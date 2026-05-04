Защо този път парадът на 9 май в Русия ще е силно орязан
  Тема: Украйна

4 Май, 2026 19:19 1 359 131

Онези руснаци, която досега са го гледали заради демонстрацията на военна техника, ще се откажат да го гледат сега, а вероятно и в бъдеще

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Тази година традиционният парад в Москва на 9 май ще се проведе в силно орязан формат. По Червения площад няма да премине военна техника, нито ще дефилират възпитаници на военните училища. Защо е било взето това решение?

Тази година традиционният парад в Москва на 9 май ще се проведе в ограничен формат. По Червения площад няма да премине военна техника, нито ще дефилират възпитаниците на Суворовите военни училища, Нахимовските училища и кадетските корпуси, съобщи Министерството на отбраната на Русия. Това решение беше обосновано с "текущата оперативна обстановка". По-късно прессекретарят на руския президент - Дмитрий Песков - заяви, че техниката няма да бъде използвана по време на честванията поради "терористична заплаха" от страна на Украйна.

В руските региони масовите чествания изцяло се отменят. Паради няма да има в Нижни Новгород, Саратов, Чувашия и Калужска област, а във Воронежка, Курска, Брянска и Белгородска област се отменят празничните салюти.

Според изданието "Фонтанка" не е планирано преминаване на военна техника и в Санкт Петербург: "Няма да има дори възстановен танк Т-34, който през последните години обикновено излизаше пръв". На Дворцовия площад в града вместо три трибуни ще бъде издигната само една - с капацитет за около 300 души. Според "Фонтанка" на нея са поканени "ветерани от специалната военна операция" - така руските власти наричат войната срещу Украйна.

Защо всъщност на парада няма да има военна техника

Австрийският военен историк Маркус Райзнер обяснява това с нарасналите възможности на Украйна. Неотдавнашните атаки на украинската армия срещу Перм показаха, че тя е способна да порази практически всяка цел в западната част на Русия. "Затова, въпреки гъстата мрежа от противовъздушна отбрана около Москва, рискът от нанасяне на масивен удар постоянно нараства", коментира експертът пред ДВ.

Освен това, според Райзнер, оборудването и техниката на руските въоръжени сили, както и средствата за логистика за тяхното транспортиране, са необходими на фронта и затова на парада няма да има военна техника. "Не заради "терористичната заплаха", за която говори Песков, а защото войната поглъща всички ресурси", пояснява експертът. Райзнер уточнява, че руската страна разполага с достатъчно количество техника, но нейното транспортиране от фронта до парада и обратно изисква несъразмерни разходи.

Военният експерт Ян Матвеев казва на свой ред, че въоръжените сили на Русия разполагат с достатъчно военна техника, ако не се брои противовъздушната отбрана. "В момента танковете, бронираните машини, пехотните бойни машини и артилерията се използват на фронта в ограничена степен и определено е възможно да се отдели техника за парада", твърди експертът и изказва предположението, че Кремъл най-вероятно наистина се опасява да не ги превърне в мишена за украинските сили, ако ги включи в парада. "Друга причина е нежеланието да се привлича прекалено много внимание към военната техника на фона на провала във войната - за да не се разгневи и без това недоволното общество", добавя Матвеев.

Експертът припомня, че при атаки наскоро украинските дронове не са успели да пробият противовъздушната отбрана на руската столица. Но не може да се каже със сигурност какво ще се случи, ако ударите са значително по-масирани. "Рискът някой дрон да пробие защитната бариера винаги съществува. Всички останали мерки, като например прекъсването на интернет връзката им, няма да им попречат по никакъв начин", смята експертът.

Значението на парада за руските власти

Историкът Алексей Уваров от Рурския университет в Германия припомня, че в постсъветска Русия традицията на военните паради в Деня на победата до голяма степен следва съветската традиция с парадите за 1 май и 7 ноември. През 1990-те години това беше опит за присвояване на темата за Великата отечествена война, казва още историкът и пояснява: "Така властите се надяваха да привлекат на своя страна електората на комунистите и да консолидират около себе си различни слоеве на обществото".

Голямо внимание се обръщаше и на присъствието на чуждестранни гости. Така например през 2005 и 2010 г. в Москва присъстваха държавни и правителствени ръководители от Европа. През 2005 г. пристигна даже тогавашният американски президент Джордж Буш. С времето значението на международните гости на ежегодното събитие намаля и сега те играят по-скоро второстепенна роля - на преден план излезе желанието да се демонстрира нормалност, обяснява Уваров.

