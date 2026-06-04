Александър Стоянов: Политическото плиткоумие на новите управляващи е впечатляващо

Политическото плиткоумие на новите управляващи е впечатляващо. Идеята да вдигате заплатите на учителите на база резултатите на учениците е нелепа. Ако това стане факт, в България ще се възцари едно масово писане на шестици за щяло и нещяло, а квесторите ще подсказват на зрелостниците по време на матурите.
За това предупреди във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.
Ефектът от тази изкуствена среда на отличие ще се усети чак в университетите, където посредствени ученици ще са влезли с пълни шестици за ужас на преподавателите. Същата изненада ще сполети и работодателите, наели на работа “гимназисти-отличници” с идеални дипломи.
Повишаването на резултатите е свързано с две неща:
1) задаване на адекватни критерии в една адекватна учебна програма;
2) наемане на адекватни, мотивирани кадри, които да преподават на нужното ниво.
Точка две върви с атрактивни заплати и условия, които да накарат млад специалист да предпочете тази работа пред нещо в корпоративния сектор.
Нужно е и съответните училища и университети да започнат търсене на таланти, в които да се инвестира под формата на стипендии, обучение и стажове.
Обученията за учителите следва да имат реално съдържание, а не, както е сега, да са про-форма изцъкване на сертификати.
Но не, нека изберем най-глупавия и безполезен критерий за мерене на ефективност. От тази партия - толкова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #14
10:02 04.06.2026
2 идеята е добра
Да, най-добре е да се гледа успеха на учениците, но това се прави с държавен изпит в края на учебната година, а не се взема успеха писан от учителите през годината.
Коментиран от #12, #18
10:04 04.06.2026
3 Трол
Коментиран от #17
10:05 04.06.2026
4 Кой е този
10:06 04.06.2026
5 Анонимен
Коментиран от #34
10:07 04.06.2026
6 Веднага!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Радев, не се ослушвай!
ОСТАВКА!
Коментиран от #13, #22
10:08 04.06.2026
7 Предпоследният Софиянец
Предишните правителства "не нарушаваха конституцията", защото я направиха такава, каквато си искаха
10:09 04.06.2026
8 Мъдреца
10:09 04.06.2026
9 така е
Коментиран от #11
10:10 04.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хи хи
До коментар #9 от "така е":Щом ппдебейците реват, значи Радев изпълнява обещанията си !!
Коментиран от #16
10:12 04.06.2026
12 Именно!
До коментар #2 от "идеята е добра":Заплата според успеха на ученика, но ако го изпитва комисия, в която няма роднини или пък да правят тест, чието съдържание никой не е успял да продаде предварително иначе държавата ще се напълни с неграмотни отличници. Всичко може да се организира и да се направи читаво стига да не струва прекалено скъпо защото това пък би означавало ,че някой краде.
10:14 04.06.2026
13 Я кажи ми облаче бяло
До коментар #6 от "Веднага!":И кой да дойде - този при който си краднал най-много?
А какво ще кажете за ЛЕКАРИТЕ, които ни крадат ДОРИ и през НЗОК? И за тях ли е виновно новото правителство?, или полицаите криещи прокурорския син, Семерджиев,гонките по улиците и т.н.,или Петрохан, или тайния град до Варна...
10:16 04.06.2026
14 Кой е този умник?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Как да измерим резултатите на ученик, щом оценките не са важни? Да вземат тогава да изпитыат учителите, пък учениците сами да си пишат оценки.
10:16 04.06.2026
15 Важно е Пара Да Пада !
10:17 04.06.2026
16 ППДБейците
До коментар #11 от "Хи хи":Кои точно обещания изпълни Румен Радев?
10:17 04.06.2026
17 Заплатите на депутатите
До коментар #3 от "Трол":трябва да бъдат обвързани със заплатите на самите депутати.
Както и с цената на кИфтетата в стола.
10:18 04.06.2026
18 и като допълнение
До коментар #2 от "идеята е добра":От изпита на децата трябва да зависи изобщо бъдещия годишен бюджет на училището, а не само заплатата на учителите. Така добрите училища ще имат достатъчно пари и за извънкласни дейности и подобрения в училището.
10:19 04.06.2026
19 Иван Грозни
10:25 04.06.2026
20 Чорапите са
10:29 04.06.2026
21 Лопата Орешник
10:30 04.06.2026
22 Калмука
До коментар #6 от "Веднага!":Чуваш ли се?Каква оставка минзухарчо?Радев притежава 131 депутати!Бавно но сигурно ще превземе цялата администрация,съд,прокуратура и службите.Ще ни управлява до живот като Фидел Кастро,Мао,и Хо Ши Мин.
Коментиран от #23, #31
10:30 04.06.2026
23 А дано
До коментар #22 от "Калмука":И вечерен час ще въведе!
10:31 04.06.2026
24 гост
10:33 04.06.2026
25 665
10:38 04.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Защо
работодателите, наели на работа “гимназисти-отличници” с идеални дипломи.
10:42 04.06.2026
28 Тунтун
10:43 04.06.2026
29 Така де
Коментиран от #35
10:45 04.06.2026
30 Петко Георгиев
Според него имат основание опасенията, че "моделът "Борисов-Пеевски" ще бъде сменен от модела "Радев", който няма да е кой знае колко по-различен – модел на еднолична власт, без съобразяване с други гледни точки, без отвореност към обществото, без видимост какви решения се взимат".
Новото мнозинство не знае каква политика ще води по ключови области, посочи журналистът. Той даде като пример това, че премиерът Радев отрече заявките на своите депутати, че ще се режат парите за култура, пенсии и майчинство.
10:46 04.06.2026
31 По точно
До коментар #22 от "Калмука":Както я кара, Радев може скоро да бъде изметен от протести.
10:48 04.06.2026
32 Ученик
2) наемане на адекватни, мотивирани кадри, които да преподават на нужното ниво." ?
Лангъркане на празни приказки, скрито зад претенциозни глупости, това си изсипал във Фейсбук. А "Факти" ще се претрепят да те публикуват. Щото им е заръчано.
10:49 04.06.2026
33 Така Така
10:51 04.06.2026
34 По точно
До коментар #5 от "Анонимен":Но най ми харесва, че Р. Радев ще продължи да подпомага Украйна с пари и оръжие в борбата й срещу терористична Русия. Щото се канеше да прави точно обратното.
10:51 04.06.2026
35 Чухте ли оня бе волейболиста Владо
До коментар #29 от "Така де":Абе тия са жив кашмер😂🤣.
10:52 04.06.2026
36 Архимандрисандрит Бибиян
10:53 04.06.2026
37 Ганьо
10:53 04.06.2026