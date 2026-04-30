Володимир Зеленски: Мирът в Украйна стана заложник на войната в Иран

Преговорите за прекратяване на войната в Украйна са преустановени поради конфликта около Иран, който привлече вниманието на Съединените щати и останалия свят. Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Bloomberg, пише Фокус.
Според него Киев не е получил никакви нови сигнали за евентуално възобновяване на преговорите нито от Русия, нито от Съединените щати.
''Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър също все още обмислят възможността за посещението си в Киев'', заяви Зеленски.
''Мисля, че всичко зависи от това как ще се развие ситуацията в Близкия изток'', смята украинският президент.
Зеленски също така отбеляза, че не е получавал никакви официални или неофициални предложения за временно прекратяване на огъня на 9 май
Припомняме, че вчера Доналд Тръмп и Владимир Путин проведоха телефонен разговор, в който са обсъдили евентуално прекратяванена огъня между Москва и Киев за 9 май.
Зеленски допълни, че днес е инструктирал дипломати си да се свържат със Съединените щати за подробности.
Украинският президент отбеляза също, че Украйна почита паметта на загиналите във Втората световна война на 8 май. Според него, остава неясно какви условия има предвид Путин за прекратяване на огъня на 9-ти май по случай парада в Деня на победата.
''Те искат парадът да премине мирно в продължение на няколко часа, а след това да се възобновят атаките. Не искаме никакво прекратяване на огъня да се превърне в тактическа измама от страна на Руската федерация'', категоричен е Зеленски.
Той подчерта, че подкрепя инициативи за прекратяване на огъня, които помагат за защитата на цивилното население и улесняват размяната на пленници.
''Винаги реагираме положително на истински предложения за прекратяване на огъня с Русия, ако има такива'', допълни той.
Временни прекратявания на огъня
През април между Украйна и Русия беше обявено първото временно примирие за годината по случай Великден, което обаче не доведе до реално прекратяване на военните действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
22:12 30.04.2026
6 Госあ
До коментар #2 от "Аман от този боклук":И най-лошото - чист еврей !
22:15 30.04.2026
- Щото съм възпитан, по дипломатически ви казвам, дайте пари бе, говеда! Два етажа на двореца останаха без златни кенефи, жената гуми нема на Бугатито, Брендо без пари не дава...
Коментиран от #13
22:16 30.04.2026
До коментар #3 от "Българин":А Ти ще седнеш на си Гански чеп
22:16 30.04.2026
22:17 30.04.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Дон Корлеоне":Ти колко си прзД ,Нали виждаш ,че Ви пиша от Москва
Коментиран от #28, #58
22:17 30.04.2026
До коментар #8 от "Пич":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в газундера 😁.
Коментиран от #18, #21
22:18 30.04.2026
Той все още не е разбрал че той и живеещите на територията на бившата УССР са просто пешки в голямата игра. Пешките никой не ги смята. Те са просто пешки.
А беше толкова просто.
Не пипайте общия език и общата история.
Търгувайте и с Русия и с Европа.
22:19 30.04.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кой Каза ,че Русия не Може .Нали това прави 4 г.Пак си чел Само Факти
22:20 30.04.2026
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Котарака ли?
Коментиран от #23, #37
22:20 30.04.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Гресирана ватенка":А в твоя Може ли?Два пъти.
Коментиран от #24
22:21 30.04.2026
19 И защо, няма само
До коментар #2 от "Аман от този боклук":руските лъжи и пропаганда да четем. Всеки ден Русия реве за мир, нека и за Зеленски да прочетем малко :)
Коментиран от #25, #33
22:21 30.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Твоя
До коментар #13 от "Гресирана ватенка":Език там слагам, палавнице паветна...
22:22 30.04.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "?????":Да,той разбира се
22:23 30.04.2026
24 Шпек
До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Брой и моя до твоя,колега.Лама Калушев ще му се види като герой от приказките.
22:23 30.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Е как да видим, откъде пишеш?
Коментиран от #36
22:27 30.04.2026
30 Олга
До коментар #26 от "Сарина":Хептен е омекнал Пуслер. Пета година живее на 200 метра под земята.
