Защо отровата е любимият начин на държавите да отстраняват враговете си?

Неотдавнашната новина, че смъртта на руския опозиционен лидер Алексей Навални е причинена от епибатидин - токсин от южноамериканска жаба - възобнови интереса към употребата на отрови и токсини от страна на държавата при убийства, пише War on the Rocks.

Въпреки че употребата на такива съединения от страна на държавите има дълга история, ерозията на нормите, забраняващи убийствата и химическите и биологичните оръжия, увеличава вероятността от бъдещи убийства с използване на отрови и токсини. Както се вижда от неотдавнашните нападения срещу иранското ръководство в операция "Епична ярост" и от убийствата на видни ирански ядрени учени, сред които Мохсен Фахризаде, нормата за убийства се е сринала.

Нормите срещу употребата на химически и биологични оръжия, особено при убийства, са отслабнали значително до степен, че отровите и токсините вероятно ще се превърнат просто в още един инструмент в арсенала на убиеца. Към днешна дата вялата международна реакция на използването на отрови и токсини при убийства гарантира само продължаващо международно съгласие.

Въпросът тогава е защо държавите използват отрови и токсини, за да елиминират опонентите си? Дали тези съединения при целенасочени убийства са предназначени да прикрият самото действие, или целят да сигнализират за вреда на онези, които се противопоставят на режима?

На 14 февруари 2026 г. Франция, Германия, Нидерландия, Швеция и Великобритания издадоха съвместно изявление, в което заключават, че смъртта на Навални, настъпила на 16 февруари 2024 г. по време на лишаването му от свобода, е в резултат на епибатидин. Анализи, проведени в лаборатории на тези страни, потвърдиха наличието на веществото, което е забранено съгласно Конвенцията за химическите оръжия. Това изключително токсично съединение най-вероятно е синтезирано от руски учени, като по този начин е замесено руското правителство. След това съобщение имаше предположения, че използването на епибатидин при убийството на Навални е било за "изпращане на послание".

Този наратив е вкоренен в успешното руско убийство на бившия служител на руското разузнаване Александър Литвиненко през ноември 2006 г., както и в двата скорошни неуспешни опита за убийства: това на бившия служител на руското военно разузнаване Сергей Скрипал, който засегна и дъщеря му, в Солсбъри на 4 март 2018 г. и това на Навални по време на полет до Москва на 20 август 2020 г. Изборът на това вещество допринесе за възприемането на Новичок като отличителен "руски подпис", използван от Москва, за да сигнализира за намерение, като същевременно затвърди наратива, който поставя Русия в центъра на държавното използване на отрови и токсини при убийства. Взети заедно, използването на редки или необичайни материали накара някои да предположат, че целта е била изпращането на послания.

Въпреки това, нито убийството на Литвиненко, нито опитът за убийство на Скрипал през 2018 г., нито този на Навални през 2020 г. и успешното му убийство през 2024 г. подкрепят това тълкуване. По-внимателният анализ показва, че основната цел е била елиминирането на опозиционна фигура без разкриване или приписване на вина, а не театрално сигнализиране за това. Историческите данни за убийствата от държави допълнително подкрепят това заключение. Следователно е необходимо отново да се обърне внимание на това защо държавите предпочитат отрови и токсини при целенасочени убийства и до каква степен други държави, освен Русия, могат да участват в подобни тайни операции.

Случаите Скрипал и Навални: От "Подпис Новичок" до невидим епибатидин

Скрипал е шпионирал за британското разузнаване и е арестуван и хвърлен в затвора в Русия през 2006 г. След размяната на шпиони през 2010 г. Скрипал е преместен от британските власти в Солсбъри, Англия, където е живее, докато не става жертва на опит за убийство с Новичок. На сутринта на 4 март 2018 г. Скрипал напуска дома си с дъщеря си, която е долетяла от Москва предния ден, за да го посети, без да знае, че дръжката на външната врата е била замърсена с Новичок с цел да го убие. След като първоначално си тръгва, дъщеря му Юлия за кратко се връща в къщата, също влиза в контакт със замърсената дръжка и е изложена на нервнопаралитичното вещество. И двамата са открити в безсъзнание на пейка в центъра на Солсбъри. Те са откарани в спешно отделение и оцеляват след интензивно медицинско лечение. Последващи анализи, проведени от лабораториите на Организацията за забрана на химическите оръжия, потвърждават използването на Новичок. Очевидно е, че Скрипал е бил единствената цел, а Юлия е била засегната само защото убийците не са обмислили повторното ѝ влизане в къщата.

