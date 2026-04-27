Пропуква ли се митът за недосегаемостта на Путин?

27 Април, 2026 18:01 1 474 63

Онова, което е забележително, е фактът, че критикуването на властта в Русия изглежда вече се нормализира

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Влиятелни политици, инфлуенсъри и дори националисти отправят критики срещу икономическата ситуация и прекъсванията на интернет в Русия. Рейтингът на Путин спада. Ще разклати ли тази буря режима в Москва?

"До есента ни чака революция – повторение на това, което се случи през 1917 година. Нямаме право на повторение". Това са думи на дългогодишния председател на Комунистическата партия на Русия Генадий Зюганов преди няколко дни в руския парламент. Тези остри думи, каквито в руската Дума не са се чували отдавна, са предизвикани от тежкото състояние на икономиката на страната, пише германското издание "Франкфуртер Рундшау".

А не е само Зюганов – през последните седмици някои от най-влиятелните руски инфлуенсъри започнаха в социалните медии шумна кампания, изразяваща недоволство от всичко – от инфлацията и икономическата стагнация до корупцията и прекъсванията на мобилния интернет, които парализираха градовете.

Блогъри и инфлуенсъри срещу Путин

"Народът се страхува от вас. Страхуват се и артистите, и губернаторите. Между вас и народа се издига голяма стена", заяви във видеообръщение към президента Путин инфлуенсърката Виктория Боня. Тя става известна в Русия след участието си в руската версия на развлекателното шоу "Биг брадър" преди години, а в момента има около 13 милиона последователи в социалните мрежи. "Хората ще спрат да се страхуват" и недоволството ще експлодира, казва още Боня в публикацията си.

Видеото ѝ е гледано 25 милиона пъти, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков се принуди да излезе с декларация, в която увери руснаците, че по много от отправените от Боня критики ще се "работи активно". Блогърката, която е омъжена за ирландски милиардер, живее в Монако, но и други инфлуенсъри, които живеят в Русия, се намесиха, въпреки законите срещу "дискредитирането на руската армия", които се наказват с до 15 години затвор, пише "Франкфуртер Рундшау".

Германското издание цитира например живеещата в Москва журналистка и юристка Катя Гордън, която предупреждава, че социалното недоволство расте и се подиграва на верните на Кремъл телевизионни пропагандисти. Актьорът Иван Охлобустин, доскоро лоялен към режима, пък определя блокирането на мобилния интернет като "огромна грешка" и обвини правителството, че иска да върне хората "обратно в СССР". Бившият депутат Николай Бондаренко публикува гневна тирада срещу ръководството, довело до ръба на банкрута "тази невероятно богата страна, пълна с нефт и газ и с всички възможни ресурси".

Може ли това да е началото на края на режима на Путин?

Дори фанатичните онлайн националисти, като военните блогъри, започнаха да критикуват управляващите. Това обаче не означава, че се вижда края на режима на Владимир Путин, допълва германското издание. Председателят на комунистическата партия Зюганов разкритикува действията на властите, но и каза: "правим всичко възможно, за да подкрепим Путин и неговата стратегия и политика, но правителството не ни чува". Критиките и гневът на инфлуенсъри и блогъри онлайн пък звучи като апел към "царя”, който сякаш просто е заобиколен от лоши съветници. И все пак - всички внимаваха да не отправят директни критики към кървавата руска война срещу Украйна.

Онова, което е забележително, е фактът, че критикуването на властта в Русия изглежда вече се нормализира. След дълги години на репресии срещу инакомислещите, сега в руското общество - от инфлуенсъри до депутати, вече не само е възможно да се критикува инфлацията, корупцията или спирането на интернета, но и изглежда е модерно.

Икономическото положение е мрачно, но не е като през 1917

Инфлацията е висока, лихвите възлизат на 14 процента, много руски предприятия затварят заради дългове, пише "Франкфуртер Рундшау”. Дори повишаването на цените на нефта на световните пазари не би могло да спаси Русия от задаващата се рецесия, отбелязва германското издание. Но това по никакъв начин не би могло да се сравни с 1917 г., когато липсата на хляб изкарва работниците на барикадите.