По време на пандемията пролича колко важен е парадът за руските власти - през 2020 г. беше решено събитието да се проведе въпреки Ковид. "За Кремъл тогава беше важно да покаже, че положението е под контрол. Същото важи и сега - парадът трябва да се състои просто защото трябва да се състои. Това е елемент от поддържането на усещане за нормалност", посочва експертът.

"Още един симптом"

Руският политолог Иван Фомин не смята, че провеждането на парада в силно орязан формат ще се отрази сериозно на популярността на Владимир Путин или на доверието към властта като цяло: "По-скоро това може да се превърне в още един симптом, че държавата не се справя напълно с настоящите предизвикателства и с поддържането на обичайния начин на живот в условия на война". Но такива сигнали има и без парада, припомня Фомин и посочва например прекъсванията на интернет и атаките с дронове.

Според експерта един от ефектите може да бъде загуба на интерес към парада. Онези руснаци, която досега са го гледали заради демонстрацията на военна техника, ще се откажат да го гледат сега, а вероятно и в бъдеще, смята Фомин.


Оценка 2.8 от 20 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Защото

    27 23 Отговор
    Путин свърши парите и няма какво да показва всичко е на фронта в Украйна

    Коментиран от #3, #59

    19:21 04.05.2026

  • 2 пр.Иво Христов

    26 18 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #6, #64

    19:24 04.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пламен

    24 20 Отговор
    Защото тази година малкия не може да се крие зад гърба на Китаеца.

    Коментиран от #65, #112, #115

    19:25 04.05.2026

  • 5 Курти

    24 16 Отговор
    Копеи 5та година квичане, пазете сили за още 5.Венсеремус

    Коментиран от #7, #8, #71

    19:26 04.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мятай се у нужнико въшлю😀

    10 8 Отговор

    До коментар #8 от "Така е тъъ пей":

    Да ти се изхождат хората на главата 😃

    Коментиран от #17

    19:28 04.05.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    22 16 Отговор
    Орязан Парад, орязан интернет, орязана СВО, орязан президент ☝️

    Коментиран от #28

    19:29 04.05.2026

  • 11 Смях в залата

    19 10 Отговор
    Рекордно нисък брой гости за парада за Деня на победата в Москва. Представители на само 4 държави са приели да гостуват на парада в Москва. Това съобщават редица руски медии, включително и най-известните държавно-информационни издания.

    😁

    Коментиран от #30

    19:29 04.05.2026

  • 12 Ето защо

    20 18 Отговор
    Какво унижение за Путин!
    Армения е домакин на срещата на Европейската демократическа общност, в която участват лидерите на 40 държави. Президентът Зеленски пристигна ден по-рано и вече се срещна с премиерите на Норвегия и Финландия. Тези на Великобритания и Чехия чакат своя ред. Основната работна част е утре.
    Другарят Путин не получи покана, въпреки че до скоро, премиерът на Армения, Пашиян, услужливо слугуваше на джобния фюрер, докато се убеди, че на тоя не може да се разчита. Двете руски военни бази в страната вече не плашат никого. Те са полупразни, повечето войници са на фронта, другите скоро ще ги последват, какво да се прави, текучеството е голямо. Все пак, новобранците на фронта живеят средно между две седмици и два месеца, като напоследък, умират преди да достигнат фронта. Най-безобразно е присъствието на Зеленски! В страна, която Русия доскоро приемаше за своя сфера на влияние, Зеленски е посрещнат като световен лидер! Обидно и досадно, а най-лошото предстои. Добро утро!

    19:29 04.05.2026

  • 13 койдазнай

    17 9 Отговор
    Танкове изгореха! Сега атакуват с катъри. От единадесет, един минава.

    Коментиран от #42

    19:29 04.05.2026

  • 14 Ха-ха

    16 11 Отговор
    Русийката е под вода. Бълбук-бълбук.!

    19:29 04.05.2026

  • 15 А В СОФИЯ

    11 16 Отговор
    Как ще е парада?? Гьойове недни.

    19:30 04.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Те го

    9 7 Отговор

    До коментар #9 от "Мятай се у нужнико въшлю😀":

    Деградирал и показващ падението и деградацията на запада! 😄 А после русия била велика, а запада жалък!

