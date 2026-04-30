Володимир Зеленски: Мирът в Украйна стана заложник на войната в Иран
30 Април, 2026 22:10 775 64

Украинският президент подчерта, че подкрепя инициативи за прекратяване на огъня, които помагат за защитата на цивилното население и улесняват размяната на пленници

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Преговорите за прекратяване на войната в Украйна са преустановени поради конфликта около Иран, който привлече вниманието на Съединените щати и останалия свят. Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Bloomberg, пише Фокус.

Според него Киев не е получил никакви нови сигнали за евентуално възобновяване на преговорите нито от Русия, нито от Съединените щати.

''Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър също все още обмислят възможността за посещението си в Киев'', заяви Зеленски.

''Мисля, че всичко зависи от това как ще се развие ситуацията в Близкия изток'', смята украинският президент.

Зеленски също така отбеляза, че не е получавал никакви официални или неофициални предложения за временно прекратяване на огъня на 9 май

Припомняме, че вчера Доналд Тръмп и Владимир Путин проведоха телефонен разговор, в който са обсъдили евентуално прекратяванена огъня между Москва и Киев за 9 май.

Зеленски допълни, че днес е инструктирал дипломати си да се свържат със Съединените щати за подробности.

Украинският президент отбеляза също, че Украйна почита паметта на загиналите във Втората световна война на 8 май. Според него, остава неясно какви условия има предвид Путин за прекратяване на огъня на 9-ти май по случай парада в Деня на победата.

''Те искат парадът да премине мирно в продължение на няколко часа, а след това да се възобновят атаките. Не искаме никакво прекратяване на огъня да се превърне в тактическа измама от страна на Руската федерация'', категоричен е Зеленски.

Той подчерта, че подкрепя инициативи за прекратяване на огъня, които помагат за защитата на цивилното население и улесняват размяната на пленници.

''Винаги реагираме положително на истински предложения за прекратяване на огъня с Русия, ако има такива'', допълни той.

Временни прекратявания на огъня

През април между Украйна и Русия беше обявено първото временно примирие за годината по случай Великден, което обаче не доведе до реално прекратяване на военните действия.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 24 Отговор
    след като РФ немогат да се преборят с Украина , би трябвало да се оправдаят , че се борят с целия свят и Вселената!скоро и тва ще се разкаже-иначе Матушката е непобедима...

    Коментиран от #16, #40

    22:12 30.04.2026

  • 2 Аман от този боклук

    28 4 Отговор
    , чужд агент, наркоман, терорист, фашист унищожил Украйна. Денонощно го навирате по сайтовете!

    Коментиран от #6, #19

    22:13 30.04.2026

  • 3 Българин

    4 17 Отговор
    На 9 май гръмнете мумията на Ленин.В бонус Путин ще се нас.е.ре.

    Коментиран от #9

    22:15 30.04.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 3 Отговор
    Наркомански брътвежи.Зеленски.и на оня по горе Пута Рака

    Коментиран от #17

    22:15 30.04.2026

  • 5 Зеления път

    18 3 Отговор
    Зеленото пак е "претумбил", казано на наркомански жаргон.

    22:15 30.04.2026

  • 6 Госあ

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "Аман от този боклук":

    И най-лошото - чист еврей !

    22:15 30.04.2026

  • 7 Дон Корлеоне

    3 16 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #11

    22:15 30.04.2026

  • 8 Пич

    21 4 Отговор
    Зелю:
    - Щото съм възпитан, по дипломатически ви казвам, дайте пари бе, говеда! Два етажа на двореца останаха без златни кенефи, жената гуми нема на Бугатито, Брендо без пари не дава...