Руската икономика днес дори е в по-добро състояние, отколкото след дълговата криза и неплатежоспособността от 1998 година или след глобалния финансов срив от 2008. Освен това, макар и парадоксално, много от най-бедните региони на Русия преживяха бум – благодарение на високото заплащане за войниците, записали се да воюват доброволно, както и достигащите почти 300 000 евро обезщетения за падналите жертви.

Рейтингът на Путин спада

Според последните социологически проучвания, извършени в Русия, одобрението към Путин е спаднало до 65,6%. За сравнение - в началото на войната срещу Украйна то беше над 86 на сто.

Политологът Абас Галямов предупреждава, че негативната динамика може да засили зависимостта на Кремъл от силовите структури и да повиши риска от вътрешна дестабилизация. Пред ДВ той казва, че Путин може и да не знае колко е намаляла подкрепата към него, но дори да знае, ще продължи да действа по същия начин, защото политическият му стил е такъв. Политологът Дмитрий Орешкин свързва спада в рейтинга на Путин с промяната в отношението към войната – руснаците са уморени и раздразнени и на преден план излизат социално-икономическите проблеми. Влошаването на икономиката бе признато наскоро и от самия Путин. "Но това не значи, че режимът ще падне утре или вдругиден – в никакъв случай. Той може да продължава още години наред, още много време може да воюва. Но определено няма бъдеще", изтъква експертът.

Изключено е Путин да бъде свален от поста, обобщава и "Франкфуртер Рундшау". Но в контекста на икономика, която залинява след повече от четири години война, недосегаемостта на Путин започва видимо да се пропуква.


Русия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 си дзън

    20 6 Отговор
    Пропуква ли се митът за недосегаемостта на Путин? - твърдо не.
    Това не е Тръмп - три покушения и три провала.

    Коментиран от #10

    18:05 27.04.2026

  • 3 аленн далес

    8 18 Отговор
    няма ми пипате пу$$инката эй !

    18:06 27.04.2026

  • 4 честен ционист

    9 19 Отговор
    "Според последните социологически проучвания, извършени в Русия, одобрението към Путин е спаднало до 65,6%. За сравнение - в началото на войната срещу Украйна то беше над 86 на сто."

    В България удобрението за Льотчика е едва 45% и народът е в предреволюционна обстановка, смятайте как е в Русия. С тези 65% а им е свирнал, а са стигнали Гибралтар. Само да им пусне нета и пак ще си върне 86%, даже и 90% могат да станат.

    Коментиран от #9

    18:07 27.04.2026

  • 5 име

    22 5 Отговор
    Вече четири години слушаме ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, а тpoла стоян георгиев каза още преди 12г че Русия ЩЕ фалира до няколко месеца!

    Коментиран от #22

    18:07 27.04.2026

  • 6 Гост

    22 5 Отговор
    Само като видиш "Дойще веле" можеш веднага да си сложиш противовирусна маска/ най-меко казано/!

    Коментиран от #15

    18:09 27.04.2026

  • 7 ДОЙЧЕТО ПАК НИ

    25 4 Отговор
    СЕРВИРА ВКИСНАТ ТЮРЛЮГЮВЕЧ.

    18:10 27.04.2026

  • 8 Фейк - либераст

    12 8 Отговор
    Руската рубла "рухва"! Преди седмица 1 евро равно на 93 рубли! Днес 1 евро равно на 88,18 рубли!

    18:12 27.04.2026

  • 9 5-та година "Киев за 3 дня"

    8 14 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    "С тези 65% а им е свирнал, а са стигнали Гибралтар."

    До 2, най много 3 дена .... 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #36

    18:13 27.04.2026

  • 10 Много объркано

    18 4 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Едва ли аудиторията на тази удивителна бг медия е способна да осмисли какво си написал.
    Иначе, по темата. Да се молим за Путин! Човека има здрави нерви. Следващият след него може да се окаже някой нервак и изведнъж половина Европа и Азия да станат безлюдни.

    Коментиран от #52

    18:13 27.04.2026

  • 11 Клоуна пусин 🤡💩

    6 16 Отговор
    Всички разбраха какво npocто ченге е Путлер .