    19:30 04.05.2026

  • 18 az СВО Победа80

    12 15 Отговор
    Накеарко:

    1. Защото по време на война не е редно да се празнува....

    2. Ще се празнува истински след победата над запада както е било и през 1945г.!

    Коментиран от #25, #40, #41

    19:31 04.05.2026

  • 19 А какво пумиш 😄

    5 11 Отговор

    До коментар #16 от "Пумияр,":

    С тролене все ще ти е такава съдбата! После защо Русия е велика! 😄

    19:31 04.05.2026

  • 20 САЩисан русофил

    11 11 Отговор
    Ще има украински фойерверки в масква, честито

    Коментиран от #23

    19:31 04.05.2026

  • 21 Нямат край

    11 7 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:31 04.05.2026

  • 22 кой мy дpeмe

    8 7 Отговор
    а бг к0чината като нема армия ко да каже

    Коментиран от #35, #107

    19:34 04.05.2026

  • 23 Викаш фашизма е полудял

    7 9 Отговор

    До коментар #20 от "САЩисан русофил":

    че ще има парад в чест на победата на Русия над фашизма! 😄 Горкият запад къде падна. Фашизъм и тероризъм и спонсор на един фашист в Украйна. Е нема такава деградация. 😄

    19:34 04.05.2026

  • 24 Руснак без крак...

    9 4 Отговор
    Чудно ква пабеда ще празнува Русия издание 1991г. Победата на Америка ли ?

    19:34 04.05.2026

  • 25 Вошлююююю,

    11 7 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа80":

    Ам че той Западът победи нацистка Германия.

    Коментиран от #29

    19:35 04.05.2026

  • 26 1488

    13 3 Отговор
    АБЕ КАК ЕДИН БГ НЕУДАЧНИК НЕ ЗАМИНА ЗА ЧУКОТСКИЯ МИР ???

    19:35 04.05.2026

  • 27 Искаме те живо още

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "Така е тъъ пей":

    Наше мизeрнo дъртo полезно идиoтчe. Всички тук знаят че си изключително полезен наш идиooт. 5 години чакаш разбита раша да превземе Украйна а е още на 50 км.от границата си 😂🤣😅Докара онова клето смазано чалга недoразумение от Учиндол славуца до 0.7% и без субсидия дори. Всички виждат пaацyлe мiиризлiив докъде докара и кАпейките тук хахаха😅😆. Съвсем изчезнаха. Седнало на дървената гaванка за голяма нужда ,наметнат с руската гъбина и завит с родопското одеяло никога няма да дочакаш разбитите и мизeрни раши хохохо😂🤣😅 така ти премина празното и клето животче😆 но трябва да има и такива цървyли наши полезни идиoти 😂🤣😅 0.7% за мизeрния чалга oтпадък и заради такива полезни идиoти е и без субсидия. Не се отървай от мъките ,още си нужен😂🤣😅

    Коментиран от #34

    19:36 04.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Владимир Путин, президент

    11 6 Отговор

    До коментар #11 от "Смях в залата":

    "...рекордно нисък брой гости..."

    Не го мисли.
    Ще има няколко хиляди картонени макети на войници и гости !!! Руската смекалка е пословична 😁☝️

    19:37 04.05.2026

  • 31 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    5 9 Отговор
    Не забелязват, че парада в София е много силно орязан. Защо ли?

    19:37 04.05.2026

  • 32 От СВО за

    11 3 Отговор
    3 дни сега девизът е "Всё для фронта! Всё для Победы!"

    Коментиран от #39

    19:37 04.05.2026

  • 33 Отстрани

    4 10 Отговор
    Всяка година около 9-ти май еврофашистите се активизират и започват да бълват жлъч.
    Още не могат да преживеят боя който ядоха през втората световна война и развяното червено знаме със сърп и чук над Райхстага.

    Ние обаче се радваме, че новият министър председател на България ще посети това грандиозно събитие на Червения площад, за да почете паметта на загиналите войници от Червена победоносна армия и загиналите български войници от първа българска армия под командването на генерал Стойчев, които се биха рамо до рамо заедно със своите братя руснаци чак до Австрия срещу еврофашистите!!

    19:37 04.05.2026

  • 34 Те го бе

    3 8 Отговор

    До коментар #27 от "Искаме те живо още":

    Тотално деградирало и показващо деградацията и дъното на запада! После защо Русия е велика! 😄

    Коментиран от #58

    19:38 04.05.2026

  • 35 Руснак без крак...