Навални е най-известният критик на Владимир Путин. На 20 август 2020 г., преди да се качи на полет от Томск за Москва, дрехите на опозиционера в хотелската му стая в Томск са замърсени с Новичок. Тъй като скоро след излитането той се разболява тежко, самолетът каца аварийно в Омск, където му е оказана първоначална спешна помощ. Впоследствие е евакуиран в Германия, където е подложен на интензивно лечение. По-късно лабораторните анализи потвърждават отравяне с Новичок.

Използването на тези съединения при целенасочени убийства не е идеологически специфично, а произтича от свойствата на самите оръжия

След възстановяването си Навални обвини Путин за атаката и замеси и Федералната служба за сигурност на Русия. Той се завърна в Москва през 2021 г. и беше незабавно арестуван и хвърлен в затвора. След осъждането му по редица обвинения, Навални остана в ареста, докато не беше открит мъртъв в килията си на 16 февруари 2024 г. Руските власти отдадоха смъртта на Навални на "синдром на внезапна смърт" - широко понятие за внезапен сърдечен арест. Близо до втората годишнина от смъртта му пет европейски държави издадоха съвместно изявление, обвинявайки Русия в отравянето му с епибатидин. Това заключение стана възможно едва след съгласувани усилия на семейството и сътрудниците на Навални да изнесат контрабандно проби от Русия. Ако им беше попречено да го направят, окончателната причина за смъртта щеше да остане неизвестна.

И в трите случая едната теория е, че Русия е използвала екзотични съединения, за да "изпрати послание" (т.е. театрално убийство) на своите опоненти. По-внимателното обмисляне обаче показва друго. Разкриването на тези отравяния е резултат от оперативни провали, включително обстоятелства, които са предотвратили незабавна смъртоносност и са позволили използването на отрова да бъде открито и разследвано. Доказателствата показват, че дозата в случая с Навални през 2020 г. е била смъртоносна и оцеляването му очевидно е резултат от непредвидени фактори. Както при опита със Скрипал, така и при първия опит с Навални, ако невропаралитичният агент беше причинил бърза смърт, действителната причина вероятно щеше да остане скрита. Неволното излагане на Юлия Скрипал на Новичок обаче е позволило бързото му откриване в Обединеното кралство, последвано от лабораторно потвърждение.

Любопитно е, че първите реагирали на случая в Солсбъри първоначално са подозирали, че семейство Скрипал са претърпели свръхдоза наркотици. По подобен начин, в случая с Навални, отравянето е потвърдено само защото той е бил евакуиран за лечение в Германия. Ако дозата е била правилна и Навални не беше получил бърза спешна помощ, той вероятно е щял да почине в самолета или малко след кацане. При този сценарий той нямаше да бъде откаран в Германия, където Новичок е бил открит в тялото му.

Този модел се отнася и за убийството на Навални през 2024 г. Ако целта е била да се произведе видим сигнал и покушението да може да бъде приписано, използването на емблематичен агент като Новичок би било по-логично от избора на некласически и слабо проследим токсин, като се има предвид, че лабораториите първо биха провели проучвания именно за Новичок. Руските власти вероятно не са предвидили, че биологични проби ще бъдат прехвърлени в чужбина и анализирани в лаборатории на Организацията за забрана на химическото оръжие.

В почти всеки от случаите твърденията за изпращане на послания или за театрално убийство не отговарят на теста за пестеливост. Просто казано, хипотезата само за изпращане на послания изисква твърде много непроверени, неподкрепени от нищо предположения. Принципът, че основната цел на убийствата е смъртта на целта (само смърт), пък е пестелив. Най-пестеливото обяснение е, че макар смъртта да е основната цел, изпращането на послания може да бъде вторичен ефект, особено ако операцията бъде разкрита, защото се е провалила.

