Христо Христев: Обслужване на олигархията и на доказаната корупция

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Фактите са си факти. Сред първите стъпки на управлението на Румен Радев вече се натрупаха доста смущаващи неща, които говорят или за обикновена безтегловност в политиката и управлението на хора, за които това е нова реалност, или за много по-лоши неща, като откровена недобросъвестност, най-меко казано. За да не се окаже обслужване на олигархията и на доказаната корупция.

Това коментира във "Фейсбук" Христо Христев

Особено интересен факт в новото управление на дълбоко очаквания "прогрес" е назначаването на онзи одиозен персонаж, известен като "Капитан Катамаран" за член на управата на Държавната консолидационна компания. За тези, които по една или друга причина не знаят, това е държавна структура, която управлява милиарди активи, вложени от държавата в различни други копмпании.

Та особено интересно е, какво накара Румен Радев да назначи точно този одиозен персонаж и човек с най-малкото спорна компетентност по въпроси на икономиката и енергетиката в управата на ДКК. Какво? Освен този дълбоко похвален стремеж към "прогрес"...

Ако случайно сте забравили, Капитан Катамаран е пряко отговорен за подписването на неизгодния договор с "Боташ", от който страната ни губи над 500 000 Евро всеки Божи ден. Ние все така очакваме г-н Радев, сега след като реално управлява, а не чрез служебни правителства, в които назначава причудливи персонажи, като посочения по-горе капитан, да направи този договор "печеливш"...ще чакаме, ама надали ще дочакаме, но дано да съм лош пророк...

Та, накратко. С прогреса на г-н Радев, да не се окаже накрая като в онзи стар виц за българския износ към Япония: не били компютри, а били компоти...не били за Япония, а били за СъвеЦкия съюз...