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "кой мy дpeмe":

    "...к0чината като нема армия ко да каже..."

    Руснака бавно запряга........😄☝️

    19:38 04.05.2026

  • 36 Ксаниба

    10 3 Отговор
    Напълно справедливо естепно-блатните да изпитат поне част от "прелестите и удоволствията"
    на ПРЕСТЪПНАТА ВОЙНА, която започнаха преди повече от 4 години!

    19:38 04.05.2026

  • 37 Видя ли заглавие въпрос

    4 11 Отговор
    знам, че е от вечно питащите DW, и бързам да отговоря.

    "Защо този път парадът на 9 май в Русия ще е силно орязан"

    Защото на бандеровските нацита и съюзниците им отрочета на хитлеристи, тоя празник им бърка в ония работи. А другите европейски лидери не смеят да се опълчат и кажат - "Ако само си помислите, да извършите такова престъпление, пари за Зеленски и Украйна няма да има и ще бъдете заклеймени."

    19:39 04.05.2026

  • 38 Баро Киро

    11 3 Отговор
    Копеите стенат от болка,свършила боята за декорите на Красная площадь...

    19:39 04.05.2026

  • 39 Пиро на дупити не никне ли 😄

    2 7 Отговор

    До коментар #32 от "От СВО за":

    Такава мъка, ден и нощ папагалим 3 дни и няма розово пиро на дупиту. 😄

    19:39 04.05.2026

  • 40 Пламен

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа80":

    Глупотевици пишеш .
    Ти май не знаеш , че през 1941 войниците от Парада за 7.10. са отивали директно на Фронта , който е бил само на 17 км. от Червения Площад.

    19:39 04.05.2026

  • 41 Ол1гофрен,

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа80":

    Каква война те гони?В русия я наричат СВО.А бившият СССР е бил съюзник на Хитлер до юни 1941.Войната започва през 1939.

    19:40 04.05.2026

  • 42 Един такъв ...

    11 5 Отговор

    До коментар #13 от "койдазнай":

    ... катър е наш Руменчо Радеф. Руски хибриден катър. Въздухар задръстен. Като неговите крепостники задръстени. Наистина има много задръстен болгар електорат.

    Коментиран от #109

    19:40 04.05.2026

  • 43 хаха🤣

    8 4 Отговор

    До коментар #29 от "Да бе глупав":

    остави запада, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #50

    19:40 04.05.2026

  • 44 Шекерова

    11 4 Отговор
    Русия може да се предпази унижението - прекратява войната и се изтегля от Украйна!

    Коментиран от #53

    19:40 04.05.2026

  • 45 съгласувано

    6 6 Отговор
    Понеже на 6 май на жълтите павета няма да има военен парад, то и за 9 май на червения площад са решили солидарно да го съкратят. (или май... обратното)

    19:41 04.05.2026

  • 46 Тьотя

    9 1 Отговор
    Всьо капей да стяга чамаданите тръгваме за парада в Масква ,носете си чадъри срещу дроновете

    19:41 04.05.2026

  • 47 Морския

    8 4 Отговор
    Повечко трябва да са атаките срещу Масква, ежедневни и на принципа на орките (квот ударим все файда). Московчани са зажадняли за прелестите на тридневното СВО , не е честно да им се отнемат. А след някой месец като се доизпипат и ракетите , да включат и тях така за по-голяма радост на московчани.

    19:42 04.05.2026

  • 48 да питам

    8 2 Отговор
    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го боядисат в червено и да е водещ флагман на парада ?

    19:42 04.05.2026

  • 49 БГ ФАШАГИТЕ

    5 9 Отговор
    Унищожиха България - сега нямат 50 човека за парад на Гергьовден. Толко си могат.

    19:42 04.05.2026

  • 50 Е как да го оставя

    3 8 Отговор

    До коментар #43 от "хаха🤣":

    Я! виж как те е изкарал да тролиши да показваш падението му. После защо Русия е велика. 😄

    19:42 04.05.2026

  • 51 Нешанъл Жеографик

    9 3 Отговор
    Учени са установили, че една хлебарка може да живее без глава 10 дни.Русофилът-цял живот.

    19:43 04.05.2026

  • 52 да питам

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Верно било":

    А защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?