    Коментиран от #53

    18:13 27.04.2026

  • 12 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    5 17 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?! Сега цял свят знае, че си един мишok, който се скрива в бункера при всяка незначителна опасност и изоставяш всичките си партньори, криейки се зад безсмислени декларации и оправдавайки своята некадърност с измислени врагове.
    Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе този Путин.
    То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .

    Коментиран от #37

    18:14 27.04.2026

  • 13 Kaлпазанин

    14 3 Отговор
    Пропукани ви са еврейските лъжи

    18:15 27.04.2026

  • 14 Сатана Z

    8 9 Отговор
    Генадий Заюганов иска превантивни ядрени удари по Европа и е прав,а Путин е мекушав.Аки това ви носи успокоение можете да продължавате с демагогията

    Коментиран от #23, #29

    18:16 27.04.2026

  • 15 Това го дърдориш вече 5 години

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Кратуната ти нищо друго ли не може да измисли?

    18:17 27.04.2026

  • 16 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Ще видим колко ще е одобрението на Зеленият чорап след като замрази заплатите и пенсиите като се намести на Дондуков 1.За икономическата политика и инфлацията ще се говори тихо и насаме иначе.....плаче майката

    18:19 27.04.2026

  • 17 В Раша стават революции

    4 6 Отговор
    когато маскаля умира от глад! Примери 1917 , 1991 г.
    Засега имат още картошки!

    18:20 27.04.2026

  • 18 Пешо

    4 8 Отговор
    Путин закопа русия.

    Коментиран от #46

    18:21 27.04.2026

  • 19 Жестока реалност

    5 7 Отговор
    „За kаkво бeшe това?“
    Кpeмъл няма отrовоp , няма nобeда, kоято да nоkажe, и няма доcтатъчно cилeн наpатив, за да оцeлee в този момeнт. Рycия доpи вeчe нe ce оnитва да cneчeли . Дълrата война e yдобна за peжима - миpът нe.
    Пyтин e заceднал мeждy cтpах и нecиrypноcт , а npeдложeнитe от Тpъмn миpни nлановe cамо затяrат npимkата. Вcяkаkви nperовоpи nоkазват kолkо злe cа ce npовалили nъpвоначалнитe воeнни цeли на Рycия.
    Иcтината e npоcта и оnycтошитeлна:
    Пyтин наpyши най-cтаpото npавило в reоnолитиkата – нe заnочвай война, kоято нe можeш да cneчeлиш.

    Коментиран от #34

    18:21 27.04.2026

  • 20 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    4 7 Отговор
    Московия не е история за величие.
    Това е история за хроничен провал, прикрит като „империя“.
    Години наред ни се налага митът за „велика Русия“. За победоносна държава. За „втората армия на света“.
    Но ако премахнете пропагандата, ще остане съвсем различна картина.
    Московия почти винаги губи.
    240 години — васал на Златната орда. Данък, етикети, послушание.
    Ливонската война — провал. Балтика не е превзета, страната е разрушена.
    1610 г. — Москва е окупирана. Чуждестранни войски в Кремъл.
    Кримската война — срамно поражение и признание за технологичната изостаналост.
    Поражение от Япония — имперски шок и революция.
    Първата световна война — бягство от войната и разпад на държавата.
    1991 г. — разпадът на СССР, бягството на империята от историята.
    Чечня е унижението на армията.
    Украйна е провалът на „Киев за 3 дни“, разрушеният мит за „величие“.
    И всеки път - един и същ сценарий:
    - загуба
    - негодувание
    - желание за отмъщение
    - нова агресия
    - още по-голяма загуба

    Московия никога не е печелила с развитие.
    Те не са империя.
    Те са държава, която постоянно закъснява.
    Закъснява в науката, в икономиката, в човечността, в 21-ви век….

    Московия не е „алтернатива на Запада“.
    Това е архив от поражения, който се страхува, че ще бъде окончателно затворен.
    И този път — ще бъде затворен.

    Коментиран от #31

    18:23 27.04.2026

  • 21 Дааа

    6 5 Отговор
    Руснаците ще загубят тази войнА

    18:24 27.04.2026

  • 22 Повтаря след мен!