    Коментиран от #13

    22:16 30.04.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    А Ти ще седнеш на си Гански чеп

    22:16 30.04.2026

  • 10 абвгдежз

    16 3 Отговор
    Аман от това Зелено чудовище на Ми-6

    22:17 30.04.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 6 Отговор

    До коментар #7 от "Дон Корлеоне":

    Ти колко си прзД ,Нали виждаш ,че Ви пиша от Москва

    Коментиран от #28, #58

    22:17 30.04.2026

  • 12 Язък

    20 3 Отговор
    Отиде на заден план. Видяха, че не могат да победят Русия и го изоставиха. Сега се пробват с Иран, но и там са същите ципори.

    22:17 30.04.2026

  • 13 Гресирана ватенка

    4 14 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в газундера 😁.

    Коментиран от #18, #21

    22:18 30.04.2026

  • 14 Съдията

    17 3 Отговор
    Просто е безсмислено да се преговаря. От 12 години се опитвате да преметнете Русия. То не бяха Мински споразумения, то не бяха преговори в Истанбул. И след курабийките на Нюланд и фантазиите на рижавия турчин успяхте да разгневите мечката. И тя сега бавно, но сигурно ще си вземе своето. А Украйна какво получи в замяна-20% по-малко територия и над 50% по-малко население. И това със сигурност не са окончателните числа.😂

    Коментиран от #41

    22:19 30.04.2026

  • 15 ?????

    17 3 Отговор
    Уф.
    Той все още не е разбрал че той и живеещите на територията на бившата УССР са просто пешки в голямата игра. Пешките никой не ги смята. Те са просто пешки.
    А беше толкова просто.
    Не пипайте общия език и общата история.
    Търгувайте и с Русия и с Европа.

    22:19 30.04.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кой Каза ,че Русия не Може .Нали това прави 4 г.Пак си чел Само Факти

    22:20 30.04.2026

  • 17 ?????

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Котарака ли?

    Коментиран от #23, #37

    22:20 30.04.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Гресирана ватенка":

    А в твоя Може ли?Два пъти.

    Коментиран от #24

    22:21 30.04.2026

  • 19 И защо, няма само

    4 14 Отговор

    До коментар #2 от "Аман от този боклук":

    руските лъжи и пропаганда да четем. Всеки ден Русия реве за мир, нека и за Зеленски да прочетем малко :)

    Коментиран от #25, #33

    22:21 30.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Твоя

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Гресирана ватенка":

    Език там слагам, палавнице паветна...

    22:22 30.04.2026

  • 22 Хо-ха-ха

    13 3 Отговор
    Бандеровците да бяха слушали какво казва Жирановски.

    22:23 30.04.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "?????":

    Да,той разбира се

    22:23 30.04.2026

  • 24 Шпек

    12 2 Отговор

    До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Брой и моя до твоя,колега.Лама Калушев ще му се види като герой от приказките.

    22:23 30.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сарина

    13 5 Отговор
    Аман от този мекушав Путин! Няма ли да дойде някой да ги размаже тези укрогниди и да им махне 2-3 града Киев включително.

    Коментиран от #30

    22:25 30.04.2026

  • 27 Хи хи

    12 5 Отговор
    Интересът към урколендия е малък, щото имат едно малко зелено жуже, което ходи право под масата !!

    22:25 30.04.2026

  • 28 Ол1гофрен,

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Е как да видим, откъде пишеш?

    Коментиран от #36

    22:27 30.04.2026

  • 29 АРТИСТЧЕТОЕВРЕЙЧЕ РИВЕ ЛИ РЕВЕ

    12 5 Отговор
    ТЕАТРАЛНО А БАНКОВАТА МУ СМЕТКА РАСТЕ ЛИ РАСТЕ.....МАНДАТА МУ ИЗТЕЧЕ ОТДАААВНА.....НОЯВНО СА УЧИ ОТ САРАФОВ.......

    22:27 30.04.2026

  • 30 Олга

    3 12 Отговор

    До коментар #26 от "Сарина":

    Хептен е омекнал Пуслер. Пета година живее на 200 метра под земята.