    Коментиран от #56

    19:43 04.05.2026

  • 53 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Шекерова":

    Който се изтегля получава и унижение и позор ☝️

    19:43 04.05.2026

  • 54 Калин

    5 7 Отговор
    Радев, Фицо и Вучич ще бъдат на площада за да се пукат душманите!
    Това за нас е достатъчно!

    19:43 04.05.2026

  • 55 az СВО Победа 80

    8 2 Отговор
    Планира се тази година парада щял да се проведе в метрото на Масква.

    19:44 04.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Антон

    5 8 Отговор
    Оставете ги руснаците, имат си.
    Кажете на нашия парад какво ще видим - членове на нато ес, еврозона. Освен готвачи, музиканти и гвардейци какво мислите че може да покажем.

    Коментиран от #75

    19:45 04.05.2026

  • 58 Е, ти пък нищо не каза. Толкова е велика

    8 2 Отговор

    До коментар #34 от "Те го бе":

    Русия, че стигна до положение да се превърне в Северна Корея 2.0 :

    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
    😆

    Коментиран от #62

    19:45 04.05.2026

  • 59 Рублите не растат по дърветата.

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Защото":

    На Русия ще и трябват пари за възстановяването на нова Украйна. Не е лошо да се спести някоя рубла още отсега.

    19:45 04.05.2026

  • 60 Лъже крепостния

    6 3 Отговор
    Уж Украйна да не ги взриви а те блатните вече нямат военна техника ...унищожена е -
    Прессекретарят на руския президент - Дмитрий Песков - заяви, че техниката няма да бъде използвана по време на честванията поради "терористична заплаха" от страна на Украйна.

    Коментиран от #67

    19:46 04.05.2026

  • 61 Пламен

    7 2 Отговор
    Спомням си , че наш Мунчо се беше засилил да ходи на парада през 2020-та , обаче баш тогаз почна ,,Ковид".
    Сега защо не отиде да гледа украински дронове на парада ?

    Коментиран от #85, #87, #90

    19:47 04.05.2026

  • 62 А ,не бе

    2 7 Отговор

    До коментар #58 от "Е, ти пък нищо не каза. Толкова е велика":

    Аз нищо не казвам. Казват го деградиралите глупаци, като показват деградацията и падението на запада. После защо запада е жалък, а Русия е велика! 😄

    19:47 04.05.2026

  • 63 Блогър от Москва

    8 2 Отговор
    В знак на добра воля украинците са обещали да осигурят Фойерверки за парада !

    Коментиран от #82

    19:47 04.05.2026

  • 64 Чакат

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "пр.Иво Христов":

    Дядо да отвори Ормуз..

    19:47 04.05.2026

  • 65 Абе

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пламен":

    Той и тигана малък, ама...

    19:48 04.05.2026

  • 66 Данко

    7 5 Отговор
    Нафтата не достига в РуZия. Трябва да се пести, че да има за фронта.
    Затова няма да бръмчат със ръждивите железа по площада за 9 Май.

    Коментиран от #72, #76

    19:48 04.05.2026

  • 67 Стенли

    6 4 Отговор

    До коментар #60 от "Лъже крепостния":

    Нали според кАпеите от бунищата вече държава Украйна нямало а рашите нямало да показват техниката си заради заплаха от Украйна хахаха😂🤣😅😆

    19:48 04.05.2026

  • 68 Костадинов

    8 3 Отговор
    “През 2022 г. руснаците планираха да правят парад в Киев, а през 2026 г. не могат в Москва да направят парад.”
    Така се шегуват в мрежата мужиците.

    19:49 04.05.2026

  • 69 Странно

    1 4 Отговор
    Сега тука един украинец вика за 3 години в бг имам бг паспорт искам сега на запад,как за 3 години паспорт

    19:49 04.05.2026

  • 70 Историк

    3 6 Отговор
    На този евро пддддаллл Маркус Райзнер явно дядо му е бил от СС е дал фира на Източния Фронт и оше му е мъка.

    19:49 04.05.2026

  • 71 Споко

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Курти":

    Москва не е построена за един ден.

    19:49 04.05.2026

  • 72 Верно било

    6 8 Отговор

    До коментар #66 от "Данко":

    Само много голям глупак, може да стигне дъното да троли и да показва деградацията на пропадналият запад! А после защо Русия е велика! 😄

    19:49 04.05.2026

  • 73 Загубих им броя

    8 2 Отговор
    Първият ръководител на руските сили за ядрена, химическа и биологична защита се самоуби в Москва.

