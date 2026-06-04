Александър Стоянов: Политическото плиткоумие на новите управляващи е впечатляващо

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Политическото плиткоумие на новите управляващи е впечатляващо. Идеята да вдигате заплатите на учителите на база резултатите на учениците е нелепа. Ако това стане факт, в България ще се възцари едно масово писане на шестици за щяло и нещяло, а квесторите ще подсказват на зрелостниците по време на матурите.

За това предупреди във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.

Ефектът от тази изкуствена среда на отличие ще се усети чак в университетите, където посредствени ученици ще са влезли с пълни шестици за ужас на преподавателите. Същата изненада ще сполети и работодателите, наели на работа “гимназисти-отличници” с идеални дипломи.

Повишаването на резултатите е свързано с две неща:

1) задаване на адекватни критерии в една адекватна учебна програма;

2) наемане на адекватни, мотивирани кадри, които да преподават на нужното ниво.

Точка две върви с атрактивни заплати и условия, които да накарат млад специалист да предпочете тази работа пред нещо в корпоративния сектор.

Нужно е и съответните училища и университети да започнат търсене на таланти, в които да се инвестира под формата на стипендии, обучение и стажове.

Обученията за учителите следва да имат реално съдържание, а не, както е сега, да са про-форма изцъкване на сертификати.

Но не, нека изберем най-глупавия и безполезен критерий за мерене на ефективност. От тази партия - толкова.