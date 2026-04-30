Володимир Зеленски: Мирът в Украйна стана заложник на войната в Иран

Преговорите за прекратяване на войната в Украйна са преустановени поради конфликта около Иран, който привлече вниманието на Съединените щати и останалия свят. Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Bloomberg, пише Фокус.

Според него Киев не е получил никакви нови сигнали за евентуално възобновяване на преговорите нито от Русия, нито от Съединените щати.

''Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър също все още обмислят възможността за посещението си в Киев'', заяви Зеленски.

''Мисля, че всичко зависи от това как ще се развие ситуацията в Близкия изток'', смята украинският президент.

Зеленски също така отбеляза, че не е получавал никакви официални или неофициални предложения за временно прекратяване на огъня на 9 май

Припомняме, че вчера Доналд Тръмп и Владимир Путин проведоха телефонен разговор, в който са обсъдили евентуално прекратяванена огъня между Москва и Киев за 9 май.

Зеленски допълни, че днес е инструктирал дипломати си да се свържат със Съединените щати за подробности.

Украинският президент отбеляза също, че Украйна почита паметта на загиналите във Втората световна война на 8 май. Според него, остава неясно какви условия има предвид Путин за прекратяване на огъня на 9-ти май по случай парада в Деня на победата.

''Те искат парадът да премине мирно в продължение на няколко часа, а след това да се възобновят атаките. Не искаме никакво прекратяване на огъня да се превърне в тактическа измама от страна на Руската федерация'', категоричен е Зеленски.

Той подчерта, че подкрепя инициативи за прекратяване на огъня, които помагат за защитата на цивилното население и улесняват размяната на пленници.

''Винаги реагираме положително на истински предложения за прекратяване на огъня с Русия, ако има такива'', допълни той.

Временни прекратявания на огъня

През април между Украйна и Русия беше обявено първото временно примирие за годината по случай Великден, което обаче не доведе до реално прекратяване на военните действия.