Исторически данни за убийства с химическо оръжие, спонсорирани от държавата

Наративът, че Москва се стреми да "изпрати послание", е склонен и да представя Русия като държавата, най-силно свързана с убийства чрез химическо оръжие.

По-новата история обаче показва, че използването на отрови и токсини при убийства е било много по-широко разпространено. От 1946 г. насам е документирано, че поне 16 държави са планирали или са се опитвали да извършат убийства с отрова или токсини, с общо над 100 известни инцидента.

Тези случаи включват както авторитарни, така и демократични режими, включително Съветския съюз (от края на 40-те до 80-те години на миналия век), Обединеното кралство (50-те години на миналия век), Съединените щати (60-те години на миналия век), Франция (50-те до 60-те години на миналия век), Израел (50-те до 2000-те), Чехословакия (50-те до 70-те години на миналия век), Югославия (60-те години на миналия век), Източна Германия (70-те години на миналия век), България (70-те години на миналия век), Чили (70-те години на миналия век), Родезия (70-те години на миналия век), Ирак (70-те до 90-те години на миналия век), Южна Африка по време на апартейда (80-те до 90-те години на миналия век), Иран (90-те години на миналия век), Русия (2000-те до 2020-те години) и Северна Корея (2017 г.).

Целта е "тиха смърт", или, както е описано във френски доклад за убийствата - pas vu, pas pris ("невидяно, ненаправено")

Следователно използването на тези съединения при целенасочени убийства не е идеологически специфично, а произтича от свойствата на самите оръжия. Документираните случаи обхващат множество етапи на операциите по убийства - от планиране и подготовка до опити за убийство, сред които отравянията на Скрипал през 2018 г. и Навални през 2020 г., до успешни убийства, като смъртта на Навални през 2024 г. Такива операции варират по форма и метод - от политически убийства и извънсъдебни екзекуции до тайни покушения. Основната им обосновка обаче остава елиминирането на противниците на режима, без възможност за проследяване на отговорността обратно до държавата. Тези случаи пряко противоречат на теорията за театралност, често свързвана с неотдавнашните руски операции за убийства с отрови и токсини.

Тази логика е най-ясно илюстрирана от Южна Африка по време на апартейда - най-обширно документираният случай на държавни убийства с използване на отрови и токсини до момента, с 27 известни операции, сравними с комбинирания съветски и руски опит.

Изследвания, проведени в рамките на програмата за химическа и биологична война на апартейда - Проект "Бряг", показват устойчив фокус върху използването на химически оръжия и методи за изпълнение, предназначени да осигурят скрита смъртоносност, естествено изглеждаща причина за смъртта и правдоподобно отричане, включително токсини, скрити в предмети от бита, като чадъри, отвертки, цигари и кутии за храна или напитки. По-нататъшното изследване на известните операции за убийства с химическо оръжие, дори когато повечето не могат да бъдат пряко свързани с Проект "Бряг", показва, че те са били замислени, за да се изключи приписването им на режима на апартейда. Това е илюстрирано от отравянето на дрехи в чужбина при неуспешните опити за покушение срещу бившия ръководител на нидерландското движение против апартейда Кони Браам в Лусака и Хараре (1987 г.), за които агентът остава неизвестен, и потвърденото отравяне на вещите на преподобния Франк Чикейн на летището в Йоханесбург, което е причинило неговото заболяване извън страната - първо в Намибия, а след това в Съединените щати (1989 г.), и е аналогично с това на Навални от 2020 г.

След като подобни случаи станаха публични, политическите реакции от ерата на апартейда, съчетаващи отричане със сплашване или отмъщение, допълнително илюстрират тази логика на прикриване, както при историята на студентския активист против апартейда Сифиво Мтимкулу, отровен с талий в затвора през 1981 г. След освобождаването си той открива, че е отровен, което води до публична кампания и съдебни действия срещу властите. Малко след това обаче е отвлечен и убит от полицията за сигурност, което предполага опит за предотвратяване на разкриването на отравянето му.