    Коментиран от #89

    19:50 04.05.2026

  • 74 Лена

    7 3 Отговор
    Скоро ще започнат бунтове в Русия и ще се наложи Путин да премести войските от СВО за борба с вътрешния враг. Ситуацията напомня за 1917г.

    Коментиран от #78, #79, #84

    19:51 04.05.2026

  • 75 Руснак без крак...

    5 3 Отговор

    До коментар #57 от "Антон":

    "...Оставете ги руснаците, имат си..."

    Имат да.....по един Петушок.
    С едно очо... 😄

    19:52 04.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Монголския Хаганат

    6 3 Отговор
    УЙДЕ. Хехехехехехе
    В НИТО ЕДИН ГРАД край блатата...НЕМА ДА ИМА.. БОЙНА ТЕХНИКА за г--- ЕЙ Парада!!
    Хехехехехехе Читателите се защо?
    437 монголски фръчила Фира! 376 вертушки,..13 200 танка, 14 000 оръдия и гаубици, 2600 ПВО СИСТЕМИ Си т.н..и т.н

    Коментиран от #80

    19:53 04.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    5 4 Отговор
    Ще правят гейпарад вместо военен парад на Гергьовден.

    19:55 04.05.2026

  • 82 Че даже и

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "Блогър от Москва":

    Пилотирани дронове ,пък можело и някое Фламинго да кацне

    19:57 04.05.2026

  • 83 Убаво де ...

    5 2 Отговор
    А... МАГАРЕШКАТА КОННИЦА и.. МОНГОЛЬЯК...велосиПЕДИСТИТЕ -- ТЕЕМИНАТОРИ... КОГИШ ше..минават покрай мумията и У... ЙЛО?!?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #100

    19:57 04.05.2026

  • 84 Туй глупака

    2 7 Отговор

    До коментар #74 от "Лена":

    на боб или на леща го фърля? 😄 Запада никога не е изглеждал по жалко, да изкара де що има глупак по форумите да реве, че ще има парад в чест на победата на Русия над фашизма. 😄

    Коментиран от #93

    19:57 04.05.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Любо

    4 6 Отговор
    Еха..... сякаш Денков днес е раздавал премии на троловете на евродебилите.....изсрαли ли са се прилично под статията ....вони та се нетрае....може и гяурът Гюров да е добавил още за банички....представям си какво ще е навръх 9-ти май.....най-позорния ден за евродебилите и евроатлантиците!..... тоя пореден пердах който ядоха от руснаците не се забравя вече сто години!

    Коментиран от #117

    19:59 04.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Пешо

    6 1 Отговор
    Путин пак ще реве по телефона на Си

    Коментиран от #95

    19:59 04.05.2026

  • 89 Владимир Путин, президент

    8 1 Отговор

    До коментар #73 от "Загубих им броя":

    "....руски генерал се самоуби в Москва..."

    И @6aл съм го, да се оправя 😁

    Коментиран от #91

    20:00 04.05.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Гресиран козяк

    3 4 Отговор

    До коментар #89 от "Владимир Путин, президент":

    Ицка ,но въпреки всичко продължавш да си го слагаш в газундера !

    Коментиран от #101

    20:03 04.05.2026

  • 92 Абе

    8 2 Отговор

    До коментар #80 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":

    Копей ,как изкара празниците с негерийците ,успя ли да си купиш смазка или както винаги натьор

    Коментиран от #98

    20:03 04.05.2026

  • 93 Сатана Z

    5 1 Отговор

    До коментар #84 от "Туй глупака":

    До юни 19 41 г .. Нацистите на АДОЛФ са... СЪЮЗНИЦИ на КОМ- фашистите от СССР!
    Факт.
    Есента фашистите се включват към Анти- Хитлеристката Коалиция от 25 държави
    Факт

    Коментиран от #129

    20:03 04.05.2026

  • 94 За парада

    7 1 Отговор
    Около и в Масква са разположили над 280 единици ПВО
    Затова всички останали райони се задъхват и украинците буквално ги смилат от бой!

    Коментиран от #102, #111

    20:05 04.05.2026

  • 95 Тити

    1 3 Отговор

    До коментар #88 от "Пешо":

    Пешкa ,що си напълнил прашките ?