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо.....
    Както каза другарката Маргарита Симонян на 24.02.22 година.
    Повтаряй го по 1000 пъти на ден.Ако не можеш да го запомниш-пишеш го 1000 пъти.
    Утре пак повтаряш:Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо ,Киев за два дня и всьо-
    2000 пъти на ден.Ако не можеш да го запомниш-пишеш го!😄

    18:27 27.04.2026

  • 23 Гресирана ватенка

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в гаса 😁😁😁

    Коментиран от #26

    18:33 27.04.2026

  • 24 койдазнай

    4 4 Отговор
    Всички руски валдетели са били убивани. Елцин и Горбачов избегнаха тая съдба, защото за тях гарантира Запада.

    Коментиран от #43

    18:33 27.04.2026

  • 25 Пропадналия КГБ Чекист

    4 4 Отговор
    Се помисли за Император.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Не е лесно да си Говориш

    С Петър 1
    И Екатерина Велика .

    Коментиран от #28

    18:35 27.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Купейките Издухани

    4 3 Отговор
    Почвайте да се Молите за

    Тръмп.

    Само Агент Краснов ще спаси

    КУЦОКРАКИЯ ШАМШАЛ.

    18:38 27.04.2026

  • 28 Екатерина великата починала

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Пропадналия КГБ Чекист":

    След съвкупление с кон.
    Руски ценности.

    Коментиран от #32

    18:38 27.04.2026

  • 29 Стана ми Z абавно

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Според мен ако ти отидеш(еднопосочен) и вече говориш лично с пуратино ще се наредят нещата

    18:38 27.04.2026

  • 30 Дон Корлеоне

    2 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #42

    18:39 27.04.2026

  • 31 Китай

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    Имат да си връщат
    На Мускалието.

    Скоро Сибир ще бъде Китай .

    18:39 27.04.2026

  • 32 Лавро кентавро

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Екатерина великата починала":

    Ех че спомени за прапрадядя събуди ❤️❤️❤️

    18:40 27.04.2026

  • 33 Ко се пънете ве

    3 3 Отговор
    Либерасти утепани ПУТИН диктува правилата

    Коментиран от #39

    18:40 27.04.2026

  • 34 Пламен

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Жестока реалност":

    Европа няма ресурси, няма пари, Иран държи за :гушата :ес, чакат ни глад и хиперинфлация. Вас, не мен, аз съм готов.
    Садете си лук по софииските балкони. Иначе яйцето ще бъде златна монета.

    18:40 27.04.2026

  • 35 000

    1 4 Отговор
    Време е в русия власта да бъде в ръцете на хардлайнер.

    18:40 27.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ха ХаХа

    1 1 Отговор
    Изплюй му полюциите че се удави тъпунгер

    18:44 27.04.2026

  • 39 Глас от бункера

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ко се пънете ве":

    Герасимов превзе ли Купянск?

    Коментиран от #49

    18:45 27.04.2026

  • 40 Мечок

    1 0 Отговор
    Естествено, че ще се нормализира...

    18:45 27.04.2026

  • 41 С какво друго да ни занимава ДВ?

    1 1 Отговор
    Най-важното за тях е да ни сипят още малко пропагандни съчинения. Мечтата на либералистите за слабия или липсващ противник, срещу който победата е винаги сигурна, за съжаление е неосъществима. Всеки мачка Европа по своему.САЩ, Китай, Русия, Турция, Украйна и кой ли още не. Срещу САЩ ги е страх да пишат, Китайците са на път да ни завладеят икономически, така,че май Путин е най-безопасната пропагандна мишена.

    18:46 27.04.2026

  • 42 Как Да им

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Дон Корлеоне":

    Пусне Интернета на Крепостните

    Путин.

    Щом му пада Рейтинга
    Ботокса със Високите ТОКЧЕТА

    Естествено ще им спре Интернета .

    Доста се е Разсърдил ХАЯСКО.

    18:47 27.04.2026

  • 43 Идиотино

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "койдазнай":

    Говореше за Щатите вероятно

    18:47 27.04.2026

  • 44 Спец

    2 1 Отговор
    Да изрита незабавно агента на МВФ Елвира Набиулина! Иначе жална му майка!

