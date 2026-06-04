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Александър Стоянов: Политическото плиткоумие на новите управляващи е впечатляващо

Александър Стоянов: Политическото плиткоумие на новите управляващи е впечатляващо

4 Юни, 2026 10:01 1 388 37

  • александър стоянов-
  • учители-
  • ученици-
  • успех-
  • училища

Идеята да вдигате заплатите на учителите на база резултатите на учениците е нелепа. Ако това стане факт, в България ще се възцари едно масово писане на шестици за щяло и нещяло, а квесторите ще подсказват на зрелостниците по време на матурите

Александър Стоянов: Политическото плиткоумие на новите управляващи е впечатляващо - 1
Снимка: БГНЕС
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Политическото плиткоумие на новите управляващи е впечатляващо. Идеята да вдигате заплатите на учителите на база резултатите на учениците е нелепа. Ако това стане факт, в България ще се възцари едно масово писане на шестици за щяло и нещяло, а квесторите ще подсказват на зрелостниците по време на матурите.

За това предупреди във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.

Ефектът от тази изкуствена среда на отличие ще се усети чак в университетите, където посредствени ученици ще са влезли с пълни шестици за ужас на преподавателите. Същата изненада ще сполети и работодателите, наели на работа “гимназисти-отличници” с идеални дипломи.

Повишаването на резултатите е свързано с две неща:

1) задаване на адекватни критерии в една адекватна учебна програма;

2) наемане на адекватни, мотивирани кадри, които да преподават на нужното ниво.

Точка две върви с атрактивни заплати и условия, които да накарат млад специалист да предпочете тази работа пред нещо в корпоративния сектор.

Нужно е и съответните училища и университети да започнат търсене на таланти, в които да се инвестира под формата на стипендии, обучение и стажове.

Обученията за учителите следва да имат реално съдържание, а не, както е сега, да са про-форма изцъкване на сертификати.

Но не, нека изберем най-глупавия и безполезен критерий за мерене на ефективност. От тази партия - толкова.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 13 Отговор
    За два дни ПБ два пъти наруши конституцията от незнание.Няма ли юристи при тях?

    Коментиран от #6, #14

    10:02 04.06.2026

  • 2 идеята е добра

    22 0 Отговор
    Идеята е преписана от Западна Европа, но изпълнението е побългарено калпаво.
    Да, най-добре е да се гледа успеха на учениците, но това се прави с държавен изпит в края на учебната година, а не се взема успеха писан от учителите през годината.

    Коментиран от #12, #18

    10:04 04.06.2026

  • 3 Трол

    20 2 Отговор
    Трябва заплатите на депутатите да са обвързани с резултатите на учениците.

    Коментиран от #17

    10:05 04.06.2026

  • 4 Кой е този

    17 8 Отговор
    Дълбокоумен критикант?

    10:06 04.06.2026

  • 5 Анонимен

    19 5 Отговор
    Рязането на майчинството и пенсиите се оказаха фейкове, защо да ви вярвам за това?

    Коментиран от #34

    10:07 04.06.2026

  • 6 Веднага!

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Радев, не се ослушвай!
    ОСТАВКА!

    Коментиран от #13, #22

    10:08 04.06.2026

  • 7 Предпоследният Софиянец

    14 2 Отговор
    Ако бяхте толкова критични и към предишните правителства, РБ щеше да е в разцвет.
    Предишните правителства "не нарушаваха конституцията", защото я направиха такава, каквато си искаха

    10:09 04.06.2026

  • 8 Мъдреца

    13 0 Отговор
    А, ново куче са насъскали!?

    10:09 04.06.2026

  • 9 така е

    7 16 Отговор
    Има ли нещо което Радев да е обещал преди изборите и да си е изпълнил обещанието след изборите? До сега се отметнаха от всичко обещано. Това е ясен показател, че гласувахме за популисти и получихме още от същото, но в много повече.

    Коментиран от #11

    10:10 04.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хи хи

    16 7 Отговор

    До коментар #9 от "така е":

    Щом ппдебейците реват, значи Радев изпълнява обещанията си !!

    Коментиран от #16

    10:12 04.06.2026

  • 12 Именно!

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "идеята е добра":

    Заплата според успеха на ученика, но ако го изпитва комисия, в която няма роднини или пък да правят тест, чието съдържание никой не е успял да продаде предварително иначе държавата ще се напълни с неграмотни отличници. Всичко може да се организира и да се направи читаво стига да не струва прекалено скъпо защото това пък би означавало ,че някой краде.

    10:14 04.06.2026

  • 13 Я кажи ми облаче бяло

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Веднага!":

    И кой да дойде - този при който си краднал най-много?
    А какво ще кажете за ЛЕКАРИТЕ, които ни крадат ДОРИ и през НЗОК? И за тях ли е виновно новото правителство?, или полицаите криещи прокурорския син, Семерджиев,гонките по улиците и т.н.,или Петрохан, или тайния град до Варна...

    10:16 04.06.2026

  • 14 Кой е този умник?

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Как да измерим резултатите на ученик, щом оценките не са важни? Да вземат тогава да изпитыат учителите, пък учениците сами да си пишат оценки.

    10:16 04.06.2026

  • 15 Важно е Пара Да Пада !

    6 1 Отговор
    Бангаранага !

    10:17 04.06.2026

  • 16 ППДБейците

    6 10 Отговор

    До коментар #11 от "Хи хи":

    Кои точно обещания изпълни Румен Радев?