    Коментиран от #31

    22:29 30.04.2026

  • 31 Браво на Путин

    13 4 Отговор

    До коментар #30 от "Олга":

    Нарита фашистите и тролеите им реват неистово и показват попадението на запада!

    22:31 30.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами защото

    11 3 Отговор

    До коментар #19 от "И защо, няма само":

    за руски лъжи, чуваме само от тролеите глупаци на пропадналият запад, а това е толкова жалко да гледаш как запада стана циганско гето. Не те ли е гнус, да те ползват?

    22:33 30.04.2026

  • 34 МИР В ОКРАИНАТА

    11 4 Отговор
    Ще има когато зелената бандера изчезне.

    Коментиран от #46

    22:34 30.04.2026

  • 35 Ха ха ха ха

    3 8 Отговор
    30 коментара оправдания, защо Русия не може вече 12 години да окупира Украйна. Сорос, бе! Сорос е виновен!

    Сорос не дава!

    22:34 30.04.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 3 Отговор

    До коментар #28 от "Ол1гофрен,":

    Ами аз не лъготя във всяка буква като жълтопавеьната с Ган.Ако искаш да сё уговорим на коя уеб камера от Москва можеш да ме видиш и за времето и готово.Пишем го тук ,аз пиша как съм облечен и Какво ще държа в ръцете си и готово.Съглвсен?

    Коментиран от #43

    22:34 30.04.2026

  • 37 ?????

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "?????":

    Уф как да ти кажа?
    Най-напред спри да крадеш никове.
    По-нататък неинтересен.
    Измисли нещо друго.
    Ако можеш.

    22:35 30.04.2026

  • 38 Коста

    8 3 Отговор
    Ох как ще се нарушат по върховете....90 милиарда евро, 400 милиона долара...Преди това едни 200 милиарда от САЩ дето не се знаело къде са.... Войната в една бездънна яма и се чудя вече дали не е планирано в случая. Нехуманното искане за продължаване на войната от определени кръгове в ЕС, наливане на огромни количества пари. Не на траншове с конкретни предназначения. Снабдяване с оръжия. Има нещо гнило... Или по-скоро политическа корупция на държавно ниво.

    7979

    22:35 30.04.2026

  • 39 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    6 4 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    22:38 30.04.2026

  • 40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    само ген.,Колев , Брест-Литовск и Япония кво са сделали...

    Коментиран от #52

    22:41 30.04.2026

  • 41 И какво общо имат

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Съдията":

    Минските споразумения с тази война ?

    Коментиран от #44, #47

    22:41 30.04.2026

  • 42 Георгиев

    5 4 Отговор
    Просто Старлинк ако спре за военни цели и САЩ престанат да дават на Киев спътникова информация и войната в Окраина ще спре, ще приключи. И зеленият наркоман ще се види колко е жалък.

    Коментиран от #49

    22:41 30.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Съдията

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "И какво общо имат":

    Питай Баба Меркел.😂

    22:43 30.04.2026

  • 45 Шеломов как е?

    4 5 Отговор
    От Киев за два дня на петата година да се молиш за примирие за да си проведеш смешният прайд?!Как е да се чувстваш НЕУДАЧНИКЪТ на ВЕКА? А Вова!Как е?

    22:45 30.04.2026

  • 46 В голяма заблуда сте

    5 5 Отговор

    До коментар #34 от "МИР В ОКРАИНАТА":

    Дали президент ще е Зеленски, Буданов или Залужни няма абсолютно никакво значение. Просто се хващате като удавник за сламка, като си мислите, че ако Зеленски не е президент, Русия ще превземе Киев и ще смени прозападното правителство с проруско, каквато е целта на войната. Но уви, това е невъзможно.

    22:45 30.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Павел

    6 4 Отговор
    Че какво общо имат иранците с бивша Украйна!?

    Воювай сам бе нещастник, нали си много отворен , нали сте много велики!? Ама то не е като да убиващ мирни хора и деца и да извършваш терористични нападения. Хващай автомата и в окопа!!!