В исторически план, тези операции за убийства рядко са били публично признавани от участващите държави. Почти всички известни операции са излизали наяве поради оперативни провали, като грешки в дозирането, които оставят жертвите живи, така че да могат да съобщят за заболяването си. След това агентите често са били идентифицирани или потвърждавани чрез чуждестранен медицински анализ на биологични проби, както в руските случаи, но също и в случаи от ерата на апартейда, като тези на Мтимхулу (Обединеното кралство) и Чикане (Съединени щати). Освен от оперативните провали, осведомеността за съветските и южноафриканските програми за убийства с химическо оръжие и свързаните с тях операции произтича до голяма степен от записани свидетелства, по-специално на съветски дезертьори и разследвания след апартейда на Проект "Бряг", проведени от Комисията за истина и помирение. Употребата на отрови и токсини от Съединените щати не е била разкрита до "Комитета Чърч" през 1975 г., повече от десетилетие по-късно.

За разлика от това, успешните операции оставят малко следи или са трудни за разследване: на жертвите може да не се вярва, отравянето може да остане неподозирано, диагнозите да се затруднят, биологичните проби може никога да не бъдат получени, събрани твърде късно или жертвата в крайна сметка да умре, без да има подозрение. Целта е, както я е нарекъл един автор - "тиха смърт", или, както е описано във френски доклад за убийствата - pas vu, pas pris ("невидяно, ненаправено"). Тази закономерност предполага, че документираните случаи представляват само малка част от държавните убийства чрез смъртоносни съединения и че както броят на отравянията, така и броят на участващите държави вероятно е много по-голям.

Мотиви за убийствата с химическо оръжие, спонсорирани от държавата

След като се остави настрана аргументът, че държавите прибягват до тези съединения при целенасочени убийства, за да "изпратят послание", става възможно да се изследват факторите, които могат да мотивират дадена държава да използва такива оръжия в операциите за покушения.

Първо, една държава може да прибегне до отрови и токсини за оперативни предимства. Поради присъщите си свойства, те позволяват скрита атака с трудно откриване, тъй като тези съединения са безшумни, без мирис и цвят и могат да бъдат доставяни чрез ежедневни контактни средства с двойна употреба, като лични вещи, храна или предмети от бита. Това позволява атаки срещу трудни цели, включително добре защитени или иначе недостъпни лица, често в неблагоприятна среда за сигурност. Освен това химическите оръжия могат да предизвикат забавени клинични ефекти, да имитират естествени заболявания или да създадат естествено изглеждащи причини за смърт, което възпрепятства откриването и позволява смъртта да настъпи извън територията на отговорната държава.

Второ, подобни убийства предлагат значителни предимства по отношение на възможностите за отричане и приписване на вина. Тъй като причината за смъртта често е изключително трудна за установяване със сигурност, използването на такива оръжия може да замъгли политическата отговорност и да улесни отричането. В крайна сметка целта е смъртта да изглежда естествена и лишена от видимо политическо значение.

Подобни практики не се ограничават до Русия, а исторически са били използвани както от авторитарни, така и от демократични режими

Трето, жертвите може да не подозират отравяне или, още по-лошо, може да не им бъде повярвано поради възприеманата неправдоподобност на подобна атака. Дори когато възникне съмнение, установяването на излагането на отрова изисква навременен достъп до специализирани лаборатории, способни да извършат подходящ анализ, често ограничени до обекти, определени от Организацията за забрана на химическото оръжие.

Четвърто, забавените ефекти позволяват на убийците да избегнат арест и разпит от правоохранителните органи на място. Това се случи наскоро в отравянето на Литвиненко и Скрипал.

И накрая, ограничените политически последици могат да насърчат държавите да прибягнат до употребата на отрови или токсини за убийства. Отслабването на международните забрани, включително по Конвенцията за химическите оръжия и Конвенцията за биологичните оръжия, намали възпиращия ефект, до голяма степен защото последиците от употребата на отрови са незначителни и краткотрайни. Международните отговори често се ограничават до дипломатически експулсирания или символични санкции с малко осезаеми последици за отговорната държава.

