други викат "на месец". А Радев си го каза, капацитета по трабата се препродава, основно на Италия и ни носи печалба.

    Коментиран от #20, #34, #37

    13:22 04.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Търновец

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    На България беше натрапен Юг- Север газов коридор за транспортировка на Американска газ към Украйна - това е също проект подобен на този с Боташ. А преди около два месеца стартира работа по мега проект за доставка на газ от Северна Африка към Италия Австрия и Германия и Чехия и Словакия и в проекта участвуват само национални компании. Вижте от град Лече в Южна Италия до Петрич са само 440 км и за нас би било много по изгодно да се включим в този проект но в България има две глобалистки лобита - про Руско и про Израелско а няма про Европейско.

    13:26 04.06.2026

  • 22 ген. Атанасов Атанас

    6 6 Отговор
    Ние от ПП и ДБ винаги сме се борили и продължаваме се борим с модела Радев. Гласувайте за нас, за да изметем генерал Радев и свитата му. Не. не сме ние виновни за да дойде той на власт. Машините са виновни. И тях ще махнем!

    Коментиран от #25

    13:28 04.06.2026

  • 23 Ало Христев - не знаеш вица

    4 3 Отговор
    А той е
    Не компютри а компоти
    не Япония а СССР
    И не са изнесени а са ни върнати

    Иначе аз вярвам на Радев и неговите назначения
    Иначе за какво протестираХте и гласуваХте за тях

    13:31 04.06.2026

  • 24 Пенчо

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Ами не беше фейк , Владо Николов на живо си ги говореше нещата . Не вярвам сам да си ги е измислил . Хубавото е че дадоха задна ! Всичката им работа такава , нямат идеи , нямат познания , но имат Чорап начело ,благодарение на мрънкането си през годините хората решиха , че ги разбира нещата , а то просто си е мрънкало !

    13:32 04.06.2026

  • 25 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "ген. Атанасов Атанас":

    Опитахме се д те видим кой си, но не се виждаш от земята. Мнооо си малък !! Като пораснеш, пак се обади !

    Коментиран от #28

    13:33 04.06.2026

  • 26 Христев

    2 0 Отговор
    До сега къде беше да си кажеи мнението за управленците

    13:33 04.06.2026

  • 27 И от такива

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "обективен":

    Яки подгласнички
    Кой колкото
    Толкоз
    Напъване

    13:35 04.06.2026

  • 28 ген Атанасов Атанас

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хи хи":

    Е, със шофьора на самолед сме си лика прилика. Един сайз сме.

    13:36 04.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "България":

    Ако са останали само 7 милиарда след служебното правителство, то наистина сме фалирали.

    13:37 04.06.2026

  • 31 име

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "Пламен":

    При теб положението с какво е по-различно? Разчиташ на някой неизвестен христо христов, дето не е виждал даже газова бутилка, да ти каже какви са параметрите по договора с Боташ и последвалите спогодби с други страни. Как това е по-различно, от моето вярване на думите на Радев?

    13:38 04.06.2026

  • 32 нидейте рива

    6 1 Отговор
    сами си ги избрахте

    13:39 04.06.2026

  • 33 ЯВНО ТУРЦИЯ ЧРЕЗ МУНЧО и тя

    6 2 Отговор
    НА ДОИ НЕСЛУЧАЙНО ТОЯ Е ИЗБРАН НА ТАА ПОЗИЦИЯ И НИИИИКОЙ И КОПЧЕ НЕ МОЖА ДА МУКАЖЕ НИИИЩО ЗА ЗАРОБВАЩИЯ БОТАШ....НАРОДЕЕЕ БЯГАЙ В АФРИКА ЛИ НЕ ЗНАМ КЪДЕ ЧЕ ТИЯИГАХАМаМКАТА на СИИИИИЧКО

    13:40 04.06.2026

  • 34 А бе

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Защо тоя сорос така ви бърка в рyzkите дупки

    13:41 04.06.2026

  • 35 така е

    3 0 Отговор
    стар виц за българския износ към Япония: не били компютри, а били компоти...не били за Япония, а били за СъвеЦкия съюз... И не сме ги били изнесли, ами са ни ги били върнали.....

    13:42 04.06.2026

  • 36 Толкова нагли....

    6 1 Отговор
    Тия регресивни копринарки бият всички предишни по наглост. А освен това са и доста тъпи неможачи. Язък за барута! Искахме наистина нещо нормално, а то излезе рак.

    13:42 04.06.2026

  • 37 Aлфа Вълкът

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Глупак, веднъж плащаш €511К= 1млн лева. Това е само за достъп до трасето, а газта по него, ще я плащаме башка. Дори да ползваме пълния капацитет на трасето, газта по него ще е 4 ПЪТИ по-скъпа от тази от Гърция и Азербейджан.

    13:43 04.06.2026

  • 38 Човечеца

    6 0 Отговор
    Има специални нужди от повече кеш, издържа 2,3 манекенки, яхти.
    Друго какво. Капацитета му е компромисен, като на 75 % от Прогресивните.
    Важно е 100 % послушание.

    13:48 04.06.2026

  • 39 Радев

    7 1 Отговор
    Вие си го избрахте.

    13:49 04.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Реалист

    6 0 Отговор
    Фатмака е слуга на Мафията и това е ФАКТ!
    ХАК да му е на този нашия про ст народ...

    13:54 04.06.2026

  • 42 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Оз. Ген.Румянцев":

    Избрахте го, щото зорко го следяхте. Много умници. Сега не ревете.

    13:56 04.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 БМФ

    11 0 Отговор
    Все по-често виждаме Радев и хората му на една маса с олигарсите. Явно им се издължава за финансовата подкрепа. За два дена Домусчиев е все с него. Защо ли? И колко ще прибере?

    14:06 04.06.2026

  • 45 16 милиона на месец за Турция

    0 0 Отговор
    16.000.000 евро на месец • Около 2.060.000 пенсионери в бг то на един пенсионер се падат приблизително 7.77 евро 16.000.000:2.060.000=7.77 около 7,8 евро на пенсионер за година са 93.2 евро на пенсионер престъпните политици подписаха договор боташ за гас а на България не му трябва толкова гас българите са малко гас е излишен.

    14:08 04.06.2026

  • 46 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ИНФО;
    В МАЛКА БЪЛГАРИЯ ОСНОВЕН НАЦИОНАЛЕН ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ СА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ОСОБЕНО ВЛАСТ ИМАЩИТЕ ТРИТЕ ВЛАСТИ.ТОВА СИ ПРОЛИЧАВА ВСЕ ПОВЕЧЕ С ВСЕКИ ИЗМИНАЛ ДЕН.

    14:11 04.06.2026

  • 47 Казуар

    1 0 Отговор
    Росен Христов като служебен министър постоянно повтаряше думата Газпром като бълнуващ.

    14:12 04.06.2026

  • 48 Катамарана

    0 0 Отговор
    Това е чиста проба благодарност на Радев към това недоразумение за Боташ.

    14:26 04.06.2026