    Коментиран от #54

    22:47 30.04.2026

  • 49 Това не е решение на конфликта,

    4 6 Отговор

    До коментар #42 от "Георгиев":

    а предпоставка за бъдеща още по-голяма война между Русия и Украйна. Единствения път към дълготраен мир е предоставянето на военна помощ, нищо повече.

    Коментиран от #53

    22:47 30.04.2026

  • 50 Кажи какво общо имат

    4 6 Отговор

    До коментар #47 от "нищо общо с твоята":

    Минските споразумения с този конфликт ?

    Коментиран от #61

    22:48 30.04.2026

  • 51 Смях в залата

    4 3 Отговор
    Туарегите с ултиматум към Русия. Русия трябва окончателно да се изтегли от всички територии на Мали, заяви днес говорителят на групировката на туарегските сепаратисти "Фронт за освобождение на Азауад" (ФОА), цитиран от "Франс прес". "Нашата цел е окончателното изтегляне на Русия от Азауад (територия в северната част на Мали) и от всички други територии на Мали", заяви говорителят на ФОА Мохамед Елмаулуд Рамадан в интервю за АФП. "Военната хунта в Бамако рано или късно ще падне. Те нямат друг избор и не могат да се задържат на власт. Не могат да издържат на офанзивата на ФОА за завоюването на Азауад.

    😁

    22:49 30.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 За ко помагаш глупав

    4 3 Отговор

    До коментар #49 от "Това не е решение на конфликта,":

    За унищожението на Украйна и за още хиляди жертви, докато САЩ си тъпче сметките и унищожава и източва Европа, защото сте глупави!

    22:50 30.04.2026

  • 54 Смех с ватенки

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "Павел":

    Чяп за каца не става нито от съветският съюз на Путин, нито от руснаците, нито от войската им, нито от копейките.
    13 години превземат Донбас.

    22:50 30.04.2026

  • 55 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор
    Не знам дали има по-голям tпанар от мен тук.
    Вие как мислите?

    22:50 30.04.2026

  • 56 Рето

    4 3 Отговор
    Путин трябва да се оттегли и да дойде някой, който няма да им цепи басма на тея нагли укроанглонацисти. Руснаците да им махнат 2-3 града и да се приключва.

    Коментиран от #60

    22:51 30.04.2026

  • 57 Любо

    4 3 Отговор
    Какво дрънка зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско няма никакво значение!
    Държава Украйна няма, никога не е имало и никога няма да има!

    Коментиран от #59, #63

    22:51 30.04.2026

  • 58 Тоя радиатир чугунен така пита

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    по няколко пъти на ден.

    22:51 30.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Който и да дойде

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "Рето":

    Нищо няма да се промени. За да води война, на Русия и трябват много, много пари, каквито тя няма и няма откъде да вземе.

    22:55 30.04.2026

  • 61 Меркел

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Кажи какво общо имат":

    Меркел призна, че Западът е планирал войната от 2014 г
    Интервюто, което даде за вестник Die Zeit, се превърна в сензация и откровено признание за измамата към Русия!
    „Споразумението от Минск от 2014 г. беше опит да се даде време на Украйна. Тя Украйна също използва това време, за да ни поиска оръжие и се съгласи да ни е един вид слуга"

    22:56 30.04.2026

  • 62 САЩ..САЩ

    1 1 Отговор
    Тоаака да гу мануватйе дъ гу не глееам..цйе нйе хима дза хйептен прусти...дъ..хъ..мъ...му негооа...

    22:58 30.04.2026

  • 63 Пико4,

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Любо":

    Не питай Ами утре се яви пред руското посолство.Набират копейки доброволци да гасят пожари.ВСУ запалиха половината руско блато.

    22:58 30.04.2026

  • 64 Демократ

    0 0 Отговор
    Джуджето Хаяско отвори ли границите на концлагера наречен Украйна ????

    23:00 30.04.2026