    18:47 27.04.2026

  • 45 Ей това да си копейка е Божие наказание

    2 1 Отговор
    ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️

    Коментиран от #54

    18:48 27.04.2026

  • 46 Закопа

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Пешо":

    Предателите Горбачов и Елцин, затова квичите от яд

    18:48 27.04.2026

  • 47 Величието на РУСИЯ

    3 1 Отговор
    Винаги завършва със

    ОПАШКИ ЗА ХЛЯБ.

    Путин ще ги докара до това,
    Положение.

    Добре се справя

    18:48 27.04.2026

  • 48 Запознат

    4 0 Отговор
    Минимална работна заплата в Русия 137,22 евро.
    В Папуа Нова Гвинея е по-висока.

    18:51 27.04.2026

  • 49 Само 12 Пъти

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Глас от бункера":

    Има още едно място

    Което УШАНКИТЕ

    Постоянна Превземат

    МАЛА ТОКМАЧКА .

    мине не мине

    Месец

    Герасимов и него превзема.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    18:53 27.04.2026

  • 50 Вацев

    2 0 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    18:56 27.04.2026

  • 51 Фори

    3 1 Отговор
    Това са глупости. В Русия ако някой си отвори устата без разрешение веднага пада от висок етаж. Там е диктатура като при Сталин. И да е изказал някой критика това е с разрешение на КГБ.

    18:58 27.04.2026

  • 52 Добре ди го казал!👍

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Много объркано":

    И все пак недоволство има, но то не е свързано с икономическите трудности, които съпътстват войната, както погрешно счита ДВ! Изброените лица не са влиятелни личности и от тяхното мнение никой не се интересува е Русия. Недоволството идва от начина ,по който се води войната- основно от влиятелни военни, тежки политици и журналисти! Революция в Русия не се очертава, но бомбардировки над военни предприятия в Германия са напълно възможни и Путин все по трудно удържа на натиска! Така, че молитвите за неговото здраве са напълно актуални!🤔

    19:00 27.04.2026

  • 53 Едва ли

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Като гледат чичи Дончу, Макарона, Фрица и др. подобни, сигурно си мислят, какъв молодец е все пак Путин.

    19:02 27.04.2026

  • 54 Украинска копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    Така е ... Бог Путин ни наказа жестоко!

    19:14 27.04.2026

  • 55 Докажете че е така

    1 0 Отговор
    ДВ защо не отиде в Русия да се убедите дали е така предполагам местните ще ви променят мнението с някой друг тукат в мусурата.

    Коментиран от #62

    19:14 27.04.2026

  • 56 ЗОВ

    1 0 Отговор
    Путин е Господ Бог!

    19:16 27.04.2026

  • 57 Отстрани

    2 0 Отговор
    Дойче веле!?.....Не, мерси!

    Човек трябва да подържа хигиена!

    Коментиран от #61

    19:17 27.04.2026

  • 58 az СВО Победа80

    2 0 Отговор
    Оффф, пак от вкиснали манджи на DW! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #60

    19:20 27.04.2026

  • 59 Констатация

    0 0 Отговор
    Статията "Путин не видит и не слышит правду »: китайцы о политических баталиях в РФ" може да прочетете в руския сайт Репортер,в допълнение с руските коментари, от които мнозина ще се шокират на руската "любов" към Ботокса!!!! Четете, бе, другари, четете Първоизточника!!!!

    19:32 27.04.2026

  • 60 Пак ли ти бе

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "az СВО Победа80":

    Руския Тръбат шебти метна некоя рубла да се скриеш семката ти едногънкова.

    19:32 27.04.2026

  • 61 Ми чети

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Отстрани":

    Комсомолская правда тогава.Ватенките са същите лъжци като от времето на Чернобил .

    19:34 27.04.2026

  • 62 Ти пък откъде

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Докажете че е така":

    Ръсиш тоя мозък бе.Кога гледа на руски нещо ма Чи ки йо.

    19:35 27.04.2026

  • 63 ПРОПУКВА СЕ

    0 0 Отговор
    На Кая задния вход.

    19:44 27.04.2026