    20:05 04.05.2026

  • 96 Пламен

    1 2 Отговор

    До коментар #90 от "Данко":

    А , Данче . :)
    Радвам се ,че си тук . Чух , че си завършила курса за педикюристка .
    Ще може ли да ми оправиш ноктите на краката , със зъбки ако може ?
    20 еврака ти давам , само запиши час .

    Коментиран от #113

    20:06 04.05.2026

  • 97 Артилерист

    5 7 Отговор
    Много нагла пропаганда. Значи всички превантивни мерки да се предппазят хората най- цинично се класифицират като слабост на Русия. Ще виидам пример за поръчково писане. Имах колега, който престоя в Аккадемията само година, използва връзките си иотиде в кадри ГЩ. При приемането началника го инсруктирал как да пише атестации при движението на кадрите. При положителна атестация се пише като за електрически стълб, който носи светлина и топлина в нашия дом... А при отрицателна, тоест когато офицерът трябва да се засили в Звездец, примерно, се пише, че стълбът, с ръждясалата арматура, е изтипосан на пътеката само да пречи...
    Преди малко четох, как изтерзаните от русофобия естонци и литовци на 9.5 плащат по 80 € на тур оператори да ги закарат до руската граница да чуят руския химн, незабравимите руски военни песни и да гледат ПАРАДА на големи екрани от другата страна на границата. И ДА СИ СПОМНЯТ НА ТОЗИ СПЕЦИАЛЕН ДЕН ЗА СВОИТЕ РОДСТВЕНИЦИ, ЗАГИНАЛИ В БИТКА С ФАШИСТКИТЕ ПЪЛЧИЩА...

    Коментиран от #121

    20:06 04.05.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 всички ще го гледаме и ще

    3 7 Отговор
    благодарим за саможертвата и победата над фашизма , и ще пожелаем скоро и пълна победа над нацистките зародиши в европа

    20:10 04.05.2026

  • 100 Руската кавалерия е най-добрата🐎

    9 1 Отговор

    До коментар #83 от "Убаво де ...":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎 🐎 🐎 🐎 🐎

    Коментиран от #104

    20:10 04.05.2026

  • 101 Руснак без крак...

    7 1 Отговор

    До коментар #91 от "Гресиран козяк":

    "...продължаваш да си го слагаш в газундера !..."

    Е то ние русняците ги обичаме тия работи ☝️😁

    20:11 04.05.2026

  • 102 варна

    6 2 Отговор

    До коментар #94 от "За парада":

    руското пво за нищо не става, тотал щета е

    Коментиран от #105

    20:11 04.05.2026

  • 103 Швейк

    6 2 Отговор
    Най-добре е вече остатъците от руската армия да се омитат по най-хиперзвуковия начин от Украйна докато още не са прихванати.

    А на Путин препоръчвам да прочете романа на Жул Верн "Архипелагът в пламъци"

    20:12 04.05.2026

  • 104 Аз съм веган

    3 5 Отговор

    До коментар #100 от "Руската кавалерия е най-добрата🐎":

    Вместо коне и магарета руснаците ползват като впрегатен добитък пленени хохохоли 😂🍌😂!

    20:12 04.05.2026

  • 105 Плевен

    5 1 Отговор

    До коментар #102 от "варна":

    Над Червеният площад опъват телена мрежа.

    20:13 04.05.2026

  • 106 Генерал Бен Ходжис:

    5 1 Отговор
    "Русия загуби окончателно стратегическата си илюзия, че разстоянието дава защита". Най-малко 38 руски ПВО и ракетни системи са били поразени от украинските далекобойни дронове и ракети само през месец април. Украйна отстранява ПВО, после нанася и болезнени директни удари по руски стратегически активи. Тепърва ще видите какво предстои, предупреди Ходжис."

    20:13 04.05.2026

  • 107 Абе руснако

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "кой мy дpeмe":

    Ние българите сме на почивки по целият свят. Гледай си ва тниш ката армия ако ви пуснат интернет в бла тото и ни оставете на мира

    20:13 04.05.2026

  • 108 Путин няма полезен ход и е обречен.

    6 1 Отговор
    Пред Владимир Путин вече няма нито едно решение, което да не доведе до колапс на режима. В икономиката - катастрофа, на фронта - катастрофа, със съюзниците положението също е катастрофално. Но дори да реши да замрази войната, това също няма да е спасение за Путин. Това казва Дмитрий Чернишев, популярен руски блогър, пишещ под псевдонима mi3ch, който е сред 10-те най-популярни блогъри в Русия.