    10:17 04.06.2026

  • 17 Заплатите на депутатите

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    трябва да бъдат обвързани със заплатите на самите депутати.
    Както и с цената на кИфтетата в стола.

    10:18 04.06.2026

  • 18 и като допълнение

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "идеята е добра":

    От изпита на децата трябва да зависи изобщо бъдещия годишен бюджет на училището, а не само заплатата на учителите. Така добрите училища ще имат достатъчно пари и за извънкласни дейности и подобрения в училището.

    10:19 04.06.2026

  • 19 Иван Грозни

    15 0 Отговор
    Ти от коя партия си бе умник? Кажи и да се разбере какво сте вършили до идването на новите управляващи.Като знам как учителите пишат тройките само и само да има ученици в дадено училище, че иначе остават без заплати.

    10:25 04.06.2026

  • 20 Чорапите са

    1 5 Отговор
    покъртителни със своето мало. у. М. и е. Ония скачача около мрежата щял да бори демографията с ограничения, тия със шестици те ще ни правят по умни, ония катамаран с Боташ за потресаващи заслуги ще си клати т п к . е срещу 12 000 евра и тн и тн военно икономист корифеи ще ни вадят от калта.

    10:29 04.06.2026

  • 21 Лопата Орешник

    4 7 Отговор
    Ама прав е човекът! Идеята е безумно глупава!

    10:30 04.06.2026

  • 22 Калмука

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Веднага!":

    Чуваш ли се?Каква оставка минзухарчо?Радев притежава 131 депутати!Бавно но сигурно ще превземе цялата администрация,съд,прокуратура и службите.Ще ни управлява до живот като Фидел Кастро,Мао,и Хо Ши Мин.

    Коментиран от #23, #31

    10:30 04.06.2026

  • 23 А дано

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Калмука":

    И вечерен час ще въведе!

    10:31 04.06.2026

  • 24 гост

    6 1 Отговор
    А кой е тоя умник?

    10:33 04.06.2026

  • 25 665

    3 1 Отговор
    Не може да стане нито с училищните оценки , нито с външно оценяване , защото учителите в училища с преобладаващо ромчета ще трябва да работят ангария :))

    10:38 04.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Защо

    1 0 Отговор
    ще гледаш дипломата , а не какво може да работи и на какво качество.

    работодателите, наели на работа “гимназисти-отличници” с идеални дипломи.

    10:42 04.06.2026

  • 28 Тунтун

    2 0 Отговор
    Този господин иска да каже, че учителите са безпринципни и аморални! "Браво"!

    10:43 04.06.2026

  • 29 Така де

    2 1 Отговор
    Все е било България да се управлява от неадекватни управляващи, ама тия задминаха всичките.

    Коментиран от #35

    10:45 04.06.2026

  • 30 Петко Георгиев

    1 0 Отговор
    "Не виждам крачки за борба с олигархията, а смяна на хората на всякакви нива, тоест, овладяване на държавния апарат. Сериозна борба с олигархията не е започнала. Нещо повече, темата изчезна", сподели журналистът Петко Георгиев в разговор в предаването "(О)позиция".

    Според него имат основание опасенията, че "моделът "Борисов-Пеевски" ще бъде сменен от модела "Радев", който няма да е кой знае колко по-различен – модел на еднолична власт, без съобразяване с други гледни точки, без отвореност към обществото, без видимост какви решения се взимат".

    Новото мнозинство не знае каква политика ще води по ключови области, посочи журналистът. Той даде като пример това, че премиерът Радев отрече заявките на своите депутати, че ще се режат парите за култура, пенсии и майчинство.

    10:46 04.06.2026

  • 31 По точно

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Калмука":

    Както я кара, Радев може скоро да бъде изметен от протести.

    10:48 04.06.2026

  • 32 Ученик

    1 1 Отговор
    А ти в кое точно училище преподаваш, академико? Какъв, според пачия ти мозък, трябва да е критерият за ефективност на твоята работа? Точно нивото на ученическите знания в своя цифров израз трябва да са мерилото за да получаваш (немалката си) заплата. И какво точно трябва да означава "1) задаване на адекватни критерии в една адекватна учебна програма;

    2) наемане на адекватни, мотивирани кадри, които да преподават на нужното ниво." ?
    Лангъркане на празни приказки, скрито зад претенциозни глупости, това си изсипал във Фейсбук. А "Факти" ще се претрепят да те публикуват. Щото им е заръчано.

    10:49 04.06.2026

  • 33 Така Така

    0 0 Отговор
    Ако не са плиткоумни ще ке погрижат тази какафония са не се получи. Иначе подкрепям заплатите на всеки човек трябва да са обвързани с резултатите от работата му. При учителиге положението е трагично , но заплатите винаги им се увеличават. При политиците също. Крайно време е всичко това да се промени.

    10:51 04.06.2026

  • 34 По точно

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Но най ми харесва, че Р. Радев ще продължи да подпомага Украйна с пари и оръжие в борбата й срещу терористична Русия. Щото се канеше да прави точно обратното.

    10:51 04.06.2026

  • 35 Чухте ли оня бе волейболиста Владо

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Така де":

    Абе тия са жив кашмер😂🤣.

    10:52 04.06.2026

  • 36 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Чека се од Пембен да разгърне оправленски потенциал ма не,од него само думкане на кух бидон и толко.

    10:53 04.06.2026

  • 37 Ганьо

    0 0 Отговор
    по света е така, но там хората имат морал

    10:53 04.06.2026