Поглед напред: Трайната привлекателност на употребата на отрови и токсини от държавите

Предвид мотивите, посочени по-горе, е все по-вероятно все повече държави в бъдеще да прибегнат до тези съединения в целенасочени операции за убийства, особено в контекста на нарастващите транснационални репресии.

Историческите прецеденти на операции за убийства с отрови и токсини, които могат да бъдат отречени, сами по себе си могат да насърчат по-нататъшното им приемане от държавите. Както е обяснено по-горе, тези съединения са били използвани в тези операции както от авторитарни, така и от демократични режими.

В момента множество държави с различни видове режими са заподозрени в поддържане на научноизследователска и развойна дейност, свързана с химическо оръжие, което поражда опасения относно потенциалното им използване при държавно организирани убийства с очакването за минимален риск от предизвикване на подозрение, малко вероятно приписване на авторството и възприемана възможност за отричане. Ограничените последици, наблюдавани в минали случаи, могат допълнително да увеличат възприеманата привлекателност на подобни методи. Това се подсилва от случая с Навални, който не доведе до значими последици след обявяването му през февруари 2026 г.

Тази ограничена реакция на смъртта на Навални е вплетена в по-широката нормализация на неспазването на международното право от страна на държавите и нарастващото използване на произволни държавни практики, което може допълнително да увеличи привлекателността на използването на отрови или токсини при държавни операции за убийства. Ерозията на нормите, забраняващи използването на химически и биологични оръжия, става очевидна в множество контексти, включително използването или предполагаемото използване на химически оръжия в скорошни вътрешнодържавни конфликти (Сирия, Грузия) и междудържавни конфликти (Украйна, Судан), което допълнително засилва тази по-широка нормализация на тяхното използване. Привлекателността на употребата на химически оръжия вероятно се задълбочава допълнително от разрешаващата я международна среда, характеризираща се с изостряне на въоръжените конфликти, подновяване на технологично обусловената конкуренция във въоръжаването и отслабване на механизмите за мир и сигурност.

Съвременните научни и технологични постижения също могат да увеличат привлекателността на използването на отрови при убийства за държавите. Развитието на химията и биотехнологиите, заедно с нововъзникващите методи за изпълнение, включително дронове, разпространението на материали и технологии с двойна употреба, демократизацията на научните знания и изследователските инфраструктури, както и нарастващото използване на изкуствен интелект, могат да намалят техническите и оперативните бариери пред тайното разполагане на токсични агенти.

Заключение

Наративът, че Русия е прибягнала до отравяния при опитите за убийство на Скрипал през 2018 г., Навални през 2020 г. и Навални през 2024 г., за да "изпрати послание", е силно съмнителен. Знанието за тези операции произтича предимно от оперативни провали и последващия анализ на биологични проби в лаборатории на Организацията за забрана на химическото оръжие. Използването на отрови от Русия при тези целенасочени убийства се обяснява най-добре с капацитета на тези оръжия да позволяват прикриване и неясно приписване на отговорност. Исторически случаи, особено Южна Африка по време на апартейда, потвърждават този модел.

Освен това подобни практики не се ограничават до Русия, а исторически са били използвани както от авторитарни, така и от демократични режими. В настоящия международен контекст, характеризиращ се със слабо възпиране, ерозия на нормите и широко разпространено подозрение към способностите на държавите да използват химически и биологични оръжия, перспективата за по-често прибягване до отрови от страна на държавите при убийства е все по-обезпокоителна.

Освен химическите оръжия, рисковете могат да се разпрострат и върху биологичните. Напредъкът в биологията и генното инженерство повишава възможността държавите в бъдеще да обмислят биологично получени или проектирани агенти, способни да увеличат селективността, да намалят неконтролираното разпространение и да предизвикат форми на заболявания, които биха били още по-трудни за приписване. Подобни развития биха увеличили допълнително привлекателността на химични или биологични агенти за използване при тайни убийства, спонсорирани от държавата.