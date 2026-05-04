"Защо този път парадът на 9 май в Русия ще е силно орязан"

Тази година традиционният парад в Москва на 9 май ще се проведе в ограничен формат. По Червения площад няма да премине военна техника, нито ще дефилират възпитаниците на Суворовите военни училища, Нахимовските училища и кадетските корпуси, съобщи Министерството на отбраната на Русия. Това решение беше обосновано с "текущата оперативна обстановка". По-късно прессекретарят на руския президент - Дмитрий Песков - заяви, че техниката няма да бъде използвана по време на честванията поради "терористична заплаха" от страна на Украйна.
В руските региони масовите чествания изцяло се отменят. Паради няма да има в Нижни Новгород, Саратов, Чувашия и Калужска област, а във Воронежка, Курска, Брянска и Белгородска област се отменят празничните салюти.
Според изданието "Фонтанка" не е планирано преминаване на военна техника и в Санкт Петербург: "Няма да има дори възстановен танк Т-34, който през последните години обикновено излизаше пръв". На Дворцовия площад в града вместо три трибуни ще бъде издигната само една - с капацитет за около 300 души. Според "Фонтанка" на нея са поканени "ветерани от специалната военна операция" - така руските власти наричат войната срещу Украйна.
Защо всъщност на парада няма да има военна техника
Австрийският военен историк Маркус Райзнер обяснява това с нарасналите възможности на Украйна. Неотдавнашните атаки на украинската армия срещу Перм показаха, че тя е способна да порази практически всяка цел в западната част на Русия. "Затова, въпреки гъстата мрежа от противовъздушна отбрана около Москва, рискът от нанасяне на масивен удар постоянно нараства", коментира експертът пред ДВ.
Освен това, според Райзнер, оборудването и техниката на руските въоръжени сили, както и средствата за логистика за тяхното транспортиране, са необходими на фронта и затова на парада няма да има военна техника. "Не заради "терористичната заплаха", за която говори Песков, а защото войната поглъща всички ресурси", пояснява експертът. Райзнер уточнява, че руската страна разполага с достатъчно количество техника, но нейното транспортиране от фронта до парада и обратно изисква несъразмерни разходи.
Военният експерт Ян Матвеев казва на свой ред, че въоръжените сили на Русия разполагат с достатъчно военна техника, ако не се брои противовъздушната отбрана. "В момента танковете, бронираните машини, пехотните бойни машини и артилерията се използват на фронта в ограничена степен и определено е възможно да се отдели техника за парада", твърди експертът и изказва предположението, че Кремъл най-вероятно наистина се опасява да не ги превърне в мишена за украинските сили, ако ги включи в парада. "Друга причина е нежеланието да се привлича прекалено много внимание към военната техника на фона на провала във войната - за да не се разгневи и без това недоволното общество", добавя Матвеев.
Експертът припомня, че при атаки наскоро украинските дронове не са успели да пробият противовъздушната отбрана на руската столица. Но не може да се каже със сигурност какво ще се случи, ако ударите са значително по-масирани. "Рискът някой дрон да пробие защитната бариера винаги съществува. Всички останали мерки, като например прекъсването на интернет връзката им, няма да им попречат по никакъв начин", смята експертът.
Значението на парада за руските власти
Историкът Алексей Уваров от Рурския университет в Германия припомня, че в постсъветска Русия традицията на военните паради в Деня на победата до голяма степен следва съветската традиция с парадите за 1 май и 7 ноември. През 1990-те години това беше опит за присвояване на темата за Великата отечествена война, казва още историкът и пояснява: "Така властите се надяваха да привлекат на своя страна електората на комунистите и да консолидират около себе си различни слоеве на обществото".
Голямо внимание се обръщаше и на присъствието на чуждестранни гости. Така например през 2005 и 2010 г. в Москва присъстваха държавни и правителствени ръководители от Европа. През 2005 г. пристигна даже тогавашният американски президент Джордж Буш. С времето значението на международните гости на ежегодното събитие намаля и сега те играят по-скоро второстепенна роля - на преден план излезе желанието да се демонстрира нормалност, обяснява Уваров.
По време на пандемията пролича колко важен е парадът за руските власти - през 2020 г. беше решено събитието да се проведе въпреки Ковид. "За Кремъл тогава беше важно да покаже, че положението е под контрол. Същото важи и сега - парадът трябва да се състои просто защото трябва да се състои. Това е елемент от поддържането на усещане за нормалност", посочва експертът.
"Още един симптом"
Руският политолог Иван Фомин не смята, че провеждането на парада в силно орязан формат ще се отрази сериозно на популярността на Владимир Путин или на доверието към властта като цяло: "По-скоро това може да се превърне в още един симптом, че държавата не се справя напълно с настоящите предизвикателства и с поддържането на обичайния начин на живот в условия на война". Но такива сигнали има и без парада, припомня Фомин и посочва например прекъсванията на интернет и атаките с дронове.
Според експерта един от ефектите може да бъде загуба на интерес към парада. Онези руснаци, която досега са го гледали заради демонстрацията на военна техника, ще се откажат да го гледат сега, а вероятно и в бъдеще, смята Фомин.