Коментиран от #31
22:29 30.04.2026
31 Браво на Путин
До коментар #30 от "Олга":Нарита фашистите и тролеите им реват неистово и показват попадението на запада!
22:31 30.04.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ами защото
До коментар #19 от "И защо, няма само":за руски лъжи, чуваме само от тролеите глупаци на пропадналият запад, а това е толкова жалко да гледаш как запада стана циганско гето. Не те ли е гнус, да те ползват?
22:33 30.04.2026
Сорос не дава!
22:34 30.04.2026
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Ол1гофрен,":Ами аз не лъготя във всяка буква като жълтопавеьната с Ган.Ако искаш да сё уговорим на коя уеб камера от Москва можеш да ме видиш и за времето и готово.Пишем го тук ,аз пиша как съм облечен и Какво ще държа в ръцете си и готово.Съглвсен?
Коментиран от #43
22:34 30.04.2026
37 ?????
До коментар #17 от "?????":Уф как да ти кажа?
Най-напред спри да крадеш никове.
По-нататък неинтересен.
Измисли нещо друго.
Ако можеш.
22:35 30.04.2026
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":само ген.,Колев , Брест-Литовск и Япония кво са сделали...
Коментиран от #52
22:41 30.04.2026
41 И какво общо имат
До коментар #14 от "Съдията":Минските споразумения с тази война ?
Коментиран от #44, #47
22:41 30.04.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Съдията
До коментар #41 от "И какво общо имат":Питай Баба Меркел.😂
22:43 30.04.2026
46 В голяма заблуда сте
До коментар #34 от "МИР В ОКРАИНАТА":Дали президент ще е Зеленски, Буданов или Залужни няма абсолютно никакво значение. Просто се хващате като удавник за сламка, като си мислите, че ако Зеленски не е президент, Русия ще превземе Киев и ще смени прозападното правителство с проруско, каквато е целта на войната. Но уви, това е невъзможно.
22:45 30.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
Воювай сам бе нещастник, нали си много отворен , нали сте много велики!? Ама то не е като да убиващ мирни хора и деца и да извършваш терористични нападения. Хващай автомата и в окопа!!!
Коментиран от #54
22:47 30.04.2026
49 Това не е решение на конфликта,
До коментар #42 от "Георгиев":а предпоставка за бъдеща още по-голяма война между Русия и Украйна. Единствения път към дълготраен мир е предоставянето на военна помощ, нищо повече.
Коментиран от #53
22:47 30.04.2026
50 Кажи какво общо имат
До коментар #47 от "нищо общо с твоята":Минските споразумения с този конфликт ?
Коментиран от #61
22:48 30.04.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 За ко помагаш глупав
До коментар #49 от "Това не е решение на конфликта,":За унищожението на Украйна и за още хиляди жертви, докато САЩ си тъпче сметките и унищожава и източва Европа, защото сте глупави!
22:50 30.04.2026
54 Смех с ватенки
До коментар #48 от "Павел":Чяп за каца не става нито от съветският съюз на Путин, нито от руснаците, нито от войската им, нито от копейките.
13 години превземат Донбас.
22:50 30.04.2026
Държава Украйна няма, никога не е имало и никога няма да има!
Коментиран от #59, #63
22:51 30.04.2026
58 Тоя радиатир чугунен така пита
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":по няколко пъти на ден.
22:51 30.04.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Който и да дойде
До коментар #56 от "Рето":Нищо няма да се промени. За да води война, на Русия и трябват много, много пари, каквито тя няма и няма откъде да вземе.
22:55 30.04.2026
61 Меркел
До коментар #50 от "Кажи какво общо имат":Меркел призна, че Западът е планирал войната от 2014 г
Интервюто, което даде за вестник Die Zeit, се превърна в сензация и откровено признание за измамата към Русия!
„Споразумението от Минск от 2014 г. беше опит да се даде време на Украйна. Тя Украйна също използва това време, за да ни поиска оръжие и се съгласи да ни е един вид слуга"
22:56 30.04.2026
63 Пико4,
До коментар #57 от "Любо":Не питай Ами утре се яви пред руското посолство.Набират копейки доброволци да гасят пожари.ВСУ запалиха половината руско блато.
22:58 30.04.2026