    Коментиран от #118

    20:14 04.05.2026

  • 109 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "Един такъв ...":

    Тамън такъв ни трябва! Народа да му се порадва 5-10 години и да ни мине мерака. Царя ни излекува от монархизма окончателно за няколко години, сега радев ще ни лекува от русофилията!

    20:15 04.05.2026

  • 110 ти да видиш

    5 1 Отговор
    Словакия подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС.

    20:15 04.05.2026

  • 111 То па едно... ПВО

    5 0 Отговор

    До коментар #94 от "За парада":

    13 годин га..глеаме и...оно си...уйде ! И у АМУДЖИСТАН... ТОЖЕ
    Хехехехехехе

    20:15 04.05.2026

  • 112 Китаеца чака

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пламен":

    да свършат съвсем с техниката и се включват във войната ... за освобождаването на Сибир

    Коментиран от #116

    20:15 04.05.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Проблем

    6 1 Отговор
    Проблемът на руснаците е, че живеят още в 19-ти век.

    20:19 04.05.2026

  • 115 Така е.

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пламен":

    Не знам обаче, защо всички си мислят че Китай е голям приятел на Русия. Това далеч не е така. Китай, ако беше истински съюзник и приятел на Русия щеше да възпрепятства хвърлянето на Русия в тази война, която е унищожителна преди всичко за самата Русия. Но Китай не го направи, защото има изгода Русия да е бедна, слаба и зависима.

    20:19 04.05.2026

  • 116 Османагич 🇹🇷

    2 6 Отговор

    До коментар #112 от "Китаеца чака":

    Ами ние изобщо не чакаме ,скоро аскера влиза и няма кой да го спре и така чак до София .

    20:19 04.05.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Владимир Путин, президент

    8 0 Отговор

    До коментар #108 от "Путин няма полезен ход и е обречен.":

    Пък що да нямам полезен ход ?
    Разпускам джамахирията руската и си дигам чамоданите за Корея ☝️

    20:21 04.05.2026

  • 119 Рамбо

    10 2 Отговор
    Защото укрите им унищожиха допотопната техника, и избиха кашиците им. Освен Другаря Ким да им прати пак една дивизия жълтури за парада.

    Коментиран от #128

    20:22 04.05.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Топчията,

    6 2 Отговор

    До коментар #97 от "Артилерист":

    Кво ти пречи да се засилиш към някой електрически бетонен стълб?

    Коментиран от #126

    20:24 04.05.2026

  • 122 Пуси

    7 0 Отговор
    А мы... А мы, мы победили.

    20:25 04.05.2026

  • 123 Факти

    1 7 Отговор
    20:25 04.05.2026

  • 124 Вацев

    7 0 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    20:26 04.05.2026

  • 125 Молите за гости

    1 5 Отговор
    Не разбрах, в Берлин оправиха ли площада до Бранденбургската врата, а Шанз-Елизе, Виена си пази паметника на Червената армия, а Брюксел

    20:30 04.05.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Мишел

    2 8 Отговор
    В света още няма система за неутрализиране на дронове и на ята дронове. Затова няма държава в света, която в тази ситуация да поиска да направи пълномащабен военен парад в столицата си. Не си заслужава поемане на такива рискове.

    Коментиран от #131

    20:31 04.05.2026

  • 128 Владимир Путин, президент

    6 1 Отговор

    До коментар #119 от "Рамбо":

    " ..Другаря Ким да им прати пак една дивизия жълтури ..."

    Комай най-xopoшо ще е да преместим Парада в Пхенян, пък и Корейските Лъвове не са кат руските неможачи Петушки ☝️

    20:33 04.05.2026

  • 129 И затова

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "Сатана Z":

    е виновна Великобритания. Тези са почти като САЩ вредни за света! 😄

    20:37 04.05.2026

  • 130 Хейт

    1 0 Отговор
    От Дойче веле изглеждат много притеснени? Що така? Да не би да го гледахте всяка година? Че сте и ппитеснени дали руснаците ще го гледат.

    20:44 04.05.2026

  • 131 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #127 от "Мишел":

    Руснаците нали са много печени.Кал досега не са измислили система за защита от дронове.Украинците вече имат дронове прехващачи.

    20:46 04.05.2026

